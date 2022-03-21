HARRODS’TA BİR TÜRK MARKASI

1849’ta Londra’da açılan dünyanın en eski ve en prestijli alışveriş merkezlerinden Harrods’ta artık bir Türk markası da var: Erkek berberi Adam. İşte Türkiye’den markaların yıllarca girmeye uğraştığı Harrods’ta global bir girişimcilik hikayesi yaratan Esat Kolege ve Oytun Pakçan’dan anekdotlar...
TÜRK TIRAŞI VE KOZMETİĞİ
Dünya sosyetesinin ve ünlü markaların mabedi olan Harrods’ta Türk erkek berberi Adam’ı açan Gees Court Investment’ın kurucuları Oytun Pakçan ve Esat Kolege ile buluştuk.
Tarihi alışveriş merkezinin erkek giyim katındaki berber dükkanlarının dünyadaki 12 şubesini açan ortaklarına, alışveriş merkezinin yönetimi bizzat ulaşıp konseptlerinden dolayı teklifte bulunmuş.
Sürece dahil olan İngiliz rakiplerini geride bırakan girişimciler böylelikle zincire bir yenisini eklemiş.
Gastronomi alanında da İngiltere’de yatırımları olan Kolege ve Pakçan Türk tıraşının yanında kurdukları kozmetik markasıyla da Türkiye’nin şifalı bitkilerini ve Türk kozmetiğini de tanıtmayı misyon edinmiş.
Türkiye’nin çam, bergamot ve böğürtlenlerini içeren saç bakım ürünleri serisi oluşturulmuş.
Hatta Harrods yönetimi müşterilerine sunmak için Pakçan ve Kolege’den koku tasarlamasını istemiş.
MAYFAİR’DE BİR TÜRK
Müşterilerin saçlarının bir diğer ortakları erkek berberi Mehmet Yaprak’a emanet olduğu Adam’ın yeni şubesi ise meşhur Mayfair bölgesinde önümüzdeki ay açılacak.
Böylelikle Londra’nın en lüks semti olan Mayfair’deki centilmenlere Türk tıraşı sunulacak. Ünlü mimar İnanç Eray’ın tasarladığı berber konseptinin New York’ta da bir şubesi bulunuyor.
Markayı ABD ve Orta Doğu’da büyütmeyi amaçlayan ortakların mesajı ise çok açık:
“Türk tıraşı ve kozmetiği dünyada daha çok tanınmayı hak ediyor.”
DİJİTAL NEFES
Nefes bilimci ve girişimci Nevşah F. Karamehmet ile Londra Soho House’da karşılaştık. Yılın çoğunu Londra’da geçiren Karamehmet, kendi yetiştirdiği hocalar ve diğer ekollerden isimlerle Breath Hub adlı, dünyanın en geniş içerikli “Nefes Çalışmaları Platformu”nu kurmuş.
Pandeminin azaldığı günlerde sanırım hepimizin ihtiyacı biraz daha fazla nefes alabilmek. Ama doğru bir şekilde.
İşte bu amaçla yıllardır Türkiye’de nefes çalışmaları yapan Nevşah F. Karamehmet kurduğu aplikasyon ile bu birikimi yurtdışına da açmış.
Dünya çapında 300 uzmanın 800’den fazla seans eğitim verdiği uygulamada Türkiye’den Derya Baykal, Eda Ece, Ceyda Düvenci, Ayşe Tolga, Doğa Rutkay, Yeşim Salkım, Pınar Aylin gibi ünlü isimlerin seslendirdiği anlatımlar da mevcutmuş.
BİZ BİZE TİYATRO
Londra’da 31 Mart’ta “Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali” başlayacakmış. Festivalin ismini duyunca biraz yadırgadım açıkçası.
Türk tiyatro oyunlarının ve sanatçıların yurtdışındaki Türklerle buluşması tabii ki anlamlı. Türkiye’ye gidemeyen veya İngiltere’de yetişmiş birçok Türk bu vesileyle Türk tiyatrosuyla buluşuyor.
Lakin gönül isterdi ki İngilizcesi iyi oyuncularımız bu Türk eserlerini İngilizlere sunsun. Bunu yapabilecek donanımda birçok sanatçımız var. Londra’da sahne almanın hakkı sanırım en iyi bu oyunları İngilizce oynayabilmekle verilirdi. Çünkü öbür türlü yine biz bize bir hal yaşıyoruz. Türkiye’nin ve Türk tiyatro sanatının tanıtım misyonunu yerine getiremiyoruz.
