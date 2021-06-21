21 Haziran: Yaz dönümü başladı! Yeni bir sayfa açıyorsun.

Yüzyılın pandemisi ile birçok noktada engellendiğimizi düşünsek de hayatın insanı engellendiği yerden yürüttüğünü gördük aslında. “Çocuklarımız okula gidemedi, eyvah ne olacak?” derken Satürn Kova burcuna giriş yaptı, bizim dahiyane öğretmenlerimiz krizi fırsata çevirip yemek masalarını yazı tahtası yaptı ve yeni bir eğitim modeliyle tanıştık. Çocuklarla anne-babalarından daha çok ilgilenmek durumunda kalan öğretmenlerimiz, bu sürecin gizli kahramanlarından oldu.
Kahraman olmak sizin onayınızla olabilecek bir şey değildir. Çünkü kimsenin amacı kahraman olmak değildir. Zorlukları kolaylaştıran insanlara kahraman deriz. En zor zamanlarımızda “öğretmenlerimiz ve sağlıkçılarımızın” kahramanlıkları ile ilerledik. Bu süreçte bilmediğimiz ya da görmediğimiz neler yaşadılar acaba. Dün twitter'da gezerken #40binEkatama etiketine rastladım. Seslerini duyurmak isteyen yalnız kahramanlar birbirlerine tutunmuş uğruna inandıkları meslekleri için haklarını istiyorlardı. İnsan onurlandırılmayınca kendini yalnız hissediyor ve takdir görmek istiyor. Bu ne olursa olsun hayatın her noktasında böyle oluyor.
Öğretmenler EK ATAMA taleplerinin Haziran bitmeden sonuçlanmasını istiyor!
Çok sık soruldu, merak edildi, umut edildi ve üzerine bir araştırma yaptım. Bunu Ocak ayında sosyal medya hesabımdan paylaşmıştım. Öngörülerim, Şubat-Mart ayında atama konusunda bir ivme yakalanacağı yönündeydi ve Mart’ın ilk haftasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir duyuru yapılarak 20 bin öğretmen alımı için takvimi hazırlandığı müjdesi paylaşıldı. Tahmin ettiğimiz gibi, yine Mart ayında başlayan ve yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin görevlerine başlamasını öngören takvim şu an işlemeye devam ediyor. Konuya çok hakim olmamakla birlikte burada da bazı eksiklikler olduğunu Twitter da yazmışsınız.
Öğretmenlerim soruyor, daha fazla atama olacak mı?
Açıkçası olacağı yönünde umudum da var. Mevcut atama takvimine ek olarak, pandemi sürecinin etkilerinin azalması ve açığın daha hızlı kapanması adına Ağustos ayı içerisinde yeni bir takvim ile adaylar müjdelenebilir. Ağustos’un ilk günleri bu konuda güzel gelişmeler öngörülebilir. Bu süreç Eylül ayına da kapsayacak. 1-10-20-25 Eylül gibi önemli tarihlerde de öğretmen atamalarıyla ilgili gelişmeler yakalayabilirsiniz.
28 Temmuz Jüpiter’in gerileyerek Kova burcuna geçmesi ile bu konularınız çok hızlı bir şekilde sonuç bulacak denilebilir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili güzel cümlelerinin ve müjdelerinin olduğundan eminim. Yıldızlar öyle diyor, ben sadece tercüme ettim. Konun sonuna kadar takipçisiyiz. Bazı şeylerin zamanı vardır. Elbet ki bu durum en iyi şekilde ulaşacak ve gerekli çözümler bulunacaktır. Sizler elinizden geldikçe var gücünüzle bu durumda iyi organize olarak çalışın. Bende zamanında sözleşmeli bir memurdum.2010 yıllarında 5393 sayılı sözleşmeli personelin kadroya geçmesi durumu vardı. Öyle güzel organize olmuştuk ki 2013 yılında gerçekten bu yaşandı. Kadro hakkını devlet verdi. Sonra mı ne oldu? Başka mücadeleler ile konular hep devam ediyor.
Haftaya arkamızda güneş tutulmasını bırakarak başlıyoruz. İnsanların, buna bizde dahil tüm yüzlerinin açığa çıktığı bir dönem. Ne kadar tahammüllüyüz ya da değiliz her şey tüm gerçekliği ile ortada olacak. Kendimizi hiç olmadığı kadar sabırsız ve isyankar duygular içinde hissediyoruz. Belki şu an bulunduğunuz olayların tüm genel gelişimi önce şubat ve mart zamanlarında da olmuştu. Şimdi o dönemde hissettiğiniz ve çözüm bulamadığınız şeyler yine sizden çözüm bekler gibi…
Şimdide pek çözülemeyecek gibi görülüyor ama biraz zamana ihtiyaç var. 28 Temmuz sonra gerileyen Jüpiter tekrar kova burcuna geçecek. İşte o zaman yarım kalan şeyler artık konuşulup yoluna girme noktasına gidecektir.
Uranüs, bireysellik gezegenidir. Uranüs bize kendi yolumuzu gösterir.
Uranüs, ebeveynlerimizin, kültürümüzün veya dinimizin bize istemeyi veya düşünmeyi öğrettiklerini değil, ne istediğimizi bilmemizi ister. Öğrenilmiş çaresizlikten çık der. Uranüs, her zaman inançlarınızı savunmanız veya çoğu insandan farklı hissetmeniz gerekebileceğini gösterebilir. Bunun Satürn ile kare yapması ise hissettiklerinizi değiştirememe ve engeller ile karşılaşma durumunu getirir.
Doğum haritanızdaki Uranüs neye isyan etmeye istekli olduğumuzu ortaya koyuyor.
Uranüs ani bir gezegendir. Parlaklık kıvılcımlarının yeni bir şey tasarlamasından sorumludur.
