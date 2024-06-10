Meryem Uzerli aşka inancım var

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REYAN BANA BENZİYOR

Çırağan Kempinski Otel’de buluştuğumuz Meryem Uzerli inci kolyeleri, sarayın ihtişamına uyumlu klasik çizgiler taşıyan gömleği ve kırmızı Dolce Gabbana papuçları ile beni karşıladı.



Yeni dizisi “RU”nun gördüğü ilgiden memnun görünen Uzerli “Bir dijital platform için çektiğimiz 8 bölümlük dizi büyük ilgi gördü. Aralarında yaş farkı olan bir çiftin aşk hikâyesinin anlatıldığı dizi senaryosu ile beni gerçekten etkiledi. Reyan karakterinin bazı yönleri bana benziyor. Hem yumuşak hem de güçlü. Düşse de ayağa kalkabilen bir kişiliğe sahip” dedi.

Disiplinle Her Şey Mümkün

Cannes Film Festivali ve dizi lansmanı sonrası global bir marka ile yeni bir reklam filmi görüşmesi için bir süre İstanbul’da olacağını söyleyen Uzerli “Her zaman yoğun bir gündem var. Şu an senaryo okuyarak içime en sinecek işi seçmeye çalışıyorum. Ama yazın muhakkak biraz dinlenip ailemle vakit geçireğim. Onlar her zaman önceliğim. Planlı, programlı ve disiplinli olarak davranıp, hem kariyer hem de aile hayatımı ancak yönetebileceğimi düşünüyorum. Bunu da çok şükür ki başarıyorum” diye konuştu.

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Tüm bu yoğun tempoyu yöneten Uzerli’ye aktörlüğü düşünen gençlere kariyer tavsiyesini sorduğumda ise “Gençlere tavsiyem tutku ile bu işi yapmaları, başkaları değil kendileri olmaları ve yere düşseler de yerden kalmaktan vazgeçmemeleri olacaktır” cevabını aldım.

Kalbim Boş

Açıkçası bu aralar iş veya sanat dünyasından konuştuğum birçok erkek Meryem’e ya âşık olduğunu iddia ediyor. Ama görünen o ki Uzerli’nin kalbi boş.

İki yıldır hayatında kimse olmadığını söyleyen oyuncu “Kalbim tamamen ailemle ve işimle dolu. Hem aileme hem de işime aşığım. Özel hayatımda ise doğru kişiyi bekliyorum. Beklemek ve bu süreçte yanlış bir şeyler yapmamak, sürece sadık kalmak zor bir şey. Ama aşktan ümidimi kesmedim. Gerçek aşkın beni bulacağına inanıyorum. Ama bekarlıktan da şu an için mutluyum” dedi.

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Doğru kişi tabirinden ne anlamamız gerektiğini sorduğumda ise güzel oyuncu “Doğru kişi demek gerçek bir yol arkadaşı demek. Ruhsal anlamda aynı seviyede olduğun kişi demek. Aynı hedeflere aynı pencereden baktığın ve birbirini destekleyebildiğin kişi demek” dedi.

Düğün hayali olup olmadığına dair sohbet ettiğimizde ise “Her zaman hayalim derin ve güçlü bir arkadaşlık içinde aşkı hissetmek ve ilişki yaşamaktı. Böyle bir kişi ile karşılaştığımda evlilik tabii ki olabilecek en güzel sonuç olur. Fakat henüz öyle biriyle karşılaşabilmiş değilim” diye konuştu.