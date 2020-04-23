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Ateş Bakan

Ateş Bakan

Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yaşında!

23 Nisan 2020

100 yıl önce bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış…

100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…

Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…

Neden mi?

***

“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!

O meclisin ne şartlarda açıldığını…

O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…

İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?

Büyük Türkiye Meclisi olmadan onun alacağı kararlar olmadan, bir bütün olarak istiklal savaşı verilemeyeceğini…

Neden bayrama “Hakimiyet-i Milliye” adının verildiğini…

Hâkimiyetin millette oluşunun değerini…

Ve neden bu bayramın çocuklarımıza emanet edildiğini…

İnanın her geçen gün yeniden anlıyor ve kavrıyorum…

***

Bir lider düşününki, her gün değeri daha iyi anlaşılsın…

Yaptıklarının değeri her geçen gün biraz daha artsın…

İnanılmaz bir şey…

Hele bu yıl bizi evlere hapseden bu virüs, bir başka türlü anlattı özgürlüğün değerini…

Henüz iki ay olmadı ama sanırım, kavradık hepimiz…

100 yıl önce bu meclis açılmasaydı…

Bu istiklal harbi yapılmasaydı…

Bilin ki ülkemizin içinde ama hapisteydik, bugün biz…

***

Bu bayram belki caddelerde şölenlerle kutlanamayacak…

Çocuklarımız gösterililerini, stadyumlarda yapamayacaklar…

Ancak biliyorum en büyük katılımla kutlanan bayram olacak.

.100.yılında “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, en görkemlisi olacak!

Evlerindeki insanlarımız İstiklal Marşı’nı kabul edildiği günkü gibi büyük coşkuyla söyleyecekler!

Bu bayram ve özgürlüğün değeri hiç unutulmayacak!

 

 

 

 

 

 

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