Uranüs bir jenerasyon gezegenidir. Bu nedenle bir burçta daha uzun süre kalır ve bütünü etkiler. Uranüs'ün kuşak etkisine bir örnek, 1996 ve 2003 geçişleri sırasında; Uranüs Kova burcundaydı. Teknolojide büyük ilerleme gördük. Bilgisayarların, cep telefonlarının ve internetin kullanımı, iletişim ve ticaret şeklimizi değiştirdi. Uranüs tamamen bilgi alışverişi ve paylaşımla ilgilidir; teknoloji buna izin veriyor. Şimdi Satürn kova da olmasıyla bu teknolojiye bir şekil veriyor.
Şu an gökyüzünde kova enerjisi bizi benzersiz konseptlere, bağımsızlığa ve özgün olmanın çekiciliğine sürüklüyor.
Tüm hızımızla güçlü bir şekilde yılın ilk güneş tutulmasına doğru ilerliyoruz. Tutulmalar, ay düğümlerini harekete geçiren dinamik kozmik olaylardır. Ay, Zodyak çevresinde sürekli dönen bir eliptik üzerinde kayar. Bu yörüngenin en yüksek ve en alçak noktaları, doğum haritalarımızda güney ve kuzey düğümleri olarak görünen ay düğümlerine karşılık gelir. Genellikle Kader Düğümleri olarak adlandırılan güney ve kuzey düğümleri, geçmişimizi ve geleceğimizi, yani karmik yolumuzu sembolize eder. Buna göre tutulmalar, doğum haritalarımızdaki bu düğümleri harekete geçirerek kaderimizi aydınlatır. Karmik veya kaderimizin aydınlanması gibi ifadeler sizleri ürkütüyor olabilir. Ama yüzyıllarca yapılan araştırmalar sonucunda bir insanın hayatında en büyük değişimlerin güneş tutulmaları sonrası gerçekleştiğine varılmış.20 yıldır bu işin içinde olan biri olarak söyleyebilirim ki aynen bu fikirdeyim. Aslında karmik dediğimiz şeyler bizlerin geçmişte yaptığı iyi ya da kötü deneyimlerin sonucu olarak düşünülebilir. Hani soruyoruz ya “iyi mi kötü mü” olacak. İşte sisteme size soruyor?
Ne kadar iyiydin ne kadar kötüydün?
Dünyaya karşı sadece kendiniz olabildiğiniz bir yola giriyorsunuz. Her şeyi o kadar yoğun hissettiğiniz ve patlamaya eğilimli olduğunuz bunca zamandan sonra nihayet anlaşıldığınızı hissettiğiniz bir süreci başlatıyorsunuz. Özellikle kariyerinizde 2018 yılından bu yana oldukça yıprandınız.
Sevildiğinizi hissettiğiniz, ne olacağı konusunda endişelenmeden tekrar bir çocuk gibi hissedeceksiniz.
Önümüzdeki güneş Koçlar için içlerindeki masumiyet ve çocuksu tavrı kaybetmemek önemlidir. Son dönemde maalesef bir çocuk göremeyeceği kadar ağır adaletsizliklerle savaştılar. Artık güvenli bir alana geçip özgürleşmeyi seçiyorlar. Korkularından uzaklaşmak için ve kendilerini daha özgür hissetmek için bir hareket ediyorlar. Asla korkmamaları gerekiyor ve kendi hayallerini yeniden inşa ediyorlar.
Toksik pozitiflik, pozitifliğin zorla ve samimiyetsiz olduğu zamandır. İçimizde pozitiflik hissetmeyip de başkalarına parlak bir şekilde gülümsediğimizde, insanlar samimiyetsiz olduğumuzu hissedebilirler.
Kimi aldatmaya çalışıyoruz?
Kendimiz belki...
Mars-Plüton karşıtlığı etkileri içerisine giriş yaptık. Bu açıyı önemsiyorum. Çünkü Mars Yengeç burcunda savaşmayı bilmiyor ama Plüton çok güçlü bir konumda…Çevrenizdeki insanların tatlılıktan ve güzellikten anlamadığı bir dönem olarak tanımlayabiliriz. Güçlerini dener ve bunu kullanırlar. Bu açıyı neye benzetebiliriz biliyor musunuz?
Mesela sokağa çıkma yasağı vardır ve her yer kapalıdır ama babanız sizi ekmek almaya gönderiyor gibi bir duygudur. Anlatamazsınız. Anlamasını beklersiniz. Sizden güçlü pozisyondaki insanların halden anlamasını beklersiniz. Maalesef bu mümkün değildir. Siz de kendi kendinize hasta olur ve dolaylı yoldan çözümler bulmaya çalışırsınız. Sizi anlayan birileri yoktur. Narsist insanların duygularının tetiklendiği zamanlardır.
Bir nokta vardır ya, işte o noktaya gelmemek için çok savaşırsınız ama maalesef o noktaya gelinir. Savaştığınızla kalırsınız. O savaşma sizi siz yapan tasarımdır. O süreçten sonra kendinizi hiçbir yere ait hissetmezsiniz. Bu durum bir müddet sonra sizin kendinizi bir şeyin parçası olarak hissetmemenize neden olur. Kendimizle ilgilenmeyi, kendimize öncelik vermeyi, ne istediğimizi ve nerede olduğumuzu keşfetmeyi reddederek kendimizi açıkça “tablonun dışına” yerleştiririz. Burada veya hiçbir yerde olmama duygumuz yüzünden insanların çektirdikleri acılar bizim aslında kendimize yaptıklarımızın tam yansımasıdır. Bu dünyada özümüze odaklanmazsak kendimizi görmezden gelmeye başlarız. Kendi merkezimizi ve dünya ile ilgili farkındalıklarımızı kolayca yitirebiliriz. Acı çekmek bu yüzden var. Bu yüzden bu tüm kayboluşlar…
Bir sürü mücadele verip, kendini yaptıklarının bir parçası olarak hissedememek korkunç bir duygudur.
