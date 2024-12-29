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Tarzan, Pardon Abdi zorda

#YPG#Mazlum Abdi#Piaggio

YPG’nin elebaşı Mazlum Abdi’nin verdiği son röportajı okudum.

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Söylediklerinden anladıklarım şunlardır:

*

- Bayağı bir alttan alma durumunda.

- İddialı çıkışlarını terk etmiş.

- O eski meydan okumalarından eser yok.

- Suriye’nin toprak bütünlüğü falan demeye başlamış.

- HTŞ’ye göz kırpmalar falan.

ABD’nin satışa getireceğini mi anladı? Sahanın zorlaması mı? İmralı’nın devreye girmesinin etkisi midir?

Tam olarak bilemiyorum.

Ama bildiğim şu: Tarzan bir hayli zorda.

Tarzan, Pardon Abdi zorda

 

BAYRAKTAR DEVRİMİ

İTALYA’nın havacılık devi Piaggio isimli uçak şirketi, artık Baykar’ın.

Dünyanın en eski uçak üreticilerinden olan bu şirkete bir Türk şirketinin sahip olması müthiş.

*

Peki devrim, işin neresinde?

Şurasında:

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Piaggio, jet motoru da üretiyor.

Yani Baykar, artık jet motoru üretebilme kabiliyetine kavuşuyor.

Devrim, işin burasında.

*

Sanırım bu satın alma olayı, Türkiye açısından büyük bir sıçrama olacak.

Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlere bravo doğrusu.

Tarzan, Pardon Abdi zorda

TRUMP İLE MUSK ARASINDA ARIZA ÇIKAR MI

- İkisi de kendine hayran.

- İkisi de dominant olmaya aşırı meraklı.

- İkisi de güç paylaşımına yabancı.

- İkisi de aklına geleni söylüyor.

- İkisi de çabuk sıkılan karakter.

- İkisi de her an her şeyi devirebilir.

- İkisi de hızla duygu değiştirme kapasitesine sahip.

*

Sonuç? İşbirliğinden ne kadar büyük kârlar elde ediyor olurlarsa olsunlar... İkisinin arasında orta vadede arıza çıkacaktır.

Tarzan, Pardon Abdi zordaElon Musk - Donald Trump

DONARAK ÖLEN BEBEKLER AŞKINA

BİRLEŞMİŞ Milletler’in Mülteciler Ajansı Başkanı şu açıklamayı yaptı dün:

*

Soğuk hava ve barınak eksikliği nedeniyle Gazze’de bebekler donarak ölüyor.

*

Üç sözcük: BİR: Bebekler... İKİ: Donarak... ÜÇ: Ölüyor...

*

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Bebekler ölürken, hele de donarak ölürken susup oturmak olmaz.

İnsanlık üzerinde ittifak kurup sokaklara çıkmak gerekir.

*

İşte bunun için harika bir fırsat:

Kendilerini “İNSANLIK İTTİFAKI” olarak nitelendirenler, 1 Ocak saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde buluşuyor.

Kendine “insanım” diyen herkes...

Dünya görüşü, partisi, hayat tarzı ne olursa olsun bu büyük buluşmada yer almalı.

Donarak ölen bebekler aşkına!

Tarzan, Pardon Abdi zorda

#YPG#Mazlum Abdi#Piaggio
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