Üç bakanın Meclis’teki gece yarısı performansı

Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”
*
Niye “gerici” diyorlar?
İşin içinde dine dair bir şey var ya...
Ondan dolayı.
*
Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu
ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
*
Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
*
Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
*
Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
*
Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
*
- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
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- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
*
- Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.
*
- Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...
*
TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
*
AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama
Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
Üç bakanın Meclis’teki gece yarısı performansı
Süleyman Soylu: Unutulmaz performans
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
- “Ohhh paralar PKK’ya gitmiyor, ohhh millete gidiyor ohhh” demesi ve bunu derken sergilediği vücut dili, unutulmaz bir performanstı.
*
- Konuşmasının en hararetli anlarını çıkarıp video yapsak... Konuşmasının neredeyse tamamını o videoya almamız gerekir. O dereceydi yani.
MURAT KURUM: SAKİN AMA SERT
- Bilgilendirmeye dayalı bir yaklaşım içindeydi. Sakin ve ağırbaşlı bir tarzı vardı. Yaptıkları çalışmaları anlattı.
*
- Kibar ve yapıcı bir dille konuştu. “Bir milletvekilimiz burada şöyle dedi, bu doğru değil” türü cümleler kurdu.
*
- Fakat bir ara HDP sıralarından laf atılınca aniden sertleşti. “Sizin çevreciliğinizi Diyarbakır Sur’da gördük” diyerek sesini yükseltti.
*
- En ağırlık verdiği konu kentsel dönüşüm konusuydu. Yapılanları ve yapılacakları rakamlar vererek anlattı.
FAHRETTİN KOCA: POLEMİK DEĞİL İKNA
- Tane tane anlattı. Matematiksel gitti. Boşlukta hiçbir şey bırakmamaya özen gösterdi. Rakamlara ağırlık verdi.
*
- Babacan bir tavrı vardı. İddialara cevap verirken “Bu iddiayı dile getiren arkadaşımızın gözlerine bakmak istiyorum” demesi çok ilginçti.
*
- Polemik yapmaktan ziyade ikna etmeye çaba gösterdi. En tartışmalı anlarda bile karşı tarafı ikna etmeye gayret etti.
*
- Konuşmasını bitirmesini istedi Meclis’i yöneten isim. Üstelik birkaç kez. Fakat çok ilginç bir şey oldu: Milletvekillerinin ortak talebiyle konuşmasını sürdürdü.
ÜÇ ADIMDA HASAN ALİ TOPTAŞ’IN STRATEJİSİ
- BİRİNCİ ADIM: Sessiz kal, geçer, geçecek, büyümez, geçiştir, susarak idare et stratejisi.
- İKİNCİ ADIM: Geçmeyeceğini anlayınca “eril faillik” türü ifadelerle bezeli etkili bir pişmanlık ve özür stratejisi...
- ÜÇÜNCÜ ADIM: Bırak özrü, bırak erilliği, bırak failliği... Saldırıya geç, yalan diye haykır, iftira diye bağır stratejisi...
ÖFKEDEN ÇILDIRTAN GÖRÜNTÜ
GÖRÜNTÜLERİ izledim:
*
Genç bir kadın, bir kadın arkadaşının evinde. Derken kapı çalıyor. Genç kadının ayrıldığı adam, öfkeyle içeri dalıyor.
Ve şiddet başlıyor.
Kadını öldüresiye dövüyor adam.
Ev sahibi kadın, hiçbir şey yapamıyor.
Sağa sola koşturuyor.
*
İzledim. İzledikçe kanım dondu. İzledikçe söylendim. İzledikçe öfkelendim.
*
Bu görüntülerin kahramanı olan şahsı, polisimiz yakaladı.
Fakat adam, adliyede serbest kaldı.
*
Önüne gelenin tutuklanmasına elbette karşıyız.
Ama bu adam...
Bir haneye tecavüz etmiş... Bir kadını öldüresiye dövmüş.
Yani yürüyen yakın tehdit ve tehlike.
*
Bu adam kodese tıkılmayacaksa kim tıkılacak Allah aşkına?
KORONA HASTALARI İÇİN REFAKATÇİ ZORUNLULUĞUNA SON VERİLMELİDİR
GEÇENLERDE Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent yazdı.
*
Babası korona olmuş. Hastanede. Sefer’e “Sizin babanızın yanında refakatçi kalmanız gerekiyor” denmiş. Sefer de kaldı.
*
Ve beklenen son: Sefer, korona oldu.
*
Sağlık Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum:
*
Sağlam girenin korona çıkması mukadder olan bu refakatçi uygulamasına lütfen bir son verin.
NASIL MUTLU OLURSUNUZ
- Her daim mutsuz...
- Hep yakınan ama hep yakınan...
- Yüzü hiç gülmeyen, gülmekten ödü kopan...
- Her cümlesi kötümser olan...
- Her yorumundan olumsuzluk akan...
Kişilerle ilişkiyi keserseniz...
Yüzde yüz olmasa bile yüzde yetmiş mutlu olursunuz.
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