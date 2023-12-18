Metin Akpınar’ın bilge gibi konuşması neden tatsız

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Bilgelerin bilgesi gibi konuşturuluyordu. İnsanlığa dair büyük hükümler veriyordu. Eğitimin şart olduğunu söylüyordu.

*

Eğer eğitimden kastettiği malumat sahibi olmaksa...

Metin Akpınar’ın malumat sahibi olma noktasında problemleri var.

Mesela Roussaeu’nun bir 18. yüzyıl düşünürü olduğunu bilmiyor.

*

Ama eğitim, sadece malumat sahibi olmaktan mı ibaret?

Kişinin dünyaya, olaylara, insana bakışını hiç mi etkilemez?

*

Eğitim, belki şefkati, sevgiyi öğretemez.

Ama bir gencin babası tarafından kabul edilmeyi beklemesine yönelik saygıyı öğretemez mi?

*

Eğitim dediğin...

Evlilik saadetini, büyük bir yalan üzerine kurmanın tüm taraflara haksızlık olduğunu kavratamaz mı insana?

*

Eğitimin kuru malumat ötesinde doğruluk, adalet, haysiyet gibi değerleri kazandırması gerekmez mi?

*

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Hadi hiçbirini kazandırmıyorsa da...

Hiç olmazsa biraz mahcup olup susmayı da mı öğretemiyor eğitim?

*

Neyse...

Ben en iyisi daha fazla laga luga yapmadan şöyle sesleneyim Metin Akpınar’a:

*

Bırak eğitim hakkında, insanlık hakkında ahkam kesmeyi de sen önce çoluğuna çocuğuna sahip çık be adam.

SADIK ABİ OLAYINA BİR DE BÖYLE BAKALIM

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, oturduğu apartmanın görevlisinden “Sadık Abi” diye söz etti.

*

“Sadık Efendi” de diyebilirdi.

Sınıfsal ayrımı ima ederek. Küçümseyici bir tınıya yaslanarak. Yukarıdan bir havaya bürünerek.

Yapmadı bunu.

*

Bunun yerine sıfır zorlamayla, yüzde yüz organik biçimde, muazzam bir doğallıkla “Sadık Abi” dedi.

Hesapsızca kurulmuş bir eşit ilişkiyi ima ediyordu bu durum.

*

Ne güzel!

ZORDUR HÜR VE MÜSTAKİL OLMAK

Depremler oluyor İYİ Parti’de.

*

İstifalar geliyor peş peşe. Kaos var.

Görevden almalar geliyor ardı ardına. Ortalık toz duman.

Partiden ihraçlar bitmiyor. Sarsıntı üstüne sarsıntı.

*

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Hür ve müstakil olma arzusunun yol açtığı sancılardır bunlar.

ÖZEL / İMAMOĞLU İKİLİSİNE YÖNELİK DÖRT SAPTAMA

- SAPTAMA BİR: Gitgide daha fazla eş başkan olmaya başladılar. Hatta eş başkanlıkta İmamoğlu bir tık önde gibi.

*

- SAPTAMA İKİ: Özgür Özel’le görüşen bir de İmamoğlu ile görüşmeye ihtiyaç duyar. Verilen görüntü bu.

*

- SAPTAMA ÜÇ: İmamoğlu gölgesi Özgür Özel’in üzerinde. Bu yüzden bırakın liderliği, tam olarak genel başkan bile olabilmiş değil.

*

- SAPTAMA DÖRT: Aralarında “emanet eden / emanetçi” ilişkisi var gibi. Böyle olmayabilir. Ama verdikleri görüntü bu.

SÜLEYMANCI YURTLARI

Ne zaman yurtta çocuk taciziyle ilgili bir haber gelse...

Altından bir Süleymancı yurdu çıkıyor.

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Yangınları, olumsuz koşulları falan hiç saymıyorum.

*

Devletimizin Süleymancı yurtları denilen olgunun üzerine büyük bir kararlılıkla gitmesinin vakti geldi de geçiyor bile.

VALLA BUNU BEKLİYORDUM

Karalahana çorbasını dünyanın en kötü yemeği listesine alınmasına karşı bir direniş hattının oluşacağına dair bir beklentim vardı.

Fotoğrafı görünce “tamam” dedim, “şimdi oldu”.

*

Rize’de sanırım Ülkü Ocakları’nın başını çektiği bir karalahana eylemi yapılmış.

Bin kâse karalahana çorbası dağıtılmış vatandaşlara.

Karalahanayı dünyanın en kötü yemeği olarak seçenlere inat.

BAŞA GELEBİLECEK FENA ŞEYLER

- Güzellik merkezine kayyum olarak atanmak.

*

- Gaflete kapılıp Napolyon filmi için sinemaya gitmek.

*

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- Zabıta mangasına “Merhaba Zabıta” demek zorunda kalmak.

*

- Durup dururken Arda Turan’la empati yapmak.

ADAY ADAYLARINA TAVSİYELER

- Çok istiyor olsanız bile çok istiyormuş gibi görünmeyin.

- Rakiplerinizi doğrudan değil çok dolaylı yollardan eleştirin.

- Seçiciyi iyi belirleyin, başka odaklarla vakit kaybetmeyin.

- “Umarım aday yapmazlar, işim gücüm var benim” tarzı çıkışlar yapın.

- “Aday adayı” diye kartvizit bastırmayın.

- Gündemde olun ama gündemde olmayı abartmayın.

- İç dünyanızı aday yapılmadığınız ana hazırlayın.

- Aday yapıldığınızda ilk işiniz aday adaylarıyla buluşmak olsun.