Bu sanki psikolojik bir yok oluş ya da bir kayboluş gibidir. Çözümü nedir tabi onu da aramak lazım. Ben bunu fiziksel kaybolsam ne yapardım olarak kendimde tanımlamaya çalışıyorum.
Yardım isterdim, arabanın hızını keser bir yere soru sorardım. Birinden beni aşina olduğum bir noktaya götürmesini isterdim ya da bana yolu tarif etmesini isterdim. Belki de onu yanıma davet ederdim beni gitmem gereken yere götürebilir mi diye sorardım.
İnsan kaybolduğunda bildiği yere gitmek istiyor. Kaybolduğunuz yeri bırakıyor ve aşina olduğunuz yere geçmek istiyorsunuz. Çünkü kaybolma duygusu korkunç geliyor. Aslında burada kaybolmanın sebebi kendi merkezinize dönüp öz saygınızı toparlamak oluyor. İnsan kendini bulmak için tanıdık bir yer arayarak bunu yapamaz.
Yani bu tanıdık yerler sizin genelde mutsuz olduğunuz ama tanıdığınız yerler olarak düşünülebilir.
Öyle ya da böyle bir şekilde kendimizi haziran ayına atmış bulunuyoruz. Haziran ayı da hiç Haziran gibi değil. Soğuk ve serin sanki…
Mevsimlerin bile tadı yok son dönemde…
Yılların dört mevsimi bile olmuş on dört…
Hayat bir şekilde tüm şekilciliği ile devam ediyor.
Haziran ayı yılın en önemli güneş tutulmasını barındırıyor. 10 Haziran tarihinde yaşayacağım halkalı güneş tutulması artık birçok eksikliği tamamlayacak noktada olacak. İşin içinde Merkür fazlasıyla güçlü olduğu için mevsim koşullarını oldukça değiştirici bir şekilde etkiliyor. Merkür’ün hem geriliyor olması hem de yöneticisinde olması Merkür detaylı durumların manyetik yansımasını dünyamıza daha güçlü yansıtıyor demektir.
01-07 Haziran arası Mars-Plüton karşıtlığına dikkat çekmek istiyorum.
Bu dönem birtakım konularda egosal durumlarla karşılaşacaksınız. İnsanlar sizi test edecek. Özellikle restleşmeniz gereken konular daha gündeminiz olabilir. Bazı haksızlıklar ya da adaletsizlikler içerisinde kalabilirsiniz. Bu durumda stres yaratmayın kendinize…
Bazen gitmek gerekir bazen her şeye rağmen dayanmak. Sanki bunun ikisinin arasında hangisini yapmasını gerektiğinizi birinin söylemesi lazım.
Bugün gökyüzünde dikkatimi çeken özel bir durumu sizlerle paylaşmak istedim. Günlerden 29 Mayıs 1453!
İnsan hakları tarihinin merhamet timsali Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432 yılında Edirne’de dünyaya gelmiş. Gökyüzünde Güneş Koç, yükselen Koç, Satürn Kova dizilim halinde iken var olmuş.
Tarihin kaydettiği hoşgörü lideri çok iyi bir öğrenim görmüş, din bilimlerinde, sosyal bilimlerde, diğer pozitif bilimlerde oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir. Edebiyata, felsefeye, coğrafya, tarih ve askeri konulara büyük ilgi göstermiştir. Matematik ile çok yakından ilgilenmiştir. Edebiyat onun en sevdiği alan olarak bilinmekle birlikte “Avni” mahlası ile şiirler yazmıştır.
Fetihle müjdelenen Fatih Sultan Mehmet son derece iyi bir eğitim alarak, üstün bir mühendislik zekâya sahip, istediğini elde etmeye, başarıya ulaşmaya tutkuyla bağlı, düşüncesinden asla vazgeçmeyen, gerektiği zaman sert ve cesur kararlar alabilen, kimseden çekinmeyen, büyük hayalleri olan ve bu hayallerini gerçekleştirme hususunda her türlü zorluğa göğüs geren, hesapladığı projelerini hayata uygulama konusunda gözü kara, atılgan büyük bir devlet adamı olarak lider özelliği taşıyan bir kişiliğe sahip olduğu bilinmektedir.
Güneş Koç, yükselen Koç olarak gözünü budaktan ayırmayan, tuttuğunu koparan bir yapıya sahiptir.
“Peygamber Efendimiz HZ. MUHAMMED’İN (s.a.v.) İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur!” sözleri ile arzu dolu kuşatma 6 Nisan 1453 günü kara unsurlarının surlar önüne mevzilenmesi ile kutlu zafere doğru adım atılmıştır.
6 Nisan 1453 günü transit güneş Cihan Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han’ın ortalama kabul edilen doğum haritası verilerine göre yaklaşım olarak, devrim gezegeni Uranüs, iletişim gezegeni Merkür, savaş gezegeni Mars ile yaklaşım olarak (orb) kavuştuğunda kara ordusu mevzilere yürümüştür. Ayrıca transit ay düğümleri Yay İkizler aksında yer almaktadır. Kad – Gad geçmişten gelen bilgiler ile yeni keşiflere, mucizelere bilgi ışığında ulaşmak demektir. Mühendislik dehası Fatih Sultan Mehmet 21 – 22 Nisan günü herkesi hayran bırakan bilgi dolu zekâsıyla gemileri karadan yürütmüştür. Kuşatma devam ederken 22 Mayıs 1453 günü Yay burcunda parçalı bir ay tutulması gerçekleşmiştir. Tutulma günü ilahi iyiliğin, genişliğin, büyümenin gezegeni transit Jüpiter’in Fatih Sultan Mehmet Han’ın haritasında güneş ile kavuştuğu görülmüştür.