HARRODS’TA BİR TÜRK MARKASI
1849’ta Londra’da açılan dünyanın en eski ve en prestijli alışveriş merkezlerinden Harrods’ta artık bir Türk markası da var: Erkek berberi Adam. İşte Türkiye’den markaların yıllarca girmeye uğraştığı Harrods’ta global bir girişimcilik hikayesi yaratan Esat Kolege ve Oytun Pakçan’dan anekdotlar...
TÜRK TIRAŞI VE KOZMETİĞİ
Dünya sosyetesinin ve ünlü markaların mabedi olan Harrods’ta Türk erkek berberi Adam’ı açan Gees Court Investment’ın kurucuları Oytun Pakçan ve Esat Kolege ile buluştuk.
Tarihi alışveriş merkezinin erkek giyim katındaki berber dükkanlarının dünyadaki 12 şubesini açan ortaklarına, alışveriş merkezinin yönetimi bizzat ulaşıp konseptlerinden dolayı teklifte bulunmuş.
Sürece dahil olan İngiliz rakiplerini geride bırakan girişimciler böylelikle zincire bir yenisini eklemiş.
Gastronomi alanında da İngiltere’de yatırımları olan Kolege ve Pakçan Türk tıraşının yanında kurdukları kozmetik markasıyla da Türkiye’nin şifalı bitkilerini ve Türk kozmetiğini de tanıtmayı misyon edinmiş.
Türkiye’nin çam, bergamot ve böğürtlenlerini içeren saç bakım ürünleri serisi oluşturulmuş.
Hatta Harrods yönetimi müşterilerine sunmak için Pakçan ve Kolege’den koku tasarlamasını istemiş.
MAYFAİR’DE BİR TÜRK
Müşterilerin saçlarının bir diğer ortakları erkek berberi Mehmet Yaprak’a emanet olduğu Adam’ın yeni şubesi ise meşhur Mayfair bölgesinde önümüzdeki ay açılacak.
Böylelikle Londra’nın en lüks semti olan Mayfair’deki centilmenlere Türk tıraşı sunulacak. Ünlü mimar İnanç Eray’ın tasarladığı berber konseptinin New York’ta da bir şubesi bulunuyor.
Markayı ABD ve Orta Doğu’da büyütmeyi amaçlayan ortakların mesajı ise çok açık:
“Türk tıraşı ve kozmetiği dünyada daha çok tanınmayı hak ediyor.”
DİJİTAL NEFES
Nefes bilimci ve girişimci Nevşah F. Karamehmet ile Londra Soho House’da karşılaştık. Yılın çoğunu Londra’da geçiren Karamehmet, kendi yetiştirdiği hocalar ve diğer ekollerden isimlerle Breath Hub adlı, dünyanın en geniş içerikli “Nefes Çalışmaları Platformu”nu kurmuş.
Pandeminin azaldığı günlerde sanırım hepimizin ihtiyacı biraz daha fazla nefes alabilmek. Ama doğru bir şekilde.
İşte bu amaçla yıllardır Türkiye’de nefes çalışmaları yapan Nevşah F. Karamehmet kurduğu aplikasyon ile bu birikimi yurtdışına da açmış.
Dünya çapında 300 uzmanın 800’den fazla seans eğitim verdiği uygulamada Türkiye’den Derya Baykal, Eda Ece, Ceyda Düvenci, Ayşe Tolga, Doğa Rutkay, Yeşim Salkım, Pınar Aylin gibi ünlü isimlerin seslendirdiği anlatımlar da mevcutmuş.
BİZ BİZE TİYATRO
Londra’da 31 Mart’ta “Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali” başlayacakmış. Festivalin ismini duyunca biraz yadırgadım açıkçası.
Türk tiyatro oyunlarının ve sanatçıların yurtdışındaki Türklerle buluşması tabii ki anlamlı. Türkiye’ye gidemeyen veya İngiltere’de yetişmiş birçok Türk bu vesileyle Türk tiyatrosuyla buluşuyor.
Lakin gönül isterdi ki İngilizcesi iyi oyuncularımız bu Türk eserlerini İngilizlere sunsun. Bunu yapabilecek donanımda birçok sanatçımız var. Londra’da sahne almanın hakkı sanırım en iyi bu oyunları İngilizce oynayabilmekle verilirdi. Çünkü öbür türlü yine biz bize bir hal yaşıyoruz. Türkiye’nin ve Türk tiyatro sanatının tanıtım misyonunu yerine getiremiyoruz.