Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar

Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
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BİRİNCİ AÇIKLAMA:
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Adayımız popüler biri olmayacak.
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İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
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Özellikle de isimlerini vererek.
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- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
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Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
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Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
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Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
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İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
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BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
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Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
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Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
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Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
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“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
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Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
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“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
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Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
*
İşte çok net biçimde söylüyorum:
*
“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
*
HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
*
HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
*
“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
*
Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
*
Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar
Sosyal medyanın insanı riyakâr yapan bir tarafı var.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Gündelik hayatta mizah duygusu neredeyse sıfır olan bir kişilik, sosyal medyada güya çok ince gören espriler yapma gayreti içinde.
*
Bir bakıyorsun:
*
Kişilik olarak acımtırak, kekremsi ve gayet sevimsiz bir tip, sosyal medyada “Aman da bakın biz ne de ponçiğiz” diye rol kesiyor.
*
Kısacası...
Sosyal medya...
Olduğu gibi görünmeyenlerin, göründükleri gibi olmayanların dünyası haline gelmiş durumda.
AT ÜSTÜNDE KUŞLAR GİBİ SEKEN BABACAN
ALİ Babacan ve eşi, at üstünde poz vermişler.
Ali Bey, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına şunu yazmış:
*
“Benzin fiyatlarını görünce biz.”
*
İşte size...
Çok şeker, çok ponçik, çok z kuşağının dilbazı olmaya çalışıp laf sokarken...
Bariz bir çuvallama örneği.
*
Öyle beyazın beyazı bir Müslüman ki Ali Babacan...
Bırakın ata binmeyi, ata yaklaşmanın bile benzin fiyatlarını seksen sekize katlayacağının farkında değil.
*
Benzin fiyatlarına gönderme yaparken...
“Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” demeye meyilli bir Fransız Kraliyet Ailesi mensubu gibi takılıyor ama ne kendisi farkında bunun ne de üstüne bindiği at.
MÜSTERİH OLMASAK ÇOK DAHA İYİ OLUR
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Giresun’da yaptığı konuşmada şunları söylemiş:
*
“Artan vaka sayıları konusunda Sağlık Bakanı’nız olarak yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz.”
*
Aman Sayın Bakan.
Maskeydi, mesafeydi millet zaten bıkmış durumda.
Bir de siz çıkıp “Endişe etmeyin, müsterih olun” falan derseniz, bu millet hepten tüm kuralları boş verip... Bırakın tokalaşmayı şapır şupur öpüşmeye başlar.
*
Yani demem o ki Sayın Bakan...
Müsterih olmamız gerekiyorsa bile müsterih olmamızı söylemeyin çok rica ediyorum.
İMAMOĞLU KIVAMI
BENİM görebildiğim kadarıyla...
Ekrem İmamoğlu konusunda iktidar cenahında kafalar karışık.
*
Kimileri...
Balıkçı meselesini uzattıkça uzatıyorlar. “Ne kadar vurursak o kadar geriler” diye düşünüyorlar. Üzerine üzerine gidilmesinin kendileri açısından faydalı olacağına inanıyorlar.
*
Kimileri de...
Eleştirilerin kararında olmasını savunuyorlar. Mübalağalı eleştiriler nedeniyle İmamoğlu’nun eksiklerinin fark edilemediğini düşünüyorlar. Hak ettiğinden daha fazla gündemde tutulmaması gerektiğini söylüyorlar.
*
Kimse sormuyor ama bana sorulacak olursa kanaatim şu:
*
Her şeyin bir kıvamı var. Balık pişirmenin bile. Kıvamı kaçırmamak gerekir.
YAŞAYARAK ÖĞRENDİM
- Kedisi olan, köpeği de olsun ister.
- Kötü insan olmak, iyi insan olmaktan daha zordur.
- Anlaşılmadığına ikna olan, anlaşılma kaygısını bir tarafa bırakır.
- Tiryaki meşrep kişilik, her şeyin tiryakisi olur.
- Kendisiyle dalga geçemeyen, hiçbir şeyle dalga geçemez.
- Bir şeye dadanmaya meraklı olan, her şeye dadanır.
- Gıybete meraklı olan taraf tutmaz, herkesin gıybetini yapar.
- En küçük makamı bile hazmedemeyen, daha büyük makamda çığrından çıkar.
SERDAR ORTAÇ’IN AHLAKİ DÜŞÜKLÜĞÜ
SERDAR Ortaç’ın bir demeci yer aldı dünkü gazetelerde.
*
Söyledikleri şunlar:
*
“Baba olmak için artık çok geç. Halbuki kaç tane çocuğum olacaktı. Hep kürtaj oldular. Kaç tane. Yazık... İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı. Bir şey diyemiyorum. Aralarında tanıdığınız isimler de var.”
*
En rezil şahıslar bile böyle şeyler söylerken kendilerini yakalasalar, “Ben ne yapıyorum abi?” falan derler.
*
Ahlaki standardı en düşük kişiler bile... “Yok artık, ahlaki standartlarımızı bu kadar da düşürmeyelim” falan diye düşünürler.
*
Bizim Serdar Ortaç’ın ahlaki düşüklüğünün boyutlarını tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalır.
O derece yani.