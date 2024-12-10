İstanbul Modern 20 yaşında

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Açılışından bu yana 9 koleksiyon sergisi, 84 süreli sergi, 45 fotoğraf sergisi ve 17 yurtdışı sergisi gerçekleştiren müzede 1 milyonu aşkın çocuk ve genç 1000’in üzerinde ücretsiz eğitim programına katılarak sanatla buluştu.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “20 yıl önce hayalini kurduğumuz, önünde kuyrukların oluştuğu ve dünyaca ünlü bir mimarın imzasını taşıyan bir sanat müzesini ülkemize kazandırmış olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Sanatçılarımızın eşsiz katkılarıyla müzemiz, 20 yıldır Türkiye’nin çok kültürlü birikimine ve evrensel değerlerine ev sahipliği yapıyor. Yenilikçi ve çok yönlü bir müze deneyimi sunarak, her yıl sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. 20 yaşındaki genç müzemizin dinamizmi ve yenilikçiliğiyle geleceğe katkılarını artırarak sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.



20. YIL SERGİLERİ VE ZİYARETÇİ REKORU

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2024 yılı, genç sanatçılara alan açan “Zamansız Meraklar” sergisiyle başladı. Yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen Olafur Eliasson’un “Senin beklenmedik karşılaşman” adlı sergisi 20. yıla özel açıldı. Fotoğraf Galerisi, yılın başında duayen fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç’ın “Fotoğrafçının Tanıklığı” sergisine ve ardından yılın son sergisi olarak İzzet Keribar’ın “Renklerin Yolculuğu”na ev sahipliği yaptı. Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın “Dünyalar Arasında” başlıklı özel bir yerleştirmesi sergilendi. İstanbul Modern, 2024 yılını 1 milyon ziyaretçi ile kapatarak 20 yılın rekorunu da kırdı.

EĞİTİME ÖZEL ALANLAR

Bugüne kadar 1 milyona yakın çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimiyle buluşturan İstanbul Modern, yeni müze binasında özel eğitim alanlarını da hayata geçirdi. Müze koleksiyonundaki sanatçıların yapıtlarından ilham alınarak tasarlanan Keşif Alanı, doğa ve geri dönüşüm temalı atölyelerin bulunduğu Eco Art Lab ve bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik odaklı eğitim anlayışıyla gençleri ve yetişkinleri sanatla buluşturan Stüdyo STEAM disiplinlerarası bir öğrenme alanı olarak tasarlandı.

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428 PROGRAM, 4 BİNE YAKIN FİLM GÖSTERİMİ



m İstanbul Modern Sinema, 20 yıl boyunca 428 program ile 4 bine yakın film gösterimi gerçekleştirdi. Sinema tarihine ve güncel sinema kültürüne dair gösterim, yayın ve söyleşiler de düzenleyen İstanbul Modern Sinema, “Yüzyıllık Aşk”, “Ustasız Usta: Lütfü Akad” gibi sinema sergilerine de ev sahipliği yaptı.

İstanbul Modern, 2004’ten bu yana ulusal ve uluslararası 46 ödülün sahibi oldu. Yeni müze binası ve programları da son bir yılda pek çok prestijli ödüle layık görüldü. Architectural Digest, İstanbul Modern’i “2024’ün Harika Eserleri” listesine dahil etti. National Geographic ise müzeyi “En İyi 20 Kültürel Mekân” arasında gösterdi. ArchDaily’nin kültürel mimari kategorisinde İstanbul Modern, “Yılın Binası” ödülünü kazandı. Architecture MasterPrize’da “En İyilerin En İyisi” unvanını da alan İstanbul Modern, Dünya Mimarlık Festivali’nde (WAF) “Tamamlanmış Yapılar – Kültür” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

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İstanbul Modern son olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen “Bir Hayalin İzinde” başlıklı eğitim programı ile Uluslararası Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Komitesi (CIMAM) tarafından verilen Üstün Müzecilik Uygulama Ödülü’nü de aldı.



20. YILA ÖZEL KİTAP

Müzenin kuruluş hikâyesini ve yolculuğunu belgeleyen Bir Müze Hikâyesi İstanbul Modern adlı kitap da 20. yıla özel olarak hazırlanıyor. Yazar Mehmet Altun’un kaleme aldığı kitap, İstanbul Modern’in kuruluş sürecini, Türkiye’nin modern sanatına kattığı dönüşümü ve kültür-sanat dünyasına yaptığı katkıları ele alıyor.