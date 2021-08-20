MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Taliban’la görüşülür mü?
GeriAhmet HAKAN Taliban’la görüşülür mü?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Taliban’la görüşülür mü?

20 Ağustos 2021

ABD GÖRÜŞÜYOR: Hem de nasıl görüşüyor! Masaya oturuyorlar, anlaşma imzalıyorlar. Öyle ki... Neredeyse devir teslim töreni falan yapacak gibiydiler.

ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.

*

AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.

*

RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.

*

İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.

*

Peki bizim muhalefet ne diyor bu konuda?

*

“Türkiye, Taliban’la zırnık temas kuramaz” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.

*

Pardon!

Başka bir şey diyen biri var.

İYİ Partili Ahad Andican.

*

Söylediği şu:

*

“Türkiye, Taliban’ı bir tarafa bıraksın. Ahmet Şah Mesut’un oğluna destek versin.”

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Türkiye, Taliban’ı bir tarafa bırakıp Ahmet Şah Mesut’un oğluna destek verse...

Bu seferde...

“Yine maceracı dış politikaya savruldular. Dünya görüşüyor Taliban’la. Sen niye görüşmüyorsun” falan diyecekler.

*

Muhalefeti eleştirince kızıyorlar bana.

*

Ama elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

*

İnsan biraz dersine çalışmaz mı? Afganistan politikası üzerine biraz kafa patlatmaz mı?
Uzmanlarla bir araya gelmez mi? Raporlar hazırlamaz mı? Taliban’la
görüşmemenin Türkiye’nin çıkarları açısından neye mal olacağı konusuna azıcık da olsa yoğunlaşmaz mı?

*

Hadi bunların hiçbiri yapılmıyor.

Bari Türkiye’de Afganistan’ı en iyi bilen isim olan Hikmet Çetin’le 15 dakikacık bir sohbet de edilemez mi?

TALİBAN’DAN GELEN OLUMLU SİNYALLERE NASIL BAKMALI?

BEN şahsen bu konuda şu iki cümleyi aynı anda kurma taraftarıyım:

*

BİRİNCİ CÜMLE: Taliban’ın ilk mesajları olumlu. Gayet müspet sinyaller veriyorlar. Bu sefer zulmetmeyeceklerini söylüyorlar.

*

İKİNCİ CÜMLE: Taliban’a asla güvenmem. Uluslararası meşruiyet için yumuşamış görünseler de fırsatını bulduklarında muhakkak zulmederler.

*

NOT: Bu iki cümleden sadece birini cımbızlayıp ön plana çıkaracak olanlara şimdiden teessüflerimi bildiririm.

DOSTLAR, ROMALILAR!

AFGANİSTAN, bir hafta öncesine kadar sokaklarında özgürlük danslarının edildiği süper seküler bir ülke değildi. Laikliğin olmadığı bir İslam cumhuriyetiydi. Çok katı olmasa da dini kurallar geçerliydi.

*

Yani demem o ki... “Taliban şeriat ilan etti, Taliban geldi laiklik elden gitti” falan türü cahilce imalara ve yorumlara kulak asmayın.

*

İşin doğrusu şudur: Afganistan, İslam cumhuriyetiydi, fakat Taliban’ın istediği katılıkta bir İslam emirliği değildi.

Taliban’la görüşülür mü

KELEBEK KIYAFET ELEŞTİRMENİ OLSAM

NE kadar gaddar olduklarını bilmesek... Sekterliklerinin ne tür zulümlere yol açtığına tanık olmasak... Katılıklarıyla hayatları zindan ettiklerini görmesek... Aşırılıklarının hayatı cehenneme çevirdiğinden haberimiz olmasa...

Şu kıyafetlere bakıp...

“Ne kadar da renkliler” falan diyeceğiz.

*

Kelebek birinci sayfa kıyafet eleştirmeni olsam...

Konuya şu cümleyle dalardım:

“Gaddarlıklarıyla çelişen bir tarzları var. Özellikle ortadaki turunculunun tarzı, çok hip hop.”

Taliban’la görüşülür mü

ATATÜRK DEMEYEN TERCÜMAN SKANDALI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i ağırlıyor.

Ortak basın toplantısı yapıyorlar ve toplantıda simultane tercüman görev yapıyor.

