Siz kendinizi yıkmadıkça sizi kimse yıkamaz

Günaydın yıldız savaşçıları; günlerden yeni ay günü: İstikrarlı hayaller sağlam gerçeklere ulaştırır.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 21.58’de Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ayla birlikte geçmişte sizi üzen olayların sebebini anlayacaksınız. Yeni başlangıçlara hazırlıklı olun. Yüklerinizden kurtulduğunuzda daha rahat uçabildiğinizi, daha önce pek çok kez deneyimlediniz. Bugün, bunun size getirilerini düşünüp olayları daha farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Zira atacağınız her adım daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı olacağı için bu değerlendirmeler size rehberlik edecektir. Yorgunluk ve sıkışmışlıkla mücadele etmeniz gerekebilir. Şartların sizi sağlam ve istikrarlı bir sürece götürdüğünü düşünürseniz, mücadelenin kazananı siz ve hayalleriniz olacaksınız.

Bu yeni ayın merkez üssü Boğa burçları. Hissedecek diğer burçlar; Akrep, Aslan ve Kovalar olacak. İyi mi? Kötü mü olacak sorusuna cevap; evin sağlamsa ve iyi bir temel attıysan sorun yok. Ama göz göre göre çürük bir yapıda oturuyorsan bu sarsıcı olabilir.

Bu yeni ay oldukça heyecan verici ve yeni başlangıçlara bizleri sürüklüyor. Bir yerlerde bir şeyler değişiyor ve sizde buna katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar farkındasınız ya da ne kadar değilsiniz bunu bilmiyoruz.

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Yeni ay, yeni fikirlerin, girişimlerin ve başlangıçların doğuşunu ifade eder. Bu aylık olay, Güneş'in (egomuzu, kimliğimizi ve benliğimiz) gökyüzünde Ay (duygularımızı, öz bakım alışkanlıklarımız) birleştiğinde gerçekleşir. Yeni ay demek gökyüzünde Güneş ve Ay’ın kavuşum yapmasıdır. Yani iradeniz ve duygularınızın aynı şekilde hizalanması olarak kendinize açıklayabilirsiniz. Boğa burcundaki bu yeni ay döngüsünün doğuşu, bize yaşamlarımızda nasıl daha fazla istikrar ve güvenlik yaratabileceğimizi değerlendirme şansı verecek. Ayrıca, bu temalar etrafında tezahür ettirmek istediğimiz her şeyi taahhüt etmeye teşvik olacağız. Kazanmak ve karar vermek belki de hiç bu kadar kolay olmamıştı.

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Bu gerçekleşecek olan yeniay Jüpiter dekanında olacak ve Jüpiter 14 Mayıs’ta yüceldiği burç balık burcuna geçiş yapacak. Hayatınızdaki olaylarda şu an için çıkmazda ve üzgün hissediyorsanız 14 Mayıs sonrası işlerin daha yoluna girdiğini görebilirsiniz.

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