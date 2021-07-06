Sirius Yıldızı: Kaderim bugün mü yazılıyor?

Günaydın yıldız savaşçıları,

Korkutucu astrolojik teorilerle başlayan haziran ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elbet ki çok kolay geçmeyen şeyler oldu ama bizleri güçlendiren olaylar olarak birçok konuyu tecrübe edindik.

Temmuz ayıda çevremizde korkutucu senaryolarla lanse edilmeye başlamıştır. İnsanı ne yıkıyorsa korkuları yıkıyor. Bu korku kaosunu yaymak ve bizi ele geçirmek oldukça kolay. Çünkü zamanında bende bu yollardan geçmiş biriyim. Astrolojik olarak teorileri duyunca ya da bir günlük, haftalık okuduğumda kendimi çukura girmiş gibi hissederdim. O yüzden bunu empati kurarak sizin de ben gibi okuduğunuzu düşünüp bunu yapmamaya özen gösteriyorum.

Benim sizin için yapacağım tek şey bu ay içerisinde nasıl bir bilinç içinde olacaksınız? Duygularınızı ve ruhsal iç görünüzü tahmin etmeye çalışacağım. Ne yapacağınızı ve bu şekilde hissedince neler olacağını en iyi siz biliyorsunuz. Çünkü sizi ve tepkilerinizi ben tanımıyorum. Nasıl koşullarda, nasıl bir aile ve nasıl kültür ile büyüdüğünüzü bilmiyorum. Bunlar sizin davranışlarınıza yansır ve davranışlarınızda kaderinizdir.

Kaderinizi gerçekten merak ediyorsanız şu anki halinize, tavrınıza ve hissettiklerinize bakın. Temmuz ayı boyunca zaten önemli gökyüzü olaylarını burada sizlere yazıyor olacağım.

Yaklaşık 20 Temmuz’a kadar gerçek bir Satürn, Mars ve Uranüs etkisi içerisinde olacağız.

Satürn kova burcunda gerileme yapıyor, Mars aslan burcu seyrinde ilerliyor ve Uranüs yaklaşık bir 5 yıl daha boğa burcunda kalacak.

Satürn-Mars karşıtlığı sanki sizi aracınızda takip eden biri var ve sizi hızlı gitmeye zorluyor gibi hissettirebilir. Hani arabanın dikiz aynasından bakarsınız ve arkadan birinin sizi takip ettiğini düşünürsünüz. Aracınıza yaklaşır ve siz daha hızlı gitmek ya da yol değiştirme ihtiyacı içine girersiniz. Bu metafordan ilerleyecek olursak sizlerde aslında duygusal anlamda bu noktadasınız. Biri sizi köşeye sıkıştırıyor ve siz hızlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu biri belki sağlık, belki iş belki ev sahibi belki aileniz belki sevgiliniz…

Peki Uranüs ne yapıyor?