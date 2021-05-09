Gökteki en parlak yıldız: Hangi burcun annesinde büyüdün?

Mars bizim enerjimiz, güdümüz ve eylemimizdir. Mars'ınızın evi, çok fazla enerji harcadığınız alanı gösterebilir.
Doğum haritanızda bugün Mars gezegeninizi kontrol etmenizi istiyorum. Acaba hangi evinizde ve hangi yerleşimde bulunmaktadır. Bunun için doğum saati, doğum tarihi ve doğum yeri bilginize ihtiyacınız var. Google aratarak doğum haritası nasıl çıkartılır diye bakabilirsiniz. Bugün bu yazıyı okuyor olmanızın da tesadüf olmadığını bilin lütfen. İhtiyacımız olan her şey ayağımıza gelir. Kendimizi tanımaktan başka işimiz yok bu dünyada ama biz başkaları ile ilgilenmekten o kadar fazla kendimizi unutmayı seçiyoruz ki…
İnsan aslında en fazla kendini özlüyor…
Doğum haritanızda Mars;
1. evdeki Mars
Kendinizi geliştirmek için çok fazla enerji harcıyorsunuzdur. Hedefler belirler ve onlara ulaşırsınız. Enerjik, aktif ve dirençlisiniz. Kendinizi eylemlerle gösterirsiniz. Enerjini kendini geliştirmeye koyuyorsun ama bunu yaparken agresif ve sert olabilirsin. Enerjini ortaya koyarken en büyük silahın nezaketle olmalıdır. O zaman büyük bir başarı yakalarsınız.
2. evde Mars
Para ve mal varlığınızı kazanmak için çok fazla enerji harcarsınız. İstikrarlı bir özgüven sağlamaya ve kendinizi sevmeye çalışıyorsunuz. Para kazanma konusunda yeteneklisiniz ama bu alan sizin için bir sorun olabilir. Kendinizi sürekli güvenli hissetme arayışı bir müddet sonra sizi samimiyetsiz ve vefasız insanlarla karşılaştırabilir. Bu durumu iyi dengede tutmalısınız. Enerjinizi sadece maddesel güven değil manevi güven ile birlikte yürütmelisiniz.
Hareketli bir döneme adım atıyoruz. Evde olmamız, yasakların olması gibi faktörlerin buna engel olduğunu artık düşünmüyorum. Gerçekten yaşamaya gönlü olanın her yolu bulduğu aşikar. Tabi hevesimiz kalmadı tabi canımız burnumuzda ama sabah aynaya baktım da yaşıyoruz be...
Sonuçta şu an yaşıyoruz.
Nefes alıyoruz buna çok şükür…
O zaman şimdiyle ilgilenmemiz çok önemli olacak.
Bu hafta Venüs ikizlere geçene kadar(9 Mayıs) Venüs ve Jüpiter arasında bir meydan okuma söz konusu olacak. Bu durum bizleri daha hızlı bir şekilde Venüs ikizler sezonuna girmiş hissi verecek. Bu yüzden bu hafta hissettiğiniz tüm etkiler bu açılara dahil olacak. Bu tam kare açı 29 derecelerde gerçekleşeceği için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs ve Jüpiter birlikte çalışmaya başlıyorlar.
Biliyorsunuz ki ikisi de astrolojide iyicil gezegen olarak bilinir ancak bunu yaparken çok fazla çatışma içinde olacaklar ama aynı konuya hizmet eden iki iyi insan ne kadar olumsuz olabilirse o kadar düşünün. Ya da bir okul projesi gibi, gerçekten anlaşamadığınız biriyle bunu yapmanız gerekiyor hissi içinde olabilirsiniz. Bu sizlerin fikirlerinin sevgi, büyüme ve öğrenme fikirleri ile çelişiyor olabilir. Ayrıca aşk hayatınızın olmadığı ve bu koşullarınızın sizi sınırlandırdığı için bir daha bu tarz şeyler olmayacağını düşünme hisside sarabilir. Hayatı kaçırdığınızı gereğinden fazla düşünebilirsiniz.
Kendinizin sınırladığını veya sevginizin hafife alındığını hissedebilirsiniz. Bununla birlikte olumlu yanı Venüs /Jüpiter'in karesi size ilişkiler yoluyla öğrenme ve gelişme şansı vermesidir (burada Satürn'ün etkisine daha çok benzer).
Zayıf olanlar arkalarına bakmaya devam ediyor ve kendi düşüşleri için yıldızları suçluyorlar ama güçlüler ve adanmışlar aydınlık ya da karanlık olsun bir yıldız olmak için ilerliyor!
Siz onlardansınız biliyorum…
Her gün bu sayfaya gelip gökyüzünden bir yıldız alıp cebinize koyuyor ve yolunuza devam ediyorsunuz.
Bu haftanın öneminden gücünden ve size getireceği değişimlerden söz ettik. Bir şeylerden yeniden şekilleniyor.
Venüs ikizler burcuna geçiş yaptı. Bu durum kişisel hayatlarınızda sizi farklı bir bakış açısına taşıyacak. Çünkü bir gezegenin burç değiştirmesi biliyorsunuz ki hayatınızda önemli değişimleri başlatma olasılığını yükseltir.
Kalbin tüm konuları Venüs'ten kaynaklanır.
Değer verdiğimiz şeyler, kalbimize yakın olanlar, nelerde zevk bulduğumuz, nasıl sevdiğimiz, nasıl giyineceğimiz, neyi güzel bulduğumuz Venüs burcumuz tarafından belirlenir. Venüs aynı zamanda parayı temsil ediyor! Her şeyden çok, ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız bu gezegen altında etkileniyor. Hepimiz aşkı elde etmeye ve hatta onu farklı şekillerde göstermeye devam ediyoruz. Bazıları aşkları konusunda oldukça cesur ve doğrudandır, diğerleri ise bu konuda utangaç ve özeldir. Her Venüs burcu aşka farklı şekilde gider. Her Venüs burcu farklı şeyleri güzel bulur. Sonuçta güzellik bakanın gözündedir. Öyleyse Venüs, belirli bir işarete yerleştirildiğinde insanlara ve eşyalara olan sevgisini nasıl ifade ediyor? Sizin Venüs burcunuz nedir?
Bu dönem sizi neler bekliyor olabilir?
Bugün de ayrı bir konuya dokunalım istedim. Size eminim bugüne özel katkısı olacağına inanıyorum. Hiçbir duruma ya da konuya sonsuza kadar cevap bulamayacağımızı biliyoruz. Astroloji ise bunların en başında gelen önemli bir sanat. Sizin ruhunuzu, kendinizi ve aklınızı tasarlamaya yardım eden ruhsal bir öğreti.
Astroloji doğduğumuzdaki durumumuzu ve hayatımızın nasıl devam edebileceğini anlatıyor.
Bununla birlikte, pratikte elde edilebilecek veya elde edilemeyecek bir büyüme potansiyeline sahip olan insanın dünyaya gelişiyle amacını bulmasını açıklıyor. Eğer insanı Dünya’ya ekilen bir tohum olarak sembolize edersek bu tohumun gelişmesi için muhakkak bir irade kullanması lazımdır. Örneğin bu yazıyı yazarken bir irade kullandım. Yazmak ya da yazmamak benim bir seçimimdi. İnsan dünyaya ekilmiş bir tohum ise onun gelişme evresi bir özgür irade süreci olabilir.
Okuduğum bir çok psikoloji kitabında gözlemlediğim bir konu varsa uzmanlar özgür iradeyi “Doğa" ile benzeştiriyorlar.İlginç dimi?
Doğa ile ne alakası olabilir. Sonra karar verdim. Neden ruhumun incindiğini hissettiğimde bir deniz kenarına gittiğimi ya da büyük ağaçlar arasında gezerken ağaca sarılma hissimi en mutsuz zamanlarımda yakaladığımı…
Öncelikle, gençken yaşam deneyimimiz yok ve hayatta kalmak için ebeveynlerimize güvenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden "bize söyleneni yapıyoruz". Daha sonra ebeveynden uzaklaşmaya başlayıp kendi idrak gücümüzü yakaladığımızda kişisel deneyimlerimiz oluşmaya başlıyor.
