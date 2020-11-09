Lüks avcıları Türkiye’de

Dünya jet-setinin milyon dolarlık düğün, doğum günü ve özel etkinliklerini organize eden 9 farklı ülkenin lider kurumlarının sahipleri, geçtiğimiz hafta Türkiye’den rüzgar gibi geçti.
Aralarında Jennifer Lopez’in özel davetlerine imza atan Amerikalı organizatör Bob Conti’nin de yer aldığı “lüks avcıları”, Türkiye’yi “jet-set organizasyon destinasyonu” olarak bir kez daha tescilledi.
4 milyon dolarlık düğün
Kendi ülkelerinde jet-set isimlerin ve ünlü markaların etkinliklerini düzenleyen firmaların sahipleri ile Shangri-La Bosphorus’ta bir araya geldik.
Boğaz turu öncesinde otelin yeni genel müdürü TJ Joulak ile de tanıştık. Deneyimli, enerjik, İstanbul âşığı bir müdür gelmiş otelin başına.
Tekne turu boyunca yabancı misafirlerle tanışmanın yanında projenin ev sahipleri TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ve KM Events’in sahibi Meltem Tepeler ile de sohbet ettik.
Projenin gerçekleşmesinden kaynaklı haklı bir gururu ve sektörün geleceğine dair umudu gözlerinden okumamak imkansızdı.
Boğaz turu sonrasında Esma Sultan Yalısı’nda sema gösterisi eşliğinde düzenlenen akşam yemeğine geçtiğimizde, tüm misafirlerin pandemi sürecine rağmen Türkiye’ye gelerek ülkemize inançlarını ortaya koyduklarını ve 2021 yılı etkinliklerini pazarlamak için bu topraklara odaklandıklarını gözlemledim.
Neticede Türkiye dünyadaki etkinlik firmalarına hiçbir ülkede olmayan hikayeleri, yaşanmış mekanları ve meşhur Türk misafirperverliğini sunuyor.
Konuklara dünyada organize ettikleri en pahalı düğünü sorduğumdaysa farklı cevaplar aldım. En yüksek fiyat Orta Doğu’nun en ünlü düğün organizatörlerinden Beyrutlu Ghada Blanco’dan geldi: Tam 4 milyon dolar!
Türkiye hayranlığı koronayı yendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, çalışmalarını yakından takip ettiğim Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile KM Events, dünyanın en ünlü etkinlik ajanslarının sahiplerini Türkiye’ye getirdi.
ABD, Fransa, Filipinler, Malta, Pakistan, İtalya, Peru, Brezilya ve Lübnan’dan gelen konuklar, 2021-2022 sezonunda İstanbul ve Kapadokya’da düzenlenebilecek büyük etkinlikler için ülkemizde mekan ve aktivite keşfine çıktı. Böylesine kıymetli bir ekibi bu kadar zor bir dönemde getirebilmek, alkışı hak eden bir durum açıkçası.
Hedef ise pandemiye rağmen Türkiye’yi uluslararası zenginlerin ve dünyadaki top 100 şirketin global etkinlik merkezi haline getirmek.
Pandemi zenginleri durdurmuyor
Gecedeki en uzun sohbeti ise Tommy Hilfiger ve Disney gibi global firmaların yanında Jennifer Lopez, Robert De Niro ve Naomi Campbell gibi ünlü isimlerin etkinliklerini de organize eden Amerikan Ed Libby firmasının ortağı Bob Conti ile yaptım.
İkinci kez Türkiye’ye gelen Conti, ülkemize düğün ve özel etkinlik getirmek için ise oldukça heyecanlı.
Pandemiye rağmen 2021’de butik etkinliklerin devam edeceğini, zenginlerin lüksten taviz vermeyeceğini özellikle vurguladı.
Conti’ye göre pandemi dönemindeki etkinliklerde davetli sayısı azalıyor ama lüks azalmıyor.
Ünlüler 5 yıldızlı bir otelde süit veya kat kapatmak yerine sağlık önlemi olarak butik bir oteli komple kapatıyor.
Tarifeli business class uçuş yerine jetle uçuyor. Otel yemeği yerine kendi özel şefinin yemeklerini tüketiyor. Böylece korona önemleri nispeten alınmış oluyor.
Kısacası Bob Conti’nin anlattıklarına göre pandemi zenginleri durdurmuyor...
Macarlardan
kubbe konsepti
Türkiye’nin etkinlik pazarındaki potansiyeline pandemiye rağmen yatırım yapan bir diğer girişim ise Macaristan’dan...
Dev kubbeler inşa ederek global markaların etkinliklerine ev sahipliği yapan Domus markası, Avrupa’daki doğaya entegre ilk kubbe konseptini İstanbul’a inşa etmiş.
Sarıyer’deki Life Park’ta 25 metre çapında ve 12 metre yüksekliğinde kurulan kürenin içi dev boyutta diyebileceğimiz 3D video şovu yapan cihazlarla donatılmış.
Proje ortağı Erdem İpekçi ile gezdiğim mekan, adeta bir uzay üssü gibi.
Bembeyaz bir küre.
Etkinlikler dışında Avrupa’da sıkça gördüğümüz pop-up müze projeleri için de ideal.
Tüm bu işbirliklerinden ve yaratıcı girişimlerden görülüyor ki; Türkiye’de 2021 pandemiye rağmen global etkinliklerle dolu hareketli bir yıl olacak.
