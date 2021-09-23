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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir?
GeriAhmet HAKAN Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir?

23 Eylül 2021

Eskiden bana birisi “Kürt meselesi yok. Ne meselesi?” dediğinde...

Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:

“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.

“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.

“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.

“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.

Yani derdim Allah derdim.

Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir

Gelelim bugüne...

*

Bugün bana herhangi birisi, “Kürt meselesi yok. Ne meselesi?” dediğinde...

Ne yalan söyleyeyim, eskisi kadar hızlı ve enerjik bir şekilde atılamıyorum.

Atılmaya kalkışsam bile...

Sayacak fazlaca bir madde bulamıyorum.

*

Bilmiyorum.

Belki de bu benim dar görüşlülüğümdür.

Belki de ben meseleyi tam olarak anlamamışımdır.

Yani bu konuda aydınlatılmaya muhtacım.

*

Amacım sıkıştırmak, defansa çekmek, cevap veremeyeceği sorular sormak değil.

Amacım anlamak. Başka da bir şey değil.

Bu nedenle, “Kürt sorunu vardır” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan beni aydınlatmasını rica ediyorum.

Şu üç soruya basit biçimde cevap verebilir mi acaba?

*

BİR: Kürt meselesi nedir?

*

İKİ: Kürtlerin acil çözüm bekleyen sorunları nelerdir?

*

ÜÇ: Bu sorunlara nasıl çözümler düşünmektedir?

MESELE DAĞDAKİLERİ OVAYA İNDİRMEKSE

KEMAL Kılıçdaroğlu, belki de “Kürt sorunu” derken...

Dağdakilerin ovaya indirilmesini, silahların susmasını kastediyordur.

*

Olabilir.

Saygı duyarım.

Hatta nasıl daha önceki girişimi desteklediysem, bu girişimi de desteklerim.

*

Ama bu durumda da cevap verilmesi gereken sorular var:

*

İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak?

Bir sihirli formül mü söz konusu?

Bunu da öğrenmek isterim.

GÜNLERİMİZ GELDİ

PİR Sultan Abdal’ın bir deyişi vardır.

Ruhi Su, gümbür gümbür söyler.

Şöyle başlar:

*

“Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu/Ali’m ne yatarsın günlerin geldi.”

Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir

Bu deyişin bağlamından tamamen farklı olarak...

Ben de hafiften soğuyan ve serpiştiren havaya dikkat çekiyor ve yağmur/soğuk seven tüm dostlarıma sesleniyorum:

*

“Gözleyi gözleyi gözümüz dört oldu/Ne yatarsınız günlerimiz geldi.”

Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir

PARİS İKLİM ANLAŞMASI’NI BİR TEK ÖZGÜR ÖZEL GÖRDÜ

KÜRESEL ısınma tehlikesine karşı Paris İklim Anlaşması’nın imzalanması gerektiğine dair sayısız görüş işittik bugüne kadar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’de yaptığı konuşmada Paris İklim Anlaşması’nı TBMM’de kabul edeceklerini söyledi.

*

Bunu geç kalmış müjdeli bir haber olarak yorumlayan bir tek CHP’li Özgür Özel oldu.

*

Nedir bu sessizlik?

Yoksa kimsenin umurunda mı değil küresel ısınma falan?

CELAL ŞENGÖR’ÜN BATI’DA BARINMASI İMKÂNSIZDIR

CELAL Şengör’le ilgili iki bilgi dolaşıyor ortalıkta:

*

BİR: Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atmasını normal görüyormuş, buradan taciz sonucu çıkmazmış.

*

İKİ: Türkiye’de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş.

Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir

Size bir şey söyleyeyim mi:

Normal şartlarda Celal Şengör gibi birinin, Batı üniversitelerinde barınması, tutunması mümkün değildir.

*

Çünkü Batı’da...

Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atan ve bunu normal bir davranış olarak gören bir üniversite hocasını, anasından doğduğuna öyle bir pişman ederler ki...

Kendisini “Yandım Allah” diyerek Kapıkule’de bulmak zorunda kalır.

HALUK BİLGİNER’İN ÇIKIŞINI OKURKEN MIRILDANDIKLARIM

BİLMEM doğru, bilmem yalan...

Haluk Bilginer şöyle demiş:

*

“Bana kalırsa insanlar sadece öğleye kadar çalışmalı. Öğleden sonra da dere kenarına gidip resim yapmalı, felsefe yapmalı, tartışmalı. İnsanlık ancak böyle gelişir. İnsan, 70 sene bir ev almak için çalışır mı kardeşim?”

Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir

Bu cümleleri okurken istemsizce şöyle şeyler mırıldandım:

*

Dere mi kaldı Haluk Bey, kenarına gidip resim yapacak?