Fetihle müjdelenen mübarek ordu 29 Mayıs 1453 günü kutlu bir zafer eşliğinde dünyanın kaderini, çağ açıp çağ kapatarak değiştirmiştir. 29 Mayıs günü Fethin Müjdeli Komutanı Fatih Sultan Mehmet Han’ın haritasında: Transit güneş/gad kavuşumu geçmiş tutkularının sonuca vardığını düşündürtüyor bizlere, Merkür/Chiron kavuşumu zihnini yoran düşüncelerine artık şifa bulduğunu görebiliyoruz. Transit Plüton Uranüs kavuşumu bir devrin kapanıp yeni bir devrin açıldığını bizlere söylemektedir.
Son 10 gündür ay tutulmasından oldukça yazarak bahsettik. Radyo yayınında defalarca konuştum. Sosyal medyam da sürekli bu dönemin etkilerinden söz ettim. İşte artık o büyük an içine giriyoruz.
Yılın ilk ay tutulması bugün 14:14’te gerçekleşiyor.
Daha detaylı dinlemek isterseniz çok sevgili yazar dostum Fulya Soybaş Hürriyet Bizimle programında detaylı bahsettim. Linke tıklayıp izleyebilirsiniz.
AY TUTULMASI OLURKEN DİĞER ÖNEMLİ ASTROLOJİK DEĞİŞİMLER!
Astroloji değişimlerimiz arasında tek olan AY TUTULMASI değil. Satürn gerilemesinin başlaması, Merkür gerilemesinin başlaması ve bunlar olurken güneş-kuzey ay düğümü kavuşumu geleceğe dair çok önemli mesajlar veriyor
Satürn, zaman içinde hüküm süren karmik gezegen olarak biliniyor ve her yıl yaklaşık 4,5 ay boyunca geriliyor. Bu yıl 23 Mayıs'tan 10 Ekim'e kadar geriye doğru hareket edecek.
Satürn kuralları, dersleri ve disiplini temsil eder. Zorlu görev yöneticisi olarak bilinir. Satürn ile sorumluluk almalı ve sonuçları görmek için çok çalışmalıyız. Bunları yaparken kötü olan çok çalışıp sanki hiç sonuç almayacak gibi hissedersiniz. Yaptığınız hiçbir şey bir yere varmıyor gibi gelir. Ama siz her şeye rağmen yaptığınız şeye inanç gösterip ilerlerseniz çok güçlü noktaları elde edersiniz.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Gökyüzünün oldukça yoğun olduğunu ve değişen, gerileyen gezegenlerin en hızlı hareketlerini tam tutulma zamanı yaptığını artık sizlerde çok yakından biliyorsunuz. Dün Satürn gerilemesi başladı. Bu hafta sonu Merkür gerilemesi başlıyor ve iki gün sonra ay tutulması yaşanacak. Bu denli gökyüzünün değişim içinde olduğu bir yerde yeryüzünde bir netlik beklemek pek mümkün olmaz. Bunu neden anlatıyorum?
Kendimizi kandırmayalım diye…
Şu an verilen vaatler ya da haftaya ne olacağına dair en ufak fikir türetmek mümkün değil. Gökyüzünde o kadar fazla değişken var ki hiç ateş elementi bulunmamaktadır.
Tutulma gerçekleşene kadar ateş elementi gökyüzünde olmayacak. Bu durum hava ve su elementinin yoğunluğu ile devam edecek. Yani ikisinin bir arada olması ateş ve toprağın olmaması aşırı duygusal ve yönsüz bir his verecek. Ta ki tutulma gerçekleştikten sonra hava elementi 3 puanını ateş elementine devredecek. Harekete geçme ve inisiyatif kullanma noktasında daha aktif olmalıyız. Şu an gönlümüzün dipsiz kuyusundayız ama sonu ferahlık ve aydınlık diyebiliriz.
Aslında insan bilmez…
Asıl karanlığın girdiği yollar, inandığı insanlar olduğunu sanır.
Ama bu gökyüzü olaylarını büyük bir problem haline getirmek yerine aksine farkındalığınıza katkı sağlaması olarak kullanmalısınız.
29 Mayıs sonrası Merkür gerilemesi başlıyor. Bu durum korkulacak bir durum değildir. Genelde yıl içinde üç ya da dört kez gerileme hareketi gerçekleşir. Bu bir hurafe de değildir. Bu bilimsel bir konudur.
Merkür düşünce, iletişim ve akıl gezegenidir. Bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir.
Örneğin, çevrenizde birisi size önemli bir şey anlatıyor ve siz bunları kayıt edecek bir şey bulamıyorsunuz ve bu panikle anlatılmak isteneni de kaçırıyorsunuz gibi düşünmelisiniz. Kayıt etmiyoruz veya onları doğru bir şekilde anlamıyoruz.
-Bir uçuş rezervasyonu yapacaksınızdır ve yanlış tarihi seçebilirsiniz
-Yeni bir sözleşmeyi yanlış anlayabilirsiniz,
-Yeni bir girişim için mücadele verirken kendinizi yanlış tanıtabilirsiniz veya önemli bir kararın artılarını ve eksilerini tartma mücadelesi verirken zorlanabilirsiniz.
-Ayrıca, bilgisayarların veya teknolojik sistemlerinin bozulması Merkür gerilemesinde oldukça fenomen bir durum olarak bilinir.
Her tutulma gibi bu tutulma da önümüzdeki 6 aydan başlayarak uzun vadeli bir etkiyi barındırıyor. Perdeye yansıyacakları izlemeye hazır mısınız?
Peki bu Süper Ay’ın sana hissettirdiği gücü en iyi şekilde nasıl kullanacaksın?
Bir ay tutulması ile her şey zirveye ulaşır. İşle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Çok uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir durumun zirveye ulaşması olabilir.
Bu yıl toplam 4 tutulma yaşanacak!