İnsanın “Doğa" ile reaksiyona girebilmesi için "Beslenmeyi de" öğrenmesi gerekir.
Bu esas olarak Doğum Haritamızdaki Ay konumunun yeridir. Ay burcunuz sizin beslenme şeklinizi anlatır. Doğum haritanızda Ay burcunuz ne ise bu alan sizin esas olarak bilincinizdir. Ay, sizin kendinize olan inancınızı açıklar.
Bu ay sizler değerli Doktor Ender Saraç ile birlikte çıkarttığımız “Astroşifa 2021” Ajandamızdan mayıs ayı gündemini paylaşmak istiyorum.
04 Mayıs Salı saat 05.50’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Ne istediğini bulabilmek için kendine doğru soruları sorman gerekiyor. Dağılmaman gereken bir dönemdesin!
09 Mayıs Pazar saat 05.01’de Venüs, İkizler burcuna geçiyor. Başkalarıyla ilişki kurma şeklini geliştirmek için ne tür değişiklikler yapman gerektiğini anlayacaksın.
11 Mayıs Salı saat 22.00’da Boğa burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. İş anlamında yenilikler seni bekliyor. İlişkilerinde de yeniliğe gideceğin bir dönemdesin.
15 Mayıs Cuma saat 01.37’de Jüpiter, Balık burcuna geçiyor. Senin felsefen nedir? Neye inanıyorsun? Bu rüyaya, yürüdüğün yola ne kadar inanıyorsun?
20 Mayıs Perşembe 22.37’de Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Öğrendiğin her yeni bilgi, her yeni yöntem seni kendinle daha barışık hale getirir ve yaşam hazzını artırır. Bu sebeple hayatta esas olan sürekli öğrenme ve gelişimdir.
23 Mayıs Pazar saat 12.19’da Satürn, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma!
26 Mayıs Çarşamba saat 14.12 Yay burcunda bir Dolunay (Ay tutulması) gerçekleşiyor.
Güneş-Uranüs kavuşumunun kesinleşeceği bugün kendinize zaman ayırmak ve ani çıkışlar yapmamak doğru bir tercih olacaktır. Hayata karşı her zaman aynı disiplinle yaklaşamazsınız. Zemin ve şartlar her an değişebilir ve sizin değişen bu durumlara karşı doğru tutumlar geliştirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Beklenmedik gelişmeler keyfinizi kaçırabileceği gibi yerine de getirebilir. Bunun ayrımını yapmak için bugün her şeyden sizden yana. Gelen sinyalleri ve farklı sinyallerin de gelebileceği ihtimalini iyi okumalısınız.
Mucizeler biz insanlar içindir.
Geçen gün bu şekilde bir twit attım. Altına bir sürü yorum yazılmış. Beni neden bulmuyor. Nedense o mucizeler bizi bulmaz zaten vs. diye. Ben gerçekten sözlerin bir büyü olduğuna inanan biriyim. Ne istediğimiz o kadar önemli ki…
Artık oturmaktan yoruldum sürekli yazı yazıyorum diye söylendim. Yürüyüş yapmalıyım işte sürekli otur otur olmaz filan diye kendime kızıyordum. Sürekli araba sürüyorum ve hiçbir yere yürüyerek gitmiyorum diyordum. 3 ay önce düştüm ve kuyruk sokumumu kırdım. Hiçbirinize de pek bahsetmedim. Böyle şeylerden bahsetmeyi sevmiyorum. Ama şimdi yeri geldi bir örnek olarak hayatınızda durması amaçlı paylaşıyorum. 1 ay ayakta yazı yazdım ve sadece yürürken ağrıyı hissetmiyordum. Araba kullanamadım. İstemek önemli bir durum. Neyi nasıl istediğinizde oldukça önemlidir. Mucize dediğiniz şeyin ne olduğunuzda tanımlamanız gerekir. Sizin için mucize nedir? Bir mucize olmaz mı? Hayatımız o kadar özenli bir mekanizma ki üzerinde asla uzunca kalıp düşünmüyoruz. Sürekli şikâyet etmek ve koşulları suçlamak dışında ilginç bir hareketimiz yok.
Şu sıralar değişen koşullar ve kontrolün bizim dışına geçmiş olması bizleri aşağılanmış hissettirebilir. Aslında kontrolün hiçbir zaman elimizde olmadığını hatırlamak kendimize olan inancımızı daha fazla kuvvetlendirecektir. Hakikatin zamansız prensiplerini fark edip bunlarla bilinçli bir uyum içine girmek sizlere daha fazla kazanım sağlar.
Yaşamı bizi güçlendirecek bir deneyim haline getirmek, ölümlü olduğumuzu kabullenerek yenilmezlik kompleksinden kurtulmak, tekâmül edip manevi erdemler kazandığımızda bile acıdan tamamen kurtulmuş olacağımızı ve bunun Allah’ın bizi görmediği anlamı taşımadığını idrak etmemiz gerekir.
Akrep dolunayı ile birlikte aslında duygusal zorlukları anlayıp bunlarla baş edebilmek veya neyle ne kadar uğraşmanız gerektiğine kesin karar vermeniz gerekmektedir. Manipülatif yollarla güç kazanmak şeytana uymaktan başka bir şey değildir ve inanın bu da uzun vadede asla işe yaramaz. Kendinizi daha büyük amaçlara adayarak güçlenin. Bugün belki de yapacağımız en iyi şey gücümüzün sınırlarını kabul etmek ve yaşadığımız yenilgilerin aslında bir yenilenmek olduğunu kabul etmektir. Korku gereksizdir çünkü yenilgi ve acının bu üstünlük haliyle ilgilisi yoktur. Zorlukların olması sizin en iyi halinizin ortaya çıkması için büyük bir fırsattır.
Güneş-Uranüs kavuşumu etkilerinin size yansımaları neler olabilir?
Savaşacak hali kalmayanlar ve artık ben bıktım yıldım diyenler size de günaydın…
Biliyorsunuz bizim yıldızların kitabında yılmak, bıkmak ya da pes etmek yok. Yeni bir yol bulmak yeniden umut etmek yeniden denemek var. Bu öyle her zaman çok kolay olabilen bir şey değil. Bir an geliyor. Yine mi böyle olacak? Yine mi ben yapacağım? Ya da hep mi böyle gidecek diye soruyoruz.
Harold Pinter şöyle der: “Fırtına dinip karanlık çöktüğünde ve ay tüm zarafetiyle geceyi aydınlattığında; işte o zaman sadece denizin ve dalgaların ritmi ile baş başa kalır insan. İşte o zaman Tanrı’nın insanoğluna nelerin bahşetmiş olduğunu anlarsın, cennetin ne demek olduğunu anlarsın.”
Bizlerde belki şu an dinmeyen fırtınanın karanlığı ne düşünmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Şu aralar gereğinden fazla birilerini kafanıza takıyor olabilirsiniz. Unutmayın bazı insanlar kötü bir şakadan başka bir şey değil.
Bazen geçmişte kalanın asla geçmişte kalmadığına inanıyorum. Alay ediyor gibi geliyor sanki benimle birileri…Herkes bir yolunu buluyor sanki…Çaresizlik kötü ve beklemek büyük bir işkence ama yine de bunu hayatımızın bir noktasında hep yapacağız. Gün ışıdı, kaygılarımız kocaman… 17 Gün sonunda güllük gülistanlık mı çıkacağız bu savaştan?
Bir yanılgımız var. Sadece kendimizin anıları var sanıyoruz. Her insanın bir anısı olduğunu unutuyoruz. Anılardan yapılıyoruz. Hele ki insan yaşlandıkça o anılar kutusuna çok fena düşüyor. Başında bir şey anlamıyorsunuz ama sonrasında bir şey oluyor ve o anılar kutusu elinizde patlıyor. Ne çok şey anı oldu. Çilekler eski çilek değil, karpuz eskisi gibi kokmuyor, sokakta bir çocuk eskisi gibi ip atlayamıyor, Dedeyle içilen günün kahvesi ya da günün sütü yok artık. İnsanlar zenginlikle yoksulluğun arasındaki şeyin sadece para olduğunu sanıyorlar. Hâlbuki ne yoksul zenginler var unutuyorlar.
