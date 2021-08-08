Değişime açık olanlar kazanacak!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Elim, iki kelam yazı yazmaya bile varmadı…

Son zamanlarda hepimizin yaşadığı korku, kaygı ve panik anlatılır düzeyde değil…

Astroloji ilmi yanılmıyor ama bazı şeylerinde önüne geçemeyeceğimizi bize her seferinde gösteriyor. Aslında bilmek işe yarayan bir şey değil. Sadece kontrol edilmesi gereken ve bir adım öncesini öngörerek daha rahat yaşamaya çalıştırıyor. 2019 aralık aylarında WUHAN virüs salgını başladığında ben Türkiye’de maske satın almıştım. Hatta aileme iş arkadaşlarıma bulunsun diye dağıtmıştım. N95 maskeler o zaman eczanede bile satılmıyordu. İnternet sitesinden sipariş veriyordum. Evdekiler, bana delirmiş gözüyle bakıyordu. Babam hatta şöyle dedi: Saçmalıyorsun iyice…

Daha sonra 2021 Mart ayında babam n95 bulamadığını bana söyledi. Sonra bende onlara aldıklarımdan verdim. Zaten onları da düşünerek almıştım. Marifet miydi ya da işe yaradı mı tartışılır ama daha hızlı kabul ettim. Çünkü biliyordum ki yüzyıllar sonra kavuşan iki büyük gezegen burada bize farklı bir tecrübe yaşatacaktı. Bunun kaçarı yoktu. Herkesten daha kolay kabule geçmeme yardımcı oldu.

Dün babam aradı: Senin röportajını okudum.2021 Yılının en büyük sorunu iklim değişikliğidir demişsin. Bunu nasıl söyledin dedi. Güldüm ne diyeyim…

Küresel ısınma ne tuhaf öyle değil mi? Asla tek başınıza bir şey yapamadığınızı düşündürtüyor insana. Ancak büyük bir iş birliği ile bununla baş edebiliriz. Tam kova burcu işi. Kolektif bir çalışma şeklini bize öğretiyor ama işte bizde, yine birbirimizle kavga ve tartışma içindeyiz.

Şahan Gökbakar’ın çırpınışlarını paylaşıyorum biri geliyor altına yazıyor: “sizde mi bu oyunlara geldiniz” hanımefendi diye.

Meriç keskinin ağlamasını, yakarışlarını paylaşıyorum, sizi de takipten çıkıyorum iyice siyaset yapar oldunuz diyor.