-26 Mayıs 2021 Yay burcunda Ay Tutulması
-10 Haziran 2021 İkizler burcunda Güneş Tutulması
-19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması
-4 Aralık 2021 Yay burcunda Güneş Tutulması
Çok sevdiğim bir söz vardır. Diyor ki; “Gök gürültüsünü seviyorum. Bana patronun kim olduğunu hatırlatıyor”
Bazen patronun kim olduğunu unutuyoruz. Öyle değil mi?
İlahi adalet bekliyoruz ve uğradığımız haksızlıkların uzun yıllar sonra cevaplarını alabiliyoruz. Kimimiz asla cevap alamadığımızı düşünüyor. Kimimiz ise kesinlikle “ağlayanın malının gülene yar olmadığını” savunuyor.
Benim inanışıma göre kesinlikle dünyada bunun karşılığını alıyorsunuz. Ömrünüz vefa eder etmez bunu bilemem ama eninde sonunda alınıyor. Sadece Allah sevdiği kullarına sanırım kalbi kirlenmesin diye bazen bunu göstermiyor. Ama bir şeyler oluyor.
Yılın en şanslı günleri başlıyor! Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arasında Balık burcunda olacak!
Herkese şifa ve şans dağıtacak ama almasını bilene. Fırsat adı üstünde “fırsattır” gelir ve gider. Görmeniz gerekeni görmeyi seçin. Umarım nasibinizde olanı görebilirsiniz. Özellikle Balık, Akrep, Yengeç, Oğlak ve Boğalar bu konuda daha güçlü etkilere sahip olacaklar.
Jüpiter daha önce bu alanda 2010-2011 yıllarında kaldı. Hepinizin muhakkak hayatında önemli şeylerin yaşandığı zamanlardı ama eminim hepimizin de ortak noktası kontrol edemediğimiz durumların gelişmesiydi diye düşünüyorum.
Bu dönem aslında yine kontrol edemeyeceğimiz bir süreç ama etmeye de hevesimizin olmadığı bir zaman başlıyor. Hani bir laf vardır ya
Artık ramazan ayını da sonlandırıyoruz. Her güzel şeyin bir sonu var. Zaman hızlıca akıp gidiyor ve bizler tutulma mevsimine giriş yapıyoruz. Bugünden sonra artık 26 Mayıs 2021 05°25′ Yay Ay Tutulması Saat 14:13 gerçekleşecek.
Daha sonra 10 Haziran 2021 19°47′ İkizler Güneş Tutulması Saat 13:52’de gerçekleşecek.
İşte bu tamamen tutulma aksına geçiş yaptığımızı ve bu yeni bir süreci başlatacağını öngörebiliriz.
Mayıs ayında seyirci yok. Hepimiz katılımcıyız ve her birimiz, görmek istediğimiz geleceği yaratmak için evrenle iş birliği içine girmeliyiz. Bu sürekli değişen zaman boyunca size astrolojik anlayış ve rehberlik sağlamak için gayret gösteriyoruz. Zamanın ruhunu anlayan insan gelecek tüm fırsat ve zorluklara karşı bir pozisyon alabilir. Söz konusu olan ne olacağı değildir, geleceğe dair ne yaptığınızdır.
Plüton gerilemesi devam ediyor!
Plüton 9 Ekim tarihine kadar gerileyerek geçmişi kazıp bize bağışlamanın önemini hatırlatırken, iyileşmemiş yaralarımız tekrar tedavisini yapma fırsatı getirecek. Mazi içinde kaybolunması ya da içinde yaşanması gereken bir yer değil, öğretilerini geleceğe taşınması gereken yerdir.
11 Mayıs yeni ay akşam 21.58’de yeniay gerçekleşti ve etkisi 26 Mayıs’a kadar devam edecek!
Jüpiter, Kova burcunun 29. (son derece) yerinde gerçekleşti. Bu durum bazı şeyler hakkındaki aşırı inançları, bölünmeleri veya mantıksal inançları gösterir. İnsanların mantıksal (veya mantıksız) inançları bu süre zarfında kendi inançlarımız ve değerlerimizle çatışabilir. Şu an yaşadığımız Filistin olayı ve çıkan bu durum burayı tetikledi.
Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 21.58’de Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ayla birlikte geçmişte sizi üzen olayların sebebini anlayacaksınız. Yeni başlangıçlara hazırlıklı olun. Yüklerinizden kurtulduğunuzda daha rahat uçabildiğinizi, daha önce pek çok kez deneyimlediniz. Bugün, bunun size getirilerini düşünüp olayları daha farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Zira atacağınız her adım daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı olacağı için bu değerlendirmeler size rehberlik edecektir. Yorgunluk ve sıkışmışlıkla mücadele etmeniz gerekebilir. Şartların sizi sağlam ve istikrarlı bir sürece götürdüğünü düşünürseniz, mücadelenin kazananı siz ve hayalleriniz olacaksınız.
Bu yeni ayın merkez üssü Boğa burçları. Hissedecek diğer burçlar; Akrep, Aslan ve Kovalar olacak. İyi mi? Kötü mü olacak sorusuna cevap; evin sağlamsa ve iyi bir temel attıysan sorun yok. Ama göz göre göre çürük bir yapıda oturuyorsan bu sarsıcı olabilir.
Bu yeni ay oldukça heyecan verici ve yeni başlangıçlara bizleri sürüklüyor. Bir yerlerde bir şeyler değişiyor ve sizde buna katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar farkındasınız ya da ne kadar değilsiniz bunu bilmiyoruz.
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Yeni ay, yeni fikirlerin, girişimlerin ve başlangıçların doğuşunu ifade eder. Bu aylık olay, Güneş'in (egomuzu, kimliğimizi ve benliğimiz) gökyüzünde Ay (duygularımızı, öz bakım alışkanlıklarımız) birleştiğinde gerçekleşir. Yeni ay demek gökyüzünde Güneş ve Ay’ın kavuşum yapmasıdır. Yani iradeniz ve duygularınızın aynı şekilde hizalanması olarak kendinize açıklayabilirsiniz. Boğa burcundaki bu yeni ay döngüsünün doğuşu, bize yaşamlarımızda nasıl daha fazla istikrar ve güvenlik yaratabileceğimizi değerlendirme şansı verecek. Ayrıca, bu temalar etrafında tezahür ettirmek istediğimiz her şeyi taahhüt etmeye teşvik olacağız. Kazanmak ve karar vermek belki de hiç bu kadar kolay olmamıştı.
