Kediler yalnız değildir

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Sloganlar atılıyor:

“Katil İbrahim” diye. “Eros için adalet” diye.

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Bir asansörde kimsesiz bir kediciği, dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan’ın duruşmasında yaşanan bir olay bu.

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Eros, bu katilin tekmeleyerek öldürdüğü kediciğin adı.

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Adliye koridorunu doldurmak ve sloganlar haykırmak herkese göstermiştir ki:

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O mazlum kediciğin ölüsü, İbrahim Keloğlan denilen bu adamın peşini bırakmayacak. O masum kediciğin son bakışı, her platformda ve her durumda bu katil İbrahim’e hep hatırlatılacak. Bu iyi ve güzel insanlar, o kimsesiz kediciğin kimsesi olmaktan asla vazgeçmeyecek.

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Ve hepsinden önemlisi adliye koridorlarını doldurup sloganlarla inletenler, şunu herkese göstermişlerdir ki:

Kediler asla yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaklar.

TEHLİKELİ BİR OYUN: ANKETLERLE OYNAMAK

- Bir zamanlar anket oyunlarının bir karşılığı oluyordu ama artık pek yok.

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- Her şey unutuluyor ama palavracı anket şirketleri asla unutulmuyor.

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- “Bizim aday aldı götürdü” diye açıkladığın yalancı anket, sizinkileri rehavete sürüklerse ne olacak?

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- “Başa baş” diye açıkladığın yalancı anket, ya karşı tarafı da şevke getirirse?

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- Unutma: Yalancı anketler bir işe yarasaydı Kılıçdaroğlu yüzde 70’le cumhurbaşkanıydı.

SİZDE DE BÖYLE OLUYOR MU?

- Siz de karışık kuru yemiş tabağına daldığınızda çok sevdiklerinizden daha az sevdiklerinize doğru bir süreç izliyor musunuz?

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- Siz de bazen akılsız telefonları çok özlüyor musunuz?

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- Sizin de hayatta en nefret ettiğiniz şey, birinden ricacı olma durumunda kalmak mı?

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- Siz de bazen kendinizi sizden akıl istemeyenlere akıl verirken yakalıyor ve bundan dolayı kendinize kızıyor musunuz?

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YENİDEN REFAH’A ZARAR VEREN İKİ ŞEY

- BİR: Yeniden Refah adaylarının, herhangi bir CHP standını ziyaret ettiklerinde CHP’liler tarafından “Şahanesiniz. Böyle devam. Siz oy alın ki biz kazanalım” diye karşılanmaları.

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- İKİ: Yeniden Refah’ın adaylarının ve sözcülerinin Halk TV’de, Sözcü TV’de “aman da aman, kimler gelmiş, hadi tırtıklayın AK Parti’nin oylarını” edasıyla ağırlanmaları, konuşturulmaları.

NASIL OLDU DA OLDU

SOSYAL medya paylaşımlarından iki örnek:

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- Feyza Altun: S...kayım.

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- Nevşin Mengü: S....çayım.

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Bunları sosyal medya mı bu hale getirdi? Yoksa bu haldeydiler de sosyal medya mı açığa çıkardı?

SEÇIM NOTLARI

BU SEÇİMİN YILDIZI HAMZA DAĞ OLDU

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AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ’ı izliyorum:

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Sonuna kadar pozitif bir kampanya yapıyor. Rakibinin eksiklerini söylemeye bile gerek duymuyor. Kendi yapacaklarına odaklanıyor. Her kesimle eşsiz bir diyalog kuruyor. Gençlerin dilinden iyi anlıyor. Espriyi, güler yüzü, gönül almayı elden hiç bırakmıyor. Sosyal medyayı, animasyonları, şarkıları çok iyi kullanıyor.

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Kazansa da kaybetse de şimdiden bu seçimin yıldızı oldu.

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“ACEMİ” DENİLİNCE KİMİN ADI AKLA GELİR

İMAMOĞLU, rakibini “acemi” kelimesiyle önemsizleştirme politikası uyguluyor. Israrla bunu yapıyor. Stratejik olarak. Taktik olarak.

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Ancak “acemi” kelimesini her duyduğumda benim aklıma İmamoğlu’nun rakibi değil de İmamoğlu’nun partisinin genel başkanı geliyor.

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Özgür Özel’i severim aslında. Diyaloğa açıktır. Yapıcıdır. Eleştiriden yararlanmasını bilir. Başarılı olmasını da çok isterim.

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Ama elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim:

Özgür Özel, genel başkanlıkta hepimizi şaşırtacak oranda acemilik sergilemiyor mu? Bu seçimin bariz acemisi haline gelmedi mi?

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METRO TARTIŞMASI BEŞ RAKAMLA BİTER

METRO konusunda Ekrem İmamoğlu başka bir şey diyor, Murat Kurum başka bir şey diyor.

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Oysa sadece şu beş rakam, doğru dürüst ortaya konsa kimin doğruyu söylediği kimin yalan söylediği ortaya çıkacak:

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- BİR: İstanbul’da toplam metro uzunluğu ne kadardır?

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- İKİ: Bunun ne kadarını Ulaştırma Bakanlığı yapmıştır?

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- ÜÇ: Belediyenin yaptığı metro ne kadardır.

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- DÖRT: Belediyenin yaptığı metronun ne kadarı İmamoğlu öncesinde yapılmıştır.

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- BEŞ: Belediyenin yaptığı metronun ne kadarı İmamoğlu sonrasında yapılmıştır.

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Kampanya süreci neredeyse gelip geçecek...

Metro konusu hâlâ bu basitlikte, bu sınıflandırmayla, bu netlikte, sadece bu rakamlarla ortaya konamadı.