Eskide özledikleriniz, sevdikleriniz artık geride kalmak zorunda olanlar…
Yüreğimden söküp atamadıklarım ama böyle yaşaması da hiç kolay olmayanlar….
Önemli ve değişim dolu hatta sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyoruz. Hiçbir şey şu an gerçekleşmiyor ya da bu hafta birdenbire olmayacak. Bir şeyler olacak ama kiminiz bunun farkında olacakken kiminiz farkında olmayacak. Bu yolculuk uzun süren bir yolculuk. Bu dönem başlayan şeyler hayatınızın gerçek yönleri ile tanıştığınız ve bunu kabul etmek zorunda olduğunuzu gördüğünüz zamanlardır.
Şu sıralar bir şeyi bulmak için çaba sarf ediyoruz ama bulmak için önce anlamak gerekir. Sonra onu istemek gereklidir. Eğer istediğimiz şeyi anlamıyorsak nereye gidersek gidelim aradığımızı asla bulamayız. Hep bir boşluk hep bir hüsrandır.
İnsan kendi dışında olan dünyaya bakmak ve anlamakla mükellef olduğu kadar, kendi içine de bakmak ve anlamakla mükelleftir. Bu dünyaya öylesine tesadüfen genel canlılar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?
Ya da kendinizi gerçekten öylesine bu dünyaya geldiğinizi ve gideceksiniz mi sanıyorsunuz?
Tabiata baktığınızda her şey muhteşem bir denge içinde ilerler. Bizde o dengenin içinde minik bir parçayız. Ancak yaşadığımız dış sorunlar bizi öyle bir gerçek olayın boyutundan çıkartır ki ne olduğunu anlamayız. Aldatılmak, aldatmak, para korkusu, işten istifa etmek, isten kovulmak, terkedilmek, yalnız kalmak vs. derken ne muhteşem bir parçanın içinde olduğumuzu göremeyiz. Çünkü kendi dengesini kaybeden bir insanın bir şeyleri anlaması ve araması mümkün değildir.
İnsan gerçeğinin farkına sadece acı çekerek varabiliyor. Gerçeğinin farkında olan insanı kimse kandıramıyor kimse manipüle edemiyor. Dışarda o insan o kadar komik ve acınası görünüyor ki üzülüyorsun. İnsan bir şeyi arama duygusu ile yola çıktığında öyle şeyler yapabiliyor ki…
Ülke değiştiriyor, yeniden üniversite okuyor, hiç yapmadığı bir mesleğin kahramanı oluyor vs…
İşte aradığını bulmak tam anlamıyla budur. Bu belki astroloji ile belki tasavvuf ile belki de başka bir şey ile… İnsanın ilk yapacağı şey neyi araması gerektiğini bilmesidir. Bu tamamen başarmasının yarısıdır. Bunu başarmak içinde kendinize dönmeli ve kendinize sorular sormalısınız. İnsan genelde anlamadığı şeyi reddederek veya tepki verir. Bu yenilikler söz konusu olduğunda da böyledir. Ama anlamaya başlayınca hayatı değişmeye başlar.
27 Nisan saat 06:34 civarlarında Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Normal koşullarda dolunaylar zaten insanın duygularını türbülansa sokan bir gökyüzü işaretiyken üzerine akrep burcu gibi derinliklerin işareti olan bir burçta gerçekleşmesi başlı başına hissetme şiddetini yükseltecek.
Hayatınızın olmasını istediğiniz yol ile şu anki durum arasındaki mesafenin farkına varacaksınız. Çoğu zaman insan bu boşluğu gördüğünde ne yapacağını şaşırır. Çevrelerinden gelen yansıma, onlara ilişkilerinin gerçekçi bir görünümünü gösterir. Güçsüzlük hissi, bir şeylerin olmasını istediğiniz yolla gerçekte oldukları yol arasındaki tutarsızlığın farkındalığından gelir. Güçlendirme, farkına vardıktan sonra işleri başarıyla değiştirme şansına sahip olmanızdır. Akrep zodyak kuralları gereği sonu anlatır. Yani 8. ev temasını verir bize. Korkularınız ve hayatınız boyunca en büyük korktuğunuz şeylerin başınıza gelmesi felsefesini taşır.
Akrepteki dolunay, Güneş'e karşı çıkıyor ve burada Venüs çok etkin rol alıyor. Aynı zamanda gökyüzünde dolunay esnasında Boğa burcu yükseliyor. Bu yüzden bir çoğunuzun meşguliyeti muhtemelen parayla ilgili bir sorun veya bir bağın ihaneti gibi konular olabilir. Eğer mağdur taraftaysanız, kendi güvenlik duygunuzu yeniden kazanmayı belki güvence vermek veya onlara gerçekleri ve rakamları göstermek işe yarayacaktır.
Bu durum sizin hayatınızda nasıl etki sağlar?
Öncelikle yeniden tekrar etmek isterim ki astroloji burçlardan ibaret değildir. Kendinize zaman ayırıp uygun bir siteden doğum tarihiniz, doğum saatiniz veya doğum yerinizi girerek 8.evinizi öğrenip buna göre yorumlar yapabilirsiniz. Örneğin yükselen burcunuz başak burcu. Muhtemelen sizin 8.eviniz zaten Koç burcudur. Ama Mars gezegeniniz 8.evde olmak zorunda değildir. Mars’ınız diyelim ki 2.evinizdedir. Sizi ilgilendiren sadece 8.eviniz olacak. Şayet doğum haritanıza ulaştıktan sonra 8.evinizde herhangi bir gezegen bulunuyorsa onun da olduğu kategoriyi okuyabilirsiniz. Eğer hiç gezegen bulunmuyorsa sorun yoktur.
8. ev sakladığımız ve başkalarının görmesini istemediğimiz her şeydir. Güvensiz yerimiz, korkularımız, şüphelerimiz ve derin yaralarımızdır.
Hayatı ne kadar anlık yaşıyoruz öyle değil mi? Zaman tüm hızıyla yine akıp geçiyor.
Bütçe planlaması alanında dünyanın her tarafında kabul edilmiş bir ilke vardır: Diğer faturalar ödenmeden önce, ilk ödemeyi kendinize yaparsınız bu kendinizi bir çeşit alacaklı olarak düşünmektir.
Finans felsefesinde mantık şudur; Kendi alacağınızı başkalarına yapılacak ödemeler tamamlanana kadar beklettiğiniz taktirde, size hiçbir şey kalmaz. Sonuç olarak siz hep kendi alacağınızı ertelersiniz ve sıra size geldiğinde iş işten geçmiş olur.
Şimdi bunu kendi iç dünyanızla benzetip kullanabilirsiniz. İç dünyanınız inmek için tüm sorumluluklarınızın ya da işlerinizin bitmesini beklerseniz buna hiçbir zaman eğilemeyeceksiniz.
*
Bunun için kendinize gerçekten önem verip bir takvim kurun ve deyin ki kendimle şu saate toplantım var. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. O saatte kendimi dinleyeceğim. Bu sanki gerçek bir randevu gibi programınıza dahil olursa işe yarıyor. Bir saat bile erken kalkmanız, fazladan dua etmeniz, fazladan kitap okumanıza ya da neyle fazladan uğraşmak istiyorsanız ona dönüşebiliyor. Bir arkadaşım sadece kendine zaman ayırabilmek maaşının hepsine bebek bakıcısı tutmuştu.
Herkes ona akıl verdi. Ayrıl işten ve çocuğuna bak diye.
Günaydın haftanın en önemli gününden merhaba;
Bugün artık Mars gezegeni son derecelere geliyor. Sanki içinizde bir yerde sabrınızın son taşan yerlerini görmemek için kendinizi zor tutuyorsunuz. Kendiniz anlamsız noktalarda ağlarken bulabilirsiniz. Kimsenin empati ve duyarlılık içinde olmaması size daha fazla ıstırap duygusu verebilir. Şu an içinde bulunduğunuz düzensizlik içinde nasıl bir düzen getireceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu dönem özellikle hayatınızda nelerin gerçekleşeceğini ya da nelerin gerçekleşmeyeceğini göreceğinizi söyleyebiliriz. Çok iyi bir görme potansiyeliniz olacak.
Ama bu iki yönde sizin kararınız olacak.
