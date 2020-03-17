Bugünler ne zaman mı geçecek?

Günaydın hepinize yepyeni bir günden…
Hepimizin aklında bu malum soru, bugünler ne zaman geçecek?
Valla ister inanın ister inanmayın ama çok kısa bir zaman içinde bu yaşadıklarınızı hatırlamayacaksınız bile…
*
Biz insanoğlu böyle eğlenceli varlıklarız ki…
Allah bizlere unutmak gibi bir özellik tanımlamış. Çünkü devam etmeyi başka türlü başaramazdık.
Âmâ şimdi kendimizi önümüzdeki zorlayıcı olabilecek birkaç haftaya hazırlamamız gerekmektedir. Lütfen bu sizi kaygılandırmasın aksine hem psikolojinizi toparlamak hem de bedeninize iyi bakmak için önemli bir dönem içindesiniz.
*
Satürn Kova sürecine artık giriş yapıyoruz. Bu duruma dikkat!
Her yerde 22 Mart tarihinin önemini duyuyorsunuz. Peki bu nedir?
22 Mart’ta Satürn Kova burcuna geçiş yapıyor ve bizler artık kova çağını deneyimlemeye doğru yola çıkıyoruz. Zodyak’ın 12 burcu Antik Çağ’da görülüp tanımlanan 12 sabit takımyıldıza karşılık gelir ve bunlar, o dönemdeki adlarını korurlar:
*
Boylamları, Koç’un ilk noktasından (=0° Koç’tan 360° Balık'a) yola çıkarak geleneksel olarak belirlenmiş̧, Koç̧, Boğa, İkizler, Yengeç̧, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık.
*
Gerçekte, Koç’un ilk noktası, "ekinoksların devinmesi" olayına yol açan dünya ekseninin ağır hareketi sonucunda kesintisiz olarak yer değiştirir. Böylece Koç’un ilk noktası Zodyak üstünde, 72 yılda yaklaşık 1° geriye gider: Zodyak burçlarının ve takımyıldızların üst üste gelmesi her 26.000 yılda bir yinelenir ve her 2160 yılda bir, bir burcun takımyıldızlar ve Zodyak arasında kayarak yer değiştirmesi söz konusu olur. Bu geldiğimiz Kova çağı bizlerin ilk kez deneyimleyeceği bir çağdır.
Satürn 29 yılda bir döngüsünü tamamlar.
*
Oğlak burcunu bitirdi.02 Temmuz tarihinde buraya yeniden bir dönüş sağlayacak. Ama şimdilik durum budur. Bundan sonra Kova var ve sonraki 3 yıllık dönemden sonra Balık burcuna geçecek. Bir 3 yıla yakın da Balık burcunda kalacak ve sonrasında bir koskoca döngü bitecek. Sonra sıfırdan başa Koça döneceğiz.
*
Son olarak, 21. yüzyılın başında yer alacak "Kova Çağı’na” yaklaşıyoruz. İnsanlar bu çağ için hazırlanmalı, çünkü bu kuramı ortaya çıkaranların söylediğine göre şaşırtıcı değişiklikler olacaktır.
Kuşkusuz, son zamanlarda, daha çok değil ama daha sık söz edilen entelektüel bir yapılanma söz konusudur.
*
-Satürn: zaman, deneyim, düşünme, yalnızlık, geri çekilme, yavaşlık
-Uranüs: değişimler, doğrudanlık, özgünlük, buluşlar, ilerleme
-Kova burcu: İnsan olmak, toplumsal alanda insan gibi yaşamak, birimiz hepimiz bilinci, yardımseverlik, teknoloji ve icatlar…
Kova burcu, toplumun kendilerine dayattığı kurallardan veya kısıtlamalardan rahatsızlık duyarlar. Bu yüzdende kendi yollarını bulma arayışından hiç vazgeçmezler.
