Tarzan, Pardon Abdi zorda

Söylediklerinden anladıklarım şunlardır:

*

- Bayağı bir alttan alma durumunda.

- İddialı çıkışlarını terk etmiş.

- O eski meydan okumalarından eser yok.

- Suriye’nin toprak bütünlüğü falan demeye başlamış.

- HTŞ’ye göz kırpmalar falan.

ABD’nin satışa getireceğini mi anladı? Sahanın zorlaması mı? İmralı’nın devreye girmesinin etkisi midir?

Tam olarak bilemiyorum.

Ama bildiğim şu: Tarzan bir hayli zorda.





BAYRAKTAR DEVRİMİ

İTALYA’nın havacılık devi Piaggio isimli uçak şirketi, artık Baykar’ın.

Dünyanın en eski uçak üreticilerinden olan bu şirkete bir Türk şirketinin sahip olması müthiş.

*

Peki devrim, işin neresinde?

Şurasında:

Piaggio, jet motoru da üretiyor.

Yani Baykar, artık jet motoru üretebilme kabiliyetine kavuşuyor.

Devrim, işin burasında.

*

Sanırım bu satın alma olayı, Türkiye açısından büyük bir sıçrama olacak.

Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlere bravo doğrusu.

TRUMP İLE MUSK ARASINDA ARIZA ÇIKAR MI

- İkisi de kendine hayran.

- İkisi de dominant olmaya aşırı meraklı.

- İkisi de güç paylaşımına yabancı.

- İkisi de aklına geleni söylüyor.

- İkisi de çabuk sıkılan karakter.

- İkisi de her an her şeyi devirebilir.

- İkisi de hızla duygu değiştirme kapasitesine sahip.

*

Sonuç? İşbirliğinden ne kadar büyük kârlar elde ediyor olurlarsa olsunlar... İkisinin arasında orta vadede arıza çıkacaktır.

Elon Musk - Donald Trump

DONARAK ÖLEN BEBEKLER AŞKINA

BİRLEŞMİŞ Milletler’in Mülteciler Ajansı Başkanı şu açıklamayı yaptı dün:

*

“Soğuk hava ve barınak eksikliği nedeniyle Gazze’de bebekler donarak ölüyor.”

*

Üç sözcük: BİR: Bebekler... İKİ: Donarak... ÜÇ: Ölüyor...

*

Haberin Devamı

Bebekler ölürken, hele de donarak ölürken susup oturmak olmaz.

İnsanlık üzerinde ittifak kurup sokaklara çıkmak gerekir.

*

İşte bunun için harika bir fırsat:

Kendilerini “İNSANLIK İTTİFAKI” olarak nitelendirenler, 1 Ocak saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde buluşuyor.

Kendine “insanım” diyen herkes...

Dünya görüşü, partisi, hayat tarzı ne olursa olsun bu büyük buluşmada yer almalı.

Donarak ölen bebekler aşkına!