Ya dehanızın zirvesine ulaşacaksınız ya da mütevazi zanaatkarlığınızın ovalarında saklanacaksınız…
Bu iki dengeyi kurmakta zordur. Çünkü insan kendini kudretli ve sağlam bir yetenekten oluştuğunu düşündüğünde aslında kıymetli olan o rafine yeteneği kaybedebilir. İşin içine kibir girebilir. Burada üslup yanılgısı tehlikeli derecelerde işlerinizi karıştırabilir.
İnsanlar veya hayatınızdaki olaylar hakkında sağlam bir yargıya varmak için doğru zaman!
Bu dönem özellikle çevrenizdeki kötümser insanları temizleyin. Birçok umut ve bugüne kadar getirdiğiniz projelerinizi terk etmeyi düşünmeyin. Zihniniz sonsuz sayıda düşünce ile dolu… Bunlar ancak sizler için şu an şüphe ve kuşku durumunuzu daha fazla yansıtıyor. Kendinizi bir şeylerden uzaklaştırmak istiyorsanız ya da vazgeçmek duygusu içindeyseniz mutlaka Doğa’ya karışın. Ağaçlara bakın ve sonra gökyüzüne… Doğa güçlüdür ve sizi kolayca yoldan çıkarılabilir.
Hayallerimiz gerçekleşmiyor gibi gelse de şu an için acele etmemeliyiz. Bu illüzyona girmeyin.
Hayatınızın artık bu kısmında yer almak ve gerçekten kaostan uzaklaşmak istersiniz. Tabi koşullar buna ne kadar izin verirse bu mümkün olacaktır.
Önümüzdeki günler diğer gezegenlerinde Boğa burcuna geçişi ve hafta ortasında Venüs/Uranüs’ün de Boğa burcunda kavuşmasıyla oldukça şaşırtıcı durumları göz önünde bulunduracaksınız.
*Güneş, 19 Nisan'da Boğa burcuna giriş yaparak bize rahatlık ve güvenlik duygusu geliştirmeye izin verecek.
*Merkür, 19 Nisan'da Boğa burcuna geçerek iletişimimizde daha ikna edici ve hiç bilmediğimiz nedenleri öğrendiğimiz bir sürece ilerletecek.
İnsanın zihni çok tuhaf bir şekilde hep aynı nakaratta takılıp aynı yeri defalarca düşünebiliyor. Neden?
Neden beni istemedi?
Neden beni seçmedi?
Neden bana gelmedi?
Neden benim başıma geldi?
Diye bir sürü soru size türetebilirim.
Zamanın su gibi akıp geçtiğini her gün yazıyorum. Zaman öyle hızlı akıyor ki…
Geldik cuma gününe…
Cuma Venüs günüdür.
İnsanların sevgiyi, merhameti ve yardımı hatırlaması gereken bir gün.
Bugün çevrenizde mutlaka birilerine gücünüz kadar yardımlarda bulunun. Hem size hem de çevrenizdeki insanlara iyi gelecektir.
Sert konuşmalardan ve umutsuzluktan kaçının.
Yaşam sürprizlerle doludur. Bugün Güneş ve Plüton arasındaki sert açı sizleri biraz engelliyor duygusu verebilir. Duygusal dünyanızda ya da kişisel hayatınızda otorite sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bazı olayların gizliliğini öğrenebilir ya da şaşırtıcı konuşmalar içine çekilebilirsiniz. Bunu doğru yönetmeye çalışın. İş hayatınızda şu an her şey istediğiniz yönde gitmiyorsa yeni bir model geliştirin kendinize…
Yeni bir yol,
Dün akşam saat 21:21’de Venüs boğa burcuna geçiş yaptı. Bu hepimiz için iyi haber.
İlişkilerde olsun, maddi konularda olsun biraz daha kendimizi güvende hissedeceğimiz ve bu tarz insanlarla karşılaşma fırsatımızın olduğu bir dönem içine giriyoruz.
Zamanın ruhunu okumak gerekirse ilişkisel anlamda güven duygumuzun daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs Boğa burcundayken herkesten daha çok sevinecek burçlar: Boğa, Başak ve Oğlak (yükselen ve ay burçları dahil)
Venüs Boğa burcundayken zorluklarla karşılaşabilecek: Oleyyy sonunda hiç kimse! Boğa burcundaki Venüs, herkes için sakin ve rahat bir zamandır.
Venüs Boğa zamanı;
Bugün koç burcunda bir yeniay gerçekleşti.
Hem bununla birlikte yeniay doğarken Ramazan Ay’ının ilk gününe uyanış sağlayacağız.
Hoş geldin Ramazan ayı diyoruz.
Allah, tekrardan bu aya bizleri birlikte kavuşturdu. Ben hem ramazan ayının ilk girişi hem de yeniay zamanı olması durumuyla “nasibini alma” yeniayı diyorum.
Venüs gezegenin bu kadar etkin olması ve koç burcunda olması bu Ay’ın nasibinizi almak olarak değerlendirebilirsiniz. Bu önünüze gelenlere bu şekilde bir farkındalık katabilirsiniz.
Nasip nedir?
Hayat içerisinde debelenip giderken bu hafta salı günü bir de koç burcunda yeniay yaşayacağız. Yeniaylar çok güzeldir. Yeni başlangıçlara ve yeni kazanımlara muhakkak sizleri ilerletir. Bu zaman zaman acı verici şekilde hayatınıza gelse de her durumda bir hayır vardır kısmını size hatırlatır.
Koç yeniayı der ki; Dinleyici olun. İnsan anlayanı olmadığında sessizleşir.
İçinizde her an patlamaya hazır ve sabrınızın artık dayanmadığı bir nokta olabilir. Yaralarınız acıyor ve siz bu acıyı artık kesmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ama daha fazla yaranın açılmasından da korkuyorsunuz.
Öfkenizden kalan boşluğu sevgiyle doldurmaya çalışın. Biliyorum bu çok kolay değil. Bunun için daha fazla empati yapmanız gerekmektedir. Seni öfkelendiren insanın kendine ait bir hayatı ve sorunları olduğunu kendine hatırlatmayı seç. Öfke yüzünden yönetmek zorunda olduğun ilişkilerden ve kalitesiz iletişimlerden kendinizi kurtarın. Böyle bedbaht bir hayatı hak etmeyecek kadar değerli olduğunuzu kendinize söyleyin. Koç burcu “ben” demektir. Bu yeniay sizlere sadece sizin kendinizi ayağa yeniden kaldıracağını göstermektedir.
İçinizde yükselen her duygu kendinizi tanımanız için bir fırsat!
Satürn Kova burcunda bizlere aslında kendi içimizi ve insanlığımızı yeniden inşa etme fırsatları sunmaktadır.
Kuru bir kuyuya kova sarkıtırsanız dışarı hiçbir şey çıkmaz. Suyla dolu bir kuyuya kova sarkıtırsanız su çıkarma kısmı kuyudandır. Kova sadece onun dışarı çıkmasını sağlar. Kova burçları da böyledir. Boş kuyulara tahammül edemez. Bu yüzden sizlerde bu iki yıl boyunca yaşadığınız olaylarla ne kadar su çıkarttığınıza bakın. Kaynak sizsiniz. Kendi öz kaynaklarınızı bu yeniay ile birlikte lütfen keşfetmeyi seçin.
Biri bana nasıl cuma gününe geldiğimizi söylesin yahu,
Zaman oldukça şaşırtıcı hızıyla geçip gitmiyor mu?
Bıkmışlık ile sıkışmışlığın arasında bir yerlerde yaşamaya çalışıyoruz. Nereden bakarsan bak, denizden çıkarılıp toprağa atılmış çırpınan balık gibi hissediyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın ipi kopmuş uçurtma gibi görüyorsunuz, nereden bakarsanız bakın yönünü bulamayan bir kuş gibisiniz…
Fazla düşünüp akıl sınırlarını zorlamayı sevmeyen insanoğlu gündelik dünya işleriyle kendini oyalayarak bir şekilde vadesini doldurup gitmeyi düşünüyor. Kimi vadeyi doldurmadan bile bunu düşünebiliyor ama sırf anlamsız diye çoğu insan ölmeyi seçmez çünkü o daha büyük bilinmezlik…Farkındaysak hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bilmek istediğimiz ve tatmak istediğimiz tek bir duygu var o da “sevmek” …
Dün bir okuyucumdan mail aldım. Kendisinin izniyle duygularını paylaşıyorum. Bu hisler aslında hepimizin başka alanlarında sahip olduğu şeyler ama yine de zaman ayırıp kendiyle bir savaş vermiş ve bana mektup yazmış. Sorguluyor ve düşünüyor. Belki yanlış düşünüyor belki yanlış sorguluyor belki de doğru…
Gökteki en parlak yıldız: Hangi burcun annesinde büyüdün?