*

Etiyopya Başbakanı, konuşmasında “Son derece büyük ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde...” diye bir cümle kuruyor.

Fakat o da ne!

Simultane tercümanımız, bütün kelimeleri çeviriyor, Mustafa Kemal Atatürk hariç.

*

Biliyorum, simultane tercümanlık koştur koştur yapılan zor bir iştir.

Ama bu tercümanın yaptığının, simultane tercümanlığın zorluğuyla izah edilecek bir tarafı yok.

*

Nitekim dışarıdan temin edilen bu tercümana bir daha görev verilmeyecekmiş.

Taliban’la görüşülür mü

HAZİRAN SONUNDAN EYLÜL BAŞINA KADAR TATİL YAPANLARA SORULAR

HİÇ mi sıkılmıyorsunuz oralarda?

*

Evinizi hiç mi özlemiyorsunuz?

*

Eski rutininize alışamamak gibi bir derdiniz de mi yok?

*

İş / güç / mesai / izin gibi sorunlarınızı nasıl hallediyorsunuz?

*

Şorttan, tişörtten, terlikten gına gelmiyor mu?

*

Deniz, kum, güneş... Bir süre sonra baymıyor mu?

*

Aylaklığın getirdiği can sıkıntısıyla nasıl baş ediyorsunuz?

Taliban’la görüşülür mü

GELENEKSEL NİŞANTAŞI KOMŞU AŞURESİ

SEDEF İybar, benim komşum. Her yıl aşure zamanı muhakkak aşure gönderir. Biraz yorumlu, füzyonlu falan Nişantaşı aşuresi. Ama enfestir. Aşureyi abartılı tatlı olarak bulanların bile seveceği türdendir. Hayatımın en sevdiğim geleneklerinden biri oldu bu aşure.

X

Doğu Bey! Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Ağustos 2021
DOĞU PERİNÇEK ŞÖYLE DEMİŞ: “TALİBAN, ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE’DE YAPTIĞI GİBİ AFGANİSTAN’IN KURTULUŞ SAVAŞI’NI BAŞARDI”. CİDDİYE ALINACAK PEK BİR TARAFI YOK BU AÇIKLAMANIN. AMA BENİM TALİHSİZLİĞİM DE BU... SÜREKLİ CİDDİYE ALINMAYACAK ŞEYLERİ CİDDİYE ALMAKLA GEÇİYOR ÖMRÜM. İŞTE YİNE ÖYLE BİR DURUMDAYIM VE SÖYLEYECEKLERİM ŞUNLARDIR:

Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.

*

Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.

Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.

*

Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.

*

Yazının Devamını Oku

Uçağa tutunup yere çakılanlara bakarken çektiğim beş sancı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ağustos 2021
SANCI BİR: Görüntüleri izliyorum. Bir Amerikan kargo uçağı, hayli kibirli ve egoist bir şekilde Afganistan’ı terk etmek için havalanacakken... Yüzlerce Afgan, uçağa yapışmak için birbirlerini eziyor. Allah kimseyi, böyle aşağılanmış bir pozisyona, böyle bir zillete düşürmesin!

- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?



*

- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.

*

Yazının Devamını Oku

Afganistan için yanlış ve doğru

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ağustos 2021
YANLIŞ: Kabil düştü.

DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.

*

YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.



Yazının Devamını Oku

Elin Amerikalısının himayesinde ordu kurarsan işte böyle çözülürsün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ağustos 2021
Kabil ne zaman düşer?

 

Uluslararası gözlemciler...

- Önce bir yıl dediler.

- Sonra üç ay dediler.



Yazının Devamını Oku

Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ağustos 2021
Bir felaket yaşıyoruz.

Büyük bir felaket.

*

Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.

Kayıplarımız var.

*

Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.

*

Şu anda yapılması gereken tek şey var:

Yazının Devamını Oku

Gelen gelsin havasından acilen vazgeçilmeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ağustos 2021
Hükümete mensup bazı siyasetçiler ve hükümete yakın duran bazı yazar çizerler, “sığınmacılar” konusunda çok tuhaf bir duruş sergiliyorlar.

Nasıl bir tuhaf duruş?

Şöyle bir şey:

*

Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.

“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.

*

Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.