Kısaca bu işten anlamanız gereken şeyleri anlamayı seçmelisiniz. Eğer anlarsak korkumuz azalır ve bu krizleri daha iyi atlatırız. Bu salgının sonucuna baktığımızda; teknolojinin hayatımızda ne noktada olduğu ve uzaktan ofis mantığı ile insansız çalışmaya geçişi hızlandırarak robotları ve bilgisayarları öne çıkarmak için bir harekete geçme olaraktan görebiliriz. Yani bu iş tam Kova burcu işi denilebilir. Düşünseniz böyle bir salgın yaşanmasa, kaç insan teknolojik gücünün farkında olacaktı ki? Alt yapılar online eğitim sistemine dönüştürüldü ve herkes online çalışabildiğini gördü. Hatta belki de sistemlerin nelere ihtiyacı vardı ya da neler fazlalıktı bunları fark edilecekti. Ya da insanın değerinin önemi fark edilecekti?
Kova çağına girdiğimiz şu günlerde online eğitimler ve uzaktan çalışma sistemlerinin hayatımıza dahil olması tesadüf müydü?
Astroloji bilen biri için bu asla tesadüf değildi.
Evren muhteşem planını uygulamaya doğru yola koyulmuştu. Böyle bir kriz olmasa Teknolojiye nasıl bu denli bir geçiş yapılacaktı. Mümkün değildi…
*
Bu hafta 17-18 Mart Tarihleri oldukça önemli görülmektedir. Ülkemiz için ya da dünya için umarım yeni bir kriz oluşmadan geçirebiliriz. Bu tarihlerde stresli bazı açıklamalar ya da bazı kısıtlanmalar içine gitmemiz öngörülebilir. Nisan Ay’ı hayatımızın en majör aylarından biri olacak gibi görülmektedir. Bunları her gün (Allah ömür ve sağlık verdikçe) aşama aşama zamanı geldikçe size anlatacağım. Şahsi olarak yapmanız gerekenler inanın çok basit. Sadece yardımsever, bencillikten uzak ve sosyal bir izole seyri yaşarken kendi içimizi dolduran işlere yönelmenizdir. Bol bol okuyun, araştırın ve yazın lütfen.2020 Yılı Astro Şifa ajandalarınıza geçen bugünleri not alın olur mu? Daha sonra bunları üzerinde konuşacağız. Neler gördük ve geçirdik diyeceğiz. İnsan bazen ne kadar güçlü olduğunu hatırladığında bile umut dolu olabiliyor. Korkuya mahal yok efendiler, bizler çok sağduyulu harika insanlarız. Bu işinden üstesinden geleceğiz. Bizler birlikte başaracağız.
Günün Kıssadan hissesi;
San Francisco Körfezi’ndeki bir okulda, okul müdürü üç öğretmeni çağırıp şöyle demiş:
“Siz üç öğretmen, sistemde en iyi ve en uzman kişiler olduğunuz için, doksan tane seçkin üstün zekalı öğrenciyi size vereceğiz. Bu öğrencilerin gelecek yıl da hızlarını korumalarını sağlamanızı ve çok şey öğrenmelerini bekliyoruz.
” Üç öğretmen, öğrenciler ve öğrencilerin anne ve babası bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşünmüşler. O okul dönemi, hepsinin özellikle hoşuna gitmişti. Okul bittiği zaman öğrenciler bütün San Francisco Körfezi’ndeki diğer öğrencilere göre yüzde 20–30 daha başarılıydı. Yıl sonu geldiğinde müdür üç öğretmeni çağırıp onlara: “Bir itirafta bulunmak istiyorum. En zeki öğrencilerin 90’ı sizde değildi. Onlar ortalamanın biraz üstünde öğrencilerdi. 90 öğrenciyi sistemden tesadüfen seçtik.”
Öğretmenler, doğal olarak öğrencilerde görülen başarının kendi istisnai öğretme becerilerine bağlanması gerektiği sonucuna vardı. “Bir itirafım daha var.” dedi müdür: “Siz de en parlak öğretmenler değilsiniz. İsimlerinizi bir şapkanın içine doldurduğum kâğıtların arasından rastgele seçtim. Siz, inandığınız için başarılı oldunuz...”
Konuyu anladınız diye umut ediyor, Mutlu günler dileyerek Salı gününe sizler için yazdığım mektubumu sonlandırıyorum :)
Bugünler ne zaman mı geçecek?
