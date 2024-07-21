Gündemde para var

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Bu haftanın en önemli astroloji gündemi Oğlak burcunda meydana gelen dolunay olacak. Etkisini 5 gün önce hissetmeye başlarız, sonrasında 10 gün daha devam eder. Bir yandan işlerimizi ciddiyetle halletmeye çalışırken diğer yandan finans ve ekonomi önem kazanır. Ayrıca Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle eğlenceli günler yaklaşıyor. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor?

Bugün 29 derece Oğlak burcunda dolunay meydana gelecek. Uranüs de dolunayı destekleyecek. Oğlak burcu, kariyer ve toplumsal statüyle ilgili konuları önemser. Kariyerimize odaklanabilir, hedeflerimize sağlam adımlarla ilerleyebiliriz. Bu dolunay zamanı, sorunları pratik bir şekilde ele almak ve çözümler üretmek için uygun. Uranüs’ün etkisiyle maddi konularda özgürleştirici adımlar atabiliriz, sürpriz kazançlarla karşılaşabiliriz. Bu dönem diz, cilt ve dişlere dikkat etmekte fayda var.

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Pazartesi Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Bugün itibariyle Güneş artık Aslan burcuna geçecek. Eğlenmek, seyahat etmek, aşk yaşamak, çocuklarla vakit geçirmek, hobilere ağırlık vermek, kısacası hayattan keyif almak için en ideal zaman. Aslan aynı zamanda aşkı, tutkuyu, sadakati ve romantizmi temsil eder. Bu dönemde düğünler, nişanlar artar. Davetler, organizasyonlar ve konserlerin biri biter, biri başlar. Aslan spekülatif yatırım araçlarını temsil eden konuları ve kişileri de yönetir, Güneş, Aslan’a geçince yatırım, borsa, döviz ve altın gibi konular gündeme gelir.

Salı Ay 12.56 ile 16.22 arasında Kova burcunda boşlukta olacak, akabinde Balık burcuna geçecek. Güneş ile Plüton karşı karşıya olacak. Etki süresi 3 gün. Otorite figürleriyle; baba veya eşle kriz durumları yaşanabilir. Güç çekişmeleri, iktidar savaşına girebiliriz. Bugünlerde acımasız, sert duygular daha rahat ortaya çıkabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterelim. Gizli anlaşmalar yapabilir, hayatımıza dair, gizli özel konulara eğilebiliriz. Hırsları olan veya bizden gizlediği gündemlerle hareket etmeye yeltenen kişilerle karşılaşabiliriz.

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Çarşamba Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Sevgi göstermek, romantik anlar yaşamak, hayal gücümüzü harekete geçirmek, müzik dinlemek, dans etmek, resim yapmak, spiritüel çalışmalar ve beynimizi dinlendirmek için uygun bir fırsat.

Perşembe Ay 17.30 ile 17.52 arasında Balık burcunda boşlukta olacak, akabinde Koç burcuna geçecek. Güneş ile Mars arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Kendimize olan güven ve cesaretin artacağı zamanlar. Rekabet gerektiren durumlarda gücümüzü rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Daha önce ertelenen ne varsa hayata geçirmek, yeni işlere ve projelere başlamak için de ideal zamanlar. Bu aralar libidoda da artış olabilir.

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Cuma Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Bugün itibariyle Merkür, Başak burcuna geçecek ve ileri/geri hareket ederek 26 Eylül’e kadar seyahat edecek. Bu süreçte zihinsel olarak çok daha detaycı, hataları hemen fark eden, problemlere çözümler yaratan bir modda olacağız. Hayatımızda düzene oturması gereken konuları tespit etmek ve belli bir metotla işleri yoluna koymak için harika bir süreç. Aldığımız kararları uygulamaya koymak çok daha kolay olacak.

27 Temmuz Cumartesi Ay 1.13 ile 20.22 arasında Koç burcunda boşlukta olacak, akabinde Boğa burcuna geçecek. Ay’ın boşlukta olması, yeni bir burca geçmeden önce enerjinin değiştiği dönemdir. Bu nedenle bazı kararlar almak veya büyük adımlar atmak zor olabilir. İyi düşünmek ve aceleci olmamak önemli. İçinde olduğumuz dönemde, mevcut projelere odaklanmak ve gelecekteki adımları planlamak daha iyidir. İletişimde yanlış anlaşılma ve eksik bilgilerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Rutin işler, ev düzeni, yeniden değerlendirme çalışmaları yapmak dinlenmek, meditasyon ve kendimize zaman ayırmak için uygun bir gün.

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OĞLAK’TAKİ DOLUNAY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Kariyeriniz açısından önemli zamanlar

Bu dolunayla hayatınızda önemli bir dönemeçten geçebilirsiniz. Özellikle kariyerinizle ilgili konularda belirgin sonuçlar alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Kariyer hedeflerinizle ilgili önemli kararlar almak için uygun bir zaman. Aynı zamanda, iş ve özel hayat dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Finansal konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yenigelir kaynakları bulabilirsiniz.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Radikal değişiklikler yapabilirsiniz

Dolunay sizin için özellikle yükseköğrenim, yurtdışı bağlantılar ve hayat felsefesi gibi konularda önemli gelişmeler getirebilir. Uzun süredir emek verdiğiniz akademik bir proje ya da yurtdışıyla ilgili bir plan sonuçlanabilir. Özellikle seyahatler, eğitimler veya uluslararası projelerle ilgili netleşmeler olabilir. Hayatınızda radikal değişiklikler yapma cesaretini bulabilirsiniz.

