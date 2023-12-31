Yılın ‘en’leri

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Akşener’in masadan kalkışı.

YILIN EN TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ YIRTIŞI: Fatih Terim örnek olayı.

YILIN EN GÖRKEMLİ ŞEKİLDE PATLAYAN ENERJİSİ: Dilan Polat enerjisi.

YILIN EN POPÜLER SOSYAL MEDYA CÜMLESİ: Bu güzellik şaka mı?

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YILIN EN KÖTÜ, EN BERBAT, EN TATSIZ VEDASI: Kılıçdaroğlu’nun vedası.

YILIN EN BECERİKSİZ DOLANDIRICISI: Seçil Erzan.

YILIN EN SİNEMATOGRAFİK KAVGASI: Nuri Bilge / Demirkubuz kavgası.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İSMİ: Ali Yerlikaya.

YILIN EN KOMİK FOTOĞRAFI: Celal Şengör’ün Zübeyde Hanım heykelinin önündeki fotoğrafı.

YILIN EN ACAYİP OLAYI: Metin Akpınar’ın babasız kızları.

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YILIN EN SEKSİ MAGAZİN BOMBASI: Serenay’ın annesi, Cansu’nun babası.

YILIN EN DİKKAT ÇEKEN DİZ ÇÖKTÜRÜLÜŞÜ: Baronlara yönelik diz çöktürmeler.

YILIN EN TARTIŞILAN ŞİDDETİ: Faruk Koca’nın hakem yumruklaması.

YILIN EN BÜYÜK GURUR KAYNAĞI: Voleybolcu kızlarımız.

YILIN EN ESRARENGİZ OLAYI: Korhan Hoca’nın kayboluşu.

YILIN EN SOL MAGAZİN KAPIŞMASI: Yılmaz Güney tartışmaları.

YILIN EN UTANÇ VERİCİ SESSİZLİĞİ: Atatürk filmini sansürleyen Disney’e karşı genel sanatçı sessizliği.

YILIN EN KOMİK SİYASİ BEYANATI: Faik Öztrak’ın “Konya’yı bile alacağız” şeklindeki beyanatı.

YILIN EN BÜYÜK SİYASİ AYIBI: Muharrem İnce’ye yönelik kumpas.

YILIN EN GÖRKEMLİ FİYASKO ANKETİ: Konda ve Bekir Ağırdır anketi.

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YILIN EN ACI BABA KAYBI: Erkin Koray’ın vefatı.

YILIN EN UTANÇ VERİCİ SATIŞI: Kızılay’ın çadır satışı.

YILIN EN ÇOK GEYİĞİ YAPILAN ŞARKISI: Simge’den Aşkın Olayım.

YILIN EN ÇOK ŞİŞİRİLEN İKİ FİLMİ: Barbie ve Oppenheimer.

YILIN EN FOS ÇIKAN ÖNGÖRÜSÜ: Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle türü ahkâmlar.

YILIN EN ŞAHANE SİYASİ TOKATLAMASI: CHP’den alınan 40’a yakın milletvekilliği.

YILIN EN GÖZDE TURİZM FAALİYETİ: ARABAYLA ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞMACA.

YILIN EN POPÜLER KOMPLO TEORİSİ: Her kalp krizinde “Aşılardan oluyor bunlar aşılardan” denmesi.