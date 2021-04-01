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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla

1 Nisan 2021

Selahattin Demirtaş, şöyle demiş:

“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”

*

Ne demek bu?

Hadi biraz anlamaya çalışalım.

Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla

“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?

*

Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de demokrasi ittifakı mı olacak?

*

İyi ama böyle bir durumda CHP ne olacak? CHP, millet ittifakında mı kalacak? Yoksa HDP öncülüğündeki ittifaka mı geçecek?

*

Millet ittifakının başını çeken CHP, neden millet ittifakını bırakıp HDP’nin öncülüğünde bir başka ittifaka geçsin ki?

*

Sorular... Sorular... Sorular...

Hiçbirinin yanıtı yok.

*

Galiba... Sanırım... Herhalde...

Demirtaş’ın dilinin altında bir bakla var, henüz tam olarak açık etmediği.

Nedir acaba o bakla?

Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

ESKİDEN...

“Bilim Kurulu toplanıyor” denildiğinde...

Gazetenin birinci sayfasında kocaman bir yer ayırırdık.

“Acaba hangi kararlar çıkacak” diye merakla beklerdik.

Bir heyecan kaplardı hepimizi.

*

Bugünlerde ise...

“Bilim Kurulu toplanıyor” denildiğinde...

Sıfır heyecan...

Sıfır beklenti...

Sıfır merak...

*

Biz mi yorulduk yoksa Bilim Kurulu mu kendi kendini tüketti?

Bilemeyeceğim artık.

Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla

YEMEKSEPETİ’NE ARTIK ELİM GİTMİYOR

EN dandik şifreyle girmiştim Yemeksepeti’ne...

“1234” demiş geçmiştim.

*

Yemeksepeti’nin hacklendiğini...

İsimler, adresler ve telefon bilgilerinin siber korsanların eline geçtiğini...

Öğrenince...

Telaşla o dandik şifreyi değiştirdim.

Elimden geldiğince karmaşık bir şifre kullanmaya çalıştım. Beğenmedim. Bir daha değiştirdim. Daha da karmaşıklaştırmaya çalışarak...

*

Sonra “Artık olan olmuştur. Gitti bizim bilgiler” diye bir karamsarlık kapladı içimi... Tetikte beklemeye başladım. Acaba ne türden bir bela gelip de beni bulacak diye...

*

En sonunda iş öyle bir hale geldi ki...

Acıkınca büyük bir iştahla atıldığım Yemeksepeti’ne...

Artık elim gitmez oldu.

İSRAİL’İN AŞILANMASI

“İSRAİL, aşı işini başardı” diyerek...

İsrail’i övüyorlar.

*

İsrail, nüfusunun yüzde 60’ını aşıladı.

*

Eğer bizim nüfusumuz İsrail kadar olsaydı.

Şu ana kadar yaptığımız aşıyla...

Bırakın yüzde 60’ı, nüfusun yüzde yüzünü aşılar, artanını da yoksul ülkelere gönderirdik.

SİYASET TARTIŞMASI YAPACAKLARA TÜYOLAR

Şunu hiç unutmayın: İkna edilmeye yüzde yüz kapalı, sadece bildiğini okuyan ve yargılarını asla değiştirmeyecek tiplerle asla siyasi tartışma yapılmaz. Zorlamayın ve kendinizi üzmeyin.

*

Şu iki tipten de uzak durun: BİR: “Lebalep / Pudra Şekeri / Millet aç” dışında siyasi tezi olmayan tip... İKİ: “Tek parti / Andımız / CHP’deki tecavüzler” dışında siyasi tezi olmayan tip...

*

Şu ortamdan kaçın: Ortamda sürekli din üzerinden ya da sürekli Atatürk üzerinden gerilim çıkarmaya meraklı tipler varsa... Konuyu değiştirmeniz mümkün değildir. Ancak kaçarak kurtulabilirsiniz.

PROVOKASYON KELİMESİNİ PEK SEVMEM AMA

HER alengirli olayın, “Provokasyon” kelimesiyle izah edilme çabası nedeniyle... “Provokasyon” kelimesini pek sevmem.

Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla

Ama bu kelimeyi büyük bir gönül rahatlığıyla kullandığım bir yer var.

O yer şurasıdır:

*

Atatürk heykellerine saldırılar!

*

Toplumun büyük çoğunluğunun saygı duyduğu, ülkenin kurucu liderine yönelik bu tür eylemleri karşılayacak tek kelimedir “provokasyon” kelimesi.

Atatürk heykellerine saldırı olaylarına cuk oturmaktadır.

TERAVİH, İFTAR VE KORONA

HALKIMIZ iftarlara çok önem verir.

Lokantalar dolar taşar iftarlarda.

Huzurlu, büyülü bir atmosfer oluşur.

