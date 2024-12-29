Tarzan, Pardon Abdi zorda

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Söylediklerinden anladıklarım şunlardır:
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- Bayağı bir alttan alma durumunda.
- İddialı çıkışlarını terk etmiş.
- O eski meydan okumalarından eser yok.
- Suriye’nin toprak bütünlüğü falan demeye başlamış.
- HTŞ’ye göz kırpmalar falan.
ABD’nin satışa getireceğini mi anladı? Sahanın zorlaması mı? İmralı’nın devreye girmesinin etkisi midir?
Tam olarak bilemiyorum.
Ama bildiğim şu: Tarzan bir hayli zorda.
BAYRAKTAR DEVRİMİ
İTALYA’nın havacılık devi Piaggio isimli uçak şirketi, artık Baykar’ın.
Dünyanın en eski uçak üreticilerinden olan bu şirkete bir Türk şirketinin sahip olması müthiş.
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Peki devrim, işin neresinde?
Şurasında:
Piaggio, jet motoru da üretiyor.
Yani Baykar, artık jet motoru üretebilme kabiliyetine kavuşuyor.
Devrim, işin burasında.
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Sanırım bu satın alma olayı, Türkiye açısından büyük bir sıçrama olacak.
Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlere bravo doğrusu.
TRUMP İLE MUSK ARASINDA ARIZA ÇIKAR MI
- İkisi de kendine hayran.
- İkisi de dominant olmaya aşırı meraklı.
- İkisi de güç paylaşımına yabancı.
- İkisi de aklına geleni söylüyor.
- İkisi de çabuk sıkılan karakter.
- İkisi de her an her şeyi devirebilir.
- İkisi de hızla duygu değiştirme kapasitesine sahip.
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Sonuç? İşbirliğinden ne kadar büyük kârlar elde ediyor olurlarsa olsunlar... İkisinin arasında orta vadede arıza çıkacaktır.
Elon Musk - Donald Trump
DONARAK ÖLEN BEBEKLER AŞKINA
BİRLEŞMİŞ Milletler’in Mülteciler Ajansı Başkanı şu açıklamayı yaptı dün:
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“Soğuk hava ve barınak eksikliği nedeniyle Gazze’de bebekler donarak ölüyor.”
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Üç sözcük: BİR: Bebekler... İKİ: Donarak... ÜÇ: Ölüyor...
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Bebekler ölürken, hele de donarak ölürken susup oturmak olmaz.
İnsanlık üzerinde ittifak kurup sokaklara çıkmak gerekir.
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İşte bunun için harika bir fırsat:
Kendilerini “İNSANLIK İTTİFAKI” olarak nitelendirenler, 1 Ocak saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde buluşuyor.
Kendine “insanım” diyen herkes...
Dünya görüşü, partisi, hayat tarzı ne olursa olsun bu büyük buluşmada yer almalı.
Donarak ölen bebekler aşkına!
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