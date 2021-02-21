Yeter artık! Bitsin şu PKK denilen bela

Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
Yakın zamanlara kadar bu memlekette...
Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...
*
Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.
*
Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.
Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.
*
- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...
*
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...
Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Sürekli.
İnatla.
Durmaksızın.
*
Telefonuma mesajlar atıyor.
Atıyor, atıyor, atıyor.
*
Sonra da Twitter’dan...
Yeter artık! Bitsin şu PKK denilen bela
PKK denilen örgüt, 40 yıldır gündemde.
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
*
- “Böyle olmaz” denildi... “Bu olayla böyle mücadele edilmez” denildi...
*
- Bu kez demokratik yöntemler devreye sokuldu... “Ovada siyaset” seçeneği gündeme getirildi...
*
- Örgüt silah bıraksın diye adımlar atıldı... “Açılım süreci” başlatıldı... Silahların bırakılıp dağdan inme seçeneği belirdi...
*
- Örgütün siyasi uzantısı, “Türkiye partisi olacağım” dedi... Bir umut doğdu.
*
- Sonra? Sonra örgüt, yine teröre başladı...
*
Bütün yöntemler denendikten sonra...
Artık denenecek bir yöntem kalmadı.
*
Şimdi artık hedef:
Tamamen ortadan kaldırmak.
*
Bu zamana kadar bütün yöntemler sonuna kadar denendiği için...
“Bu böyle olmaz, böyle mücadele edilmez” falan diyen de yok, başka bir yöntem öneren de yok.
*
İngiltere’nin belası IRA...
Bitti mi? Bitti.
*
İspanya’nın belası ETA...
Bitti mi? Bitti.
*
Türkiye’nin belası PKK da...
Bitecek. Bitmeli.
*
Çünkü dağlardaki terör baronları...
Denenen bütün yöntemleri...
Yediler, bitirdiler, heder ettiler.
*
Ve artık...
Kendileri için bitmekten ve bitirilmekten başka bir yöntem bırakmadılar.
TAM DA BUGÜNLERDE İZLENECEK MARS FİLMLERİ
- MARSLI: Mars’ta yaşam mücadelesi veren bir astronotun maceraları... Mars’ta tek başına bir adam... Baştan uyarayım: Yer yer Nuri Bilge Ceylan filmi gibi durağan.
*
- GERÇEĞE ÇAĞRI: Üç göğüslü Marslı kadınlar falan var filmde. Bana biraz saçma geldi ama yine de takdir sizin.
*
- İKİ DÜNYA ARASINDA: Mars’ta ezilen uzaylı vatandaşlarımızı kurtaran bir dünyalının hikâyesi. Fantastiğin dorukları...
*
- ÇILGIN MARSLILAR: Uzaylıların dünyayı işgal etmelerinin filmleri vardır ya... İşte o filmlerle kafa bulunuyor filmde. Eğlence dorukta yani...
*
- KIZIL GEZEGEN: Mars’ı Yozgat’ın Aşağı Nohutlu Mahallesi’nin yüksek tepeleri gibi yansıtan film... Gişede çakılmış. Ah talihsiz Yozgat’ım benim.
*
- GÖREV MARS: Mars’a giden insanlı uzay aracının başına gelen felaketi araştırmaya giden insanlı uzay aracının öyküsü... Yazarken bile sıkıldım.
BEN ARTIK
- Fahrettin Koca’nın açıklamalarını yine takip ediyorum ama eskisi kadar iştahla takip etmiyorum.
*
- Melih Gökçek’i takipten çıkmış falan değilim ama ne demiş acaba diye dönüp bakmaya gerek duymuyorum.
*
- PKK terörüne karşı şöyle okkalı bir çıkış yapamadığı için Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu ise takipten çıkarmış durumdayım.
*
- HDP adına yapılan her açıklamayı son harfine kadar okuyorum ama hiçbir sürpriz beklemiyorum.
KORONA YORGUNLUĞU
“KORONA uykusuzluğu” diye bir şeyden söz ediliyor son günlerde...
*
Lütfen buna...
“Korona yorgunluğu” diye bir şey de ilave edilsin.
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Kimi görsem “yorgun” çünkü.
TRENDLER
- ZENGİN TRENDİ: Malta’dan vatandaşlık almak.
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- LİBERAL TRENDİ: “Yetmez ama evet”i lügatten çıkarmak.
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- PANDEMİ TRENDİ: Maskeyi üçlemek.
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- Z KUŞAĞI TRENDİ: Sınav iptal ettirme eylemleri yapmak.
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* TATLISES TRENDİ: Saça kara boyayı basmak.
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- İÇECEK TRENDİ: Sıcak çikolata içmek.
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- DİZİ TRENDİ: Evlilik ve ihanet dizileri izlemek.
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- MUHAFAZAKÂR TRENDİ: Çocuğa bir modern, bir geleneksel isim koymak.
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- MALDİVLER TRENDİ: Tek başına Serenay Sarıkaya omuzlamış götürüyor.