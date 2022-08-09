Mehmet Ali Çelebi ve parti değiştirmek

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Çelebi, bu iddiayı sert bir şekilde yalanladı.

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İşin aslını, faslını bilemeyeceğim. Bin türlü söylenti var. Çelebi ise bu söylentilerin tümüne birden şiddetle itiraz ediyor.

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İşin bu tarafını bırakarak...







Bir milletvekilinin parti değiştirmesi konusundaki ilkesel yaklaşımımı ortaya koymak istiyorum:

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Partisinin yaklaşımlarıyla milletvekilinin yaklaşımları arasında devasa bir uçurum oluşursa... Milletvekili, partisinin savrulduğunu, başkalaştığını düşünürse... Tabii ki partisiyle yolunu ayırır.

Ve bağımsız kalır. Başka bir partiye geçmez yani. Çünkü o milletvekili, o partiye oy veren seçmenlerin oylarıyla seçilmiştir. Seçmenin hakkı vardır o vekillikte.

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Denilebilir ki:

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Tamam, o partinin oylarıyla seçildi. Ama söz konusu milletvekilinin, o partiye kattığı bir şey olmadı mı? O parti de bu milletvekili sayesinde oylarını arttırmadı mı?

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Bu yaklaşımda da bir haklılık payı yok değil tabii.

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Ama ben yine de...

AK Partililerin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin, CHP’ye transfer olmasını da...

CHP’lilerin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin, AK Parti’ye transfer olmasını da...

Tatsız, kekremsi, şıklıktan uzak buluyorum.



GÜLTEKİN UYSAL NEDEN SUSUYOR



GÜLTEKİN Uysal, Demokrat Parti’nin Genel Başkanı.

Partisinin oy yüzdesinin tersine “altılı masada” etkili bir isim.







Konjonktür hazretleri, onu çok önemli bir isim haline getirdi yani.

*

Kendisiyle bir temasım olmadı şimdiye kadar.

Fakat uzaktan baktığımda kibar, nazik, efendi, empatik, uygar bir kişi olduğu izlenimi alıyorum.

*

Böyle bir insanın...

Partisine ikinci adam yaptığı Cemal Enginyurt’un karıştığı şiddetle, barbarlıkla, vandallıkla ilgili olarak hiçbir şey dememesi, şaşırtıyor beni.

Hakkını vererek tepki göstermesini geçtim.

İnsan hiç değilse, “Hoş olmadı” falan diye bir şeyler geveler.

*

Demek ki uzaktan edinilen izlenimlere göre kişilikler hakkında hüküm kurmamak gerekiyormuş.

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Kişiliklerin mutlaka bir sınamadan geçmesi şartmış.



HENRİ’DEN UZAK DURUN



HENRİ Barkey diye bir adam var. Akademisyen desen, tam olarak akademisyen değil. ABD devlet görevlisi desen, tam olarak o da değil.







Karışık bir tip yani.

*

Nerede alengirli bir mevzu var, Henri Barkey oradadır. Nerede bir karışıklık var, altından bu Henri Barkey çıkar.

Amerikan devleti, bu adamı ciddiye alır mı? Ondan da tam olarak emin değilim.

*

Fakat bir zamanlar, bu Henri’nin Türkiye’nin liberalleri gözünde bayağı muteber biri olduğunun tanığıyım. “Henri’yle buluştuk”, “Henri dedi ki”, “Henri’ye dedim ki” türü cümleler havalarda uçuşurdu.

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Hâlâ böyle bir tavsiyeye ihtiyaç var mı, emin değilim.

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Ama ülkemin iki kesimine de seslenmek istiyorum: Lütfen şu adamdan uzak durun.

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İki nedenden dolayı:

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- BİR: Bu adam, tekin bir adam değil.

- İKİ: Siz üzerine düştükçe kendini bir şey sanıyor.

SURİYELİLER OY KULLANMAYACAKMIŞ! KAYNAK: KEMAL BEY



“SURİYELİLERİ vatandaş yaptılar. Seçimde Suriyelilere oy kullandıracaklar.”

Böyle bir rüzgâr estiriliyor epeydir.

*

Yokmuş böyle bir şey. Yalanmış. Palavraymış.

Kaynak?







Kaynak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

*

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması tam olarak şöyle:

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“Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun elinde de yok. Her bir seçmeni biliyoruz. Evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz. Dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok.”

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ASTROLOJİYE GÖRE ENTRİKA HAFTASINA GİRİYORMUŞUZ



BİZİM astroloğumuz Aygül Aydın’dan aldım bilgiyi. Şöyle yazmış:

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“Entrikalar, yalanlar, iftiralar... Hepsinin online olduğu bir hafta başlıyor. Tüm kötü ruhlar, intikam almak ve acı vermek için piyasaya düşecek. Mümkün oldukça insanlardan uzak durun.”

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Benim için hava hoş. Yıldızlar böyle söylese de söylemese de benim her haftam böyle zaten. Ama siz yine de kendinize mukayyet olun.

AYI SAFARİSİ DEĞİL AYI FOTO SAFARİSİ







DÜNKÜ Hürriyet’te Ece Çelik’in haberi vardı. “Atları kurtarmak için ayı safarisi düzenleyen hayvansever bir kadın”ın anlatıldığı haber. “Safari” denilince... Bazı hayvanseverler, hayvan cinayetlerinin işlendiği o korkunç safarileri akıllarına getirmişler. Hayır, hayır! Bu safari, öyle bir safari değil. Bu “foto-safari”.

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KONYA’DA BİR NEVİ OLİMPİYATLAR BAŞLIYOR



BUGÜN Konya’da olimpiyat benzeri süper bir etkinlik başlıyor. Konya, dört yılda bir farklı ülkelerde gerçekleşen “İslami Dayanışma Oyunları”nın beşincisine ev sahipliği yapacak.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay heyecanlı.







Konya’nın hem Avrupa’da hem İslam ülkelerinde “spor başkenti” unvanları alan bir şehir olduğunu sürekli vurguluyor.

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Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı bir seremoniyle oyunlar başlayacak. Aliyev’in de etkinliğe katılması bekleniyor. 24 branşta yüzlerce sporcu yarışacakmış. Konya misafirperverdir. Çok iyi bir ev sahipliği çıkaracaklarına yüzde yüz eminim.