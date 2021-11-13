Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı

Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
*
Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
-
BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
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- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
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- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
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- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı
BİR: İnternetten leblebi, çekirdek satar gibi Samuray kılıcı satılmasının önüne geçilmeli. Samuray kılıcına ulaşım, bu denli kolay olmamalı. Bu tür kılıçların, “Hediyelik eşya” kategorisine alınmasına yasak konmalı.
- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
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- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
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- DÖRT: Psikolojik açıdan hasta olduğu doktor raporlarıyla sabit olmayan katiller için, elde hiç veri yokken “sorunlu” denmemeli. Yargıyı etkileyecek bu tür yaklaşımlardan kaçınılmalı.
*
- BEŞ: Bu tür cinayetlerin ardından maktulden ziyade katile odaklanılmalı... Maktulün fotoğraflarından ziyade katilin fotoğrafları yayınlanmalı. Katilin elde bir tane fotoğrafı varsa... Onunla yetinilmeli.
MÜSTEKBİR / MUSTAZAF
İSLAMİ terminolojide çok önemli iki kavramdan biri “müstekbir”, diğeri de “mustazaf”...
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“Müstekbir” şu demektir:
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Kendini üstün gören, kibirlenen ve gerçeği kabul etmeyen kimse.
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“Mustazaf” şu demektir:
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Ezilen, küçük görülen, güçsüzlüğü nedeniyle etkisiz kalan kimse.
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Ordu’nun Gürgentepe Belediye Başkanı’nın makam odasında iki kadın çalışanına davranışının videosunu izledim.
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Belediye başkanı ile iki kadın çalışan arasındaki tartışma konusundan tamamen bağımsız olarak söylüyorum:
*
Gürgentepe Belediye Başkanı...
Hali, edası, hitap biçimi, kabalığıyla tam bir müstekbir gibiydi.
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İki kadın belediye çalışanı ise...
Halleri, edaları, hitap biçimleri, nezaketleriyle tam bir mustazaf gibiydiler.
TANJU ÖZCAN’IN DİZİSİ ÇEKİLSİN
BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı düşmanlığının dozunu gitgide daha çok artırıyor.
*
Şimdi de yabancıların nikâhını yüz bin liraya kıyacağını söylemiş.
*
Kendisi gibi olmayana, kendisinden farklı olana, yabancıya düşmanlıktan başka bir şey değil bu.
*
Bu tür adamların ve olayların 60 sene, 70 sene sonra dizisini çekip “Vah vah, neler yaşanmış öyle, ne acılar çekilmiş, ne gaddarlıklar olmuş” falan diye ağlaşıyoruz.
*
Tanju Özcan’ın dizisini çekmek için 60 sene, 70 sene beklemeyelim.
Şimdiden çekelim dizisini.
Ağlaşacaksak şimdiden ağlaşalım.
VAR BÖYLELERİ
HER cümlesinin sonunu...
- Anladın mı?
- Anladın sen onu.
- Anlatabildim mi?
- Anladın!
Falan diye bitirenler var.
*
Böyle konuşanlarla yaptığım sohbetlerden sonra felaket yorgun hissediyorum kendimi.
*
Yorgunluğumun nedenini de buldum:
Üç yüz elli üç kere kafa sallamak.
SON GÜNLERDE İZLEDİKLERİM
- SAHTEKÂR: Geçen akşam izledim filmi. Yorumum şudur: İzlemezsen bir şey kaçırmış olmazsın ama izlersen pişman da olmazsın.
*
- UNLIKELY MURDERER: 1986 yılında sinemadan çıkarken öldürülen İsveç Başbakanı Palme’nin katilini anlatan bir dizi. Yorumum şudur: Dizi izlemiş gibi olmuyorsun, Olof Palme suikastıyla ilgili bilgilendirilmiş gibi oluyorsun.
*
- GLORIA: Bu bir dizi... Oturdum izledim. Yorumum şudur: Soğuk Savaş dönemi casusluk hikâyelerine meraklıysanız, Portekiz’i seviyorsanız, ufak kasabalara düşkünseniz... Size uygundur. Değilseniz, kaçın.
ATTİLÂ İLHAN’IN KARDEŞİ NEDEN YAZAR OLMADI?
BİZİM İhsan Yılmaz, geçenlerde Kültürazzi köşesinde Attilâ İlhan’ın 70 yıl sonra hurdacıdan çıkan mektuplarını yayınladı.
*
Attilâ İlhan, kardeşi Cengiz İlhan’a yazmış mektupları.
Her cümlesi fişek gibi olan mektuplarda Attilâ İlhan, kardeşini yazar olmaya teşvik ediyor.
Ama ne teşvik!
*
“Yaz” diyor. “Yayınla” diyor. “Sen yazamayacak adam değilsin” diyor. “Kabiliyetlisin” diyor. “Sen lanse edilen yazarlardan daha iyisin” diyor. “Sanatçı yaratılmışsın” diyor.
Diyor da diyor yani.
*
Peki ama sonuç?
Sonuç şu: Merhum Cengiz İlhan, yazarlıkta devam etmiyor, çok ama çok başarılı bir avukat oluyor.
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Attilâ İlhan gibi bir büyük ustanın bunca yüreklendirmesine karşın Cengiz İlhan’ın edebiyat alanında varlık gösterememesinin nedeni ne olabilir?
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Bir süredir bunun üzerinde düşünüyordum. Şöyle bir yanıt buldum:
Galiba Cengiz İlhan, Attilâ İlhan’ı geçemeyeceğini bildiği için edebiyattan vazgeçti.
‘AKSAKAL’IN SAKALLA ALAKASI YOK
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi’nde...
“Sayın Binali Yıldırım’ı Türk Dünyası Aksakallar Konseyi’ne Türkiye’nin aksakalı olarak atadık” deyince...
“Ama Binali Yıldırım’ın sakalı yok ki” diyenlere arz ederim:
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Türkiye dışındaki Türk ülkelerinde “Aksakal” tabiri, çok kullanılan bir tabir. Bilge kişi, yol gösteren anlamında kullanılıyor. Ama kelime anlamının dışında siyasi anlamı da var. Orada da istişare ve danışma meclisinin üyesi anlamında kullanılıyor. “Aksakallar Konseyi”nin adı da buradan geliyor.