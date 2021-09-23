Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir?

“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
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Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
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Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
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Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
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Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
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Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
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- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
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- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
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- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
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Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
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Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
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Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
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Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
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Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
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Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
*
İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
*
Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
*
İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
*
Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
*
Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
*
Fevzi notları geçti:
*
50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
*
Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
*
Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
*
-
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
*
Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir?
Eskiden bana birisi “Kürt meselesi yok. Ne meselesi?” dediğinde...
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
*
Bugün bana herhangi birisi, “Kürt meselesi yok. Ne meselesi?” dediğinde...
Ne yalan söyleyeyim, eskisi kadar hızlı ve enerjik bir şekilde atılamıyorum.
Atılmaya kalkışsam bile...
Sayacak fazlaca bir madde bulamıyorum.
*
Bilmiyorum.
Belki de bu benim dar görüşlülüğümdür.
Belki de ben meseleyi tam olarak anlamamışımdır.
Yani bu konuda aydınlatılmaya muhtacım.
*
Amacım sıkıştırmak, defansa çekmek, cevap veremeyeceği sorular sormak değil.
Amacım anlamak. Başka da bir şey değil.
Bu nedenle, “Kürt sorunu vardır” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan beni aydınlatmasını rica ediyorum.
Şu üç soruya basit biçimde cevap verebilir mi acaba?
*
BİR: Kürt meselesi nedir?
*
İKİ: Kürtlerin acil çözüm bekleyen sorunları nelerdir?
*
ÜÇ: Bu sorunlara nasıl çözümler düşünmektedir?
MESELE DAĞDAKİLERİ OVAYA İNDİRMEKSE
KEMAL Kılıçdaroğlu, belki de “Kürt sorunu” derken...
Dağdakilerin ovaya indirilmesini, silahların susmasını kastediyordur.
*
Olabilir.
Saygı duyarım.
Hatta nasıl daha önceki girişimi desteklediysem, bu girişimi de desteklerim.
*
Ama bu durumda da cevap verilmesi gereken sorular var:
*
İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak?
Bir sihirli formül mü söz konusu?
Bunu da öğrenmek isterim.
GÜNLERİMİZ GELDİ
PİR Sultan Abdal’ın bir deyişi vardır.
Ruhi Su, gümbür gümbür söyler.
Şöyle başlar:
*
“Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu/Ali’m ne yatarsın günlerin geldi.”
Bu deyişin bağlamından tamamen farklı olarak...
Ben de hafiften soğuyan ve serpiştiren havaya dikkat çekiyor ve yağmur/soğuk seven tüm dostlarıma sesleniyorum:
*
“Gözleyi gözleyi gözümüz dört oldu/Ne yatarsınız günlerimiz geldi.”
PARİS İKLİM ANLAŞMASI’NI BİR TEK ÖZGÜR ÖZEL GÖRDÜ
KÜRESEL ısınma tehlikesine karşı Paris İklim Anlaşması’nın imzalanması gerektiğine dair sayısız görüş işittik bugüne kadar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’de yaptığı konuşmada Paris İklim Anlaşması’nı TBMM’de kabul edeceklerini söyledi.
*
Bunu geç kalmış müjdeli bir haber olarak yorumlayan bir tek CHP’li Özgür Özel oldu.
*
Nedir bu sessizlik?
Yoksa kimsenin umurunda mı değil küresel ısınma falan?
CELAL ŞENGÖR’ÜN BATI’DA BARINMASI İMKÂNSIZDIR
CELAL Şengör’le ilgili iki bilgi dolaşıyor ortalıkta:
*
BİR: Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atmasını normal görüyormuş, buradan taciz sonucu çıkmazmış.
*
İKİ: Türkiye’de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş.
Size bir şey söyleyeyim mi:
Normal şartlarda Celal Şengör gibi birinin, Batı üniversitelerinde barınması, tutunması mümkün değildir.
*
Çünkü Batı’da...
Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atan ve bunu normal bir davranış olarak gören bir üniversite hocasını, anasından doğduğuna öyle bir pişman ederler ki...
Kendisini “Yandım Allah” diyerek Kapıkule’de bulmak zorunda kalır.
HALUK BİLGİNER’İN ÇIKIŞINI OKURKEN MIRILDANDIKLARIM
BİLMEM doğru, bilmem yalan...
Haluk Bilginer şöyle demiş:
*
“Bana kalırsa insanlar sadece öğleye kadar çalışmalı. Öğleden sonra da dere kenarına gidip resim yapmalı, felsefe yapmalı, tartışmalı. İnsanlık ancak böyle gelişir. İnsan, 70 sene bir ev almak için çalışır mı kardeşim?”
Bu cümleleri okurken istemsizce şöyle şeyler mırıldandım:
*
Dere mi kaldı Haluk Bey, kenarına gidip resim yapacak?
*
Ev sahibi olmak, annem açısından ontolojik bir meseledir.
*
Bizim millet, öğleden sonra ek iş yapar ve yine o evi alır.
*
Sevdiğin iş olsa... 72 saat çalışsan da bana mısın demezsin.
*
Bizde felsefe yapmak yerine mangal yapmak tercih edilir.