Yazının Devamını Oku

Afganlar, Suriyeliler... Nasıl bakmalı, ne yapmalı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ağustos 2021
ALTINDAĞ OLAYI ALARM ZİLLERİNİ ÇALDIRMALI

Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?

Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.

Alarm zilleri çalıyor!

Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.

Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.

Tam bu noktada...

Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.

Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.

Yazının Devamını Oku

Meral Akşener’e bir dizi tavsiyesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ağustos 2021
“Borgen” diye bir dizi var.

Bir süre önce epey popüler olmuştu.

*

“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.



Geçti ve izledim.

Yazının Devamını Oku

Yangın havasından çıkıp tatile gitmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ağustos 2021
Milletçe allak bullak olduk.

 

Süreç şöyle işledi:

*

Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.

Bir süre olayın ayırdına varamadık.

- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.

Yazının Devamını Oku

Ben mi meramımı anlatamadım yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ağustos 2021
Olimpiyatlardan gelen güzel haberler nedeniyle herkes gibi ben de mesudum.

Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.

*

Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:

*

Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.

Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.

Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.

Tepin Allah tepin.

Yazının Devamını Oku

Gazetecilere saldırıları kınıyorum ama ayrımsız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ağustos 2021
Şu üç olay, birbiri ardına yaşandı:

- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...

*

- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.




Yazının Devamını Oku

Bunca acının sızısını işte bu muazzam dayanışma dindiriyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ağustos 2021
Halkımız yine muhteşem bir dayanışma içinde.

Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.

*

Gözlemliyorum:

“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.

*

Demet Akalın’a bakıyorum:

Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.

*

Yazının Devamını Oku

Kimsenin merak etmediği konu: Turizm Kanunu Meclis’ten nasıl geçti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ağustos 2021
Orman yangınları başlayınca...

Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.

*

Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.

*

- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.


Yazının Devamını Oku

Nifak yangınına dikkat

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ağustos 2021
Bir yanda orman yangınları...

Bir yanda da nifak yangınları...

*

Nedir nifak yangını?

Mesela şudur:

*

“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.

*

Nedir nifak yangını?

Yazının Devamını Oku

Artık tanınıyorsunuz Turan Aydoğan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ağustos 2021
BU YAZIYI DÜNKÜ GAZETE İÇİN YAZMIŞTIM. EDİTÖRÜM “YERİMİZ BİRAZ SIKIŞIK. BU YAZIYI YARINA BIRAKALIM” DEDİ. “TAMAM” DEDİM. VE BUGÜN... “VAKTİ GEÇTİ” DİYE YAZIYI YAYINLAMAKTAN VAZGEÇMİŞTİM. FAKAT BAKTIM, YAZIDA SÖZÜ EDİLEN MİLLETVEKİLİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA... ŞÖYLE DOLU DOLU BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEMİŞ VE ÇEŞİTLİ BAHANELERE SIĞINMIŞ. BEN DE YAZIYI YAYINLAMAYA KARAR VERDİM. İŞTE O YAZI:

İzlediğim video aynen şöyleydi:

*

Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...

Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.

Trafik polisi de gayet kibar bir dille...

650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.

*

Yazının Devamını Oku

Yangın manzarasında tatile devam etmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ağustos 2021
Duyar kasmayı sevmem.

Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...

“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.

Hatta ve hatta...

Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.

Ne yapsın bu insanlar?

Aniden ortaya çıkmış bir durum.

*

Yazının Devamını Oku

Sosyal medya da yangın kadar tehlikeli bir ortam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Temmuz 2021
Bir taraf “PKK yaktı, teröristler yaktı” diye bağırıyor. Öbür taraf “Otel yapmak için yaktılar” diye bağırıyor.

Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.

*

Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.

Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.

*

Bu ortam var ya bu ortam...

En az yangın kadar tehlikeli.

Yazının Devamını Oku

Elif Çakır’ın tercihine laf etmek kimsenin haddi değildir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Temmuz 2021
Başı örtmek de kişisel bir tercihtir, başı açmak da...

Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.

Peki ya ne yapılır?

Hiçbir şey yapılmaz.

*

Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?

O zaman saygı duymayı denemelisin.

*

Yazının Devamını Oku

Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Temmuz 2021
Adını soyadını yazıyorum:

Ümit Aktaş.

*

Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.

*

Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.

*

Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.

*

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları