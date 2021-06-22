Şenol Güneş için yazdım: Ne zaman istifa edilir ne zaman istifa edilmez

Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
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Yazıda şöyle demiştim:
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“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
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“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Elinde silahla poz veriyor adam.
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Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
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Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
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“Plaja helikopterle inmek.”
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Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
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Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
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Yapmışlar.
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Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
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İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
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Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
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- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
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- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
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Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
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- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
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Benim aklıma şunlar gelir:
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- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
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- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
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- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
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Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
Şenol Güneş için yazdım: Ne zaman istifa edilir ne zaman istifa edilmez
Eğer grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
İstifa akla bile gelmez.
Ne istifası!
Yerin omuzların üstüdür.
*
ORTANIN ÜSTÜNDE NE OLUR?
Eğer ortanın üstü diyebileceğimiz bir seviyede oyun çıkarmışsan...
Birinci ya da ikinci olmuşsan...
Üstün başarı göstermişsen...
İstifa diyene deli derler.
Ayakta alkışlanırsın.
*
ORTA HALLİDE NE OLUR?
Eğer iki galibiyet, bir mağlubiyet gibi kabul edilebilir bir neticeyle çıkmışsan.
“Orta halli” dedirtmişsen.
“Bu takımda iş var” dedirtmişsen.
“Fena değildin be hoca” derler.
İstifa falan istemezler.
*
ORTANIN ALTINDA NE OLUR?
Eğer ortanın biraz altında kalmışsan...
Çok çabaladığın halde istediğin sonucu alamamışsan...
Alınlardaki terler, herkesi etkilemişse...
“Sen gereğini yaptın hoca” derler.
Yine işi istifaya kadar götürmezler.
*
KÖTÜ OYUNDA NE OLUR?
Eğer kötü oyun çıkarmana rağmen bir gelecek umudu yaratmışsan.
“Durun, hemen umudu kesmeyelim” dedirtmişsen.
Belki bir-iki istifa mistifa diyen çıkar ama asla genele yansımaz.
Yani bu durumda bile kurtarabilirsin.
*
KÖTÜNÜN KÖTÜSÜNDE NE OLUR?
Ama eğer...
Kötünün de kötüsü durumuna düşmüşsen.
Fenanın da fenası durumuna düşmüşsen.
Umudun kırıntısını bile bırakmamışsan.
Hiçbir varlık gösterememişsen.
Takımın “turnuvanın en kötüsü” ilan edilmişse...
Kimselerin “istifa” demesine bile fırsat vermeden.
İstifayı basarsın be Şenol Hoca.
SAVAŞ HEZİMETİNE RAĞMEN PAŞİNYAN NASIL KAZANDI?
- Çünkü rakipleri, Rus yanlısıydı. Rusya’nın Ermenistan’da yeniden etkin olmasını sağlayacaklardı. Ermeni halkı, bunu istemedi.
*
- Savaş hezimeti mi, Putin yanlısı yönetim mi? Ermeni halkı, bu soruya “Varsın savaş hezimeti yaşamış olalım, yeter ki Rusya’ya bağımlı olmayalım” diye cevap verdi.
*
- Savaşçı, Rus yanlısı, mantıksız adaylarla doluydu ortalık... Adaylar içindeki en sağduyulusu Paşinyan’dı. Bu nedenle ezici bir üstünlükle kazandı.
*
- Tuzu kuru Ermeni diyasporası ile sorunların pençesindeki Ermenistan halkı, farklı yaklaşımda. O nedenle Paşinyan dediler.
HASTALIK HASTASI
BİRİ karşıma geçip “Yüzün mü sarardı senin?” dese...
Kendimi en yakın hastanenin acil servisinde bulurum.
*
Müjdat Gezen de öyleymiş.
Kendisine “Senin bakışların bir tuhaf, hasta falan mısın” dense...
O da soluğu acil servislerde alırmış.
Ömrü boyunca bu zaafını bilen arkadaşlarının şakalarına kurban gitmiş.
*
Hiçbir yaşam koçundan yardım almadan, internette araştırma yapmadan, herhangi bir doktorla konuşmadan...
Bu hastalığı yendim gibi. (Sonradan nükseder diye korkuyorum ama neyse.)
*
Nasıl mı yendim?
Bir tutam izan, bir tutam idrak, bir tutam akılcılık... Hepsini karıştırdım. Üstüne azıcık sağduyu ilave ederek servis ettim.
Hastalıktan mustarip herkese tavsiye ederim.
OĞUZHAN ASİLTÜRK
SAADET Partisi’ni ‘cumhur ittifakı’na yöneltmek gibi bir eylemlilik içine geçti ya...
Belden aşağı, belden yukarı demeden saldırdılar adama.
*
Arşivlere daldılar, geçmişini kurcaladılar, yalan dolanı servis ettiler, adını değiştirdiğini öne sürdüler, güya insanlık suçuymuş gibi “Ermeni asıllı” olduğunu kanıtlamaya çalıştılar.
*
Her türlü pislik, adilik, çirkinlik...
Ne varsa boca ettiler yani.
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“Doğu’da pusu kültürü vardır, Batı’da düello kültürü vardır” tarzı ırkçılık kokan genellemelerden nefret ederim ama...
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Bulanık suda balık avlama, arkadan vurma, bel altına inme, yalanları dolaşıma sokma, iftira üretme falan...
Bizim siyaset tarzımız genellikle pusucudur maalesef.
BENİM SEVDİĞİM YAĞMUR
- Yağıp yağmama arasında gidip gelmeyecek. Gürül gürül yağacak.
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- Araya korkunç olmayan oranda gök gürültüsü sokacak. Tatlı bir efekt olarak.
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- Havayı karartacak, çok güzel bir ışık kaplayacak her yanı. Sönük, puslu.
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- Beraberinde rüzgâr getirmeyecek. Dik biçimde inecek yeryüzüne.
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- Kısacık yağıp kesmeyecek. Londra yağmurları gibi uzun yağacak.
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- Yağacak yağmasına ama... Altgeçitleri doldurup arabaları ziyan etmeyecek.
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- Çiselemeyi ve ahmak ıslatan tarzı bırakacak. Tartışmasız yağacak.
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- Öyle yağacak ki... Pencereyi açtığında damla girmeyecek içeri.
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- Kafe önünde oturup izlerken... Üzerine bir damlacık bile sıçramayacak.