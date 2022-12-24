Hitler’e seks suikastı planı

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Haberin başlığı bile insanı durduğu yere mıhlıyordu:

“Alman diktatörü çıldırtmak için Hitler’in bahçesine seks albümleri atılacaktı.”

Bu garip haberin kaynağı Amerikalı ünlü ruh doktoru Walter C. Langer’in kaleme aldığı kitaptı.

2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalılar Adolf Hitler’i ortadan kaldırmak için çareler düşünürken, istihbaratçı Smith adında bir asker ortaya garip bir fikir attı.

Bu fikre göre “Hitler’in bahçesine bomba yerine seks albümleri atılacak, açık saçık kadın resimlerine çok meraklı olan Hitler bu şokun etkisiyle çıldıracaktı.”

Okudukça ilginçleşiyordu haber.

SAĞDUYULU BİR SES

Bu önerinin “oldukça benimsendiği” belirtiliyordu.

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Hatta Amerikalılar uçaktan atılacak albümleri hazırlamaya başlamıştı bile. Fakat bir engel vardı.

Bu albümleri uçaktan atmak için pilotun çok alçaktan uçması gerekiyordu.

Uçağın ve pilotun feda edilmesi şarttı.

Nihayet haberde beklenen an gelmiş, sağduyulu bir ses elini kaldırmıştı.

Bu kişi bir hava subayıydı. Sert bir konuşma yapmış, bu düşünceyi saçma bulduğunu ve böyle bir iş için pilotunu feda edemeyeceğini söylemişti.

Bu “tarihi” konuşmanın ardından bu suikast fikrinden vazgeçildi.

Haberde Hitler’in cinsel hayatıyla ilgili oldukça geniş ve bugün için bile uçuk sayılabilecek ifadeleri buraya almadım.

Langer’in adı geçen kitabına göz atma imkânı buldum.

Böyle bir suikast planına ilişkin bir bölüme rastlamadım.

Ama hayal gücünün ufuklarını zorlayan bu haberi dönüp dönüp birkaç kez okumak zorunda kaldım.



5 EYLÜL 1970

BU DA ÇİMENTO FACİASI

Türkiye’nin en ilginç kazalarından birine daha rastladım. 4 Eylül 1970 günü, öğlen saat 12.00’de Londra Asfaltı’nda ilerleyen çimento yüklü bir kamyon, rampada Anadol marka otomobili sollamak için şeridin dışına çıktı. Tam bu sırada karşıdan gelen ayçiçeği yüklü bir kamyonla çarpıştı. Kaza sadece bununla kalsaydı, tarih o günkü olayı facia diye yazmayacaktı.

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Kamyondaki çimento torbaları hem Anadol’un üstüne hem de yola saçıldı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu.



16 EKİM 1972

Patlayan çimento torbaları nedeniyle bir anda ortalığı toz bulutu kapladı. Göz gözü görmüyordu. O sırada hızla bu toz bulutunun içine dalan Tekirdağ’dan gelen otobüs ile İstanbul’dan Silivri’ye giden diğer otobüs kafa kafaya çarpıştı. Özellikle otobüslerin ön tarafında oturan yolcular feci biçimde can verdi. Yolcuların bir kısmı da camlardan fırlayarak yandaki şarampole uçtu. Yollara saçılan yaralıların yardımına yoldan geçen otomobiller koştu.

Yaralılar bu otomobillere konularak Cerrahpaşa ve Haseki hastanelerine götürüldü.

O günkü feci kazada 19 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralı yolcuların sayısı da 26’ydı.

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Haberin fotoğrafları da oldukça üzücüydü.