Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
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HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
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HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
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“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
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Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
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Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
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Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası
Aşırı dindar bir ailenin içine doğdum.
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
*
İşte çok net biçimde söylüyorum:
*
“Cin çıkarma” diye bir şeyi...
Ne gördüm ne okudum ne de işittim.
*
Dinde, diyanette, fıkıhta, usulde, hadiste...
Yok, hiçbir yerde yok cin çıkarma diye bir şey.
*
Cin çıkaracağım diye bir kadını oklavayla döverek öldürmek...
Kapkara bir cehaletten kaynaklanan vahşi bir cinayetten başka bir şey değildir.
*
Diyanet İşleri Başkanlığı’na sesleniyorum:
*
Lütfen bütün unsurlarınızla bu kapkara cehalete karşı büyük bir savaş başlatınız.
AK PARTİ’YE ÇALIŞIYORLAR
CHP’nin kanalına başörtülü bir tartışmacı mı çıktı?
Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “İstemiyoruz, ne işi var bunun bizim ekranımızda” diye celallenmeye.
*
Ali Babacan, “Tarikatları kapatmak çözüm değil” mi dedi?
Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “Sen zaten o tarafın adamısın, yürü git” diye sopalamaya.
*
Kemal Kılıçdaroğlu, “Sokak çözüm değil” mi dedi?
Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “Sizin gibi pasif muhalefet olmaz, sokağa çıkın” diye tepkilere.
*
Hepsi ama hepsi AK Parti’nin propaganda makinesi gibi çalışıyor.
Ama işin acı tarafı bunun farkında bile değiller.
ÇOK SONRA DUYDUM Kİ HAKKARİ’DE SÜRGÜNDE
BÜLENT Ersoy’un Anıtkabir ziyaretinin artçı şokları devam ediyor.
*
İddiaya göre...
Kendisine şemsiye tutan subay, Hakkari’ye sürgüne yollanmış.
*
Konuştuk, güldük, eğlendik, tartıştık, dalgaya vurduk, ciddiye aldık...
Bitti, değil mi?
Yok, bitmedi.
Bitmez bizde.
*
Bizim milli özelliklerimizden biridir:
Bir şeyi kararında bırakmamak, abartmak, mübalağa etmek...
Burada da olan budur.
*
Bu olayda benim en çok yandığım, en çok üzüldüğüm ve kederli biçimde en çok gülümsediğim husus şudur:
*
Sürgüne yollanan subayımıza...
Çocukları ya da torunları soracaklar:
*
“Seni niye sürgüne yolladılar?”
*
O da şöyle cevap verecek:
*
“Bülent Ersoy’a şemsiye tutmuştum da ondan.”
*
Fizan’a sürgüne gitmekten bile daha beteri, bu cevabı vermek zorunda kalmaktır.
Hafazanallah! Hafazanallah!
CEMAAT VE TARİKAT NEDEN DENETİMDEN KAÇIYOR?
ŞU anda ülkenin başında Tayyip Erdoğan var. Ülkeyi yöneten kadrolar belli. Ülkenin dindarlar açısından ortamı herkesin malumu...
Yani tarikat ve cemaatlerin devlet denetiminden kaçmaya çalışmalarını gerektirecek tek bir sebep bile yok.
*
Fakat buna rağmen...
Tarikat ve cemaatler, kaçak köçek işlere devam ediyorlar.
Sırf denetimden kaçmak için doğru dürüst yurt açmak yerine üç tane daire kiralayıp yurt gibi işletiyorlar.
Bakınız: Elazığ’da Enes Kara’nın kaldığı yurt olmayan ama yurt gibi olan ev.
Üstelik denetimden kaçan bu yapılar, hükümete dost gibi görünüyorlar.
*
Madem böyle...
Neden denetimden kaçıyorlar acaba?
Erdoğan’a mı güvenmiyorlar? Erdoğan’ın kadrolarına mı güvenmiyorlar? Gizli kapaklı işler mi çevirmek istiyorlar? FETÖ tarzı emeller mi taşıyorlar?
*
Nedir? Ne iştir?
EVLADINI ATEİZM ÖLDÜRMEDİ
ENES Kara’nın babası, “Evladımı ateizm öldürdü” diyerek topu fena halde taca atmış.
*
Bu babanın, artık kendi durumuna uyanması, uyandırılması lazım.
Ki başka evlatlar da böyle babalar elinde heder olmasın.
*
Ben elimden geldiğince bu sayın babayı uyandırmaya çalışacağım:
*
Sayın baba...
Evladını...
- Senin kayıtsızlığın ve muazzam anlayışsızlığın öldürdü.
- İntihara kadar sürüklenecek bir psikolojiyi fark edememiş olman öldürdü.
- “Oğlum, galiba senin bir derdin var, hadi anlat bana” dememiş olman öldürdü.
- Kendisini gayet ifade eden oğluna kulak vermemen öldürdü.
- Oğlunun bunalımını ciddiye almaman öldürdü.
- Oğluna “Sakın kendini baskı altında hissetme evladım” dememen öldürdü.
- Oğlunu cemaate terk ederek her şeyin en güzelini yaptığına duyduğun kesin inanç öldürdü.
- Sorumluyu asla kendinde aramayan, hep başkalarında arayan şu sorumsuz tabiatın öldürdü.
BENSİYON BEY’E VEDA
TÜRK Yahudi toplumunun resmi ve de gayriresmi başkanı Bensiyon Pinto’nun vefat haberini aldığım anda...
“Büyük kayıp” dedim.
*
Çünkü benim tanıdığım Bensiyon Bey, olumlu diyalog geliştirmenin yürüyen bir anıtı gibiydi. Görüşmeye, konuşmaya, iletişim kurmaya, ilişki geliştirmeye çok özel önem verirdi. Bunu da yapay biçimde yapmaz, gayet içtenlikli bir şekilde yapardı.
*
Bu açılardan yeri doldurulamayacak bir isimdir Bensiyon Pinto. Nur içinde yatsın.