‘Sezai Temelli’li, HDP’li, İmralılı falan bir fıkra

Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
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Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
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Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
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Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
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Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
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- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
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- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
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- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
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Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
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Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
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Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
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Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
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Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
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Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
*
İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
*
Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
*
İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
*
Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
*
Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
*
Fevzi notları geçti:
*
50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
*
Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
*
Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
*
-
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
*
Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
‘Sezai Temelli’li, HDP’li, İmralılı falan bir fıkra
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
“Asla unutulmaması gereken şey, demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır.”
*
Sezai Temelli’nin bu açıklamasını okuyunca...
Çok komik bir fıkra işitmiş gibi hafiften kıkır kıkır güldüm.
*
Olaya gelin abiler, ablalar!
*
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’ye...
“Asıl muhatap sizsiniz, İmralı asıl muhatap olamaz” diyor.
HDP de Kılıçdaroğlu’na...
“Asıl muhatap İmralı olmalı, biz asıl muhatap olamayız” diye cevap veriyor.
*
Benim bu ibret levhasından çıkarabildiğim beş sonuç var:
*
- BİRİNCİ SONUÇ: HDP, “Beni muhatap almayın” diyen bir parti.
*
- İKİNCİ SONUÇ: HDP, İmralı vesayetinin gönüllü kulu ve kölesi.
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- ÜÇÜNCÜ SONUÇ: HDP, kendi başına karar falan alamaz.
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- DÖRDÜNCÜ SONUÇ: HDP, kendi başına politika falan belirleyemez.
*
- BEŞİNCİ SONUÇ: HDP, normal bir siyasi parti değil.
VIZIR VIZIR TRAFİKTE NAMAZ KILAN ADAM
E-5’TE vızır vızır trafik akıyor.
Adamın biri, bu trafiğin ortasında namaz kılıyor.
*
Bu adam üzerinden...
Din, iman, laiklik, siyaset tartışması yapılmaz.
*
Peki ya ne yapılır?
Şu yapılır:
*
Bu adam, kolundan tutulduğu gibi Arif Verimli Hoca’nın şifalı koltuğuna oturtulmalıdır.
NESİNİ SORUŞTURACAKLARSA
İSTANBUL Teknik Üniversitesi yönetimi...
Yaptığı terbiyesizliği, zorbalığı, tacizi marifet gibi ballandırarak anlatan Celal Şengör’e idari soruşturma açmış.
*
Nesini soruşturacaklarsa!
Daha doğrusu soruşturulacak ne varsa!
*
Olay yeri incelemesi mi yapılacak? Tanıklar mı dinlenecek? Anlattığının doğru olup olmadığı mı saptanacak? Palavra sıkıp sıkmadığı mı kontrol edilecek? Ne çıkacak bu soruşturmadan?
Ballandırarak anlatım, yeterli gelmiyor mu mesela?
5 DAKİKADA BEŞİKTAŞ
SAĞLIK Bakanlığı, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi”ndeki randevu aralıklarını 5 dakikaya düşürmüş.
*
Bir doktor, bir hastayı beş dakikada muayene edebilir mi?
*
Olacak olan şudur:
- İçeri girdin. Selam-sabah. Gitti bir dakika.
- Doktor, kâğıda bir şeyler çiziktirdi. Gitti bir dakika daha.
- Doktor ciğerleri dinledi, öksür-aksır. Gitti üç dakika.
Ve kapanış.
*
El insaf yahu el insaf!
KUYRUKLU BEBEK OFSAYT ÇİZGİSİNDE
FATİH Erbakan ile Mustafa Sarıgül, ittifak yapmalı.
*
Kurdukları ittifakın amblemi de şu olmalı:
*
Kuyruklu bir bebek ofsayt çizgisinde.
BİR MEDENİYET ÖLÇÜSÜ
BİR şehrin caddelerinde, sokaklarında...
Ne kadar az korna sesi işitilirse...
O şehir...
O kadar çok medeni bir şehirdir.
ÇOK ŞANSLISINIZ DOĞAN BEY
DOĞAN Hızlan’ın Ruhi Su yazısını okurken dikkatimi çekti.
*
- Doğan Bey, Ruhi Su’yu gece kulüplerinde dinlemiş.
- Abdülbâki Gölpınarlı ve İsmet Sungurbey’le Kalamış’ta Todori’de gecenin bir vakti “Zahid Bizi Tan Eyleme”yi söylemiş.
- Ruhi Su’nun bozlak derlemelerini dinlerken yanında oturan isim Ahmet Hamdi Tanpınar imiş.
*
Ruhi Su’yu sahnede dinleyememiş ve bu nedenle hayıflanan biri olarak, Doğan Bey’e “Çok şanslısınız” diyorum.
HARARETLE OLMASA DA BİR DİZİ TAVSİYE EDECEĞİM
Dizinin adı: “The Fall”.
Seri katil dizilerine, Belfast şehir manzaralarına, sık yağan yağmurlara, İngiliz dizi dili ve edebiyatına meraklıysanız ve boş vaktiniz varsa izleyin.
*
Derinliği varmış gibi yapıyor ama pek yok. Yani taş gibi değil ama yine de gideri var.
Hararetle olmasa da tavsiye ederim.