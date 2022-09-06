Sen kocaman bir şakasın Fehmi Abi

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TÜRKİYE’de Abdullah Gül’ün Millet İttifakı’nın adayı olması gerektiğini savunan iki kişi kaldı:

*

- BİR: Hayrünnisa Hanım.

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- İKİ: Fehmi Koru.

*

Epeydir haber alamıyordum Fehmi Abi’den.

Yine kafayı çıkarmış.

*

Yazdığı son yazı, önüme düştü.

Bir bakayım dedim.

Hay demez olaydım.

Okurken gülmekten içtiğim kahveyi püskürttüm.

*

Beş temel tezi var Fehmi Abi’nin.

Aşağı yukarı şu beş temel tez:

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- TEZ BİR: Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’ın karşısında kazanabilecek neredeyse tek adaydır.

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- TEZ İKİ: Tayyip Erdoğan’ı, Erdoğan’ın tam tersi bir aday değil... Tayyip Erdoğan gibi biri mağlup edebilir.

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- TEZ ÜÇ: Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan gibidir. Hatta onda var olmayan erdemlere sahiptir. Harikadır, şahanedir.

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- TEZ DÖRT: Abdullah Gül’ü çantada keklik sananlar fena halde aldanmaktadır. Gül, aday olmaya hiç ama hiç hevesli değildir.

*

- TEZ BEŞ: Millet İttifakı, eğer en sonunda Gül’ün aday olmasını isterse... Abdullah Gül’ü adaylığa ikna etmekte çok zorlanır. Çünkü Gül, isteksizdir.

*

Hahahahahah!

Bir kez daha hahahhahahah!

*

Fehmi Abi’nin beş tezi de birbirinden komik.

Ama en komiği...

“Abdullah Gül’ü adaylığa ikna etmek hiç kolay olmaz” tezi.

Burası fıkranın, gerçekten de en vurucu kısmı.

*

İlahi Fehmi Abi!

Sen kocaman bir şakasın.

*

Enis Batur’un dediği gibi:

*

Ama sana ne kadar gülebiliriz ki?

GÜL’ÜN ADAYLIĞINA KARŞI MIYIM

KARŞI da değilim.

Taraftar da değilim.

Nötrüm.

*

Bana ne?

İster olur ister olmaz.

Zerre umurumda değil.

*

Ben sadece siyasi izan sahibi olduğunu iddia eden herhangi bir kişinin, Abdullah Gül’ü Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkarmayı aklının ucundan bile geçirebilmesine şaşıran biriyim.

*

Olmaz kardeşim olmaz.

Gül’ü Erdoğan’ın karşısına çıkarırsan...

Erdoğan yüzde 65 ile kazanır.

*

Bu benim iddiam da değil.

Bütün anketlerin haykırdığı en yalın gerçek.

*

İşin tam bu noktasında herkesin aklına gelebilecek soruyu soralım:

*

Madem öyle...

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Erdoğan’ı destekleyenler, neden Abdullah Gül’ün adaylığını teşvik etmeye kalkışmıyorlar?

*

Buna verecek bir cevabım yok.

Bilmiyorum.

Ben onların yerinde olsam Gül’ün adaylığına Fehmi Koru’dan bile daha fazla gaz veririm.

*

Erdoğan’ı destekleyenler neden böyle yapmıyorlar?

Bir varsayım olarak aklıma şöyle bir şey geliyor:

*

Erdoğan’ı destekleyenler bile bu kadar kolay zafer istemiyor olabilirler mi acaba?

İŞTE GELDİM GİDİYORUM

- Nizami şekilde gömlek ütülemeyi öğrenemedim gitti.

*

- Kabuğunu tavaya düşürmeden iki yumurta kıramadım gitti.

*

- Sörf tahtasının üzerinde toplam üç saniye duramadım gitti.

*

- İnşaatlardaki iş makinelerini izlemeyi sevmekten vazgeçemedim gitti.

*

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- Kısa paça, dar pantolona aklımı yatıramadım gitti.

GÜRSEL TEKİN’E TAVSİYELERİM VAR

- Sen artık sadece CHP adına konuşmuyorsun. Bunun farkına var.

*

- Söylediğin her cümle, sadece partini bağlamıyor. Akıllı ol biraz.





*

- “HDP’ye veririz bir bakanlık” dediğinde Müsavat Bey’in bir kartal gibi üstüne atılması kaçınılmaz. Gör bunu.

*

- Konuşurken masanın ayaklarını hesaba katmak gerekir. İçselleştir bunu.

*

- Sorulara cevap verirken yuvarla gitsin. Netlik zamanı olmadığını anla artık.

AH YEMEKSEPETİ AH

SÖYLEDİM bir şeyler. Bekle Allah bekle. Gelmiyor. Yarım saat geçti. Yok. 45 dakika. Yok. Bir saat. Yok. İki saat. Yok.

*

Tepki göstereceğim, bağırıp çağıracağım, şikâyet edeceğim... Herhangi bir mekanizma yok. Arıyorum. Yok. Tarıyorum. Yok.

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*

Söylediğim yeri aradım. “Doğrudan bizi arasaydınız keşke. Yapacağımız bir şey yok. İptal edin” dediler.

*

Ben o ara ekmek peynirle açlığımı çoktaaan bastırmıştım zaten. Aldığım karbonhidrattan sen sorumlusun Yemeksepeti.