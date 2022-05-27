Melek Mosso, ahlak ve konser iptal etmek

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Geçenlerde Bursa Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz halk konserinde Derya Uluğ, Fatma Turgut ve Reynmen, on binlerin katıldığı konserlerde şarkılarını söylediler.

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Bunlar benim bildiklerim.

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Yani bu iktidarın konser düşmanlığı, sanatçı düşmanlığı gibi bir tutumu yok.

Böyle bir kararı yok. Böyle bir yaklaşımı yok.

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Peki buna rağmen nasıl oluyor da şöyle oluyor:

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Dini yapısı olan bazı dernek ve vakıflar, bazı şehirlerde planlanan konserleri, “ahlak, gelenek, örf” gerekçesiyle iptal ettirmek için harekete geçince...

Valilikler, bu taleplere olumlu cevap verebiliyorlar?





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İşte bakın:

Valiliklerin bu korsan ahlak bekçiliğine teslim olduğu son şehir Isparta oldu.

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Isparta’da Saadet Partisi’ne yakın Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin talebiyle Melek Mosso konseri iptal edildi.

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Saadet Partisi’ne yakınmış falan...

Aslında bunun çok da önemi yok.

Prensip şudur:

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Başkalarının hayatına, kültürüne, anlayışına, eğlencesine “örf, anane, ahlak” gerekçesiyle müdahale eden bu yaklaşıma geçit verilemez.

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Tıpkı başlarını örten kadınların, dindar bir yaşam süren insanların hayat tarzlarına müdahale edildiğinde “Dur” deniliyorsa...

Bu gidişe de “Dur” demek gerekir.

FİNLANDİYA / İSVEÇ BİLE BÖYLE AÇIKLAMA YAPMADI

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine Türkiye’nin itirazları var.

Bu iki ülke, Türkiye’nin bu tutumuna karşı ne yapıyor?

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Şöyle şeyler yapıyorlar:

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Alabildiğine alttan alıyorlar. Türkiye’yi yatıştırmaya çalışıyorlar. “Endişelerinizi anlıyoruz” diyorlar. Görüşme masasına oturuyorlar. “Hangi tavizleri verebiliriz?” diye düşünüyorlar.

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Bu arada NATO da “Türkiye haklı” diyor.

*

Peki buna mukabil...

CHP’li Ünal Çeviköz ne yapmış?

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Şöyle şeyler yapmış.

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Finlandiya basınına Türkiye’nin taktiksel bir hata yaptığını söylemiş. NATO’nun Türkiye’ye tepki göstermesini haklı bulmuş. CHP’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu söylemiş. İsveç ve Finlandiya’nın AB’de Türkiye dostu olduğunu öne sürmüş. “Tamam, bunlar PKK’ya destek veriyor ama bu sorun ikili görüşmelerle çözülmeli” demiş.

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Ne çıkıyor buradan?

Şu çıkıyor:

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CHP’li Ünal Çeviköz, Türkiye’nin tezlerine karşı Finlandiya ve İsveç’ten bile daha şahin. Hiç alttan almıyor. Finlandiya ve İsveç’in bile söylemediği şeyleri söylüyor.

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Hay Allah!

Ben de “Bu ulusal bir konudur, gündelik politikanın dışında tutulmalı” diyerek... CHP’nin Türkiye’nin bu konudaki tutumunu desteklemesini talep etmiştim.

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Ardından da... “CHP niye susuyor? Niye Türkiye’nin tezlerine destek vermiyor?” falan diye sorup durmuştum.

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Ne kadar da iyi niyetliymişim.

Meğer benim asıl söylemem gereken şuymuş:

*

“Aman abiler aman. Siz susun. Siz konuşmayın. Yapacağınız en iyi hizmet bu olur. Aman aman.”

ŞEHİTLER TARİHİMİZİN ETKİLEYİCİ FOTOĞRAFI

ŞEHİT haberleri aldığımızda bir yandan kahrolur bir yandan da şehitlerimizin fotoğraflarını ararız gazeteye koymak için.

*

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Genellikle vesikalık çekilmiş ve hayatı pek de yansıtmayan fotoğraflar geçer elimize.

O fotoğraflarla veririz şehit haberlerini.



Soldan sağa; Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya

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Geçen gün ilk kez bambaşka bir fotoğraf karesi eşliğinde verdik bir şehit haberini.

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Pençe-Kilit Operasyonu’nda verdiğimiz beş şehidin fotoğrafıydı bu.

Beş şehidi de aynı karede yansıtıyordu bu fotoğraf.

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Cıvıl cıvıl bir hayat vardı bu fotoğrafta.

Dayanışma vardı. Dostluk vardı.

Tebessüm vardı. Umut vardı.

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Fotoğrafa baktıkça yüreğimiz yandı.

Fotoğrafa baktıkça teröre bir kez daha lanet ettik.

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Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya.

Mekânınız cennet olsun!

UZUN ADAMDAN DAHA UZUN ADAM

ŞAMPİYON Anadolu Efes’in yıldız oyuncularından Tibor Pleiss, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yan yana...

Erdoğan’ın yüzündeki şaşkınlık ifadesine lütfen dikkat.

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Pleiss: 2 metre 22 santim.

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Erdoğan: 1 metre 87 santim.

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Ki şunu unutmayalım: Erdoğan, dünyanın en uzun dördüncü lideri.