Çocukluğunuz ve astroloji haritanız birbirlerinden ayrılmaz parçalardır. Çocukluğunuzda size olanlar burçlarınızda, evlerinizde ve gezegenlerinizde gizlidir. Bir Koç olduğunuz için mi, yoksa annenize rol yaptığınız için mi, eşinizin sizi aldatacağını sürekli düşünüyorsunuz?
Bir Akrep çocuğu olduğunuz için mi, yoksa bir çocuk olarak güvenlik duygusu geliştiremediğiniz için mi, vefalı, düşünceli ve doğru bir insan olduğunuz halde zaman zaman insanları etkilemeye düşünüyor veya onlardan şüpheleniyorsunuz? İşte bunlara cevap bulmaya başladığınızda aydınlık ışımaya başlıyor. Gerçeklik yeni bir biçim ve daha büyük bir boyut kazanıyor.
Patronlardan neden korkup işten işe gezip durduğunuz ya da bir acımasız ilişkinin kollarından bir diğerine koştuğunuzda, neden insanlara bağırdığınız ve onları yolunuzdan ittiğiniz artık bir sır olmaktan çıkıyor.
Astroloji sayesinde gerçek bağlantılar kurarsınız. Çocukluğunuz, anneyle olan ilişkiniz bugünkü tüm ilişkilerinizi şekillendirmenizde yardımcı olan malzemelerle doludur. Unutmayın ki, sorunlar halledilebilir, yaralar iyileşir, çatışmalar çözülür ve bakış̧ açıları daha kapsamlı bir erişime ve canlılığa doğru kaydırılabilir.
O zaman annelerimizin burçlarına göre okumaya başlayalım:
Koç burcu annesine sahipseniz; hayatınızın en iyi öğretmeni ile birliktesiniz diyebiliriz. O hiçbir şeyin imkânsız olmadığı, asla asla dememeniz, asla ölmeyi istememeniz, yaşam için sonuna kadar, hatta daha da ötesinde mücadele etmeniz olgularını size geçirmiştir. Onun hayatı kabulleniş tarzının gücü o kadar büyüktür ki size de mücadele etme ve başka birisinin hayatını sonsuza dek değiştirebilme yetisini vermiştir, özellikle o kişi sizden daha zayıf ise. . .
O size daima cesaret, kararlılık ve kendine güven duygularını aşılayacaktır, bu sırf onu kendi rekabet oyununda yenmeniz için olsa bile. . . Her şeyden öte, size şunu ispat edecektir. “Her ne olursa olsun, yapmak isterseniz, onu mutlaka başarırsınız.” Mutlu bir çocukluk geçirmeniz için çevrenizdeki herkesle kavga edebilir. Bu sizi mutsuz etse bile o bazen sizden daha bir çocuk gibi bunu fark etmeyecektir. Neşesi ise size bir ömür boyu yetecektir. Bu dünyada bir gün olmasa bile kocaman gülümseyen suratı ve sizdeki kahramanlık hikayeleri ile sürekli anacağınız hikayeleriniz olacaktır.
Boğa burcu annesine sahipseniz; onların taş gibi sağlam duruşuna hayran kalırsınız. Yaşadıklarını hatta babanızla bile oluşan her türlü krizi bile atlatmayı başarmasına saygı duymanız gerekir. Düşürdüğünüzde tuhaf bir şekilde kırılmayan narin bir Çin biblosu gibi o da çok kırılgan, ama inanılmayacak kadar dayanıklıdır. Boğa anneler genelde "sinir krizleri" geçirmezler. Kılı kıpırdamadan, gözleri önündeki boş denize kilitlenmiş, elleri aile gemisinin dümenine kenetlenmiş olarak kalmayı yeğlerler. Her şeyi içlerine atarlar, sonra da çatlayıncaya kadar yerler, ya da bir tür fiziki çöküş şeklinde bir çıkış̧ yolu bulurlar. Bir Boğa burcu anne size zorlukların üstesinden gelmeyi öğretecek, facia ve darbelere karşı durma yeteneğini verecek ve size tamamen, ilkbaharın mutlaka geleceğine inandıracaktır. En önemli sloganı ise bedava peynir fare kapanında olur zihniyeti ile çocuklarına yüklediği maddi kuvvet desteğidir. Onunla bir kahve içmek bile sükûnet ve dinginlik sağlamanıza yeterdir. Onun verdiği huzuru kimse vermeyecek. Hiçbir kadını onunla kıyaslamayın. Rekabete kapalıdır.
İkizler burcu annesine sahipseniz; İkizler burcundaki annelerin bir tarafı un, su, maya ile ekmek yapmaktan hoşlanabilecekken, bir tarafı da beş yaşında size öğrettiği mikrodalgada pizzanızı ısıtmaktır ve bununla gurur duymaya hazırdır. Sürekli araba koltuğunda gezmek zorunda oluşunuz ya da ananeye babaanneye belki de kreşe bırakılmanız sizin terkedildiğiniz anlamına gelmez. İkizler annesine sahip çocuklar sürekli bu duyguyu bir yerlerinde barındırabilirler ama bilmezler ki her şey evlatları için… 18 Yaşına gelene kadar mutlaka bakıcılarla, kreşlerle ya da yakınlarınızın evlerinde kalma ile ilgili şaşırtıcı hikayeleriniz olmuş olabilir. Sırf İngilizceyi daha iyi konuşun diye size bir İngiliz arkadaş bulup zorla arkadaş etmeye çalışmasında bahsetmiyorum bile…Ya da sizi matematikte daha iyi bir yere getirecek biriyle kurduğu sosyal çevre çabası tartışılmaz. İkizler annesi kendisini köşeye sıkışmış gibi hissederse terliğini fırlatır. Ama aksi durum söz konusu değilse neşeli, eğlenceli komik bir kadındır. Ondan hayatın güzel anlarına şükretmeyi ve anı yakalamayı, olan bitenlerden zevk almayı, durumdan fayda çıkartmayı, dürtülerinizle hareket etmeyi ve kendinizi hayatın akışına bırakma yollarını öğrenirsiniz. Yaşınız kaç olursa olsun, ondan hep bir şey öğrenirsiniz. Hatta bu dünyada olmasa bile bir yerde mutlaka bir şeyi anarsınız…
Yengeç burcu annesine sahipseniz; yengeç annesi hepimizin annesidir. Bir kere anne olmuşsa herkese annelik yapmakla hükümlü duygusunun önüne geçemez. Gelen market görevlisine, ayakkabısını bağlayamayan sokaktaki herhangi bir çocuğa, parkta terli terli su içen başka bir çocuğa annedir. Yengeç annesiyle en çok ruhsal gelgitlerin zorluğunu çekebilirsiniz. Şayet hayatındaki erkek ile sevgi ilişkilerinde problemler varsa bu ister istemez size şiddetli bir şekilde yansıyacaktır. Evdeki temizliğe, yemeğe, izlediği programlara size verdiği cevaplara kadar yansıma yapacaktır. Bu kişi muhtemelen babanızdır. Yengeç anne fotoğrafın ortasında bulunmak, aileyi sağlam tutmak, erkeklerin de kendilerini ailenin akıllı, yapısal belkemiğini temin eden patronlar olarak düşünmelerini sağlamak için şartlandırılmıştır. Yengeç̧ burcu anneniz bunun yalan olduğunu gayet iyi bilir, ama ona, kişisel hayatında ve toplum içinde aptal erkek egosunu