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Bu gerçekleşecek olan yeniay Jüpiter dekanında olacak ve Jüpiter 14 Mayıs’ta yüceldiği burç balık burcuna geçiş yapacak. Hayatınızdaki olaylarda şu an için çıkmazda ve üzgün hissediyorsanız 14 Mayıs sonrası işlerin daha yoluna girdiğini görebilirsiniz.
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Günlerden pazartesi ve tarih 10 Mayıs 2021….
Pandemi için son kısıtlamaları atlatmaya çalışıyoruz…
Yıllar sonra pandemide bu çağın insanları neler yapmış diye bu yazılar okunacak. Bu yüzden buraya zaman zaman hislerimizi de paylaşıyorum.
Her şeyin yoluna gireceği inancını ve güzelliklerini içimizde barındırmaya devam ediyoruz…
11 Mayıs Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay oldukça heyecan verici ve yeni başlangıçlara bizleri sürüklüyor. Bir yerlerde bir şeyler değişiyor ve siz de buna katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar farkındasınız ya da ne kadar değilsiniz bunu bilmiyoruz.
Yeni ay, yeni fikirlerin, girişimlerin ve başlangıçların doğuşunu ifade eder. Bu aylık olay, Güneş'in (egomuzu, kimliğimizi ve benliğimiz) gökyüzünde Ay (duygularımızı, öz bakım alışkanlıklarımız) birleştiğinde gerçekleşir. Yeni ay demek gökyüzünde güneş ve Ay’ın kavuşum yapmasıdır. Yani iradeniz ve duygularınızın aynı şekilde hizalanması olarak kendinize açıklayabilirsiniz. Boğa burcundaki bu yeni ay döngüsünün doğuşu, bize yaşamlarımızda nasıl daha fazla istikrar ve güvenlik yaratabileceğimizi değerlendirme şansı verecek. Ayrıca, bu temalar etrafında tezahür ettirmek istediğimiz her şeyi taahhüt etmeye teşvik olacağız. Kazanmak ve karar vermek belki de hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Venüs İkizler burcuna giriş yaptı! 03 Haziran’a kadar ikametgâh adresi ikizler burcu J
-Sadece eğlenmeye, zihinsel hafif olmaya ve birçok şeye ilgi duymaya hazır olun.
Bir Akrep çocuğu olduğunuz için mi, yoksa bir çocuk olarak güvenlik duygusu geliştiremediğiniz için mi, vefalı, düşünceli ve doğru bir insan olduğunuz halde zaman zaman insanları etkilemeye düşünüyor veya onlardan şüpheleniyorsunuz? İşte bunlara cevap bulmaya başladığınızda aydınlık ışımaya başlıyor. Gerçeklik yeni bir biçim ve daha büyük bir boyut kazanıyor.
Patronlardan neden korkup işten işe gezip durduğunuz ya da bir acımasız ilişkinin kollarından bir diğerine koştuğunuzda, neden insanlara bağırdığınız ve onları yolunuzdan ittiğiniz artık bir sır olmaktan çıkıyor.
Astroloji sayesinde gerçek bağlantılar kurarsınız. Çocukluğunuz, anneyle olan ilişkiniz bugünkü tüm ilişkilerinizi şekillendirmenizde yardımcı olan malzemelerle doludur. Unutmayın ki, sorunlar halledilebilir, yaralar iyileşir, çatışmalar çözülür ve bakış̧ açıları daha kapsamlı bir erişime ve canlılığa doğru kaydırılabilir.
O zaman annelerimizin burçlarına göre okumaya başlayalım:
Koç burcu annesine sahipseniz; hayatınızın en iyi öğretmeni ile birliktesiniz diyebiliriz. O hiçbir şeyin imkânsız olmadığı, asla asla dememeniz, asla ölmeyi istememeniz, yaşam için sonuna kadar, hatta daha da ötesinde mücadele etmeniz olgularını size geçirmiştir. Onun hayatı kabulleniş tarzının gücü o kadar büyüktür ki size de mücadele etme ve başka birisinin hayatını sonsuza dek değiştirebilme yetisini vermiştir, özellikle o kişi sizden daha zayıf ise. . .
O size daima cesaret, kararlılık ve kendine güven duygularını aşılayacaktır, bu sırf onu kendi rekabet oyununda yenmeniz için olsa bile. . . Her şeyden öte, size şunu ispat edecektir. “Her ne olursa olsun, yapmak isterseniz, onu mutlaka başarırsınız.” Mutlu bir çocukluk geçirmeniz için çevrenizdeki herkesle kavga edebilir. Bu sizi mutsuz etse bile o bazen sizden daha bir çocuk gibi bunu fark etmeyecektir. Neşesi ise size bir ömür boyu yetecektir. Bu dünyada bir gün olmasa bile kocaman gülümseyen suratı ve sizdeki kahramanlık hikayeleri ile sürekli anacağınız hikayeleriniz olacaktır.
Boğa burcu annesine sahipseniz;
Mars bizim enerjimiz, güdümüz ve eylemimizdir. Mars'ınızın evi, çok fazla enerji harcadığınız alanı gösterebilir.
