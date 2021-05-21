Merkür gerilemesi hazırlıkları başlasın!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Çok sevdiğim bir söz vardır. Diyor ki; “Gök gürültüsünü seviyorum. Bana patronun kim olduğunu hatırlatıyor”

Bazen patronun kim olduğunu unutuyoruz. Öyle değil mi?

İlahi adalet bekliyoruz ve uğradığımız haksızlıkların uzun yıllar sonra cevaplarını alabiliyoruz. Kimimiz asla cevap alamadığımızı düşünüyor. Kimimiz ise kesinlikle “ağlayanın malının gülene yar olmadığını” savunuyor.

Benim inanışıma göre kesinlikle dünyada bunun karşılığını alıyorsunuz. Ömrünüz vefa eder etmez bunu bilemem ama eninde sonunda alınıyor. Sadece Allah sevdiği kullarına sanırım kalbi kirlenmesin diye bazen bunu göstermiyor. Ama bir şeyler oluyor.

Yılın en şanslı günleri başlıyor! Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arasında Balık burcunda olacak!

Herkese şifa ve şans dağıtacak ama almasını bilene. Fırsat adı üstünde “fırsattır” gelir ve gider. Görmeniz gerekeni görmeyi seçin. Umarım nasibinizde olanı görebilirsiniz. Özellikle Balık, Akrep, Yengeç, Oğlak ve Boğalar bu konuda daha güçlü etkilere sahip olacaklar.

Jüpiter daha önce bu alanda 2010-2011 yıllarında kaldı. Hepinizin muhakkak hayatında önemli şeylerin yaşandığı zamanlardı ama eminim hepimizin de ortak noktası kontrol edemediğimiz durumların gelişmesiydi diye düşünüyorum.

Bu dönem aslında yine kontrol edemeyeceğimiz bir süreç ama etmeye de hevesimizin olmadığı bir zaman başlıyor. Hani bir laf vardır ya