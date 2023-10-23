Polat’lar Talu’lar

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Dilan Polat ve Engin Polat...

Kıvanç Talu ve Beril Talu...









Bu iki çiftle ilgili her gün yeni bir spekülasyon üretiliyor.

*

Kaçtılar, kaçacaklar.

Yırttılar, yırtacaklar.

*

Bu iki çiftle ilgili hemen her gün yepyeni iddialar ortaya atılıyor.

İşin içinde sadece magazine dayalı dedikodular yok.

Dolandırıcılık suçlamaları var, vergi kaçakçılığı iddiaları var.

Talu çiftinin Portekiz’e kaçtığını söyleyenler de var Gürcistan’a kaçtığını söyleyenler de var.

Polat çiftinin durumu ise muamma.

Kimileri “kaçtılar” diyor, kimileri de yırtmanın başka yollarını aradıklarını söylüyor.

*

İlgili mercilerin, Adalet Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın bu iki çiftle ilgili giderek artan spekülasyonlara son verecek bir adım atmalarının vakti geldi de geçiyor bile.

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Tam bu yazıyı kaleme alırken iddialara yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir açıklama geldi.

Başsavcılık, Polat çiftine yurtdışı çıkış yasağı konulduğunu belirtti.



HELAL OLSUN SANA HEMŞERİM



Yozgatlı bir çiftçi, tarlasına “Cumhuriyet 100 yaşında” cümlesini işlemiş.









*

Trakya çiftçisi yapsa yeri göğü yıkacak olanlar, Yozgat çiftçisi yapınca pek ses vermiyorlar.

*

Yozgat işte budur diyor ve hemşerimi canı gönülden kutluyorum.

NEW YORK VE LONDRA’DAKİ FİLİSTİN MİTİNGLERİNE DAİR



- Çok kültürlü iki şehirde resmen vicdan ayaklanması var.

*

- Batının vicdanlı insanları, susmuyor. Susturulamıyor.









*

- Batı kamuoyu, artık İsrail’in gaddarlığından ve şımarıklığından bıktı.

*

- İsrail, ülke yönetimlerini kafalayabiliyor ama halkları asla.

*

- İsrail yanlısı medya, resmen etkisiz.

TÜRKİYE’NİN EN SEVDİĞİM İLÇELERİ



SEFERİHİSAR: Kasaba sıkıntısı, kıyısından bile geçmez.









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HALFETİ: Bir tarih ve medeniyet ilçesi. Bambaşka bir atmosfer.

AMASRA: Sinematografik bir ilçe. Bol fotoğraf çektirmelik.

ÜRGÜP: Toprak kokan bir ilçe. Sarı mimarisi çok etkileyici.

SAFRANBOLU: Aşırı turistik hale getirilmesi kötü ama yine de asaletini koruyabiliyor.

ÇAMLIHEMŞİN: Yaylaları ayrı, dereleri ayrı, evleri ayrı güzel. Kazım Koyuncu şarkıları eşliğinde gezilesi kasaba.



TERCİHLER



- Londra mı, Paris mi: Tabii ki Londra.

*

- Sosyal medya mı, gerçek hayat mı: Azıcık sosyal medya, çokça gerçek hayat.

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- Yaz mı, kış mı: Pastırma yazına bile hayır. O derece kış.

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- Kedi mi, köpek mi: Sekter.

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- Mısır mı, Katar mı: Son günlerde Mısır valla.

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- Vampir filmi mi, zombi filmi mi: Mahsun Kırmızıgül filmini bile tercih ederim bu ikisine.

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BİR FİLİSTİN DOSTU: FİDEL CASTRO



Fidel Castro, tam bir Filistin dostuydu.









70’li yıllarda İsrail’le diplomatik ilişkilerini kesmişti. Arafat’ı devlet başkanı gibi ağırlamıştı. Küba’ya Filistin Büyükelçiliği açmıştı. BM’nin İsrail aleyhine aldığı kararlarda etkin rol oynamıştı. 1987’de intifadaya tam destek vermişti. Yaşanan her İsrail katliamında en güçlü ses Fidel’den çıkmıştı.

Saygıyla anıyorum Fidel Castro’yu.



SİYASİ NİHİLİZM



- Artık kimse Kemal Kılıçdaroğlu tartışması yapmıyor.

- Artık kimse Kılıçdaroğlu tartışmalarını izlemiyor.

- Artık CHP’nin kurultayını pek merak eden yok.

- Artık muhalefetin seçim kazanmasını umut eden kalmadı.

- Artık siyasete yönelik çok derin bir kayıtsızlık var.

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- Artık yaklaşan yerel seçimler bile yeterince heyecan yaratmıyor.

- Artık bir uyanış, bir silkiniş beklentisine de pek rastlanmıyor.

- Artık bir boş vermişlik egemen her tarafta.