Doğum haritanızda bugün Mars gezegeninizi kontrol etmenizi istiyorum. Acaba hangi evinizde ve hangi yerleşimde bulunmaktadır. Bunun için doğum saati, doğum tarihi ve doğum yeri bilginize ihtiyacınız var. Google aratarak doğum haritası nasıl çıkartılır diye bakabilirsiniz. Bugün bu yazıyı okuyor olmanızın da tesadüf olmadığını bilin lütfen. İhtiyacımız olan her şey ayağımıza gelir. Kendimizi tanımaktan başka işimiz yok bu dünyada ama biz başkaları ile ilgilenmekten o kadar fazla kendimizi unutmayı seçiyoruz ki…
İnsan aslında en fazla kendini özlüyor…
Doğum haritanızda Mars;
1. evdeki Mars
Kendinizi geliştirmek için çok fazla enerji harcıyorsunuzdur. Hedefler belirler ve onlara ulaşırsınız. Enerjik, aktif ve dirençlisiniz. Kendinizi eylemlerle gösterirsiniz. Enerjini kendini geliştirmeye koyuyorsun ama bunu yaparken agresif ve sert olabilirsin. Enerjini ortaya koyarken en büyük silahın nezaketle olmalıdır. O zaman büyük bir başarı yakalarsınız.
2. evde Mars
Para ve mal varlığınızı kazanmak için çok fazla enerji harcarsınız. İstikrarlı bir özgüven sağlamaya ve kendinizi sevmeye çalışıyorsunuz. Para kazanma konusunda yeteneklisiniz ama bu alan sizin için bir sorun olabilir. Kendinizi sürekli güvenli hissetme arayışı bir müddet sonra sizi samimiyetsiz ve vefasız insanlarla karşılaştırabilir. Bu durumu iyi dengede tutmalısınız. Enerjinizi sadece maddesel güven değil manevi güven ile birlikte yürütmelisiniz.
Hareketli bir döneme adım atıyoruz. Evde olmamız, yasakların olması gibi faktörlerin buna engel olduğunu artık düşünmüyorum. Gerçekten yaşamaya gönlü olanın her yolu bulduğu aşikar. Tabi hevesimiz kalmadı tabi canımız burnumuzda ama sabah aynaya baktım da yaşıyoruz be...
Sonuçta şu an yaşıyoruz.
Nefes alıyoruz buna çok şükür…
O zaman şimdiyle ilgilenmemiz çok önemli olacak.
Bu hafta Venüs ikizlere geçene kadar(9 Mayıs) Venüs ve Jüpiter arasında bir meydan okuma söz konusu olacak. Bu durum bizleri daha hızlı bir şekilde Venüs ikizler sezonuna girmiş hissi verecek. Bu yüzden bu hafta hissettiğiniz tüm etkiler bu açılara dahil olacak. Bu tam kare açı 29 derecelerde gerçekleşeceği için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs ve Jüpiter birlikte çalışmaya başlıyorlar.
Biliyorsunuz ki ikisi de astrolojide iyicil gezegen olarak bilinir ancak bunu yaparken çok fazla çatışma içinde olacaklar ama aynı konuya hizmet eden iki iyi insan ne kadar olumsuz olabilirse o kadar düşünün. Ya da bir okul projesi gibi, gerçekten anlaşamadığınız biriyle bunu yapmanız gerekiyor hissi içinde olabilirsiniz. Bu sizlerin fikirlerinin sevgi, büyüme ve öğrenme fikirleri ile çelişiyor olabilir. Ayrıca aşk hayatınızın olmadığı ve bu koşullarınızın sizi sınırlandırdığı için bir daha bu tarz şeyler olmayacağını düşünme hisside sarabilir. Hayatı kaçırdığınızı gereğinden fazla düşünebilirsiniz.
Kendinizin sınırladığını veya sevginizin hafife alındığını hissedebilirsiniz. Bununla birlikte olumlu yanı Venüs /Jüpiter'in karesi size ilişkiler yoluyla öğrenme ve gelişme şansı vermesidir (burada Satürn'ün etkisine daha çok benzer).
Zayıf olanlar arkalarına bakmaya devam ediyor ve kendi düşüşleri için yıldızları suçluyorlar ama güçlüler ve adanmışlar aydınlık ya da karanlık olsun bir yıldız olmak için ilerliyor!
Siz onlardansınız biliyorum…
Her gün bu sayfaya gelip gökyüzünden bir yıldız alıp cebinize koyuyor ve yolunuza devam ediyorsunuz.
Bu haftanın öneminden gücünden ve size getireceği değişimlerden söz ettik. Bir şeylerden yeniden şekilleniyor.
Venüs ikizler burcuna geçiş yaptı. Bu durum kişisel hayatlarınızda sizi farklı bir bakış açısına taşıyacak. Çünkü bir gezegenin burç değiştirmesi biliyorsunuz ki hayatınızda önemli değişimleri başlatma olasılığını yükseltir.
Kalbin tüm konuları Venüs'ten kaynaklanır.
Değer verdiğimiz şeyler, kalbimize yakın olanlar, nelerde zevk bulduğumuz, nasıl sevdiğimiz, nasıl giyineceğimiz, neyi güzel bulduğumuz Venüs burcumuz tarafından belirlenir. Venüs aynı zamanda parayı temsil ediyor! Her şeyden çok, ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız bu gezegen altında etkileniyor. Hepimiz aşkı elde etmeye ve hatta onu farklı şekillerde göstermeye devam ediyoruz. Bazıları aşkları konusunda oldukça cesur ve doğrudandır, diğerleri ise bu konuda utangaç ve özeldir. Her Venüs burcu aşka farklı şekilde gider. Her Venüs burcu farklı şeyleri güzel bulur. Sonuçta güzellik bakanın gözündedir. Öyleyse Venüs, belirli bir işarete yerleştirildiğinde insanlara ve eşyalara olan sevgisini nasıl ifade ediyor? Sizin Venüs burcunuz nedir?
Bu dönem sizi neler bekliyor olabilir?
