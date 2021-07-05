KARADENİZ’DE GASTRONOMİK ATILIM

Bu yıl ilk kez Antalya’da düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Turizm Zirvesi FSummit, Türkiye’den ve yurtdışından sektöründeki birçok lider ismi ağırladı. Turizm başkenti Antalya’yı gastronomi alanında da global bir buluşma noktası haline getirmeyi amaçlayan zirveden işte satır başları...

Hem yerel hem global

Organizatör Gökmen Sözen’in Antalya EXPO’da düzenlediği FSummit etkinliğinde Maça Kızı Otel’in kurucu ortağı Sahir Erozan ve otelin executive şefi Aret Sahakyan ile farklılaşma temasıyla düzenlenen oturumda bir araya geldik.

Benim gözümde, Bodrum’a ve dolayısıyla Türkiye sahillerine ilk kez dünya yıldızlarını getirmiş isim Atlantic Records’un kurucusu Grammy ödüllü prodüktör Ahmet Ertegün’dür.

Evinde birçok dünya yıldızını ağırlayan prodüktörün bu misyonunu günümüz Bodrum’unda sürdüren ve global misafir kitlesi yaratan da Maça Kızı Otel’dir.



Sahir Erozon, markanın globalleşme sırlarını şöyle anlattı:

“Kıymetli olan yerel değerlerden kopmadan global olabilmek. Yurtdışında hiçbir otel veya restoran açmadan, kendi yabancı popülasyonumuzu Türkiye’de yaratarak globalleşme örneği gösterdik. Yerellikle globalliği buluşturmak ve bunu sürdürülebilir kılmak en önemli değerlerdir.”

GARSON KÜLTÜRÜ