desteklemesi öğretilmiş olabilir. Bu maalesef yaşantısında bir imtihan noktasına gelebilir. O ailenin resmi sosyal kurallarına itaat etmek için programlanmıştır, ki böylelikle dışarıda 3.dünya savaşı da olsa ya da yüzyılın pandemisi de yaşansa mutfakta hindi doldurmaya devam edebilir. Böylece yemek masasına kişisel kimliği mutfak önlüğünün arkasına tıkıştırılmış̧ bir şekilde gelir. Bu nedenle ailenin kutsallığına ilişkin mesajlara karşı her zaman katlanmak durumundasınız. Yengeç̧ burcu annenizden, bir çeşit kişisel tatmin ve kalıcı duygusal bağ oluşturma ihtiyacını alırsınız. Yengeç burcu anneniz size gözünüzü yoldan ayırmadan, çılgın bir yolcunun arka koltuktan sıçrayıp direksiyonu kavramaya çalıştığı zaman bile kontrolünüzü nasıl kaybetmeyeceğinizi öğretir. O size, başkalarının size ihtiyacı olduğunda, kendi çılgınlıklarıyla uğraşırken aynı şekilde size destek olmamış olsalar bile, onların yanında olmayı öğretir. Size sevgiyi öğretir. Çünkü o yalnızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilir…Yalnızlığını ancak sevgi doldurur. O bir tabiat anadır…
Aslan burcu annesine sahipseniz; Aslan burcu annesi oldukça sevecen ve sıcaktır. O güçlü ve dirençlidir. Evi, işi kolaylıkla idare ederken saçını en düzgün bir şekilde ayırabilir. Ağladığını pek görmezsiniz çünkü yaşama karşı olumlu bir tutumu vardır. Hayata "haydi kalkıp işe koyulalım" tavrı ile yaklaşır. Bazen saltanattan düşmüş görünümü olur ve tahtını özleyebilir. Bu konuda da oldukça asildir. Tahtını sadece çocuğu için bırakır ama geri almak koşulu ile bunu yapar. Bu sebeple bazen onda hüzünlü bir ihtişamın dokunuşunu görebilirsiniz. Size kendi yerinizi nasıl elinizde tutabileceğinizi ve kendi alanınızı nasıl koruyacağınızı öğretir. Bunu, size tamamen teslim olmadan yapar. Yaşınız büyüyüp kendinizi idare etmeye başladığınızda o annelerin en havalısı ve okulunuzdaki tüm çocukların imrendiği biri olur. Muhtemelen arkadaşlarınıza onları büyük insanlar yerine koyarak sıcak ve dostça yaklaşmasındandır. Pısırık, bağımlı bir kadın olmamak veya sürekli sorumluluklarından kaçan adamların eteğini yakalamaya çalışırken tepesinden çocuklarının sallandığı pasaklı, şirret bir kadın olmamak ona aşılanmıştır. Sizin Aslan burcu anneniz kendi isteğine bırakıldığında sevecen ve destekleyicidir ve sizle yarışmayacaktır. Yaratıcılığınız ve aşk ilişkilerinizde sizi cesaretlendirecektir. Bu nedenle, hiçbir şart altında Aslan burcu annenizin tek ilgi odağı olmayı kesinlikle istemezsiniz. Sizi en önemli odağı yaptığında aman dikkatli olun. Zira o zaman, farkında olmadan sizi, ille de sizin olmanızı istediği değil de kendisinin olmak istediği kişi noktasına getirme girişiminde bulunmuştur. En sonunda kendinizi büyük bir ruh çöküntüsüyle sürünürken bulduğunuzda tek fark ettiğiniz şey, asla var olmadığınızdır. Bir müddet sonra kendi bencil ihtiyaçlarınızı kabul etmek durumunda kalmaktan nefret edebilirsiniz, zira baskın bir insan olarak görünmek istemezsiniz. Hatta tüm kadınların baskın tarafından nefret ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ama annenizden size kalan miras, ondan ayrı bir fert olarak kendi amacı ve doğrultusu olan kendiniz olma duygusudur. Varlığınızı bir güneş gibi ışıldayarak ortaya sunabilecek çok malzemeniz vardır. Size artık sadece doğmak kalmıştır.
Başak burcu annesine sahipseniz; görevini çok ciddiye almış ve pencereye yapışmış vaziyette teleskobuyla sizin refahınızı kollayan bir anne olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu zaman sizin için neyin iyi olduğunu sizden daha doğru bilmiştir ve dedikleri de çoğunlukla onun dediği şekilde olmuştur. Bu zamanla oldukça sinir bozucu olabilir, zira sanki beyninize giden bir yol açmış da orada olan bitenleri sizden daha net görebiliyormuş gibidir. Bir zaman sonra artık bu karmaşayı bile temizlemek istemezsiniz, nasılsa o er ya da geç kuyruğuna bir süpürge bağlamış şekilde gelip tüm çöpünüzü atmanıza yardım edecektir. Başak kadınları dengeli ve aklı başında görünmek için büyük bir çaba harcarken, acıklı yaşam öyküleri olan erkekleri hayatlarına çekme konusunda sanki büyük bir ustadır. Bu babanız olabilir. Çünkü toplamayı seviyorlar... Dağılan şey kalpleri olsa bile. O başka türlüsünü bilmez. Sürekli yaralarınızı tedavi etmeyi ister. Her zaman yaralıları tedavi etmiştir ve gerçekten de iyi, sağlıklı, güçlü ve aklı başında olduğunuz takdirde ne yapacağını bilemez. Ama o kendine saygısı aşırı olan, samimi ve mütevazı biridir. O insanlara sevgi duyar ve arkalarından çok kötü konuşsa bile onlara karşı ilgili davrandığı için arkadaşlarınız tarafından çok sevilir. Başak anneleri hayatları içinde sürekli kendilerini savunmak duygusunu beslerler. Zira sucunun bedelini ödeyip iyiler listesine girebilmek için bu hayatta daha çok gayret ettiğini herkese ispatlamaya çabalar gibidir. İyi haber arkadaşlarınız evinize geldiğinde onları muhteşem misafir ederler. Evde size bir tostu zor yedirirken arkadaşlarınıza her şeyi sererler. Onun en büyük korkularından biri sizin aylak bir insan haline gelmeniz dolayısıyla periyodik olarak çalışıyor rolü yapmalısınız. Bu arada kendinizi şekerle beslemeniz ve bilgisayar oyunları oynamanız onların gece korkulu rüyası olabilir. Oysa, onun iş ahlakı çok güçlüdür. Ondan bir köylü sadeliğini, disiplini ve insanların tüm hayatları boyunca çalışmaları gerektiği inancını ve başkalarının sizin yerinizi almasını istemiyorsanız, daima kendinize düşen işleri yapmanız gerektiği bilincini alırsınız. Ondan apaçık gerçeği, dosdoğru, laf olsun diye olmayan bir biçimde sevmeyi alırsınız. Ondan tüm tuğlalar ortaya çıkıncaya kadar badanayı kahve molası bile vermeden kazımak gibi tuhaf bir kabiliyeti bile alabilirsiniz.