21 Haziran: Yaz dönümü başladı! Yeni bir sayfa açıyorsun.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Yepyeni bir güne ve haziranın son haftasına merhaba diyoruz. Dün radyo d’ deki “astromatik cevaplıyor” programımızda 3 saat sizlerle bu haftayı uzun uzun konuştuk. Mottoları ve haftanın şarkılarını sizler için paylaştık. Bakmak için Radyo D sayfasından podcast’i dinleyebilirsiniz.
21 Haziran Yaz Gündönümünde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Hayatta böyle değil midir?
Birilerinin yazı başlar birilerinin kışı başlar…
Biri sizi terk eder başka birine gider. Bu sizin için kış gibi görünür diğerine yaz gibi…
Başka biri hakkınızı yer sizi müdür yapmaz bu sizin kışınızdır, diğerini yapar, bu onun yazıdır… Milyonlarca bu şekilde düşünebileceğiniz şey vardır…
Önemli olan kimsenin mevsimini kışa değiştirmeden işler yapmaktır. En mühim olanı budur. Daha mühim olanı vardır. Bunun gerçek bir yaz mı ya da kış mı olduğunu sadece Allah bilir…
Dün en sevdiğim astrologlardan, Hocalardan Değerli isim Yasemin Boran çok güzel bir şey paylaşmış.
Diyor ki “21 Haziran Yaz Gündönümü...en uzun gündüz. Yani güneşin en uzun zaman dünyayı aydınlattığı zaman. Ve aklı temsil eden Merkür’ün öğrenme ve merak ile bütünleşen İkizler Burcunda durma noktasında bulunuyor olması bir tesadüf değil. Çağ değişti. Aklımız da değişiyor. Öğrenme zamanı”
Her zamanki gibi bu tesadüf değil… Büyük bir çağın tam değişiminin uç noktasındayız.
Burçları mevsimlere ve dönemlere böldüğünüzde;
Koç: Filizlenme dönemi, açılan enerji
Boğa: Güçlendirme, biçim yaratma dönemi
İkizler: Canlanma, çiçek açma dönemi
Yengeç: Döllenme, gübreleme dönemi
Aslan: Tohumun olgunlaşması
Başak: Hasat, yetiştirilmiş olanın kullanılması
Terazi: Doğanın ekonomisinde, sosyalatesinde denge & ayar
Akrep: Doğanın yaşamı sonlandıran süreçleri, yaşamın tohumda devam etmesi
Yay: Doğanın kış uykusu
Oğlak: Kışın formların kristalize olması
Kova: Bahardan önce bekleme zamanı
Balık: Tohumun toprakta kabarması
Bizler şimdi bugünden itibaren yengeç dönemine girdik. Artık bu dönemi güneş aslana geçene kadar bir gübreleme süreci olarak göreceğiz ve bu şekilde hareket edip devam etmeliyiz.
Günün notu:
Bugün sabah 06:32’den sonra doğan tüm çocuklar yengeç burcudur!
Temmuz ayı kötü bir ay mı?
Sürekli gelen şu sıralar soru şudur: Temmuz kötü bir ay mı?
Hayır arkadaşlar temmuz yaşayabileceğiniz en iyi aylardan biridir.
Normal şartlarda sanki harika bir haziran, süper bir mayıs olağanüstü bir nisan yaşamış gibi temmuzun ilk 10 gününü dert etmeniz inanın çok akılcı değil. Yaşamın bu hesaplarını yanlış yapıyorsunuz. Lütfen her okuduğunuzu bir akıl süzgecinden geçirin ve yeniden düşünün.
Size temmuzun ilk zamanları zorlayıcı deniliyorsa demek ki bu zamanlarda gökyüzünde gezegensel stres daha fazla olacak. Bunu bilerek yeryüzünde cehennem gibi davranma. Bulunduğun ortamı cennete çevir. Çünkü hissettiklerin şu an için geçici denmek isteniyor.
Okuduklarınız kendimizi ve birbirimizi görme biçimimizi değiştiriyor.
Yaşam koşullarının mutlulukla pek ilgisi yoktur, çünkü mutluluğun çoğu sizin kontrolünüz altındadır- alışkanlıklarınızın ve hayata bakışınızın bir ürünüdür. California Üniversitesi'nden mutluluk üzerine çalışan psikologlar, genetik ve yaşam koşullarının bir kişinin mutluluğunun sadece %50'sini oluşturduğunu buldular. Gerisi size kalmış.
“Anayasa insanlara sadece mutluluğun peşinden gitme hakkı verir. Onu kendin yakalamalısın." - Benjamin Franklin
Mutlu insanlar yaptıklarından sorumludur. Bir hata yaptıklarında, onu sahiplenirler. Mutsuz insanlar ise sorunları ve hataları tehdit edici bulurlar ve bunları saklamaya çalışırlar. Sorunlar görmezden gelindiğinde daha da büyür. Bir sorun hakkında ne kadar çok şey yapmazsanız, o kadar çok bu konuda hiçbir şey yapamayacakmışsınız gibi hissetmeye başlar ve sonra tekrar bir kurban gibi hissetmeye başlarsınız. Eğer bu duyguları zamanında yönettiyseniz neden temmuz kötü bir ay olsun ki?
Mutsuz insanlar karamsar olduklarından ve yaşamları üzerinde kontrol eksikliği hissettiklerinden, arkalarına yaslanıp hayatın başlarına gelmesini bekleme eğilimindedirler. Hedefler belirlemek, öğrenmek ve kendilerini geliştirmek yerine ağır ağır yürümeye devam ederler ve sonra işlerin neden hiç değişmediğini merak ederler. Hatta sonra da bu gökyüzünde hiç iyi bir şey olmayacak mı diye sorar durular…
En kötüsü ne biliyor musunuz benim bu yazım gerçekten çok az kişiye ulaşacak ama atılan küçük bir “felaket twitti” birçok insana gidecek. Yok oluşlar okumamakla başlıyor. Bu yüzden Allah’ın ilk emri “ikra”…
Mutlu günler dilerim….