Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla

Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.
*
Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:
*
Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.
*
Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...
“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”
*
Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...
O kalıp, şuna dönüşmüş:
*
“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”
*
BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.
*
İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.
Kısacası...
Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.
*
Tezgâh şöyle işliyor:
Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
*
Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
*
Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”
*
Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?
Şu üç şeyi:
*
BİR: Bir Türkiye halkı vardır.
İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.
ÜÇ:
Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Muhalif, solcu falan.
İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.
*
Nedir ihale?
Gelin, detaylarına bakalım:
*
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.
Bunun için de ihaleye çıkmış.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
*
Ve bu adam, son günlerde...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
*
BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
*
Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla
Selahattin Demirtaş, şöyle demiş:
“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”
*
Ne demek bu?
Hadi biraz anlamaya çalışalım.
“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?
*
Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de demokrasi ittifakı mı olacak?
*
İyi ama böyle bir durumda CHP ne olacak? CHP, millet ittifakında mı kalacak? Yoksa HDP öncülüğündeki ittifaka mı geçecek?
*
Millet ittifakının başını çeken CHP, neden millet ittifakını bırakıp HDP’nin öncülüğünde bir başka ittifaka geçsin ki?
*
Sorular... Sorular... Sorular...
Hiçbirinin yanıtı yok.
*
Galiba... Sanırım... Herhalde...
Demirtaş’ın dilinin altında bir bakla var, henüz tam olarak açık etmediği.
Nedir acaba o bakla?
BİLİM KURULU TOPLANIYOR
ESKİDEN...
“Bilim Kurulu toplanıyor” denildiğinde...
Gazetenin birinci sayfasında kocaman bir yer ayırırdık.
“Acaba hangi kararlar çıkacak” diye merakla beklerdik.
Bir heyecan kaplardı hepimizi.
*
Bugünlerde ise...
“Bilim Kurulu toplanıyor” denildiğinde...
Sıfır heyecan...
Sıfır beklenti...
Sıfır merak...
*
Biz mi yorulduk yoksa Bilim Kurulu mu kendi kendini tüketti?
Bilemeyeceğim artık.
YEMEKSEPETİ’NE ARTIK ELİM GİTMİYOR
EN dandik şifreyle girmiştim Yemeksepeti’ne...
“1234” demiş geçmiştim.
*
Yemeksepeti’nin hacklendiğini...
İsimler, adresler ve telefon bilgilerinin siber korsanların eline geçtiğini...
Öğrenince...
Telaşla o dandik şifreyi değiştirdim.
Elimden geldiğince karmaşık bir şifre kullanmaya çalıştım. Beğenmedim. Bir daha değiştirdim. Daha da karmaşıklaştırmaya çalışarak...
*
Sonra “Artık olan olmuştur. Gitti bizim bilgiler” diye bir karamsarlık kapladı içimi... Tetikte beklemeye başladım. Acaba ne türden bir bela gelip de beni bulacak diye...
*
En sonunda iş öyle bir hale geldi ki...
Acıkınca büyük bir iştahla atıldığım Yemeksepeti’ne...
Artık elim gitmez oldu.
İSRAİL’İN AŞILANMASI
“İSRAİL, aşı işini başardı” diyerek...
İsrail’i övüyorlar.
*
İsrail, nüfusunun yüzde 60’ını aşıladı.
*
Eğer bizim nüfusumuz İsrail kadar olsaydı.
Şu ana kadar yaptığımız aşıyla...
Bırakın yüzde 60’ı, nüfusun yüzde yüzünü aşılar, artanını da yoksul ülkelere gönderirdik.
SİYASET TARTIŞMASI YAPACAKLARA TÜYOLAR
Şunu hiç unutmayın: İkna edilmeye yüzde yüz kapalı, sadece bildiğini okuyan ve yargılarını asla değiştirmeyecek tiplerle asla siyasi tartışma yapılmaz. Zorlamayın ve kendinizi üzmeyin.
*
Şu iki tipten de uzak durun: BİR: “Lebalep / Pudra Şekeri / Millet aç” dışında siyasi tezi olmayan tip... İKİ: “Tek parti / Andımız / CHP’deki tecavüzler” dışında siyasi tezi olmayan tip...
*
Şu ortamdan kaçın: Ortamda sürekli din üzerinden ya da sürekli Atatürk üzerinden gerilim çıkarmaya meraklı tipler varsa... Konuyu değiştirmeniz mümkün değildir. Ancak kaçarak kurtulabilirsiniz.
PROVOKASYON KELİMESİNİ PEK SEVMEM AMA
HER alengirli olayın, “Provokasyon” kelimesiyle izah edilme çabası nedeniyle... “Provokasyon” kelimesini pek sevmem.
Ama bu kelimeyi büyük bir gönül rahatlığıyla kullandığım bir yer var.
O yer şurasıdır:
*
Atatürk heykellerine saldırılar!
*
Toplumun büyük çoğunluğunun saygı duyduğu, ülkenin kurucu liderine yönelik bu tür eylemleri karşılayacak tek kelimedir “provokasyon” kelimesi.
Atatürk heykellerine saldırı olaylarına cuk oturmaktadır.
TERAVİH, İFTAR VE KORONA
HALKIMIZ iftarlara çok önem verir.
Lokantalar dolar taşar iftarlarda.
Huzurlu, büyülü bir atmosfer oluşur.
Buna rağmen bu Ramazan’da dışarıda iftar yapamayacağız.
Neden? Çünkü vaka sayılarında neredeyse birinci olduk. Vaka sayıları düşmüyor, artıyor. Tehlike nedeniyle lokantalarda iftar yapamayacağız, toplu iftar davetleri veremeyeceğiz.
Peki ya teravih?
Bu ramazanda teravih camilerde kılınabilecek.
İyi ama teravih sünnettir. Evde de kılınsa olur.
Artan korona tehlikesi göz önünde bulundurularak teravihin evde kılınması öngörülse daha iyi olmaz mıydı?
Geçen yıl vaka sayısı çok daha azken teravihler evde kılınmamış mıydı?