Terazi burcu annesine sahipseniz; Babanızın kızmasını önlemek için insanoğlunun yapabileceği her şey yerine getirmeye başlayan bir kadın göreceksiniz. Biri size kızmasın ya da kaba davranmasın diye tüm ortamı dengelerken yorgun düşmüş ve kendi zevklerinden mahrum kalmış bir annede diyebiliriz. " Sessiz olun! Babanız uyuyor” ya da “Bakın o çok yorgun yemeğinizi yediğinizi söyleyeceğim, odanıza geçin” gibi ifadelerle ortam dengesi sağlayan güçlü bir katalizör diyebiliriz. O karışıklıkları çözmüş ve kendisine bütün üçgenlerin tepe noktası olmak gibi bir pozisyon yaratmıştır. Her şey papatyalar ve mutlu yüzler ve şirinliklerle doludur. Bütün ev ahalisi gerginken anneniz bir yandan hediyeleri paketlemekte, bir yandan da neşeli bir şekilde bir şarkı söylemekte olabilir. Kendisini başkalarına hizmete adamış̧ olma fikri ona korkutucu gelmektedir. Bu duruma hem içerler hem de bunu yapmayı severler. Ama reddedilmekten her şeyden çok korktuğu için size küfrederek bağırmaya cesaret edemez. Aynı zamanda kabalıktan hiç hoşlanmaz. Bu yüzden reddedilmek ona kabalık yapmayı gösterir. Bu yüzden kabalıktan kaçtığı için “hayır” cevabı alacağı işlere girmez. Çareyi sizi çileden çıkartacak kurnazca saldırılarda bulmak zorundalardır. Tabii ki bunu size aktarır ve siz ondan nazik bir samimiyetin kurallarını öğrenirsiniz. Terazi annesi sayesinde hayatınızdaki diğer insanlarla ilişkilerinizi belirleyebilecek ve en azından bir parçanız dünyaya ait olacaktır. Bazen herkese uyumlanma istediğiniz gereksiz fazla olabilir. Sevmediğiniz bir şeyi sadece karşı taraf seviyor diye sizde seviyor gibi yapmak zorunda hissedebilirsiniz. Terazi burcu annenin onayı sizler için her zaman önemlidir. Evinizde geldiğinizde herhangi bir yerde farklı bir dekor yapmış olabilir. Ya da kitaplığınızı boyamış size saksıdan bardak yapıp bunun avantajlarını anlatıyor da olabilir. İnsanlarla ilişkilerinizin mayın tarlasında yürümek olduğunu size anlatır ve en önemlisi nasıl davranacağınızı size öğretmekle büyük bir iş yapmıştır. Sivriliklerinizi törpülemiş̧, iyi terbiye almış olmanın avantajlarını göstermiş ve size ilişkilerdeki konumunuz için saçınızı başınızı yolmadan, nasıl başarılı bir şekilde mücadele edeceğinizi öğretmiştir. Terazi annenizin size aktardığı şey, sosyal, medeni ve mantıklı ilişkiler kurma yeteneği olacaktır. Tek savunduğu bir felsefe vardır. Ne yaptığınız değil ne hissettirdiğiniz önemlidir.
Akrep burcu anneye sahipseniz; Kendinizi Biri Bizi Gözetliyor Evi’ndeymiş gibi hissedersiniz ve etrafınızda sürekli olarak sizin ne yaptığınızı merak eden biri varsa o kesinlikle akrep burcu annesidir. Asıl gülünç olan ise, özelinizi korumak için tüm bu haykırışlarınız, sizi bir paranoyak haline getirebilir. Size hayat oyunun nasıl oynandığını anlatır. Yoğunluk, yaratıcılık ve disiplin bunların hepsine bir anda sahip olabilirsiniz. Hayat oyununun nasıl oynandığını öğretir size. Evinize gelen sessiz bir telefon ya da yanlış bir çağrıdan çıkabilecek anlamları ben anlatmayayım. Mermilerden nasıl kaçacağınızı, olası bir deprem için yedek su ve yiyeceği nasıl depolayacağınızı, her şeyi alın terinizle nasıl kazanacağınızdan tutun, kendi çıkarlarınız için insanların sizi nasıl kullanmayı başaracaklarını ve daha sonra da soğukkanlılıkla nasıl size sırtınızı döneceklerini yaşamadan sizlere öğretebilir. Tuhaf sezgilerine hiçbir zaman anlam veremezsiniz. Bu arkadaşın iyi değil der ve o arkadaşından kesinlikle bir darbe yersiniz. Bunu nasıl yapar sizde bilmezsiniz. Ya da o cafeye gitme der oraya giderseniz kesin bir olay yaşanır. Bu nasıl gelişir anlamazsınız. Ondan gizli ne yapıyorsanız iş üzerinde sizi arar. Bunu nasıl yapıyor hala evren çözmüş değildir. Eğer bir Akrep anneniz varsa, siz küçük bir tırtılsınızdır ve bir kez kendinizi kahvaltıda yenmiş olmaktan kurtarabilirseniz, şehrin en güzel kelebeği olacağınızdan şüpheniz yoktur. Onun kabilesine aitseniz çok güçlü ve dayanıklı bir çocuk olmanız gerekmektedir. Yoksa yamyamlar tarafından yenmenizi kaldıramaz. Aptallık yüzünden başa gelen hiçbir şey kabulü değildir. Bu hayatta en iyi tedbirli olmayı ve kaosu kontrol etmeyi öğrenirsiniz.
Yay burcu anneye sahipseniz; onun çok güzel, güçlü analık içgüdüleri vardır, ama körü körüne de itaatkâr bir dürtüsü yoktur. Bebeğini beş kat battaniyeye sarıp fırtınada yola koyulur, mama saatinde de bebeğin biberonunu arabanın çakmak gözünde ısıtabilir. Size hamile kalabilecek kadar yatağın içinde nasıl durabildiği merak konusudur. Elbette kalmıştır, ama bahse girerim ki, anneniz hamile olduğunu anlar anlamaz, daha siz ana rahmindeyken, dağ, tepe oradan oraya hoplayıp zıplamışsınızdır. Kesinlikle o şehirden bu şehre zıplarken altınız tuhaf yataklarda değiştirilmiş ve daha küçücük yaşlardan itibaren yeni ufuklar keşfetmişsinizdir. O kainattaki en şahane ev kadını mıdır? Temizlik açısından karar verecekseniz, hayır. Bazı Yay anneler temizlik hastası gibi görünseler de kimsenin çok yakından bakmadığı zamanlarda, evde sanki evden kaçıyormuş ya da taşınıyormuş veya saldırıya uğrayan bir kamp alanına benzeyen durum söz konusu olabilir. Ortalıkta yıkanması gereken bulaşıklar, orasından burasından şişler fırlamış yarısı örülmüş bir süveter, kitaplıktan alınmış ya da konulmak üzere bekleyen kitaplar ve bunun gibi tam bir işi yaparken yarım bırakıp bir başka işe başladığına dair size fikir verecek milyonlarca ipucu vardır. Neşelenmek istediğiniz zaman aslında komik olan, ama anlatmayı beceremediği muhtemelen yeni duyduğu bir fıkrayı size nakletmeye çalışır. Şiddetle bir süvariye ihtiyacınız varsa, dizginleri dağlara doğru yöneltir ve işte o zaman sizi tehdit eden o kafirin vay haline! Ama hayır, ne akan burnunuzu temizlemek için elinde kâğıt mendil peşinizden koşturmuş ne de hayatının her dakikasını size sevdiğiniz hangi kurabiyeyi pişireceğini düşünerek geçirmiştir. O hayatı, insanları sever, ama içinden tüm erkeklerin deli olduğuna inanır. Pek çok hayalperest davranışa yol açsa bile, büyük düşünmeyi ve geniş bir görüş açısı sahibi olmayı öğrenirsiniz. Bu sizin insanları daha sağlıklı, daha felsefi bir ışık alanında görmeniz yardımcı olur. Bazı şeylerle alay ederek sizlerin acı çekmesini istemeyebilir. Babanız eğer romantik bir şekilde gül gönderiyor ve sizde buna özeneceksiniz diye endişe duyup onlardan akşama bir gül reçeli yapabilir. Bu durum ileride çekebileceğiniz aşk acısına karşı bir tavırdır. Yay annesinin sadece zekâsı, espri kabiliyetini ve kendini yılanın deliğinde hissetmek yerine gelincik tarlasında farz ederek yaşamasını öğrenmelisiniz. Kendisinin tımarhane olarak gördüğü bu gezegenden daha akıllı bir şekilde çıkmayı bildiği bir yol yoktur. En doğru yöntemi budur. Bu yöntemi evladına yansıtacaktır. Sizler bunu sorumsuzluk olarak görmek yerine bu tımarhanede akıllı kalma felsefesi olarak benimsemeyi seçin.
