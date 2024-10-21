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TEZGÂHTA BİR İNGİLİZ





Londra’nın ünlü alışveriş merkezi Harrods’ın hemen karşısındaki Hafız Mustafa 1864’ün bin m2’lik mağazasını ziyaret ettiğimde ilk dikkatimi çeken lokum tezgahının başındakilerden birinin Eric isimli bir İngiliz olduğunu görmek oldu.

Üzerinde beyaz önlüğü ve elinde lokum makasıyla tezgâh arkasında misafirlere Türk lokumunu anlatan ve satan bir İngilizin böylesine tarihi bir Türk markası için çalıştığını görmek mutlu etti.

Hep yabancı markaların tezgahlarındaki Türk çalışanlara alışık olduğumuz için bu tam tersi durum sevindirdi açıkçası.

Şube açılışından bir ay sonra sohbet ettiğimiz markanın Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar “Bir aydır yaşadığımız ilgi Türk gastronomisinin geldiği noktayı gösteren bir gurur tablosu. Son 30 günde İngilizlere 10 ton baklava sunduk. Tatlıcılık dünyasında kimsenin pek alışık olmadığı şekilde gece 23.00’e kadar önünde kuyruk olan, rezervasyon almamamıza rağmen telefonla rezervasyon yapılmaya çalışılan bir marka olduk.

Bir aydır İngilizlerden birçok iş başvurusu alıp Londralıların çalışmak istediği bir kurum olma imajını halkın gözünde sağlayabildik. Ne Turquality devlet teşviklerinden yararlandık ne de yabancı bir fondan destek aldık. Londra’daki 3 bin 500 m2’lik fabrikamızla sadece günlük taze ürünler değil, ülkemizi tanıtan lezzetler üretiyoruz” dedi.

Bu arada öğrendiğim kadarıyla ise bir sonraki şube meşhur Oxford Caddesi’nde açılacakmış.

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MÜZEDE BİR GECE





Londra demişken... İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), genç sanatçıların eser üretimlerini desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu yararına, Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde geçen hafta düzenlenen gala gecesine iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Halit Ergenç’in sunuşuyla başlayan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ev sahipliğindeki gecede dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s desteğiyle fon yararına bir destek yarışı da yapıldı.

Gece Erol Evgin’in orkestrası eşliğinde verdiği konserle sona erdi. Etkinlikte toplanan bağışlarla, fona yaklaşık 360 bin İngiliz Sterlini tutarında kaynak aktarıldı. İKSV’ye tebrikler!

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KARANLIKTAKİ MOBİLYALAR





Ne gurur verici ki Türk tasarım-cılarının kreatif çalışmaları her geçen gün dünyada daha da çok konuşuluyor.

Bunun bir yeni örneğinin haberi Bretz markasının kurucusu, mobilya tasarımcısı Özcan Ata’dan geldi.

Deri mühendisi Evrim Kadıoğlu’nun geliştirdiği karanlıkta parlayan deriyle yapılan sanat eserleri ve Özcan Ata’nın sergiye özel olarak tasarladığı mobilyalar İngiltere’deki inovatif tasarım meraklılarının beğenisine sunulmuş.

Londra’nın ünlü sanat galerilerinden Gallery Marquess’daki sergiye dair konuştuğumuz Ata “Sergi dünyanın ilk karanlıkta parlayan deri ve mobilya sanat galerisi olma özelliği taşıyor. Türk tasarımcıları ve mühendislerinin geldiği noktanın güzel bir örneği” dedi.

Londra’ya gidecek Türklere ve tasarım meraklılarına tavsiye ederim...