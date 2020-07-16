Korona Ligi

Korona salgını nedeniyle lige verilen üç ay aradan sonra nasıl bir lig olacağını merak ediyordum.
Birçok etken değişmişti.
Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.
Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…
Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…
Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.
Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.
Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…
***
İlk altı maç tamamlandı…
Ben de inceledim:
İşte Korona arası sonrası oynanan maçlar sonunda oluşan puan cetveli:
|
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
6
4
1
1
12
6
6
13
2.KASIMPAŞA A.Ş.
6
4
1
1
10
4
6
13
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
6
4
0
2
14
8
6
12
4.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
3
2
1
9
7
2
11
5.HES KABLO KAYSERİSPOR
6
3
1
2
11
7
4
10
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
6
2
4
0
10
7
3
10
7.FENERBAHÇE A.Ş.
6
3
1
2
9
9
0
10
8.TRABZONSPOR A.Ş.
6
2
3
1
12
9
3
9
9.AYTEMİZ ALANYASPOR
6
2
2
2
13
10
3
8
10.GENÇLERBİRLİĞİ
6
2
2
2
6
7
-1
8
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
6
2
2
2
5
6
-1
8
12.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
6
2
1
3
6
7
-1
7
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
6
2
1
3
8
10
-2
7
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
6
2
1
3
9
13
-4
7
15.MKE ANKARAGÜCÜ
6
1
3
2
7
10
-3
6
16.YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
1
4
5
12
-7
4
17.GÖZTEPE A.Ş.
6
0
2
4
9
15
-6
2
18.GALATASARAY A.Ş.
6
0
2
4
6
14
-8
2
Yukarıda sorduğum sorulara bulabildiğim yanıtlar ve çıkardığım sonuçlar…
Liderin Başakşehir olması beni şaşırtmadı.
Seyircisiz oynamaya en alışkın takımın bu döneme en rahat uyum sağlaması son derece doğal geldi.
İkinci sırayı alan Kasımpaşa da yine şaşırtmadı.
Onlar da seyirci etkisini az hisseden takımlardan biriydi. Küme düşme tehlikesini hissediyorlardı. Hedefleri vardı.
Bu iki ekip de bir dernek değil anonim şirket olarak yönetiliyordu. Yaşanan maddi krizi daha kolay çözmeleri ve takımı toparlamaları doğaldı…
Küme düşmesine kesin gözü ile bakılan Kayserispor;
Üç aylık ara sonrasının en başarılı takımlarından biri oldu.
26 maçta 22 puan toplayan Kayseri takımı, son 6 maçta tam 10 puan aldı.
Denizlispor, orta sıralarda yer alırken, ara sonrası kendini düşme potasında buldu.
Araya lider olarak giren Trabzonspor ise bu süreyi kötü değerlendiren takımlardan biri oldu ve 6 maçta toplam 9 puan kaybetti.
Seyircisiz oynama onları çok etkiledi…
Ancak bu sürenin en kötü takımları Galatasaray ve Göztepe oldu.
Son 6 maçlık sıralamada son iki sırayı paylaştılar.
***
Sayılarla Korona Ligi:
Korona öncesi oynanan maçlarda maç başına gol ortalaması 2,8 iken, bu sayı 3 e çıktı.
Berabere kalma yüzdesinin düşeceğini düşünüyordum.
Olmadı.
Noktası virgülüne kadar yüzde değişmedi.
Korana öncesi maçların berabere bitme yüzdesi 27,78 iken, Korona sonrası oynanan maçlarda da aynı yüzde gerçekleşti. Yine 27,78 oranında maçlar berabere bitti.
Seyircisiz oynandığı için ev sahiplerinin kazanma yüzdesini azalacağını düşünüyordum.
Nitekim Almanya liginde böyle olmuştu.
Yanlış hesaplamadıysam, yanılmışım.
Yüzde değişmedi.
Korona öncesi ev sahibi takımların maçı kazanma yüzdesi 43,16 iken;
Bu kez yüzde 44,4 oldu.
Seyircilerin maça olan etkisini abartıyoruz mu? diye düşündüm.
Sonunda bazı seyircilerin takımlarını pozitif etkilediğini, ancak işler kötü gittiğinde bazı seyircilerin takımlarına negatif etkide bulunduğunu, bunun sonunda dengelendiğine karar verdim.
Galatasaray ve Göztepe seyircilerinin pozitif katkılarının çok oluğunu bu etki kalktığında çok etkilendiklerini söyleyebilirim.
Bu çalışma elbette sadece 6 maçlık bir kısa süreyi kapsıyor.
Kesin bir yargıya varmak için çok kısa bir süre…
Bize sadece bir fikir verebilir.
