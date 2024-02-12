Sahipsiz köpek olayına karşı en somut teklif

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İlk kez sokak köpekleriyle ilgili olarak merhamet temelli şahane ve somut bir çözüm teklifi geldi.

Teklif, dünkü Hürriyet’in manşetinde yer aldı.

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Alpak, üç yüz öğrenciyle beş yılda olayı kontrol altına alabileceklerini söylüyor.

Ve bu işi nasıl yapacaklarını tane tane anlatıyor.

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Çözümsüzlük çözüm değildir.

İlgililerin hiç vakit kaybetmeden Hasan Alpak Hoca’yla ortak bir proje geliştirmesinde sayısız fayda var.

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ENTERESAN BİR HANIM: ŞÜKRAN HANIM

Şükran Kütükçü ismini hepimiz öğrendik.

Kendisi Meclis’teki oda kriziyle anılıyor son günlerde.

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Ben yaşanan oda krizinden ziyade dünkü Hürriyet’te Bülent Sarıoğlu’nun kaleme aldığı Şükran Kütükçü portresindeki şu bilgilere takıldım:

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“Özel hayatının mahremiyetine önem veren Kütükçü’nün geçmişte evlenip evlenmediği, henüz evli olup olmadığı, çocuk sahibi olup olmadığı, hatta doğum tarihiyle ilgili bile kamuoyuna yansıyan bilgi bulunmuyor.”

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Hazır CHP’de hırpalanmışken acaba bir istihbarat servisine mi geçse Şükran Hanım.

Çünkü bu denli mübalağalı ketumiyet kabiliyeti, kolayca harcanmamalı.

TEMURCİ TRAVMASI

CHP listesinden Meclis’e giren Gelecek Partisi Milletvekili Selim Temurci, “Murat Kurum, tıpkı Kadir Topbaş gibi. Ben İstanbul’da Murat Kurum’u destekleyeceğim” demiş.

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CHP’liler öfkeli. CHP’liler isyanda. CHP’liler travma geçiriyor.

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Bu öfkeye, bu isyana bir isim vermek gerekirse...

“Temurci travması” diyebiliriz.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ partilere verdiği 39 milletvekilini göz önünde bulundurursak...

CHP’lileri 38 travmanın daha beklediğini söyleyebiliriz.

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TIRTIKLAMA PARTİLERİ

Yeniden Refah’a destek verenler:

CHP’li ekranlar, CHP’li kalemler.

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DEM’in seçime asılmasını isteyenler:

İktidara yakın ekranlar, iktidara yakın kalemler.

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Sonuç:

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Bu iki parti de kaybettirme partileri olarak konumlanmış durumda.

Sloganları şu: Ne kadar tırtıklarlarsa o kadar iyi.







ATA / CEM

- İkisinin de modası geçmiyor.

- İkisinin de yeri ayrı.

- İkisinin de kendi tarzı var.

- İkisinin de biletleri yok satıyor.

- İkisi de sahnede tartışmasız kral.







KANAL D MAGAZİN’İ İZLERKEN

Cumartesi öğle saatleri.

Kanal D’de magazin programını izliyorum.

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Kral Charles’ın kanser olduğu haberi, “Karadır bahtım kara” türküsü eşliğinde veriliyor.

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İsveç’te karlar içinde yapılan defilenin haberi, “Karlı kayın ormanında” şarkısı eşliğinde veriliyor.

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Bayıldım. Güldüm. Hoşuma gitti.

BAYRAMPAŞA’DA KADIN ADAY

AK Parti’nin Bayrampaşa adayı İlknur Kovaç Bayraktar’ı sosyal medyadan izliyorum.

Karınca gibi çalışıyor. Hep sokaklarda, hep toplantılarda, hep ev gezmelerinde.

Kadın adaylara karşı zaafım var:

Bu nedenle dikkatimi çekiyor İlknur Kovaç Bayraktar.

Bayrampaşa, AK Parti’deydi. Yani İlknur Hanım, partinin iddialı olduğu bir ilçede aday gösterilmiş.

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Parti önemli değil. İstanbul’a ne kadar çok kadın eli değerse o kadar iyi olur.

KARAKOYUNLU VE FÜRUZAN

- YILMAZ KARAKOYUNLU: Vefat ettiğini öğrendiğim anda aklımdan geçenler şunlardır: 90’ların siyasetine damga vurmuş bir isimdi. Katıksız Mesut Yılmaz’cıydı. Onunla gazeteci olarak görüştüğümde ben hep konuyu kitaplarına getirirdim, o ise ısrarla siyaset konuşmak isterdi. Birikimi müthişti. Türkçeyi çok güzel konuşurdu.

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- FÜRUZAN: Vefat ettiğini öğrendiğim anda aklımdan geçenler şunlardır: ‘Parasız Yatılı’ kitabını okumuş, çok beğenmiştim. Tesadüfe bakın: O günlerde gittiğim kitapçının kapısında “İmza Günü / FÜRUZAN” başlıklı bir ilan... Elimde ‘Parasız Yatılı’ kitabıyla gittim imza gününe. Çok zarif bir ilgiydi karşılaştığım. O günü hiç unutamam.

KEDİNİN AHI İNDİRİR ŞAHI

İbrahim Keloğlan diye bir adam, oturduğu sitenin asansörüne giren bir kediciği, altı dakika boyunca dövmüş. Zavallı kedicik, gördüğü bu inanılmaz şiddet nedeniyle oracıkta can vermiş.

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İbrahim Keloğlan denilen adam, hâkim karşısına çıkmış. Duruşmada kendisine “iyi hal indirimi” yapılmış.

Bir kediyi döverek öldüren bir caninin iyi halinin Allah belasını versin.

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Hiç unutmayın:

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Anadan öksüz babadan yetim kedilerin ahı, indirir şahı. Kedilerin ahını alan asla iflah olmaz.