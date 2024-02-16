Sarıgül sorumlu devlet adamı gibi

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Fakat bu kez hakkını teslim etmek zorundayım.

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Memleketi Erzincan İliç’te yaşanan faciayla ilgili olarak geçen akşam Tarafsız Bölge’de konuğumuz oldu.

Facianın yaşandığı yere çok yakın bir evden katıldı canlı yayınımıza.

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Program boyunca...

- Felaketi siyasallaştırmadı.

- Sükunetini korudu.

- AFAD organizasyonunu, Vali’yi, sahada yapılan çalışmaları övmekten kaçınmadı.

- Meclis’te bir araştırma komisyonunun kurulması için CHP olarak teklif verdiklerini, AK Parti ve MHP’nin de bu teklifi kabul ettiğini açıkladı. Bunun kıymetli olduğunu söyledi.

- Şirkete yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

- Denetim sorunlarına dikkat çekti.

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İki şey söyleyeceğim:

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- BİR: Ağırbaşlılığıyla, sükunetiyle, yatıştırıcı üslubuyla Mustafa Sarıgül, tam bir devlet adamı sorumluluğuyla hareket etti.

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- İKİ: Belki keskin muhalifler Sarıgül’ün bu yaklaşımından hoşlanmamış olabilirler ama şunu bilsinler: Böyle bir üslup, CHP’ye kaybettirmez, kazandırır.

HAMZA DAĞ ŞAŞIRTTI BENİ

AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ, geçen akşam Tarafsız Bölge’deydi.

Program boyunca...

- Bir kere bile CHP demedi.

- Bir kere bile Tunç Soyer eleştirisi yapmadı.

- Bir kere bile rakibine laf dokundurmadı.

- Bir kere bile negatif cümle kurmadı.

- Bir kere bile geçmiş dönem edebiyatına girmedi.

- Bir kere bile uçuk vaatlerde bulunmadı.

- Bir kere bile projelerinden sapmadı.

- Bir kere bile İzmir seçmenini ayrıştırmadı.

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“Vay be! Demek ki böyle de siyaset yapılabiliyormuş. Vay be! Demek ki böyle de seçim yarışı yürütülebiliyormuş” dedirtti bana.

İRFAN DÖNGÜSÜ

İRFAN Değirmenci’nin milletvekili seçimindeki durumu şöyleydi:

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Halk TV’de tarafsız gazetecilik yapıyordu. / İzmir’e TİP’ten milletvekili adayı oldu. / İzmir’e ne kadar âşık olduğunu anlattı durdu. / Zafer kazandıklarında sabaha kadar partileme hayali kurdu. / Kazanamadı. / Halk TV’de tarafsız gazetecilik yapmaya devam etti.

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İrfan Değirmenci’nin bu yerel seçimdeki durumu şöyle:

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Halk TV’de tarafsız gazetecilik yapmaktaydı. / Çankaya’ya TİP’ten belediye başkan adayı olmuş durumda. / Ankara’ya ne kadar âşık olduğunu anlatıyor. / Zafer kazandığında partileyecek mi, henüz açıklamadı. / Kazanamazsa Halk TV’de tarafsız gazetecilik yapar mı yapmaz mı, henüz bilinmiyor.

ALKOLLÜYKEN YAKLAŞMA

ESKİDEN alkollüyken Twitter’a girip bir şeyler yazanlar, sabah uyandıklarında “Eyvah! Neler de yazmışım böyle” falan diyerek hızla yazdıklarını siliyorlardı.

Bu yüzden sık sık uyarı yapılırdı.

“Aman alkollüyken girmeyin Twitter’a” diye.

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Yeni dönemde alkollüyken Twitter’a pek giren olmuyor, olsa da pek dikkat çekmiyor. Artık alkollüyken Instagram’da canlı yayın açma olgusu daha bir moda.

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Alkollü kafayla canlı yayın yapıyorlar, ayık kafayla kıyısından bile geçmeyecekleri konulara dalıyorlar, küfürler kıyametler falan.

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Niye yazdım bunları?

Serdar Ortaç, almış alkolü, açmış canlı yayını, utanç verici şekilde saydırmış da saydırmış, sonra da “Hiçbir şey hatırlamıyorum abi, çok pişmanım” demiş.

Bu nedenle yazdım.

HELVANIN EN İYİSİ TİRE’DE ORTAYA ÇIKTI

BİR dostum, “Sana Tire’den helva getirdim” dedi.

Açtım, bir tattım. Vay arkadaş! Bu nasıl helvadır. Bin iki yüz elli yıllık İstanbul helvacılarında bile yok böyle helva lezzeti.

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Tire’de üretiliyormuş bu helva. “Özeniş” isimli bir firmanın butik mi butik üretimiymiş. Dededen toruna yaptıkları bir işmiş.

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İzmir’in Tire ilçesine yolu düşenlere hararetle tavsiye ediyorum.

Tire çarşısındaki helvacı dükkânına mutlaka uğrayın. Özellikle fıstıklı helvası çok iyi. Fiyatlar da çok ama çok uygunmuş.

MASKELİ BALO

İLİÇ’te Halk TV muhabiri, kamera açıkken “burada zehirli hava soluyoruz” mesajı vermek için maske takıyor. Kamera kapanınca da maskeyi çıkarıyor.

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Ne diyordu Yeni Türkü’nün meşhur şarkısı?

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“Tak etti canıma bu maskeli balo / Ve onun sahte yüzleri.”

OYUNCUYU OYNADIĞI ROLLE ÖZDEŞLEŞTİRMEK

ÖZGÜR Özel, Ankara’da Erdal Beşikçioğlu’nun kolunu kaldırmış şöyle diyor:

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“Ben ona bakınca kahraman Türk polisini görüyorum. Ben ona bakınca vatandaştan yana valiyi görüyorum.”

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Erdal Bey’i oynadığı rollerle özdeşleştirmiş Özgür Bey.

İnsan bunu görünce “İyi ki Polat Alemdar’ı aday yapmamışlar” diye içinden geçiriyor.

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Özgür Özel’in Necati Şaşmaz’ın kolunu kaldırıp “Ben ona bakınca attı mı vuran adam gibi adam görüyorum” falan dediğini düşünsenize.

OMG!

MADENLERE KARŞI İKİLİ DURUŞ ÖNERİSİ

- BİR: Maden düşmanlığına hayır diyelim. Memleketimizdeki madenlerin çıkarılmasına tam destek verelim. Oyuna gelmeyelim. Sınır ötesi kara propagandalara aldanmayalım.

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- İKİ: Madenlerle ilgili izin, denetim süreçlerinin en sıkı şekilde izlenmesini talep edelim. Göz açtırılmamasını isteyelim. Teftiş edenleri bile teftiş edelim. İhmal edenlerden hesap soralım. Burunlarından getirelim.