Sağduyulu insanlar olmaya başlayınca…
Günaydın hepinize yepyeni bir günden…
Hepimizin aklında bu malum soru, bugünler ne zaman geçecek?
Valla ister inanın ister inanmayın ama çok kısa bir zaman içinde bu yaşadıklarınızı hatırlamayacaksınız bile…
*
Biz insanoğlu böyle eğlenceli varlıklarız ki…
Allah bizlere unutmak gibi bir özellik tanımlamış. Çünkü devam etmeyi başka türlü başaramazdık.
Âmâ şimdi kendimizi önümüzdeki zorlayıcı olabilecek birkaç haftaya hazırlamamız gerekmektedir. Lütfen bu sizi kaygılandırmasın aksine hem psikolojinizi toparlamak hem de bedeninize iyi bakmak için önemli bir dönem içindesiniz.
*
Satürn Kova sürecine artık giriş yapıyoruz. Bu duruma dikkat!
Her yerde 22 Mart tarihinin önemini duyuyorsunuz. Peki bu nedir?
22 Mart’ta Satürn Kova burcuna geçiş yapıyor ve bizler artık kova çağını deneyimlemeye doğru yola çıkıyoruz. Zodyak’ın 12 burcu Antik Çağ’da görülüp tanımlanan 12 sabit takımyıldıza karşılık gelir ve bunlar, o dönemdeki adlarını korurlar:
*
Boylamları, Koç’un ilk noktasından (=0° Koç’tan 360° Balık'a) yola çıkarak geleneksel olarak belirlenmiş̧, Koç̧, Boğa, İkizler, Yengeç̧, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık.
*
Gerçekte, Koç’un ilk noktası, "ekinoksların devinmesi" olayına yol açan dünya ekseninin ağır hareketi sonucunda kesintisiz olarak yer değiştirir. Böylece Koç’un ilk noktası Zodyak üstünde, 72 yılda yaklaşık 1° geriye gider: Zodyak burçlarının ve takımyıldızların üst üste gelmesi her 26.000 yılda bir yinelenir ve her 2160 yılda bir, bir burcun takımyıldızlar ve Zodyak arasında kayarak yer değiştirmesi söz konusu olur. Bu geldiğimiz Kova çağı bizlerin ilk kez deneyimleyeceği bir çağdır.
Satürn 29 yılda bir döngüsünü tamamlar.
*
Oğlak burcunu bitirdi.02 Temmuz tarihinde buraya yeniden bir dönüş sağlayacak. Ama şimdilik durum budur. Bundan sonra Kova var ve sonraki 3 yıllık dönemden sonra Balık burcuna geçecek. Bir 3 yıla yakın da Balık burcunda kalacak ve sonrasında bir koskoca döngü bitecek. Sonra sıfırdan başa Koça döneceğiz.
*
Son olarak, 21. yüzyılın başında yer alacak "Kova Çağı’na” yaklaşıyoruz. İnsanlar bu çağ için hazırlanmalı, çünkü bu kuramı ortaya çıkaranların söylediğine göre şaşırtıcı değişiklikler olacaktır.
Kuşkusuz, son zamanlarda, daha çok değil ama daha sık söz edilen entelektüel bir yapılanma söz konusudur.
*
-Satürn: zaman, deneyim, düşünme, yalnızlık, geri çekilme, yavaşlık
-Uranüs: değişimler, doğrudanlık, özgünlük, buluşlar, ilerleme
-Kova burcu: İnsan olmak, toplumsal alanda insan gibi yaşamak, birimiz hepimiz bilinci, yardımseverlik, teknoloji ve icatlar…
Kova burcu, toplumun kendilerine dayattığı kurallardan veya kısıtlamalardan rahatsızlık duyarlar. Bu yüzdende kendi yollarını bulma arayışından hiç vazgeçmezler.
