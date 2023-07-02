Yerel seçim tüyoları

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- Her şey için çok erken. Çok keskin hükümler vermekten kaçınmak gerekir. 9 ayda çok şey olur, 9 ayda çok şey değişir.

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- HDP’nin “Her yerde aday çıkaracağız” demesini çok da önemsememek gerekir. Süreç içinde görüş değiştirebilirler. Son anda mesela İstanbul’da, mesela Ankara’da aday çıkarmaktan vazgeçebilirler.









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- İYİ Parti’nin efelenmesine de bakmayın. Bu partinin ittifak siyaseti izlemekten başka şansı pek yok. Şu anda aykırı gitmelerinin tek bir nedeni var: Esaslı bir pazarlık yürütmenin yolunu açmak.

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- AK Parti açısından tek bir tehlike var. “Nasıl olsa bunlar birleşmeyecekler. İşimiz kolay. İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin çantada keklik” yaklaşımı içine girmek. Olaya böyle yaklaşırlarsa hayatlarının hatasını yapmış olur AK Partililer.

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- Ama şurası da bir gerçek: Muhalefetin işi bu yerel seçimde çok ama çok zor.

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- Zorluğun en önemli nedeni şu: Muhalif seçmenin hevesi kaçtı. Enerji, heyecan, motivasyon kalmadı. CHP’de beklenen değişimin gerçekleşmemesi nedeniyle işi protestoya vardıracak kesimler var.

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- Zorluğu besleyen ikinci en önemli neden ise şu: İttifak siyaseti çok yıprandı. İttifak yapacak mecal kalmadı taraflarda.

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- Bir de şöyle bir şey var: Erdoğan karşıtlığı üzerinden birleşmenin büyüsü kaçtı. “Ama AK Parti kazanır... Ama Erdoğan kazanır...” cümleleri, artık o kadar da korkutucu olamıyor.

*

- Korkutucu olamıyor çünkü muhalif seçmen, “Ama AK Parti kazanır... Ama Erdoğan kazanır” yaklaşımının muhalefet partilerindeki değişimin önünü tıkadığını fark etti.

İSLAM DÜNYASI KURAN YAKAN SAPIKLARA NASIL YAKLAŞACAĞINI ÖĞRENDİ



ESKİDEN şöyle oluyordu:

*

Dikkat çekme meraklısı sapık meczuplar, kutsallara saygısızlık yapıyorlardı.









Ve İslam dünyası hemen ayağa kalkıyordu.

Ama ne ayağa kalkma!

Mitingler, gösteriler falan... Büyük olaylar meydana geliyordu İslam dünyasında. Hop oturulup hop kalkılıyordu.

*

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İsveç’teki son Kuran yakma sapıklığında çok şükür böyle olmadı.

*

Genelde yukarıdan yukarıdan konuşuldu. Üst düzeyden demeçler verildi. Bu münasebetsiz sapıklığa izin veren İsveç makamlarına laflar saydırıldı.

*

Kısacası bu sefer, sapık densize hak ettiğinden fazla önem verilmemiş oldu.

*

Bunlara böyle yapacaksın.

Yukarıdan bakacaksın. Zerre kadar kıymet vermediğini hissettireceksin. “Sen zavallı bir sapıksın” diye acıyarak aşağılayacaksın.

Milim fazlasına gerek yok.

TOPLUM MORALSİZMİŞ



SEÇİMİN üzerinden epey zaman geçti. Bakıyorum: Sonuçlarla ilgili yapılan değerlendirmelerde şöyle cümleler kuruluyor:

*

“Seçim sonuçları yüzünden toplum çok moralsiz.”

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Olaya böyle bakanlar, toplumun yüzde 48’den oluştuğunu düşünüyorlar. Yüzde 52’yi toplumdan bile saymıyorlar.

*

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Yıllar önce Cumhuriyet elitlerinin meşhur yaklaşımı şöyleydi:

*

“Halk plaja akın edince vatandaş denize giremedi.”

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Yıllar geçse de yaklaşım değişmiyor.

Adamlar neredeyse...

“Halk karşı tarafa fazla oy verince vatandaşın morali bozuldu” diyecekler.



ADAMIN CENNET TASVİRİNE BAK



İSMAİLAĞA’dan bir video hocası, cenneti tasvir ediyor. Videosunda gördüm.

*

Cennette bir kahvaltı 70 sene sürecekmiş. (Sanırım serpme olarak) 70 bin tabak olacakmış, hepsi ayrı çeşit. Cennette bir adam sabah kahvaltısında 50 ton yiyebilecekmiş.

*

Hoca, kendi kahvaltı fantezisini cennet diye anlatıyor.









Kendi fantezisine o kadar bağlı ki... Bu tasvirin bazılarını cennetten soğutacağını aklına bile getirmiyor.



ÇEŞME, TORUN BİDEN FALAN



ABD Başkanı Biden’ın torunu Naomi Biden, Çeşme’de tatil yaptı.









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Hürriyet muhabirinin çektiği fotoğraf, dünkü Hürriyet’in birinci sayfasındaydı.

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Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’a çağrım var:

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Fazla abartmadan birkaç yerde “Çeşme: Biden’ın torununun tercih ettiği tatil beldesi” sloganını kullanır mısınız lütfen.

UZAK DURULASI BİR TİPLEME



- Bulunduğu yeri, makamı, ekranı falan... Bir türlü hazmedemeyen bir tiptir bu.

*

- Terbiyesizlik yaptıktan sonra “Benim dilimin kemiği yok aga” diyerek kendini temize çekmeye çalışır.

*

- Azıcık meşhur olup tanınınca havaya girip kibir abidesi kesilir.

*

- Vasatın bir tık altı siyaset yorumcusu olduğu halde Gramsci havalarında pozlar verir.

*

- Seçimde en az Kemal Kılıçdaroğlu kadar çalıştığı halde yenilgiyi asla paylaşmaz. Zafer olsa kendine pay çıkaracağından kuşku yok tabii.

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ALLAH AFFETSİN



- “Türkiye, Fransa’ya gidecek olan Türk vatandaşlarını uyardı” haberini okuduğumda yüzümde bir tebessüm oluşmasına engel olamıyorum.

*

- Paris’in Afganistan/Pakistan sınırından daha tehlikeli bir destinasyon haline geldiğini fark ettiğimde içimde doğan sevinci bastıramıyorum.

*

- Olan bitenler karşısında çaresizlik içinde kıvranan Macron’un yüz hatlarını hayal ettikçe bünyemi kaplayan neşenin önüne geçemiyorum.