Lüks avcıları Türkiye’de
Dünya jet-setinin milyon dolarlık düğün, doğum günü ve özel etkinliklerini organize eden 9 farklı ülkenin lider kurumlarının sahipleri, geçtiğimiz hafta Türkiye’den rüzgar gibi geçti.
Aralarında Jennifer Lopez’in özel davetlerine imza atan Amerikalı organizatör Bob Conti’nin de yer aldığı “lüks avcıları”, Türkiye’yi “jet-set organizasyon destinasyonu” olarak bir kez daha tescilledi.
4 milyon dolarlık düğün
Kendi ülkelerinde jet-set isimlerin ve ünlü markaların etkinliklerini düzenleyen firmaların sahipleri ile Shangri-La Bosphorus’ta bir araya geldik.
Boğaz turu öncesinde otelin yeni genel müdürü TJ Joulak ile de tanıştık. Deneyimli, enerjik, İstanbul âşığı bir müdür gelmiş otelin başına.
Tekne turu boyunca yabancı misafirlerle tanışmanın yanında projenin ev sahipleri TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ve KM Events’in sahibi Meltem Tepeler ile de sohbet ettik.
Projenin gerçekleşmesinden kaynaklı haklı bir gururu ve sektörün geleceğine dair umudu gözlerinden okumamak imkansızdı.
Boğaz turu sonrasında Esma Sultan Yalısı’nda sema gösterisi eşliğinde düzenlenen akşam yemeğine geçtiğimizde, tüm misafirlerin pandemi sürecine rağmen Türkiye’ye gelerek ülkemize inançlarını ortaya koyduklarını ve 2021 yılı etkinliklerini pazarlamak için bu topraklara odaklandıklarını gözlemledim.
Neticede Türkiye dünyadaki etkinlik firmalarına hiçbir ülkede olmayan hikayeleri, yaşanmış mekanları ve meşhur Türk misafirperverliğini sunuyor.
Konuklara dünyada organize ettikleri en pahalı düğünü sorduğumdaysa farklı cevaplar aldım. En yüksek fiyat Orta Doğu’nun en ünlü düğün organizatörlerinden Beyrutlu Ghada Blanco’dan geldi: Tam 4 milyon dolar!
Türkiye hayranlığı koronayı yendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, çalışmalarını yakından takip ettiğim Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile KM Events, dünyanın en ünlü etkinlik ajanslarının sahiplerini Türkiye’ye getirdi.
ABD, Fransa, Filipinler, Malta, Pakistan, İtalya, Peru, Brezilya ve Lübnan’dan gelen konuklar, 2021-2022 sezonunda İstanbul ve Kapadokya’da düzenlenebilecek büyük etkinlikler için ülkemizde mekan ve aktivite keşfine çıktı. Böylesine kıymetli bir ekibi bu kadar zor bir dönemde getirebilmek, alkışı hak eden bir durum açıkçası.
Hedef ise pandemiye rağmen Türkiye’yi uluslararası zenginlerin ve dünyadaki top 100 şirketin global etkinlik merkezi haline getirmek.
Pandemi zenginleri durdurmuyor
Gecedeki en uzun sohbeti ise Tommy Hilfiger ve Disney gibi global firmaların yanında Jennifer Lopez, Robert De Niro ve Naomi Campbell gibi ünlü isimlerin etkinliklerini de organize eden Amerikan Ed Libby firmasının ortağı Bob Conti ile yaptım.
İkinci kez Türkiye’ye gelen Conti, ülkemize düğün ve özel etkinlik getirmek için ise oldukça heyecanlı.
Pandemiye rağmen 2021’de butik etkinliklerin devam edeceğini, zenginlerin lüksten taviz vermeyeceğini özellikle vurguladı.
Conti’ye göre pandemi dönemindeki etkinliklerde davetli sayısı azalıyor ama lüks azalmıyor.
Ünlüler 5 yıldızlı bir otelde süit veya kat kapatmak yerine sağlık önlemi olarak butik bir oteli komple kapatıyor.
Tarifeli business class uçuş yerine jetle uçuyor. Otel yemeği yerine kendi özel şefinin yemeklerini tüketiyor. Böylece korona önemleri nispeten alınmış oluyor.
Kısacası Bob Conti’nin anlattıklarına göre pandemi zenginleri durdurmuyor...
Macarlardan
kubbe konsepti
Türkiye’nin etkinlik pazarındaki potansiyeline pandemiye rağmen yatırım yapan bir diğer girişim ise Macaristan’dan...
Dev kubbeler inşa ederek global markaların etkinliklerine ev sahipliği yapan Domus markası, Avrupa’daki doğaya entegre ilk kubbe konseptini İstanbul’a inşa etmiş.
Sarıyer’deki Life Park’ta 25 metre çapında ve 12 metre yüksekliğinde kurulan kürenin içi dev boyutta diyebileceğimiz 3D video şovu yapan cihazlarla donatılmış.
Proje ortağı Erdem İpekçi ile gezdiğim mekan, adeta bir uzay üssü gibi.
Bembeyaz bir küre.
Etkinlikler dışında Avrupa’da sıkça gördüğümüz pop-up müze projeleri için de ideal.
Tüm bu işbirliklerinden ve yaratıcı girişimlerden görülüyor ki; Türkiye’de 2021 pandemiye rağmen global etkinliklerle dolu hareketli bir yıl olacak.
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