Kısaca bu işten anlamanız gereken şeyleri anlamayı seçmelisiniz. Eğer anlarsak korkumuz azalır ve bu krizleri daha iyi atlatırız. Bu salgının sonucuna baktığımızda; teknolojinin hayatımızda ne noktada olduğu ve uzaktan ofis mantığı ile insansız çalışmaya geçişi hızlandırarak robotları ve bilgisayarları öne çıkarmak için bir harekete geçme olaraktan görebiliriz. Yani bu iş tam Kova burcu işi denilebilir. Düşünseniz böyle bir salgın yaşanmasa, kaç insan teknolojik gücünün farkında olacaktı ki? Alt yapılar online eğitim sistemine dönüştürüldü ve herkes online çalışabildiğini gördü. Hatta belki de sistemlerin nelere ihtiyacı vardı ya da neler fazlalıktı bunları fark edilecekti. Ya da insanın değerinin önemi fark edilecekti?
Kova çağına girdiğimiz şu günlerde online eğitimler ve uzaktan çalışma sistemlerinin hayatımıza dahil olması tesadüf müydü?
Astroloji bilen biri için bu asla tesadüf değildi.
Evren muhteşem planını uygulamaya doğru yola koyulmuştu. Böyle bir kriz olmasa Teknolojiye nasıl bu denli bir geçiş yapılacaktı. Mümkün değildi…
*
Bu hafta 17-18 Mart Tarihleri oldukça önemli görülmektedir. Ülkemiz için ya da dünya için umarım yeni bir kriz oluşmadan geçirebiliriz. Bu tarihlerde stresli bazı açıklamalar ya da bazı kısıtlanmalar içine gitmemiz öngörülebilir. Nisan Ay’ı hayatımızın en majör aylarından biri olacak gibi görülmektedir. Bunları her gün (Allah ömür ve sağlık verdikçe) aşama aşama zamanı geldikçe size anlatacağım. Şahsi olarak yapmanız gerekenler inanın çok basit. Sadece yardımsever, bencillikten uzak ve sosyal bir izole seyri yaşarken kendi içimizi dolduran işlere yönelmenizdir. Bol bol okuyun, araştırın ve yazın lütfen.2020 Yılı Astro Şifa ajandalarınıza geçen bugünleri not alın olur mu? Daha sonra bunları üzerinde konuşacağız. Neler gördük ve geçirdik diyeceğiz. İnsan bazen ne kadar güçlü olduğunu hatırladığında bile umut dolu olabiliyor. Korkuya mahal yok efendiler, bizler çok sağduyulu harika insanlarız. Bu işinden üstesinden geleceğiz. Bizler birlikte başaracağız.
Günün Kıssadan hissesi;
San Francisco Körfezi’ndeki bir okulda, okul müdürü üç öğretmeni çağırıp şöyle demiş:
“Siz üç öğretmen, sistemde en iyi ve en uzman kişiler olduğunuz için, doksan tane seçkin üstün zekalı öğrenciyi size vereceğiz. Bu öğrencilerin gelecek yıl da hızlarını korumalarını sağlamanızı ve çok şey öğrenmelerini bekliyoruz.
” Üç öğretmen, öğrenciler ve öğrencilerin anne ve babası bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşünmüşler. O okul dönemi, hepsinin özellikle hoşuna gitmişti. Okul bittiği zaman öğrenciler bütün San Francisco Körfezi’ndeki diğer öğrencilere göre yüzde 20–30 daha başarılıydı. Yıl sonu geldiğinde müdür üç öğretmeni çağırıp onlara: “Bir itirafta bulunmak istiyorum. En zeki öğrencilerin 90’ı sizde değildi. Onlar ortalamanın biraz üstünde öğrencilerdi. 90 öğrenciyi sistemden tesadüfen seçtik.”
Öğretmenler, doğal olarak öğrencilerde görülen başarının kendi istisnai öğretme becerilerine bağlanması gerektiği sonucuna vardı. “Bir itirafım daha var.” dedi müdür: “Siz de en parlak öğretmenler değilsiniz. İsimlerinizi bir şapkanın içine doldurduğum kâğıtların arasından rastgele seçtim. Siz, inandığınız için başarılı oldunuz...”
Konuyu anladınız diye umut ediyor, Mutlu günler dileyerek Salı gününe sizler için yazdığım mektubumu sonlandırıyorum :)