Oğlak burcu annesi; Oğlak anne zırvalıklardan hoşlanmayan, katı, kontrollü, buz gibi bir kadın misyonu üstlenmek isterken bir o kadar da mayalanmış hamur gibi yumuşacıktır. Eğer kurallarına uymayı beceremezseniz sizin yazınızı kışa, kışınızı yaza çevirir. Muhtemelen henüz onun kurallarına uyacak biri de doğmamıştır. Zaten öyle zamanlar gelir ki kendisi bile koyduğu kurallara uyamadığı için depresyona girebilir. Ama asla taviz vermez. Oğlak anneniz düşük yapmadan sizi doğurabildiği için çok mutludur ve doğuncaya kadar yasayabilmiş olmanızı her zaman hoş̧ bir sürpriz olarak tanımlar. Çünkü yaşama büyük bir pozitiflikten bakamaz. Pek çok Oğlak annenin öncelikle bir bebeğe hamile kalabileceklerine dair şüpheleri vardır. Ah, elbette "Benim yoktu. Hamileliğimin her anının keyfini çıkardım" diyenler de vardır, ama pek tabii ki bu kesim bazı korkuları gizlemeye çalışanlardır. Size yerinize oturup sıkıntıdan patlasanız veya moraliniz bozulsa bile, ödevinizi bitirinceye kadar dünya ile irtibatınızı kesmenizi ve hayatta kendiniz için bir şeyler yapabilmeyi istiyorsanız, o işe kendinizi adamanız gerektiğini öğretmiştir. Yolunuza çıkan küçük bir engelin sizi yatağa düşürmeyeceğini size bildirmiştir. Sorunlar çözülebilir. Olaylar tartışılabilir. İnsanlar ölümlüdür ve her zaman değişebilir. Ondan aldıklarınızın sonucunda, toplantılara zamanında gider, faturalarınızı ayın on beşine kadar öder, yeni bir iş anlaşmasına kadar yaşantınızı sıkılmadan sürdürebilirsiniz. Onun hiçbir zaman "sadece bir anne" olmadığından emin olursunuz. O daima dünyadaki en iyi anne olmak istemiştir. En anne, dört dörtlük bir anne, kendisinin hiç sahip olmadığını düşündüğü aklı başında bir anne. Aşk ve hayat hakkında karanlık uyarılar ve olumsuz hisler en nihayetinde onun sonsuza dek boyamakta olduğu rengarenk mutluluk tablosunun yaldızlı çerçevesinden sızmaya başlar ve o zaman siz kendinizi kendi sorunlarınızla birlikte onun sorunlarının da üstesinden gelmek için mücadele ederken bulursunuz. Bir oğlak kadının erkek evladıysanız kadın rol modeliniz yüksek motivasyonlu bir kariyer kadınıdır. Biraz ısmarlama, biraz soğuk, akşamüstü altıdan sonra daha fazla Anne olan biridir. Eğer siz bir oğlak kadının kız evladıysanız kendinizi erkeklerin dünyasında ispatlama gereksinimini alırsınız. Bir oğlak annesinin size en güzel katkısı, Hayatınızın hiç olmadık en zor yerinde kafanızın içinde bir ampul yanar ve hangi maksada hizmet ettiğinizi kabul edersiniz hiç̧ sızlanmadan yelkenleri suya indirir ve için için köpürüp taşsanız bile uygun şekilde davranırsınız, çünkü anlamışsınızdır ki soğukkanlılığı koruyabilmek size daima kazandıracaktır.
Kova burcu annesi; Kova anneniz kendisini bir geçiş figürü ya da kozmik görevi olan ve sizleri hayata survivor olarak hazırlayan bir güç gibi görür. Zaman zaman size peşpeşe tüylerinizi diken diken yapacak olaylar içerisine çekebilir. Özgürlüğü sevdiği için sizlerin onların hayatında nasıl bir yer kaplayacağınızı ve nelerine engel olabileceğinizi düşünerek inceler. Kova annelerini soğuk ve mesafeli bulabilirsiniz. Eğer bir kova annesiyle büyüyen bir erkekseniz, kadınları çok güvensiz olarak görecek, bu yüzden hayatınızdaki kalıcı kadını yaratabilmek için bir uçtan diğer bir uca gideceksiniz.
Ama gerçekte anneniz size sadece bir hayat içinde bulabileceğiniz esneklik ve açıklığı, tarafsız bir iyi huyluluğu, bazen ilgisizlik gibi görünen "bekle ve gör" felsefesini vermiştir. Bilgiyi ve aklı size güçlü bir öğreti olarak sunar. Sizi beslemek için değişik yollar arayacak, farklı yiyecekleri deneyecek, acayip yerlere götürecek ve evinizi çoğunlukla geçici bir mekân haline getirecektir. Şimşeklerin her yönden çakabileceğine olan inancınız size annenizden geçmiştir. Keza, sahibi olduğunuz kozmik şuur pırıltıları da ondan geçmiştir. Kendinizi diğer insanların özgürlüğü için cesaretlendirirken, orijinalliği ve gerçekliği desteklerken bulabilirsiniz. Kova anneniz yüzünden masanızda yabancılar için daima bir yer vardır.
Yani o sizi emzirirken göğsüne sıkı sıkıya bastırmış ama kapı zili çaldığında yere koltuğa bırakmış sonra da bir yandan yanlış çalan kapıdaki kadınla laflarken bir yandan da sizi yerden kaldırarak emzirmeye devam etmiştir. Bu nedenle, sonraları yakın ilişkide olduğunuz kişiler sizi düzenli aralıklarla kendi başınıza bırakmazlarsa, sorun yaşarsınız. Keza, siz de onlara aynı şeyi yaparsanız. Öyle veya böyle ilişkiniz kesintiye uğrayacaktır. Kova annesi aile hayatında mutlaka bazı kırgınlıklar yaşamıştır ve bunu sizin yaşamamanız için bir zemin hazırlıyordur. Size bağlanmaktan ve sizin kendisine muhtaç olmanızdan korkar. Bu yüzden sizi kendinize uzak tutmayı ister. Kısaca ipinizi her zaman uzun tutar ama ipinizi hep tutar.
Balık burcu annesine sahipseniz evin içinde sürekli "Ah, senin benim çocukluğumda sahip olamadığım güzel giysilere sahip olmandan dolayı çok mutluyum" ya da "kuralcı bir annenin yerine benim gibi normal, sevecen bir annen olduğu için şanslı değil misin? gibi sorularla karşılaşıyor olabilirsiniz. Benden daha şanslısın, ama bu harika değil mi?" dermişçesine uzaklardan gelen bir hüzün taşır. Böylece siz, annenizin her kayan yıldızdan gerçekleşmesini dilediği, ama asla sahip olamadığı şeyler için daima biraz üzüntü duyarak büyürsünüz.
Balık anneniz kendisinin zannettiği gibi geçimli, yumuşak bir insan olmak yerine korkunç şekilde eleştirici birisi olabilir, ama bu sadece sizin oturaklı bir hayatınız olmasını istediği içindir. Odanı toplaman ya da ev ödevini yapman için peşinden koşturmuş̧ olsa da onun bilinçaltından verdiği mesaj kendi kişisel tatmini üzerinedir. Kendi görüntünü, gerçek kişiliğini kaybedecek kadar başkaları tarafından yönetilmene izin verme! (Kendisinin yaptığı gibi).
Sizi rahatsız eden başkalarının tutarsız davranışlarıdır ya da boş yeminler, size can sıkıntısını aratacak yenilikler, öngörebilir bir oturaklılık . . . Balık anneniz birliğin olduğu, günahların af olduğu aşkın gerçekten var olduğu çok yüksekten uçmanın zor olmadığını anlatır. Ama kendisi muhtemelen bunların hiçbirinde istediğini elde edememiştir. Bir kurban olmuş olabilir ama sizin kurban olmanıza izin vermez. Ondan sonsuza kadar giden bir görüş açısı alırsınız. Öyle ki, perdelerin arkasındakileri görme, gel-gitleri ve dalgaları hissetme ve olayları kendi karmaşıklıkları ve bütünlükleri içinde anlayabilme yeteneğiniz Balık annenizden gelmektedir.
Pratik bir gerçekçi olmayı ne kadar istemiş̧ olursa olsun, zaman zaman beslenme çantanıza biraz sihir tozu serpmiş̧ olduğu için, siz de müziğin iyileştirici gücüne ve Allah’a olan inancınıza tutunursunuz. Balık annenizin size sunduğu, gerçeğin karmaşık özellikleridir. Her şeyi ispatlamanın mümkün olmadığı, hikayelerin hep en mükemmel ve düzgün bir şekilde bitmeleri gerekmediği inancını vermiştir. Eğer bir şey bugün meydana gelmezse, yarın olur: "Yarın" sözcüğü bunun için oluşturulmuştur.