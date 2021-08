Değişime açık olanlar kazanacak!

Günaydın yıldız savaşçıları bugün gökyüzünde burç değiştirmiş bir Merkür var. Artık Aslan burcunda hareket edecek.

12 Ağustos’a kadar iletişim tarzımız ve düşünce biçimleri değişiyor. Hani bir laf vardır ya “Herkese anladığı dilden konuşacaksın” diye işte bu alanda Merkür size bu açıdan yardımcı olacak. Bundan sonraki durak Merkür Başak olacak. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz gökyüzüne göre yeryüzünde yaşamanız çok daha kolay ve verimli olabilir. Bunun dışında Jüpiter gerileyerek tekrar Kova burcuna geçerken yolunda giden Mars’a bir karşıtlık yapacak.

Merkür Aslan kuralları nelerdir?

*Kimsenin onuru veya gururuyla oynayacak ifadeler ya da konuşmalar yapılmamalıdır. Bu normalde hiçbir zaman yapılmamalıdır ama ilk kez bu dönem bu tür ifadelerle daha fazla karşılaşabilirsiniz.

* Ateşli bir tartışmada kendi bakış açınızı tutkuyla yansıtmak isterken çok sert ifadeler kullanmaya gidebilirsiniz. Tartışma noktasına girdiğinizi hissediyorsanız o zaman tartışmanın zirvesinde, inanılmayacak kadar dramatik bir laf atın ve odadan sessizce çıkın. O aman Merkür Aslan konumunu iyi kullanmış olabilirsiniz. Bu etkileyici bir yaklaşım olabilir.

* Sözlerinizin en güçlü olduğu dönemdesiniz. Fark etseniz de etmeseniz de zihniniz her zamandan daha büyük düşünür. Yargılamaktan korkmuyorsunuz ve ifade etmeniz gereken bir mesaj olduğunda bunu gönülden yapacaksınız. Herkes enerjinizi sert bulup beğenmeyebilir ama sözlerinizle onlara her zaman kalıcı bir etki bırakabilirsiniz. Bu yüzden üslup her şeydir.

Mars-Jüpiter karşıtlığı kesinleşiyor. Kendinizi hatırlayın!

Bu önümüzdeki hafta sonuna kadar oldukça kendimizi baskılanmış ve kandırılmış hissedebiliriz. Özellikle aslanlar, akrepler, Boğalar ve Kovalar bunu daha güçlü hissedebilir. (Herhangi bir şekilde haritanızda diğer gezegenlerinizde bu burçlarda bulunuyorsa etkisi güçlü olabilir)

19 Ağustos’ta Mars ve Merkür Başak burcunda kavuşacak. Bu durum şu hafta yaşadıklarınızın meyvelerini verme noktasına götürecek. Eğer bu birkaç gün daha olgun, daha akıllıca, daha düşünceli ve daha incelikli olursanız işleriniz yoluna girecek. Jüpiter ve Mars karşılıklı bir gerilim yaratırmış gibi görünebilir ama bu durum 19 Ağustos civarlarında size bir fırsat ve başarı getirecek. Şu an yaşadıklarınız aslında alçakgönüllülük sınavı olabilir. Güçlü olmanın ne anlama geldiğini yeniden yapılandırıyorsunuz. Belki de bir şeyde iyi olmak fikrini yeniden kurguluyorsunuz. Ya da çevrenizde çok fazla kabadayılık yapan insan var ve sizin tahammülünüzü zorluyor. Biraz sabrederseniz Mars’ın Başak burcuna girmesiyle bunu düzeltecek zekaya ulaşacağınızı göreceksiniz. Bazı şeyleri yoluna koymanın daha zeki ve mütevazi hatta daha kurnaz yollarını bulacaksınız. Çekişme, eylem ve mücadele duygularınızın şu an için mutluluk arama fikriyle bir alakası yok. Mutluluk aranılıp bulunulacak bir şey değil. Lütfen kendinizle kavganızı kesin ve hedeflerinize ilerleyin.