Sağlıklı günler ve seyircili maçlar dileğiyle…
Korona Ligi
Korona salgını nedeniyle lige verilen üç ay aradan sonra nasıl bir lig olacağını merak ediyordum.
Birçok etken değişmişti.
Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.
Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…
Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…
Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.
Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.
Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…
***
İlk altı maç tamamlandı…
Ben de inceledim:
İşte Korona arası sonrası oynanan maçlar sonunda oluşan puan cetveli:
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
6
4
1
1
12
6
6
13
2.KASIMPAŞA A.Ş.
6
4
1
1
10
4
6
13
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
6
4
0
2
14
8
6
12
4.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
3
2
1
9
7
2
11
5.HES KABLO KAYSERİSPOR
6
3
1
2
11
7
4
10
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
6
2
4
0
10
7
3
10
7.FENERBAHÇE A.Ş.
6
3
1
2
9
9
0
10
8.TRABZONSPOR A.Ş.
6
2
3
1
12
9
3
9
9.AYTEMİZ ALANYASPOR
6
2
2
2
13
10
3
8
10.GENÇLERBİRLİĞİ
6
2
2
2
6
7
-1
8
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
6
2
2
2
5
6
-1
8
12.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
6
2
1
3
6
7
-1
7
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
6
2
1
3
8
10
-2
7
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
6
2
1
3
9
13
-4
7
15.MKE ANKARAGÜCÜ
6
1
3
2
7
10
-3
6
16.YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
1
4
5
12
-7
4
17.GÖZTEPE A.Ş.
6
0
2
4
9
15
-6
2
18.GALATASARAY A.Ş.
6
0
2
4
6
14
-8
2
Yukarıda sorduğum sorulara bulabildiğim yanıtlar ve çıkardığım sonuçlar…
Liderin Başakşehir olması beni şaşırtmadı.
Seyircisiz oynamaya en alışkın takımın bu döneme en rahat uyum sağlaması son derece doğal geldi.
İkinci sırayı alan Kasımpaşa da yine şaşırtmadı.
Onlar da seyirci etkisini az hisseden takımlardan biriydi. Küme düşme tehlikesini hissediyorlardı. Hedefleri vardı.
Bu iki ekip de bir dernek değil anonim şirket olarak yönetiliyordu. Yaşanan maddi krizi daha kolay çözmeleri ve takımı toparlamaları doğaldı…
Küme düşmesine kesin gözü ile bakılan Kayserispor;
Üç aylık ara sonrasının en başarılı takımlarından biri oldu.
26 maçta 22 puan toplayan Kayseri takımı, son 6 maçta tam 10 puan aldı.
Denizlispor, orta sıralarda yer alırken, ara sonrası kendini düşme potasında buldu.
Araya lider olarak giren Trabzonspor ise bu süreyi kötü değerlendiren takımlardan biri oldu ve 6 maçta toplam 9 puan kaybetti.
Seyircisiz oynama onları çok etkiledi…
Ancak bu sürenin en kötü takımları Galatasaray ve Göztepe oldu.
Son 6 maçlık sıralamada son iki sırayı paylaştılar.
***
Sayılarla Korona Ligi:
Korona öncesi oynanan maçlarda maç başına gol ortalaması 2,8 iken, bu sayı 3 e çıktı.
Berabere kalma yüzdesinin düşeceğini düşünüyordum.
Olmadı.
Noktası virgülüne kadar yüzde değişmedi.
Korana öncesi maçların berabere bitme yüzdesi 27,78 iken, Korona sonrası oynanan maçlarda da aynı yüzde gerçekleşti. Yine 27,78 oranında maçlar berabere bitti.
Seyircisiz oynandığı için ev sahiplerinin kazanma yüzdesini azalacağını düşünüyordum.
Nitekim Almanya liginde böyle olmuştu.
Yanlış hesaplamadıysam, yanılmışım.
Yüzde değişmedi.
Korona öncesi ev sahibi takımların maçı kazanma yüzdesi 43,16 iken;
Bu kez yüzde 44,4 oldu.
Seyircilerin maça olan etkisini abartıyoruz mu? diye düşündüm.
Sonunda bazı seyircilerin takımlarını pozitif etkilediğini, ancak işler kötü gittiğinde bazı seyircilerin takımlarına negatif etkide bulunduğunu, bunun sonunda dengelendiğine karar verdim.
Galatasaray ve Göztepe seyircilerinin pozitif katkılarının çok oluğunu bu etki kalktığında çok etkilendiklerini söyleyebilirim.
Bu çalışma elbette sadece 6 maçlık bir kısa süreyi kapsıyor.
Kesin bir yargıya varmak için çok kısa bir süre…
Bize sadece bir fikir verebilir.
Sağlıklı günler ve seyircili maçlar dileğiyle…