*

Ev sahibi olmak, annem açısından ontolojik bir meseledir.

*

Bizim millet, öğleden sonra ek iş yapar ve yine o evi alır.

*

Sevdiğin iş olsa... 72 saat çalışsan da bana mısın demezsin.

*

Bizde felsefe yapmak yerine mangal yapmak tercih edilir.

 

X

‘Sezai Temelli’li, HDP’li, İmralılı falan bir fıkra

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:

“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”

*

Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...

“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.

*

HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.

Dediği şu:

*

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Selçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2021
Geçenlerde Tarafsız Bölge’de konuğumuz oldu Selçuk Bayraktar. Çok izlendi, çok ilgi gördü, çok dikkat çekti program.

Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:



*

Çünkü Selçuk Bayraktar...

Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.

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Ali Erbaş’tan mesaj var: Ben de günaydın derim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Eylül 2021
Telefonuma bir mesaj geldi.

Baktım:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...

*

Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:



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Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun Ali Erbaş Bey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2021
“Günaydın” demeyecekmişiz.

Çünkü...

“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.

“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.

*

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.

*

Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:

“Allahumme meassabirin!”

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Resul Tosun’un çıkardığı yapay laiklik tartışması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Eylül 2021
1990’larda “Laiklik elden gidiyor” denilerek...

Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.

*

Amaç:

Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.

2021 yılının eylül ayındayız.

Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.

*

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Önceki Ziya Selçuk... Sonraki Ziya Selçuk...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Eylül 2021
Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış.

Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:

*

- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.

*

- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.

*

- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.

*

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“12 Eylül İslamcılığa yol verdi” diye bir balon

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Eylül 2021
Dün 12 Eylül’ün yıldönümüydü ya...

Şöyle bir baktım ve gördüm ki...

O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.

*

Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:

*

Evet, doğrudur.

12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.

*

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Yılmaz Güney denince hangisi aklımıza gelecek?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Eylül 2021
Yılmaz Güney’in iki yönü var.

 

Bir yönünde...

Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.

*

Bir yönünde ise...

Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.

*

Bu

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Bırakın artık şu tatsız ve kibirli müsamereleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Eylül 2021
Edremit’in düşman işgalinden kurtuluş törenlerinde, “Kara çarşaftan kurtulup özgürlüğüne kavuşmuş kadın” müsameresi yapılmış.

Çok saçma! Çok komik!

Çok kibirli! Çok tatsız!



Çok anlamsız! Çok ilkel!

Çok gereksiz! Çok bayat!

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İmamoğlu’nun açıklaması ne anlama geliyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Eylül 2021
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için şu açıklamayı yaptı:

“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”

Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:

*

BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.

*

İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.

*

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Şenol Güneş’in takdir kazanmasının tek yolu: Para mara düşünmeden istifayı basmasıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Eylül 2021
Şenol Güneş’in son hezimetten sonra “İstifa ediyorum” dememesinin, diyememesinin nedeni şu:

Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.

*

İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.

İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...

Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.

*

Şenol Güneş

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En etkili muhalefet partisi: Pahalılık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Eylül 2021
İktidara yakın gazeteciler, günlerdir uyarıyorlar:

“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”

*

Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.



*

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Taliban’ı işte bu cesur kadınlar yenecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Eylül 2021
Hürriyet’ten Fevzi ile Selçuk, Kabil’de bir gösteriye denk geldi.

Fevzi notları geçti:

*

50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.

*



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Aşı karşıtlarının mitinginde açılması gereken pankart

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Eylül 2021
11 Eylül’te Maltepe’de miting var.

Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.

Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.

*

Bu mitingde...

Devasa bir pankart açmak lazım.

Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:

*

-

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Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Eylül 2021
Afgan mültecilerin Türkiye’ye gelme endişesi üzerine...

Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.

*

Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.

Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!

*

Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.

*

Olsa olsa şöyle şeyler olur:

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Faşist olduğu kadar müptezelmiş de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Eylül 2021
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir anısını paylaşmış.

Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.

Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.

*

“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:

*

“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”

İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK

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Bir sonraki 30 Ağustos hutbesi için bir ikaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ağustos 2021
Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı’na sesleniyorum:

 

Bir sonraki 30 Ağustos’ta...

- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.

- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.

*

Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...

- Alparslansız Malazgirt gibidir.

- Osman Beysiz

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Türkiye'nin ruh hali iyi değil, hiç iyi değil

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ağustos 2021
Artık Türkiye’de...

Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.

*

Artık Türkiye’de...

Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.

*

Artık Türkiye’de...

Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.

*

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Yıllık iznin bir bölümü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Ağustos 2021
“Yazarımız, yıllık izninin bir bölümünü kullanmak üzere yazılarına ara vermiştir.”

Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.

*

Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.

Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.

*

“Üstatlara saygı” adına...

Ben de bu klişeyi kullanarak...

Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.

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