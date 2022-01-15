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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

15 Ocak 2022

Aşırı dindar bir ailenin içine doğdum.

Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.

Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.

Vaazlar, sohbetler dinledim.

Kitaplar karıştırdım.

*

İşte çok net biçimde söylüyorum:

*

“Cin çıkarma” diye bir şeyi...

Ne gördüm ne okudum ne de işittim.

*

Dinde, diyanette, fıkıhta, usulde, hadiste...

Yok, hiçbir yerde yok cin çıkarma diye bir şey.

*

Cin çıkaracağım diye bir kadını oklavayla döverek öldürmek...

Kapkara bir cehaletten kaynaklanan vahşi bir cinayetten başka bir şey değildir.

*

Diyanet İşleri Başkanlığı’na sesleniyorum:

*

Lütfen bütün unsurlarınızla bu kapkara cehalete karşı büyük bir savaş başlatınız.

AK PARTİ’YE ÇALIŞIYORLAR

CHP’nin kanalına başörtülü bir tartışmacı mı çıktı?

Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “İstemiyoruz, ne işi var bunun bizim ekranımızda” diye celallenmeye.

*

Ali Babacan, “Tarikatları kapatmak çözüm değil” mi dedi?

Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “Sen zaten o tarafın adamısın, yürü git” diye sopalamaya.

*

Kemal Kılıçdaroğlu, “Sokak çözüm değil” mi dedi?

Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “Sizin gibi pasif muhalefet olmaz, sokağa çıkın” diye tepkilere.

*

Hepsi ama hepsi AK Parti’nin propaganda makinesi gibi çalışıyor.

Ama işin acı tarafı bunun farkında bile değiller.

ÇOK SONRA DUYDUM Kİ HAKKARİ’DE SÜRGÜNDE

BÜLENT Ersoy’un Anıtkabir ziyaretinin artçı şokları devam ediyor.

*

İddiaya göre...

Kendisine şemsiye tutan subay, Hakkari’ye sürgüne yollanmış.

*

Konuştuk, güldük, eğlendik, tartıştık, dalgaya vurduk, ciddiye aldık...

Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

Bitti, değil mi?

Yok, bitmedi.

Bitmez bizde.

*

Bizim milli özelliklerimizden biridir:

Bir şeyi kararında bırakmamak, abartmak, mübalağa etmek...

Burada da olan budur.

*

Bu olayda benim en çok yandığım, en çok üzüldüğüm ve kederli biçimde en çok gülümsediğim husus şudur:

*

Sürgüne yollanan subayımıza...

Çocukları ya da torunları soracaklar:

*

“Seni niye sürgüne yolladılar?”

*

O da şöyle cevap verecek:

*

“Bülent Ersoy’a şemsiye tutmuştum da ondan.”

*

Fizan’a sürgüne gitmekten bile daha beteri, bu cevabı vermek zorunda kalmaktır.

Hafazanallah! Hafazanallah!

CEMAAT VE TARİKAT NEDEN DENETİMDEN KAÇIYOR?

ŞU anda ülkenin başında Tayyip Erdoğan var. Ülkeyi yöneten kadrolar belli. Ülkenin dindarlar açısından ortamı herkesin malumu...

Yani tarikat ve cemaatlerin devlet denetiminden kaçmaya çalışmalarını gerektirecek tek bir sebep bile yok.

*

Fakat buna rağmen...

Tarikat ve cemaatler, kaçak köçek işlere devam ediyorlar.

Sırf denetimden kaçmak için doğru dürüst yurt açmak yerine üç tane daire kiralayıp yurt gibi işletiyorlar.

Bakınız: Elazığ’da Enes Kara’nın kaldığı yurt olmayan ama yurt gibi olan ev.

Üstelik denetimden kaçan bu yapılar, hükümete dost gibi görünüyorlar.

*

Madem böyle...

Neden denetimden kaçıyorlar acaba?

Erdoğan’a mı güvenmiyorlar? Erdoğan’ın kadrolarına mı güvenmiyorlar? Gizli kapaklı işler mi çevirmek istiyorlar? FETÖ tarzı emeller mi taşıyorlar?

*

Nedir? Ne iştir?

EVLADINI ATEİZM ÖLDÜRMEDİ

ENES Kara’nın babası, “Evladımı ateizm öldürdü” diyerek topu fena halde taca atmış.

*

Bu babanın, artık kendi durumuna uyanması, uyandırılması lazım.

Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

Ki başka evlatlar da böyle babalar elinde heder olmasın.

*

Ben elimden geldiğince bu sayın babayı uyandırmaya çalışacağım:

*

Sayın baba...

Evladını...

- Senin kayıtsızlığın ve muazzam anlayışsızlığın öldürdü.

- İntihara kadar sürüklenecek bir psikolojiyi fark edememiş olman öldürdü.

- “Oğlum, galiba senin bir derdin var, hadi anlat bana” dememiş olman öldürdü.

- Kendisini gayet ifade eden oğluna kulak vermemen öldürdü.

- Oğlunun bunalımını ciddiye almaman öldürdü.

- Oğluna “Sakın kendini baskı altında hissetme evladım” dememen öldürdü.

