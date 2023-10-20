Yahudi vicdanının ayaklanmasıdır bu

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Yer: ABD Kongre binası.

Bir grup Yahudi, kongre binasının göbeğinde eylem yapıyor.

*

- Ateşkes istiyorlar.

- İsrail’e “Benim adıma hareket etmiyorsun” diyorlar.

- Akan kanın durmasını talep ediyorlar.

*

ABD güvenlik güçleri, eylemcilere müdahale ediyorlar.

Bazılarını gözaltına alıp ters kelepçe takıyorlar.

Buna rağmen grup, oturma eylemini sürdürüyor.

Milim geri adım atmıyorlar.

*

ABD Kongre binasının göbeğinde...

“Barış” diyen, “Ateşkes” diyen, “Kan dökülmesin” diyen bu Yahudilere bin selam.

*

Bu bir vicdan ayaklanmasıdır.

Hiçbir hava ya da kara harekâtı, bu ayaklanmayı bastıramaz.





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BİDEN MI DAHA KÖTÜ NETANYAHU MU

Cevabım net: Biden.

*

Çünkü Netanyahu, kötü olmak için sergilediği cüreti Biden’a borçlu. Biden sırtını sıvazlamasa Netahyahu, o kadar da kötü olmaya cüret edemez.

*

Sonuç şudur:

Netanyahu kötü, Biden daha kötü.

PİS BİR DÖNGÜ

İsraİl katliam yapar / ABD destekler / İslam dünyasından tepkiler gelir / Olay unutulur / İsrail katliam yapar / ABD destekler / İslam dünyasından tepkiler gelir / Olay unutulur / İsrail katliam yapar / ABD destekler / İslam dünyasından tepkiler gelir / Olay unutulur.

*

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da işte bu döngüden söz etmiş, bu döngünün bitmesi gerektiğini söylemiş.

*

Kesinlikle haklı Fidan.

Bebeklerin katledilmemesinin, hastanelerin bombalanmamasının yolu...

Bu pis döngünün kırılmasından geçiyor.

YANI BAŞIMIZDA BEBEKLER KATLEDİLİRKEN

Üç günlük yas ilan edildi. Bayraklar yarıya inecek, o kadar.

Yanı başımızda katledilen bebekler hatırına atılan sembolik bir adımdır bu.

*

Mırın kırın edenleri hiç anlamıyorum.

Ve bu yas kararını sonsuz destekliyorum.

*

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Diyarbakır’da düzenlenen “Sur Kültür Yolu Festivali” kapsamındaki konserler de iptal edilmiş.

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Festival devam ediyormuş. Sadece festivalin müzik ve eğlence içeren kısımlarını iptal etmişler. Müziksiz ve eğlencesiz olarak yoluna devam edecekmiş bu festival.

*

Bebekler katledilirken “vur patlasın çal oynasın” eğlenceye tam gaz devam edilmez. Bakanlığın kararı, haysiyetli bir tutuma işaret ediyor.

Bu kararı da sonsuz destekliyorum.

ÜÇ FOTOĞRAFLA FİLİSTİN MESELESİ

BİRİNCİ FOTOĞRAF

Bombalanmış hasta

“Hastane katliamı” deyip geçiyoruz ya. Deyip geçmeyelim. Hastane katliamında çoğu Filistinli can verdi. Ölmeyenlerin durumu da bu. Bombalamanın hemen ardından bir hasta ve yanında çocuğu. Tarifsiz bir trajedi. Filistin meselesi, işte tam da budur.

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İKİNCİ FOTOĞRAF

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Yedi bebek ölüsü

Yan yana dizilmiş bebek cenazeleri. Katledilmiş masumların cenazeleri bunlar. Bakmaya dayanamıyorsun. Bu da Filistin meselesinin fotoğrafıdır. Zor ve karmaşık bir mesele değildir bu. İnsan olanın anlayabileceği basitlikte bir meseledir.

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ÜÇÜNCÜ FOTOĞRAF

Babanın vedası

Bir babanın, evladına son vedasının fotoğrafı bu. Simsiyah kesilmiş bir çocuk cenazesi ve onu alnından öperek veda eden bir baba. Filistin meselesi nedir? Bu fotoğrafa üç saniye bakıp minnacık bir empatiyle anlaşılabilecek bir meseledir.

OSMAN GÖKÇEK TRAVMASI

Bir internet sitesinde gördüm:

CHP’de genel başkanlık yarışı yürüten Özgür Özel, Bursa’da yaptığı konuşmada “Ankara, Melih Gökçek değilse de başka Gökçeklerin travmasına girmesin” demiş.

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“Başka Gökçekler” derken kimi kastediyor Özgür Özel?

Tabii ki Osman Gökçek’i.

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Özgür Bey, Özgür Bey.

Aktif siyasette çok yeni olan Osman Gökçek, travma etkisi yaratmak için henüz çok genç değil mi?