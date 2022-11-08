Yavaş ve İmamoğlu neden yeniden potaya girdi

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Ancak son günlerde ilginç bir biçimde bu iki ismin adaylığı yeniden gündemde.

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Peki ama neden?

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Bu sorunun gayet basit, gayet mantıklı, gayet net, gayet tartışmasız, gayet akla yatkın tek bir yanıtı var:

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Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden.

Kemal Kılıçdaroğlu, son iki aydır öyle kötü bir performans sergiliyor ki...

Muhalif çevreler, “yandım Allah” diyerek bu iki ismi yeniden gündeme sokmaya çabalıyor.

EBU LEHEB TT OLMUŞ

TWITTER’da Ebu Leheb TT olmuş.

Niye?

Çünkü bir İslam tarihçisi “Ebu Leheb o kadar da kötü bir adam değildi” demeye getiren paylaşımlar yapmış. Bunun üzerine herkes ayetlerle Ebu Leheb’in ne kadar da kötü bir adam olduğunu kanıtlamaya girişmiş.

Falan filan.

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Elon Musk o kadar parayı ne diye bu kadar boş beleş bir mecraya bayıldı ki?

İKİ KERE DÜŞÜN

Bir İsviçreli ile dev bir gemi yolculuğuna çıkmadan önce iki kere düşün.

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Kışın çok kısa sürdüğü bu çağda paltoya büyük paralar bayılmadan önce iki kere düşün.

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Kapısında takım elbiseli korumaların bulunduğu mekânlara geç vakit gitmeden önce iki kere düşün.

*

Evde tek başına kalmaya alışmış bir kediye kardeş getirmeden önce iki kere düşün.

BİR AŞKIN EN GÜZEL FOTOĞRAFINI MAHVETTİLER

RAHŞAN ve Bülent Ecevit’in bu fotoğrafı...

En güzel aşk fotoğrafları sıralamasında bayağı üst sıralarda yer alabilir.

Kuşadası Belediyesi, bu fotoğraftan yaptığı heykelle...

Bu güzelim aşk fotoğrafını resmen mahvetmiş.

Ben artık yerel yönetimlere “Ne olur heykelden uzak durun” demekten vazgeçtim.

Çünkü görüyorum ki uzak durulmayacak.

Ben artık “Bari güzellikleri yaptığınız kötü heykellerle mahvetmeyin” demeye başladım.

SİYASETE İLGİ BAREMİ

MUHALEFET psikolojik üstünlüğü kaybetmeye başladığında...

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Muhalif seçmenler, siyasete ilgiyi kaybediyorlar.

*

Muhalefet psikolojik üstünlüğü ele geçirmeye başladığında...

Muhalif seçmenler, acayip politik takılıyorlar.

BAHÇELİ BUGÜN NE DİYECEK

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bugün yapacağı konuşmayı çok merak ediyorum.

Çünkü gündemde, AK Parti heyetinin HDP heyeti ile yaptığı görüşme var.

Ve bu konuda Bahçeli’nin ne diyeceği siyaset gündeminin en önemli konusu.

**

Benim bir tahminim var.

O da şu:

*

Kırıp dökmeyecek. Bir kopuş tavrı koymayacak.

70’İNE GELİNCE NE DİYECEKSİN BACIM

GENCECİK oyuncular, şarkıcılar, bizim Hakan Gence başta olmak üzere gazetecilere uzun röportajlar verdiklerinde...

Yaşadıklarım bana öğretti ki...

Öyle olgunlaştım ki...

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Hayata bakışım öyle değişti ki...

Kendimi öyle deneyimli hissediyorum ki...

Falan türü büyük ve felsefi cümleler kuruyorlar.

*

Keşke bazı cümleleri kurmak için 70 yaşına gelmeyi bekleseler.

Çünkü o yaşa cümle kalmıyor.

SORUYA BAK SORUYA

YUNANİSTAN’da bir TV muhabiri, Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi’ne şu soruyu sormuş:

*

“Türkiye ile savaşırsak ABD’nin tutumu ne olur?”

*

Ülkemle bir kez daha gurur duydum abi.

*

Çünkü iktidar yanlısı ya da muhalif...

Bizdeki hiçbir muhabir, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi’ne....

“Yunanistan ile savaşırsak bizi destekler misiniz abi?” falan diye bir soru sormayı aklından bile geçirmez.

*

Bizdeki tüm muhabirler...

Böyle bir sorunun ne kadar da küçültücü, ne kadar da rencide edici, ne kadar da ayıp bir soru olduğunu çok iyi bilirler.

*

Ayrıca...

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Böyle bir soru soracak muhabirimiz olsaydı...

Milletimizin tüm fertleri utanç içinde kıvranırdı.