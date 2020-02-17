Değerli konut vergisinde son durum...

Ciddi oranda daha az vergi ödenecek artık. Konutunun değeri 6 milyon lira olan, 18 bin lira vergi ödeyecekken, son değişiklikten sonra 3 bin liraya düştü ödenecek vergi.
7 Aralık’ta yayımlanmıştı Resmi Gazete’de yasa metni. Ardından yoğun tartışma yaşandı ve değişiklik yapılacağı belirtildi… Ve geçen hafta mecliste görüşüldükten sonra Değerli Konut Vergisi’nin hesaplanmasında da, mükellefiyette de, ne zaman verginin ödeneceği konusunda da önemli değişiklikler yapıldı. 7221 sayılı yasa geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanlığı’na da gönderildi, Cumhurbaşkanlığı’nın onayını müteakip kısa sürede Resmi Gazete’de yayımlanacağının beklendiğini de belirtelim ayrıca...
Özet olarak şu 5 kritik değişikliği söyleyelim öncelikle:
1. İlk vergi ödemesi 2021’de başlayacak. 2020’de beyanname de verilmeyecek ödeme de yapılmayacak.
2. Artık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerler dikkate alınmayacak. Emlak vergi değeri vergi matrahı olarak kabul edilecek.
3. Tek konutu olanlardan, taşınmazlarının değeri 5 milyon lirayı geçse de vergi istenmiyor artık.
4. Emlak vergi değeri 5 milyon lirayı geçen birden fazla konutu olanlardan vergi isteniyor. Birden fazla konutu olanlar -en düşük değerdeki- tek konutu için vergi ödemeyecekler...
5. Konutun değerinin 5 milyonu aşan kısmı için vergi isteniyor artık. 6 milyon değerindeki konut için, 1 milyon lira üzerinden binde 3 vergi (3 bin lira) ödenecek. Önceki halinde 6 milyon değerindeki konutta 6 milyon liranın tümü üzerinden binde 3 (18 bin lira) vergi isteniyordu.
Verginin mükellefi kim?
Değerli konut vergisini; konutların sahipleri, varsa intifa (kullanım) hakkı sahipleri ödeyecek.
Konuta paylı mülkiyet hâlinde sahip olanlar, hisseleri oranında mükellef kabul ediliyor. Elbirliği mülkiyette sahipleri vergiden müteselsilen (zincirleme olarak) sorumlu oluyorlar.
Kimler vergi ödemeyecek?
Tek konutu olanlardan vergi istenmiyor artık. Emlak vergisi değeri 5 milyon lirayı geçen birden fazla konutu olanlardan vergi isteniyor. Birden fazla konutu olanlar -en düşük değerdeki- tek konutu için de vergi ödemeyecek...
Tek meskene hisse ile sahip olanlar, koşulları taşıyorlarsa, bu hisseler için de vergi istenmeyecek.
Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen konutlar için de (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dahil) vergi istenmiyor.
Vergi nasıl hesaplanacak?
Verginin matrahı, emlak vergi değeri olacak.
Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında konutun toplam değeri esas alınacak.
Konutların değerinin, her yıl yeniden (değerleme oranının yarısı oranında) değerleneceği öngörülüyor.
Beyan ve ödeme zamanı
2020 yılı için beyanname verme yükümlülüğü kaldırıldı. İlk beyanname 2021 yılından (1-20 Şubat) itibaren verilecek. Dolayısıyla ilk vergi ödemeleri de önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak.
Ödeme için iki taksit öngörülüyor. Beyannamenin verileceği şubat ayında ve ağustos ayında iki eşit taksitte.
Değerli konut vergisinde son durum...
Ciddi oranda daha az vergi ödenecek artık. Konutunun değeri 6 milyon lira olan, 18 bin lira vergi ödeyecekken, son değişiklikten sonra 3 bin liraya düştü ödenecek vergi.
7 Aralık’ta yayımlanmıştı Resmi Gazete’de yasa metni. Ardından yoğun tartışma yaşandı ve değişiklik yapılacağı belirtildi… Ve geçen hafta mecliste görüşüldükten sonra Değerli Konut Vergisi’nin hesaplanmasında da, mükellefiyette de, ne zaman verginin ödeneceği konusunda da önemli değişiklikler yapıldı. 7221 sayılı yasa geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanlığı’na da gönderildi, Cumhurbaşkanlığı’nın onayını müteakip kısa sürede Resmi Gazete’de yayımlanacağının beklendiğini de belirtelim ayrıca...
Özet olarak şu 5 kritik değişikliği söyleyelim öncelikle:
1. İlk vergi ödemesi 2021’de başlayacak. 2020’de beyanname de verilmeyecek ödeme de yapılmayacak.
2. Artık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerler dikkate alınmayacak. Emlak vergi değeri vergi matrahı olarak kabul edilecek.
3. Tek konutu olanlardan, taşınmazlarının değeri 5 milyon lirayı geçse de vergi istenmiyor artık.
4. Emlak vergi değeri 5 milyon lirayı geçen birden fazla konutu olanlardan vergi isteniyor. Birden fazla konutu olanlar -en düşük değerdeki- tek konutu için vergi ödemeyecekler...
5. Konutun değerinin 5 milyonu aşan kısmı için vergi isteniyor artık. 6 milyon değerindeki konut için, 1 milyon lira üzerinden binde 3 vergi (3 bin lira) ödenecek. Önceki halinde 6 milyon değerindeki konutta 6 milyon liranın tümü üzerinden binde 3 (18 bin lira) vergi isteniyordu.
Verginin mükellefi kim?
Değerli konut vergisini; konutların sahipleri, varsa intifa (kullanım) hakkı sahipleri ödeyecek.
Konuta paylı mülkiyet hâlinde sahip olanlar, hisseleri oranında mükellef kabul ediliyor. Elbirliği mülkiyette sahipleri vergiden müteselsilen (zincirleme olarak) sorumlu oluyorlar.
Kimler vergi ödemeyecek?
Tek konutu olanlardan vergi istenmiyor artık. Emlak vergisi değeri 5 milyon lirayı geçen birden fazla konutu olanlardan vergi isteniyor. Birden fazla konutu olanlar -en düşük değerdeki- tek konutu için de vergi ödemeyecek...
Tek meskene hisse ile sahip olanlar, koşulları taşıyorlarsa, bu hisseler için de vergi istenmeyecek.
Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen konutlar için de (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dahil) vergi istenmiyor.
Vergi nasıl hesaplanacak?
Verginin matrahı, emlak vergi değeri olacak.
Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında konutun toplam değeri esas alınacak.
Konutların değerinin, her yıl yeniden (değerleme oranının yarısı oranında) değerleneceği öngörülüyor.
Beyan ve ödeme zamanı
2020 yılı için beyanname verme yükümlülüğü kaldırıldı. İlk beyanname 2021 yılından (1-20 Şubat) itibaren verilecek. Dolayısıyla ilk vergi ödemeleri de önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak.
Ödeme için iki taksit öngörülüyor. Beyannamenin verileceği şubat ayında ve ağustos ayında iki eşit taksitte.