Seçil, Arda, Terim falan

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SEÇİL ERZAN

DOLANDIRICILIK TARİHİNE GEÇER



Ayrıca Dilan Polat’tan daha uyanık olduğu da kesin.

Düşünsenize:

Memleketin ünlü futbolcularının bavullarla bankasına getirdikleri paraları, hiçbir resmi banka işlemi yapmadan tokatlayabiliyor.

Dünya dolandırıcılık tarihinin yeniden yazılmasına yol açacak bir olaydır bu.









FATİH TERİM

SIYRILMA BECERİSİNE BRAVO



Seçil Erzan’ı futbol dünyasıyla tanıştıran isim.

Düşünsenize:

Olayın bütün kahramanları ondan söz ediyor. İşin her aşamasında onun adı geçiyor. Her ifadede o var. Fonun adı bile onun adı.

Ve fakat...

Savcılığın sorularını yanıtlarken söylediği aşağı yukarı şu:

“Görmedim, duymadım, bilmiyorum, ben de mağdurum.”

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İşin içinden sıyrılma becerisine bravo doğrusu.



ARDA TURAN

BAŞINA GELEN TAMAHTAN



Yüz liranın bir ayda üç yüz lira olmasının, normal piyasa koşullarında imkânsız olduğunu bilmiyor sanırım.

Ya da şöyle söyleyeyim:

Biliyor ama yine de imkânsızın peşinde koşuyor.

Doğuran kazanın bir gün öleceğini hiç düşünmemiş.

Saadet zincirinin bir gün kopacağını hiç aklına getirmemiş.



OPPENHEİMER İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM



* Bu ne ya? Fizik dersi gibi.

* Kopuyorum filmden.

* Filmde kalmak için harcadığım çabaya 8.3 veriyorum.









* Tanıdığım tek fizikçi Muharrem İnce’dir.

* Fizik tarihi ve bilim felsefesi çalışmadan izlenmez bu film.

* Hele Amerikan tarihini ezberlemeden hiç izlenmez.

* Esniyorum.

* Dayanmaya çalışıyorum.

* Oyuncuların hepsi baba oyuncular yalnız.

* Bu filme dayanmak atomu parçalamaktan bile daha zor.

* Aha! Uyumuşum.

* “Filmi izlerken sıkıldım” diyeni dövüyorlar mı acaba? Çünkü böyle diyene rastlamadım.



AKŞENER / DİKBAYIR



Kimdir Ümit Dikbayır?

*

Daha düne kadar...









İYİ Parti’nin en önemli ismiydi. Akşener’in en itimat ettiği kişiydi. Partinin kasasını, ona teslim etmişti.

*

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Dikbayır, bir süredir zehir zemberek açıklamalar yapıyor İYİ Parti ve Akşener’le ilgili olarak.

Yenilir yutulur olmayan iddiaları dile getiriyor.

Akşener’in cevaplaması gereken tonla şey söylüyor.

*

Meral Akşener de “Edep, ahlak, hayâ duygusu siyasette çok önemlidir” diyerek Dikbayır’a yanıt veriyor.

*

Bu tartışmadan benim çıkardığım sonuç şudur:

*

Bir dava uğruna yola çıkmış bir lider ve onun en itimat ettiği bir isim arasında bunlar yaşanıyorsa...

Ortada ne dava vardır ne lider vardır ne de itimat vardır.



OPERASYON ÇEKİYORLAR SÖZÜNÜ HİÇ SEVMEM AMA



İrlanda, Filistin dostu bir ülke.

İsrail’in Gazze katliamına en sert tepki bu ülkeden geldi.

*

Ve tam da “Helal olsun sana İrlanda” falan diyecekken...









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Cezayir kökenli bir adam, Dublin sokaklarında çocukları bıçaklamaya başladı.

Sonra Dublin’de isyan başladı. Tanklar sokaklara indi.

*

“Operasyon çekiyorlar” tabirini kullanmayı sevmem.

Ama İrlanda’ya galiba bir operasyon çekiliyor.



BAKANLARIN BASIN DANIŞMANLARINA RİCA



Sayın basın danışmanı.

Bakanınız adına sosyal medyada yaptığınız paylaşımları, ayrıca gazetecilerin telefonlarına mesaj olarak göndermekten vazgeçin.

Çünkü sosyal medyada yaptığınız bu paylaşımlar, zaten gazeteciler tarafından görülüyor, okunuyor, biliniyor.

Bilinen bir paylaşımı, gazetecilere ayrıca mesaj olarak göndermenin ne bir yararı olur ne de bir sonucu.

*

Sayın basın danışmanı.

Sosyal medya paylaşımı yapmak başka bir şeydir, gazetecilerle iletişim kurmak başka bir şeydir.

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Bu ikisini birbirine karıştırmayın.

*

“Bak ben sosyal medyada paylaştım, sen de istersen oradan al haber yap” anlamına gelen bir tutum, basın danışmanlığı yapmak demek değildir.

ADİLE NAŞİT KİM OLUR



Gani Müjde, Adile Naşit’in hayatını film yapacakmış.

*

En mühim, en merak edilen, en can alıcı soru şu:









Hangi oyuncu canlandıracak Adile Teyze’yi?

*

Dön dolaş hep aynı isimler tarikatının müritlerinin ortaya attığı isimlere şöyle bir bakalım:

*

Farah Zeynep Abdullah diyenler var.

Adile Teyze yaşasaydı, “Farah’ın benimle ne alakası var ayol” derdi.

*

Merve Dizdar diyenler var.

En küçük bir çağrışım bile yaratmıyor Adile Naşit’le Merve Dizdar.

*

Ezgi Mola diyenler var.

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Belki. Olabilir. Ama asla içe tam olarak sinmiyor.

*

Adı geçenlerden bir tek Ecem Erkek’e “olur” diyorum.

Adile Naşit’i başarıyla canlandıracak tip ve kapasite kendisinde fazlasıyla var.