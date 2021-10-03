Mehter Marşı İzmir Marşı

Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
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Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
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Valilik açıklaması, aynen şöyle:
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İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
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ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
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DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
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BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
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Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
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Söylediği tam olarak şu Özel’in:
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“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
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Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
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Buradan çıkan sonuç şudur:
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
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Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
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Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
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Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
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Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
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- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
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- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
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- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
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Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
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Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
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Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
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Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
*
İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
*
Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
*
İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
*
Şenol Güneş
Mehter Marşı İzmir Marşı
Müjdat Gezen’e bir sempatim var.
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
“Onlar Mehter Marşı’yla gidecekler, biz de İzmir Marşı’yla geleceğiz.”
*
Burada da kalmamış.
Atatürk’ün düşman ordularıyla ilgili olarak söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözünü, mevcut iktidara uyarlamış.
*
Bütün bunlardan ne çıkar?
Ne çıkacak?
Muazzam bir kutuplaştırma çabası çıkar.
*
Oysa 20 yıldır yaşadıklarımız bize şunu gösterdi:
Türkiye’de kutuplaşma, muhalefete değil iktidara güç kazandırıyor.
*
İktidara yönelik eleştirel tutumu olanlar, Müjdat Gezen’in yaklaşımlarına benzer yaklaşımları görünce...
Derhal iktidara yönelik eleştirel tutumlarını paranteze alıyorlar ve her şeye rağmen iktidar cephesinde yer almaya karar veriyorlar.
*
Durum böyle olduğu halde...
Müjdat Gezen ve Müjdat Gezen gibiler neden kutuplaştırmaya omuz veriyor olabilirler?
*
Aklıma tek bir neden geliyor.
O da şu:
*
Sanırım alkış istiyorlar.
Kimden istiyorlar alkışı?
Kendileriyle aynı duygu dünyasında olan kalabalıklardan... Yani kendi mahallelerinden.
*
- Biz ve onlar ayrımı yaparak.
- Rövanş hülyaları görerek.
- Erken zafer naraları atarak.
- Mehter Marşı’nın karşısına İzmir Marşı’nı çıkararak.
- “Onlar gidecek biz geleceğiz” diye bağırarak.
Alkışı kapıyorlar.
Ama kaptıkları o alkış, iktidar cephesinin bütünleşmesine ve dağılmamasına yol açıyor, farkında değiller.
Ya da farkındalar ama kendilerini durduramıyorlar.
*
Neyse... Neyse...
Ben asıl işin şu kısmındayım:
60 yıldır alkış alan ve alkışa doymuş olan Müjdat Gezen’in hâlâ alkış peşinde koşmasına ne demeli?
FERDİ TAYFUR MÜSLÜM GÜRSES
BU iki sanatçıyı küçümseyen, aşağılayan bir yaklaşım gördüğümde...
Kafam bozuluyor ve hemen bu iki sanatçıdan şarkılar dinliyorum.
Çok iyi geliyor.
Size de tavsiye ederim.
İLHAN DANER ADINI DUYUNCA
İLHAN Daner vefat etmiş.
Sessizce çekip gitmiş aramızdan.
Herkes dizilerini hatırlıyor Daner’in ama ben filmlerini hatırlıyorum.
*
Bu arada İlhan Daner ismini duyunca...
Gözümün önünden şu oyuncular geçti:
Ünsal Emre, Sermet Serdengeçti, Kâzım Kartal, Tarık Şimşek, Behçet Nacar, Hadi Çaman, Salih Kırmızı, Mete İnselel.
*
Hey gidi hey!
Hatırlayan var mı bu isimleri?
BEN BİR PLUVİOFİLİM
LATİNCE “pluviofil” kelimesi, “yağmur seven” anlamına geliyormuş.
*
Yağmurun yağmasından hoşlanan, yağmurlu havalarda mutlu olan ve yağmur yağdığında huzur bulan kişilere “pluviofil” deniliyormuş.
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Islak sokakların kokusuna, gökyüzünün griliğine, çatıya vuran yağmur damlalarının sesine meftun biri olarak...
“Ben tam bir pluviofilim” diyorum.
MERKÜR RETROSU
MERKÜR retrosu varmış.
İlişkilere dikkat etmek gerekirmiş.
Elektronik eşyalar arıza çıkarabilirmiş.
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Şöyle bir yokladım kendimi:
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Eşim dostumla ilişkilerim fevkalade iyi... Elektronik eşyalarımın tümü zehir gibi... Sinema makinem pırıl pırıl... Dostluklara yaklaşımım süper pozitif... Depresyon oranım sıfıra yakın...
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Yani demem o ki...
Yemişim Merkür’ünü, retrosunu.
TÜRKİYE’DE EN ÇOK OKUNAN KİTAPLAR
İLK sekizi veriyorum:
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BİR: Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali) İKİ: Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupéry) ÜÇ: Satranç (Stefan Zweig) DÖRT: Dönüşüm (Franz Kafka) BEŞ: Şeker Portakalı (Jose Mauro de Vasconcelos) ALTI: Simyacı (Paulo Coelho) YEDİ: Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Stefan Zweig) SEKİZ: Uçurtma Avcısı (Khaled Hosseini).
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YORUMUM: Bazı kitaplar çöp olsa da fena bir liste değil. “İlk on kitap listeni yap” deseler, gönül rahatlığıyla en azından yarısını alırım listeme... Yerli yazarlara yüz verilmemesi üzücü tabii. Ama yine de memnunum. Belki de daha kötüsünü bekliyordum, o yüzden memnunum.
NEDEN? NEDEN? NEDEN?
- Sokak röportajlarındaki politik tartışmaların tümü, neden “Cebindeki telefonu göster” cümlesiyle sonuçlanıyor?
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- “Yoldayım, geliyorum, beş dakikaya oradayım” denildiğinde neden mutlaka bir saat sonra geliniyor?
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- Çalıkuşu, Yaban, Sinekli Bakkal gibi romanlar, neden bir kere sadeleştirilmesi yetmiyormuş gibi sadeleştirildikçe sadeleştirilirler?