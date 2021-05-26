Bugün yılın ilk ay tutulması gerçekleşiyor!

26 Mayıs Ay tutulması haftası: Kendi aydınlığını bul, başkasına ihtiyacın yok.

Günaydın yıldız savaşçıları;



Gökyüzünün oldukça yoğun olduğunu ve değişen, gerileyen gezegenlerin en hızlı hareketlerini tam tutulma zamanı yaptığını artık sizlerde çok yakından biliyorsunuz. Dün Satürn gerilemesi başladı. Bu hafta sonu Merkür gerilemesi başlıyor ve iki gün sonra ay tutulması yaşanacak. Bu denli gökyüzünün değişim içinde olduğu bir yerde yeryüzünde bir netlik beklemek pek mümkün olmaz. Bunu neden anlatıyorum?

Kendimizi kandırmayalım diye…

Şu an verilen vaatler ya da haftaya ne olacağına dair en ufak fikir türetmek mümkün değil. Gökyüzünde o kadar fazla değişken var ki hiç ateş elementi bulunmamaktadır.

Tutulma gerçekleşene kadar ateş elementi gökyüzünde olmayacak. Bu durum hava ve su elementinin yoğunluğu ile devam edecek. Yani ikisinin bir arada olması ateş ve toprağın olmaması aşırı duygusal ve yönsüz bir his verecek. Ta ki tutulma gerçekleştikten sonra hava elementi 3 puanını ateş elementine devredecek. Harekete geçme ve inisiyatif kullanma noktasında daha aktif olmalıyız. Şu an gönlümüzün dipsiz kuyusundayız ama sonu ferahlık ve aydınlık diyebiliriz.

Aslında insan bilmez…

Asıl karanlığın girdiği yollar, inandığı insanlar olduğunu sanır.