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İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Yatırım ve miras konusunda karar alabilirsiniz

Dolunay size ortak kaynaklar, miras, borç konularında önemli gelişmeler getirebilir. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız finansal meseleler veya ortak yatırımlar netlik kazanabilir. Belki de borçlarınızı ödeyebilir, yatırım veya miras gibi konularda kararlar alabilirsiniz. Yurtdışıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Sağlıkla konusunda da mutlu bir haber alabilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Farklı insanlarla tanışabilirsiniz

İlişkiler, ortaklıklar ve evlilik konularında önemli gelişmeler getirebilir bu dolunay. Uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz ve emek verdiğiniz ilişkilerde belirgin sonuçlar alabilirsiniz. Partnerinizle bağınızı güçlendirmek ve ilişkinizin temellerini sağlamlaştırmak için çalışabilirsiniz. Uranüs desteğiyle sosyal çevrenizde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Farklı insanlarla tanışabilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Terfi ya da iş değişikliği olabilir

İş, sağlık ve günlük rutinler konusunda önemli gelişmeler olabilir. Uzun süredir emek verdiğiniz projeleriniz tamamlanabilir, yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda da daha disiplinli olmalı ve rutin kontrolleri ihmal etmemelisiniz. Terfi, iş değişikliği olabilir veya bir projede ani bir başarı elde edebilirsiniz. Beslenme alışkanlıklarınızda da değişikler yapabilirsiniz.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

İlişkinizde adım atabilirsiniz

Aşk, yaratıcılık, çocuklar ve hobilerle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Bu dönemde üzerinde çalıştığınız yaratıcı projeleriniz veya hobileriniz meyve verebilir. Romantik ilişkinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Eğer çocuk sahibiyseniz, onların hayatındaki beklenmedik değişiklikler sizi heyecanlandırabilir. Bu dönem yatırım yapmak için de harika fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Aile bütçesiyle ilgili yeni fırsatlar ortaya çıkabilir

Ev, aile ve kökler konusunda önemli gelişmeler olabilir. Ailevi meselelerde veya evle ilgili konularda belirgin sonuçlar alabilirsiniz. Uranüs’ün desteğiyle beklenmedik bir taşınma, evde ani bir değişiklik veya aile içinde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Aile bütçesi veya ev yatırımlarıyla ilgili yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu dönem yatırım, birikim fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Eğitim ve kardeşlerle ilgili konular...

İletişim, kısa yolculuklar, eğitim ve kardeşlerle ilgili konularda önemli gelişmeler ortaya çıkabilir. Emek verdiğiniz iletişim projelerinde veya eğitimle ilgili konularda ilerleme olabilir. Beklenmedik bir haber gelebilir, ani bir seyahate çıkabilir veya sürpriz bir eğitim şansıyla karşılaşabilirsiniz. Kardeşler ve yakın akrabalarla ilgili konularda da sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Yeni bir iş teklifi gelebilir

Maddi konular, gelirler ve kişisel değerler alanında önemli gelişmeler söz konusu. Maddi konularda daha planlı ve sorumlu adımlar atabilirsiniz. Beklenmedik bir gelir artışı, ani bir finansal fırsat veya maddi alanda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Belki de yeni bir iş teklifi ya da hayatınızı kolaylaştıracak bir asistanla karşılaşabilirsiniz. Ya da sürpriz bir proje teklifi gelebilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Beklenmedik bir aşk yaşayabilirsiniz

Kişisel projeler, imajınız ve yaşamınızla ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizi ifade etme biçiminizi, kişisel hedeflerinizi ve dış dünyaya nasıl göründüğünüzü netleştirme zamanı. İhtiyaçlarınıza odaklanarak yaşamınızı şekillendirmek için adımlar atabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir veya beklenmedik bir aşk yaşayabilirsiniz. Sürpriz bir hamilelik de gündeme gelebilir.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Arkanızdan dönen işleri öğrenebilirsiniz

İçsel dünya, bilinçaltı, rüyalar ve gizli konular gündeme gelebilir. Dolunay, uzun zamandır farkında olmadığınız veya bilinçaltınızda biriken konuları açığa çıkarabilir. Arkanızdan dönen işler, konuşmalar, dedikodular önünüze düşebilir. Belki de geçmişle ilgili bazı konuları çözüme kavuşturmak için gerekli adımları atabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı projelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Sosyal çevrenizde gelişmeler söz konusu

Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek hedefleri açısından gelişmeler söz konusu olabilir. Sosyal projeler veya grup etkinliklerinden sonuç alabilirsiniz. Belki de sosyal çevrenizde değişiklikler yapabilir veya yeni grup projelerine katılabilirsiniz. Beklenmedik bir davet alabilirsiniz. İletişim ve öğrenme alanlarında da sürpriz gelişmeler ortaya çıkabilir. Yeni bir kursa başlayabilirsiniz.