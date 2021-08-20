Taliban’la görüşülür mü?

Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
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Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
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Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
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- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
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- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
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- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
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- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
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Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
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Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
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Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
Süreç şöyle işledi:
*
- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
- Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.
*
Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:
*
Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.
Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.
Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.
Tepin Allah tepin.
- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...
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- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.
Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.
*
Gözlemliyorum:
“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.
*
Demet Akalın’a bakıyorum:
Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.
*
Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.
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Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.
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- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.
Bir yanda da nifak yangınları...
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Nedir nifak yangını?
Mesela şudur:
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“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.
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Nedir nifak yangını?
İzlediğim video aynen şöyleydi:
*
Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...
“Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.
Trafik polisi de gayet kibar bir dille...
“650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.
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Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...
“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.
Hatta ve hatta...
Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.
Ne yapsın bu insanlar?
Aniden ortaya çıkmış bir durum.
*
Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.
*
Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.
Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.
*
Bu ortam var ya bu ortam...
En az yangın kadar tehlikeli.
Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.
Peki ya ne yapılır?
Hiçbir şey yapılmaz.
*
Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?
O zaman saygı duymayı denemelisin.
*
Ümit Aktaş.
*
Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.
*
Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.
*
Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.
*
Taliban’la görüşülür mü?
ABD GÖRÜŞÜYOR: Hem de nasıl görüşüyor! Masaya oturuyorlar, anlaşma imzalıyorlar. Öyle ki... Neredeyse devir teslim töreni falan yapacak gibiydiler.
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
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İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Peki bizim muhalefet ne diyor bu konuda?
*
“Türkiye, Taliban’la zırnık temas kuramaz” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
*
Pardon!
Başka bir şey diyen biri var.
İYİ Partili Ahad Andican.
*
Söylediği şu:
*
“Türkiye, Taliban’ı bir tarafa bıraksın. Ahmet Şah Mesut’un oğluna destek versin.”
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Türkiye, Taliban’ı bir tarafa bırakıp Ahmet Şah Mesut’un oğluna destek verse...
Bu seferde...
“Yine maceracı dış politikaya savruldular. Dünya görüşüyor Taliban’la. Sen niye görüşmüyorsun” falan diyecekler.
*
Muhalefeti eleştirince kızıyorlar bana.
*
Ama elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
İnsan biraz dersine çalışmaz mı? Afganistan politikası üzerine biraz kafa patlatmaz mı?
Uzmanlarla bir araya gelmez mi? Raporlar hazırlamaz mı? Taliban’la
görüşmemenin Türkiye’nin çıkarları açısından neye mal olacağı konusuna azıcık da olsa yoğunlaşmaz mı?
*
Hadi bunların hiçbiri yapılmıyor.
Bari Türkiye’de Afganistan’ı en iyi bilen isim olan Hikmet Çetin’le 15 dakikacık bir sohbet de edilemez mi?
TALİBAN’DAN GELEN OLUMLU SİNYALLERE NASIL BAKMALI?
BEN şahsen bu konuda şu iki cümleyi aynı anda kurma taraftarıyım:
*
BİRİNCİ CÜMLE: Taliban’ın ilk mesajları olumlu. Gayet müspet sinyaller veriyorlar. Bu sefer zulmetmeyeceklerini söylüyorlar.
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İKİNCİ CÜMLE: Taliban’a asla güvenmem. Uluslararası meşruiyet için yumuşamış görünseler de fırsatını bulduklarında muhakkak zulmederler.
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NOT: Bu iki cümleden sadece birini cımbızlayıp ön plana çıkaracak olanlara şimdiden teessüflerimi bildiririm.
DOSTLAR, ROMALILAR!
AFGANİSTAN, bir hafta öncesine kadar sokaklarında özgürlük danslarının edildiği süper seküler bir ülke değildi. Laikliğin olmadığı bir İslam cumhuriyetiydi. Çok katı olmasa da dini kurallar geçerliydi.
*
Yani demem o ki... “Taliban şeriat ilan etti, Taliban geldi laiklik elden gitti” falan türü cahilce imalara ve yorumlara kulak asmayın.
*
İşin doğrusu şudur: Afganistan, İslam cumhuriyetiydi, fakat Taliban’ın istediği katılıkta bir İslam emirliği değildi.
KELEBEK KIYAFET ELEŞTİRMENİ OLSAM
NE kadar gaddar olduklarını bilmesek... Sekterliklerinin ne tür zulümlere yol açtığına tanık olmasak... Katılıklarıyla hayatları zindan ettiklerini görmesek... Aşırılıklarının hayatı cehenneme çevirdiğinden haberimiz olmasa...
Şu kıyafetlere bakıp...
“Ne kadar da renkliler” falan diyeceğiz.
*
Kelebek birinci sayfa kıyafet eleştirmeni olsam...
Konuya şu cümleyle dalardım:
“Gaddarlıklarıyla çelişen bir tarzları var. Özellikle ortadaki turunculunun tarzı, çok hip hop.”
ATATÜRK DEMEYEN TERCÜMAN SKANDALI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i ağırlıyor.
Ortak basın toplantısı yapıyorlar ve toplantıda simultane tercüman görev yapıyor.
*
Etiyopya Başbakanı, konuşmasında “Son derece büyük ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde...” diye bir cümle kuruyor.
Fakat o da ne!
Simultane tercümanımız, bütün kelimeleri çeviriyor, Mustafa Kemal Atatürk hariç.
*
Biliyorum, simultane tercümanlık koştur koştur yapılan zor bir iştir.
Ama bu tercümanın yaptığının, simultane tercümanlığın zorluğuyla izah edilecek bir tarafı yok.
*
Nitekim dışarıdan temin edilen bu tercümana bir daha görev verilmeyecekmiş.
HAZİRAN SONUNDAN EYLÜL BAŞINA KADAR TATİL YAPANLARA SORULAR
HİÇ mi sıkılmıyorsunuz oralarda?
*
Evinizi hiç mi özlemiyorsunuz?
*
Eski rutininize alışamamak gibi bir derdiniz de mi yok?
*
İş / güç / mesai / izin gibi sorunlarınızı nasıl hallediyorsunuz?
*
Şorttan, tişörtten, terlikten gına gelmiyor mu?
*
Deniz, kum, güneş... Bir süre sonra baymıyor mu?
*
Aylaklığın getirdiği can sıkıntısıyla nasıl baş ediyorsunuz?
GELENEKSEL NİŞANTAŞI KOMŞU AŞURESİ
SEDEF İybar, benim komşum. Her yıl aşure zamanı muhakkak aşure gönderir. Biraz yorumlu, füzyonlu falan Nişantaşı aşuresi. Ama enfestir. Aşureyi abartılı tatlı olarak bulanların bile seveceği türdendir. Hayatımın en sevdiğim geleneklerinden biri oldu bu aşure.