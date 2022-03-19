Dolunay sonrası; dengeler değişiyor

İnsanlara da olaylara da çok fazla bir anlam yüklemeyin. Olmayan şeylerle bu kadar zaman kaybetmek hem ruhen hem fizikken seni yorabilir. Bugün bu duygulardan arın. Yeni bazı adımlar atacaksınız. Bunlara karşı cesaretinizden asla ödün vermeyin. İlişkilerde bitmesi gereken bitsin ve siz buna yeni bir başlangıç gözüyle bakın. Yakın dostluklarınızla aranıza mesafe koymak zorunda kalabilirsiniz. Bu şekilde çok yaralayıcı konuşmamaya özen gösterin.
Önümüzdeki haftanın 21-27 mart haftalık burç yorumlarını dinlemek isterseniz TIKLAYINIZ
Bilgece yaşamayı öğrenmek ve farkındalığımızı geliştirmek için en önemli ipucu,
Mevlânâ’nın “Dün bitti, cancağızım yarın henüz gelmedi, bugünü yaşa!” ve “Dün geçti, evvelki gün de geçti.
Biz bugüne bakalım. Çünkü, gün, bugündür…” tavsiyelerine uyarak, mümkün olduğunca bugünü yaşamaktır. Bunun için yapacağımız en önemli alıştırma, düşüncelerimizin müfettişi olup onu sık sık kontrol ederek, geçmişi irdelediğinde, ya da geleceğe kaygılandığında bunu fark edip tekrar âna odaklanmaktır.
Mevlânâ bakın hepimizi nasıl şimdinin değerini bilmeye teşvik etmekte;
“Zavallı insan, senin bütün ömrün ancak bugünkü yaşadığın ömürdür, başka gün değil! Geçip giden dünü, gelecek olan yarını düşünme! Bugününü iyi kullan.”
“Ömrünü, şu içinde bulunduğun bugün say”
Ânı yaşayan ve şimdi önemli olan şeyler üzerinde yoğunlaşan insan, ufak şeyleri dert etmez. Psikolojisini ve moralini bozmaz.
Mevlana’nın şu sözüne kulak verir:
“Bir pire için yepyeni kilimi yakma. Sineğin verdiği baş ağrısı yüzünden gününü zayi etme.”
Sonuç olarak; Geçmişi değiştiremezsiniz. Ancak geçmişten dersler çıkarabilirsiniz. Benzer bir durum ortaya çıktığında, benzer şeyleri farklı yapabilirsiniz. Geçmişten ne kadar çok şey öğrenirseniz, yaşadığınız pişmanlıkların sayısı o kadar az olur. Böylece yaşadığınız ânın tadını daha fazla çıkarabilirsiniz.
Mevlânâ’ya yine kulak verelim;
“Pişman olmayı adet edinirsen boyuna pişman olur durur, nihayet bu pişmanlığa da daha fazla pişman olursun! Ömrünün yarısı perişanlıkta geçer, öbür yarısı da pişmanlıkta heder olur gider. Bu fikri, bu pişmanlığı terk et de daha iyi bir hal, daha iyi bir dost, daha iyi bir iş ara!”
Bir düşünür şöyle söyler; Gelecek dediğimiz hayal edilen bir şimdidir, o zihnin bir projeksiyonudur. Gelecek geldiğinde, şimdi olarak gelir.
Örneğin, misafirlerin ne düşündüğünü, amirinizin size ne kadar kızdığını, yarınki sınavdan kalacağınızı, söylediğiniz yanlış bir sözü, davranışı, hoşlanmadığınız bir hareketi ve daha pek çok olayı düşünmek şu anı kaçırmanıza yol açar.
“Anı yaşa”, hayatı eğlenerek, çılgınlık yaparak, sorumsuzluk içinde ya da umursamazca yaşamak anlamına gelmez. Anı yaşamak, zihninizin içinde, gelecek korkusu ve geçmişin izleri arasında kaybolmadan şimdiki zamanı yaşamak, geçirdiğiniz zamanın farkına varabilmektir.
Sadece geleceği düşünüp gelecekte yaşamak doğru değildir; çünkü o zaman endişe ve gerginliklere kapılıp gidersiniz.
Tasavvufta “Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat âlemi birdir.”
Dolayısıyla, gelecekte ve geçmişte yaşamamak, sadece içinde bulunduğumuz dakikaları iyi değerlendirmek gerekir.
Dememiz o ki; şu içinde yaşadığımız anın ne kadar önemli olduğunun farkına varalım, her şey şu yaşadığımız dakikalarda oluyor ve bu ânı ne kadar iyi değerlendirirsek, geçmişten elde ettiğimiz deneyimler o derece değerli ve geleceğimiz de o ölçüde iyi olacaktır.
Her anınızın kıymetini bildiğiniz günler dilerim…
Koç: Ortaklarınız ile gergin anlar yaşayabilirsiniz. Sizlerin alttan aldığı konuları suiistimal etmeye çalıştıklarını fark ediyorsunuz. Yeni iş birliklerine girmeden önce bazı şeyleri konuşmayı seçin. Kesip atmak kolay önemli olan uzlaşmacı tavrınız olacaktır.
Boğa: Günlük aktivitelerinizin belirlediğiniz hedeflerinizden uzaklaştığını fark edip kişisel hayatınızı düzenlemeye çalışacaksınız. Bazı günlük rutinlerinizi bugün düzenlemeyi seçin ve yeni adımlar atın. Sağlıklı beslenmek ya da kilo vermek fikri çok doğru olabilir.
İkizler: Partneriniz duygularınızı kontrol edemediğinizden şikayetçi olacaktır. Bugün öfkeli yaklaşımlar yerine daha gerçek konuşmalar yapın. Neyi istemiyorsanız bunu karşı tarafa sadece söyleyin. Bunun için baskı yapmayın. İyi hissetmediğiniz konuları konuşmayın.
Yengeç: Aile büyükleriniz aracılığıyla yeni bir kişi ile tanıştırılabilirsiniz. Hayır kelimesini bugün asla duymak istemeyebilirsiniz. Çevrenizden bir şey istemek ya da yardım almak isterken red görmek sanki size şahsi bir problem hissi verebilir. Olayları şahsileştirmeden ilerleyin.
Aslan: Yakın çevrenizi görsel nedenlerden dolayı eleştiri yağmuruna tabi tutabilirsiniz. Sizler için önemli olan bugün çevrenizdeki yaklaşımlar olacak. Şayet sert ve gerilim içeren konuşmalar yapacak olursanız durumlar oldukça farklı yöne gidebilir.
Başak: Alışveriş konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Zorunluluk ölçüsünde alacağını ürün için kendinizi ikna etmeye çalışabilirsiniz. Bugün gereğinden fazla para harcama eğilimine açıksınız. İhtiyacınız olmayan şeyleri almayın.
Terazi: Duygusal tepkilerinizi gizlemeye çalıştıkça daha fazla fevri olduğunuzu fark edeceksiniz. Kendinizi köşeye sıkıştırmayı bırakacaksınız. Küs olduğunuz ya da kırgın olduğunuz insanlarla iletişime geçebilirsiniz.
Akrep: Kırgın ve yorgun hissediyorsunuz. Ruhsal enerjinizin düşüklüğü fiziksel enerjinizi de düşürecektir. Bu yüzden biraz vitaminlerinizi almak ve kişisel bakımlarınızı yapmak size çok iyi gelecektir. Yeni kazanımlar elde edeceksiniz. Sabırlı olun.
Yay: Arkadaşlarınızın yardımınıza ihtiyaç duyuyorsunuz. Karar vermek için görüşlerine başvuru yapacaksınız. Bugün onlarla görüşmek için yaptığınız planlar iptal olabilir. Bu yüzden uzaktan telefon bağlantıları ile günü değerlendirmek bile iyi gelecektir.
Oğlak: Hayatınızı otomatiğe aldığınızı fark ediyorsunuz. Günlük rutinleriniz dışına çıkmaya çalışmalısınız. Spor yapmak ya da kendinize özel beslenme düzeni oluşturmak size çok iyi gelecek. Bugün bunlara zaman ayırın. İnsanlara çok fazla anlam yüklemeyin.
Kova: Duygusal olarak içsel huzura kavuşuyorsunuz. Her olan bir olayda yeni bir sır olduğunu fark ediyorsunuz. Sağlığınızda bazı aksilikler olduğunu düşünüyorsanız hemen doktora gidin ve hızlıca önlemlerinizi alın. Kendinize çok yüklendiniz.
Balık: Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Gizli kalmış konularınızın ortaya çıkması endişesi tedirginliğinizi artıracaktır. Bugün bazı sırlar bilinebilir ya da bazı görüşmeler yapılabilir. Sırları saklamaya devam edin.
Dolunay sonrası; dengeler değişiyor
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Anlamı olmayan şeylerden anlam aramaya çalışmak zamanını boşa harcamak demektir.
İnsanlara da olaylara da çok fazla bir anlam yüklemeyin. Olmayan şeylerle bu kadar zaman kaybetmek hem ruhen hem fizikken seni yorabilir. Bugün bu duygulardan arın. Yeni bazı adımlar atacaksınız. Bunlara karşı cesaretinizden asla ödün vermeyin. İlişkilerde bitmesi gereken bitsin ve siz buna yeni bir başlangıç gözüyle bakın. Yakın dostluklarınızla aranıza mesafe koymak zorunda kalabilirsiniz. Bu şekilde çok yaralayıcı konuşmamaya özen gösterin.
Önümüzdeki haftanın 21-27 mart haftalık burç yorumlarını dinlemek isterseniz TIKLAYINIZ
Bilgece yaşamayı öğrenmek ve farkındalığımızı geliştirmek için en önemli ipucu,
Mevlânâ’nın “Dün bitti, cancağızım yarın henüz gelmedi, bugünü yaşa!” ve “Dün geçti, evvelki gün de geçti.
Biz bugüne bakalım. Çünkü, gün, bugündür…” tavsiyelerine uyarak, mümkün olduğunca bugünü yaşamaktır. Bunun için yapacağımız en önemli alıştırma, düşüncelerimizin müfettişi olup onu sık sık kontrol ederek, geçmişi irdelediğinde, ya da geleceğe kaygılandığında bunu fark edip tekrar âna odaklanmaktır.
Mevlânâ bakın hepimizi nasıl şimdinin değerini bilmeye teşvik etmekte;
“Zavallı insan, senin bütün ömrün ancak bugünkü yaşadığın ömürdür, başka gün değil! Geçip giden dünü, gelecek olan yarını düşünme! Bugününü iyi kullan.”
“Ömrünü, şu içinde bulunduğun bugün say”
Ânı yaşayan ve şimdi önemli olan şeyler üzerinde yoğunlaşan insan, ufak şeyleri dert etmez. Psikolojisini ve moralini bozmaz.
Mevlana’nın şu sözüne kulak verir:
“Bir pire için yepyeni kilimi yakma. Sineğin verdiği baş ağrısı yüzünden gününü zayi etme.”
Sonuç olarak; Geçmişi değiştiremezsiniz. Ancak geçmişten dersler çıkarabilirsiniz. Benzer bir durum ortaya çıktığında, benzer şeyleri farklı yapabilirsiniz. Geçmişten ne kadar çok şey öğrenirseniz, yaşadığınız pişmanlıkların sayısı o kadar az olur. Böylece yaşadığınız ânın tadını daha fazla çıkarabilirsiniz.
Mevlânâ’ya yine kulak verelim;
“Pişman olmayı adet edinirsen boyuna pişman olur durur, nihayet bu pişmanlığa da daha fazla pişman olursun! Ömrünün yarısı perişanlıkta geçer, öbür yarısı da pişmanlıkta heder olur gider. Bu fikri, bu pişmanlığı terk et de daha iyi bir hal, daha iyi bir dost, daha iyi bir iş ara!”
Bir düşünür şöyle söyler; Gelecek dediğimiz hayal edilen bir şimdidir, o zihnin bir projeksiyonudur. Gelecek geldiğinde, şimdi olarak gelir.
Örneğin, misafirlerin ne düşündüğünü, amirinizin size ne kadar kızdığını, yarınki sınavdan kalacağınızı, söylediğiniz yanlış bir sözü, davranışı, hoşlanmadığınız bir hareketi ve daha pek çok olayı düşünmek şu anı kaçırmanıza yol açar.
“Anı yaşa”, hayatı eğlenerek, çılgınlık yaparak, sorumsuzluk içinde ya da umursamazca yaşamak anlamına gelmez. Anı yaşamak, zihninizin içinde, gelecek korkusu ve geçmişin izleri arasında kaybolmadan şimdiki zamanı yaşamak, geçirdiğiniz zamanın farkına varabilmektir.
Sadece geleceği düşünüp gelecekte yaşamak doğru değildir; çünkü o zaman endişe ve gerginliklere kapılıp gidersiniz.
Tasavvufta “Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat âlemi birdir.”
Dolayısıyla, gelecekte ve geçmişte yaşamamak, sadece içinde bulunduğumuz dakikaları iyi değerlendirmek gerekir.
Dememiz o ki; şu içinde yaşadığımız anın ne kadar önemli olduğunun farkına varalım, her şey şu yaşadığımız dakikalarda oluyor ve bu ânı ne kadar iyi değerlendirirsek, geçmişten elde ettiğimiz deneyimler o derece değerli ve geleceğimiz de o ölçüde iyi olacaktır.
Her anınızın kıymetini bildiğiniz günler dilerim…
Koç: Ortaklarınız ile gergin anlar yaşayabilirsiniz. Sizlerin alttan aldığı konuları suiistimal etmeye çalıştıklarını fark ediyorsunuz. Yeni iş birliklerine girmeden önce bazı şeyleri konuşmayı seçin. Kesip atmak kolay önemli olan uzlaşmacı tavrınız olacaktır.
Boğa: Günlük aktivitelerinizin belirlediğiniz hedeflerinizden uzaklaştığını fark edip kişisel hayatınızı düzenlemeye çalışacaksınız. Bazı günlük rutinlerinizi bugün düzenlemeyi seçin ve yeni adımlar atın. Sağlıklı beslenmek ya da kilo vermek fikri çok doğru olabilir.
İkizler: Partneriniz duygularınızı kontrol edemediğinizden şikayetçi olacaktır. Bugün öfkeli yaklaşımlar yerine daha gerçek konuşmalar yapın. Neyi istemiyorsanız bunu karşı tarafa sadece söyleyin. Bunun için baskı yapmayın. İyi hissetmediğiniz konuları konuşmayın.
Yengeç: Aile büyükleriniz aracılığıyla yeni bir kişi ile tanıştırılabilirsiniz. Hayır kelimesini bugün asla duymak istemeyebilirsiniz. Çevrenizden bir şey istemek ya da yardım almak isterken red görmek sanki size şahsi bir problem hissi verebilir. Olayları şahsileştirmeden ilerleyin.
Aslan: Yakın çevrenizi görsel nedenlerden dolayı eleştiri yağmuruna tabi tutabilirsiniz. Sizler için önemli olan bugün çevrenizdeki yaklaşımlar olacak. Şayet sert ve gerilim içeren konuşmalar yapacak olursanız durumlar oldukça farklı yöne gidebilir.
Başak: Alışveriş konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Zorunluluk ölçüsünde alacağını ürün için kendinizi ikna etmeye çalışabilirsiniz. Bugün gereğinden fazla para harcama eğilimine açıksınız. İhtiyacınız olmayan şeyleri almayın.
Terazi: Duygusal tepkilerinizi gizlemeye çalıştıkça daha fazla fevri olduğunuzu fark edeceksiniz. Kendinizi köşeye sıkıştırmayı bırakacaksınız. Küs olduğunuz ya da kırgın olduğunuz insanlarla iletişime geçebilirsiniz.
Akrep: Kırgın ve yorgun hissediyorsunuz. Ruhsal enerjinizin düşüklüğü fiziksel enerjinizi de düşürecektir. Bu yüzden biraz vitaminlerinizi almak ve kişisel bakımlarınızı yapmak size çok iyi gelecektir. Yeni kazanımlar elde edeceksiniz. Sabırlı olun.
Yay: Arkadaşlarınızın yardımınıza ihtiyaç duyuyorsunuz. Karar vermek için görüşlerine başvuru yapacaksınız. Bugün onlarla görüşmek için yaptığınız planlar iptal olabilir. Bu yüzden uzaktan telefon bağlantıları ile günü değerlendirmek bile iyi gelecektir.
Oğlak: Hayatınızı otomatiğe aldığınızı fark ediyorsunuz. Günlük rutinleriniz dışına çıkmaya çalışmalısınız. Spor yapmak ya da kendinize özel beslenme düzeni oluşturmak size çok iyi gelecek. Bugün bunlara zaman ayırın. İnsanlara çok fazla anlam yüklemeyin.
Kova: Duygusal olarak içsel huzura kavuşuyorsunuz. Her olan bir olayda yeni bir sır olduğunu fark ediyorsunuz. Sağlığınızda bazı aksilikler olduğunu düşünüyorsanız hemen doktora gidin ve hızlıca önlemlerinizi alın. Kendinize çok yüklendiniz.
Balık: Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Gizli kalmış konularınızın ortaya çıkması endişesi tedirginliğinizi artıracaktır. Bugün bazı sırlar bilinebilir ya da bazı görüşmeler yapılabilir. Sırları saklamaya devam edin.