- Oğlunu cemaate terk ederek her şeyin en güzelini yaptığına duyduğun kesin inanç öldürdü.

- Sorumluyu asla kendinde aramayan, hep başkalarında arayan şu sorumsuz tabiatın öldürdü.

BENSİYON BEY’E VEDA

TÜRK Yahudi toplumunun resmi ve de gayriresmi başkanı Bensiyon Pinto’nun vefat haberini aldığım anda...

Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

“Büyük kayıp” dedim.

*

Çünkü benim tanıdığım Bensiyon Bey, olumlu diyalog geliştirmenin yürüyen bir anıtı gibiydi. Görüşmeye, konuşmaya, iletişim kurmaya, ilişki geliştirmeye çok özel önem verirdi. Bunu da yapay biçimde yapmaz, gayet içtenlikli bir şekilde yapardı.

*

Bu açılardan yeri doldurulamayacak bir isimdir Bensiyon Pinto. Nur içinde yatsın.

X

Tutar mı tutmaz mı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ocak 2022
İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış:

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

*

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Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ocak 2022
ENES KARA ADLI BİR TIP ÖĞRENCİSİ, KALDIĞI ÖĞRENCİ YURDUNDA YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN CANINA KIYDI. ÜÇ GÜNDÜR BU ÇOK ÜZÜCÜ OLAYI KONUŞUYORUZ. NASIL OLUYOR DA BİR ÖĞRENCİ YURDUNUN KOŞULLARI, BÖYLE BİR TRAJEDİYE YOL AÇABİLİYOR? SERİNKANLI VE ÖNYARGISIZ BİÇİMDE BUNU İRDELEMEK ŞART. BEN BÖYLE BİR İRDELEMEYİ 7 HÜKÜMLE YAPMAYA ÇALIŞTIM.

HÜKÜM BİR

ZORLA, ZORLAYARAK

TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.

*

HÜKÜM İKİ

ARZ VE TALEP

BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.

*

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Kabataş Lisesi’ne selam olsun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2022
Sosyal medyada izledim videoyu.

“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:

*

Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.

Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.

*

Bakıyorum:

Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...

Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.

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Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2022
Ben lider olsam...

“Bırakın, bağlansınlar” derim.

*

Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:

*

- BİR: Söylediklerimden eminsem.

*

- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...

*

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Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2022
Fuat Bol’un dün Hürriyet’te yayınlanan yazısının başlığı şuydu: “CHP’liler demokrat olabilir mi?”

Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.

Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.

Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.

*

Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...


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Allah milletvekilinin iftirasından korusun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2022
Ali Mahir Başarır diye bir milletvekili var.

 

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.

“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.

*

Belgesi var mı bunun?


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Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2022
Yaşı yetmeyenler pek bilmez.

1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.

*

Kimdi Şevki Yılmaz?

Yedi maddede özetleyeyim:

*

BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.

*

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‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ocak 2022
Dolardaki dalgalanma, kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış falan derken...

“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.

*

Bir anda çarşı karıştı.

Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.

Mailler, mesajlar, telefonlar...

Protesto üstüne protesto.

*

Mesela

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20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2022
20 Aralık’ta ne oldu?

18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.

Ve bugün 13’lerde seyrediyor.

*

20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...

“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.

Bir uçuş söz konusu olmadı.

*

20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının

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Aralık enflasyonu nasıl olacak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2022
Tarafsız Bölge’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aralık enflasyonunu sorduğumda...

Biraz keyfi kaçmıştı.

*

Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.



Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

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Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2022
Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.

*

- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.

*

- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.


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Musmutlu yıllar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2022
Omikron denilen illetin tükendiği...

 

- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...

*

- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...



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Nebati’ye dair her şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Aralık 2021
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA

BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.

Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.

*

Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?

*

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İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Aralık 2021
Dolar yükselince...

Ne yaptı muhalefet?

*

Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.

Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.

Dolar düşünce...

İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...

En az muhalefetin yanılgısı kadar

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Teftiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2021
“Teftişle gündemi değiştirmek istiyorlar” diyor bazıları. İyi de gündem, zaten baştakilerden yanaydı. Niye değiştirmek istesinler ki? Hiçbir şey anlamıyorum ben şu gündemi değiştirmek geyiğinden.

- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.

*

- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.



*

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Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2021
Son zamanlarda bizi, “hayvan sevgisi” ile “insan sevgisi” arasında tercihe zorlayanlar türedi.

Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:

*

“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”

*

Gelelim esas meseleye...

*

Deniliyor ki:

*

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Nebati, muhalefetin sloganını kullandı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2021
Kur yükseldikçe...

Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?

*

Şunu diyordu:

“Geliyor gelmekte olan...”

*

Muhalefetin sloganı olmuştu bu.

*

Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan

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Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında şöyle demiş:

 

“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”

*

Nebati’nin bu açıklaması üzerine...

Kıyameti koparanlar var.

*

Diyorlar ki:

*

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Fiyatlar düşecek, nokta

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Aralık 2021
Dolar bir kuruş artsa...

Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.

*

Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.

İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?

İndirsene fiyatları.

Dolar arttıkça...

İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?

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