Buna rağmen bu Ramazan’da dışarıda iftar yapamayacağız.

Neden? Çünkü vaka sayılarında neredeyse birinci olduk. Vaka sayıları düşmüyor, artıyor. Tehlike nedeniyle lokantalarda iftar yapamayacağız, toplu iftar davetleri veremeyeceğiz.

Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla

Peki ya teravih?

Bu ramazanda teravih camilerde kılınabilecek.

İyi ama teravih sünnettir. Evde de kılınsa olur.

Artan korona tehlikesi göz önünde bulundurularak teravihin evde kılınması öngörülse daha iyi olmaz mıydı?

Geçen yıl vaka sayısı çok daha azken teravihler evde kılınmamış mıydı?

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Kokainci elemanla ilgili AK Parti’nin atması gereken beş adım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Mart 2021
AK Parti Genel Merkezi’nde büro görevlisi olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu adlı elemanla ilgili son durum şudur:

 

Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.

*

Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:

*

Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.

*

Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...

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Alerjiyi azdıralım Atatürk kabartmalı nişan verelim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Mart 2021
28 Şubat sürecinde gazetelerde yapılan haberlere genelde şöyle başlanırdı:

 

“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”

*

Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...

O kalıp, şuna dönüşmüş:

*

“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”

*

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Aşırı acıklı bir çaba: Enver’den yazarlık öğrenme çabası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Mart 2021
Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri söğüşlemesinin iki yöntemi var:

BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.

*

İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.

Kısacası...

Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.

*

Tezgâh şöyle işliyor:

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Kongreden ince çizgiler: Erbakan Hoca’nın hangi geleneği hayata geçti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Mart 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının en önemli yeri, yeni anayasayla ilgili bölümdü. Bütünleştiricilik, birleştiricilik, farklılıkları zenginlik olarak görme, tüm farklılıkların söz sahibi olması açısından...

Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.

*

Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.

Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!

*

Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...

YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR

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HDP grubunda neden ‘Andımız’ konusuna milim girilmedi acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Mart 2021
Atatürk, Türk milletini şöyle tanımlıyor:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”

*

Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?

Şu üç şeyi:

*

BİR: Bir Türkiye halkı vardır.

İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

ÜÇ:

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Finlandiya örneğiyle Enver’in ihalesini temize çıkarmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Mart 2021
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i severim.

Kendisine karşı bir önyargım yok.

Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.

*

Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.

*

Söylediklerini dikkatle dinledim.

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Biraz da bizim Enver semirsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Mart 2021
Enver Aysever diye bir “gazeteci/yazar” var.

Muhalif, solcu falan.

İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.

*

Nedir ihale?

Gelin, detaylarına bakalım:

*

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.

Bunun için de ihaleye çıkmış.

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Andımız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Mart 2021
Danıştay’ın verdiği son kararla Andımız, okullarda okunmayacakmış.

“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...

Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.

*

İşte tam da bu nedenle...

“Andımız” konusunda...

Siyasi partilerin konuşma zamanı.

*

Mesela

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Torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Mart 2021
CHP’nin bir toplantısında kürsüye çıkarmışlar Yıldız Teyze’yi...

Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:

- Açım.

- Torunuma süt alamıyorum.

- Bir dilim ekmeğe muhtacım.

- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.

- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.

*

Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.

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Herkes sadece kendine edilen küfrü mesele ediyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Mart 2021
“Haysiyet düşmanı küfürbazlar” diye nitelendirebileceğimiz bir güruh var.

Bu güruhun temel özelliği şu:

*

Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.

*

Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.

Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.

Korona olduğu için hastaneye kaldırılan

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CHP’ye transfer olan Cihangir İslam, Anıtkabir konusunda aynı fikirde mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Mart 2021
Saadet Partisi’nden istifa eden bağımsız milletvekili Cihangir İslam, CHP’ye transfer oldu.

Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.

*

Bu arada...

Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...

Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:

*

“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”

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İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Mart 2021
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadınlar Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, iki kadın siyasetçinin şahsında tüm kadınları kutladı.

Kim bu iki kadın siyasetçi?

- Biri Meral Akşener.

- Diğeri Pervin Buldan.

*

Ortalık bir anda karıştı.

Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!

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Biden Erdoğan’ı aramamış

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Mart 2021
Adam... Bir muhalif.

Adam... Bir Erdoğan karşıtı.

Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.

*

Ve bu adam, son günlerde...



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Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Mart 2021
Fezlekeler konusunda...

İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:

*

BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.

İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.

*

Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...

Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.

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Neden Teoman Sancar neden?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Mart 2021
Şantaja maruz kaldığı ortaya çıkan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, açıklamalar yapmaya başladı.

Söyledikleri şunlar:

*

“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”

Çok net bir açıklama bu.

Meydan okuyor Teoman Bey.

Ayrıca kendinden de çok emin.

*

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