Jet yakıtı iftirasını atan Fatih Erbakan acaba o görüntüyü izledi mi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye’yi başsağlığı için telefonla aradı.

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Bu telefon görüşmesinin görüntülerini izledim.

Şöyle bir şeydi:

*

Yer: Taziye evi. İsmail Heniyye ve HAMAS’ın tüm yöneticileri orada.

Başka Filistinliler de gelmiş taziyeye. Ortam hayli kalabalık.

Tam bu sırada geliyor Erdoğan’ın telefonu.









Telefon görüşmesinin tüm salona duyurulması için telefonun sesi dışarıya veriliyor.

Odadaki ses sistemiyle görüşme, bütünüyle salona duyuruluyor.

*

HAMAS yöneticilerinin Erdoğan’ın taziye telefonundan hayli memnun kaldıkları çok açık.

Saygı ve sevgiyle dinliyorlar Erdoğan’ı.

İsmail Heniyye, “En kısa zamanda sizinle yüz yüze görüşmek isterim” diyor.

Salondaki bütün Filistinlilerin gözleri parlıyor Erdoğan’ı dinlerken.

*

Merak ediyorum:

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“Türkiye İsrail’e jet yakıtı satıyor” iftirasını atan Fatih Erbakan, bu taziye görüşmesinin görüntülerini izledi mi acaba? İzlediyse attığı iftiradan dolayı azıcık da olsa yüzü kızardı mı acaba?

ÖRÜMCEK ADAM’I NAMAZDA GÖZALTINA ALMAK



İSKENDERUN’da “Örümcek Adam” kostümü giyen bir genç adam, bayram namazına gitmiş.

Camide namazını kılarken aniden polisler tarafından gözaltına alınmış.

*

Gözaltı görüntülerini izledim:

*

Kendi halinde camide hutbeyi dinleyen Örümcek Adam’a karşı gereksiz bir sertlik vardı. Sanki ahlaka aykırı çok ayıp bir şey yapılıyormuş gibi telaşlı bir müdahale.

*

Örümcek Adam kostümüyle camiye gelmenin, bayram namazı kılmanın kime ne zararı olabilir ki?

*

Kostümsüz yalancılar, kostümsüz müfteriler camiye rahatlıkla gelebiliyorsa...

Kostümlü Örümcek Adam neden gelemesin?

BAYRAKTAR’LA UĞRAŞMAYIN



DANIŞMAN falan olsam...

Muhalefete sürekli şunu söylerim:

*

Bayraktar’la uğraşmayın. Bayraktar’la uğraşmayın. Bayraktar’la uğraşmayın.

*

Neden?

Nedenini anlatmak için 45 gazete sayfası bile yetmeyebilir.



EVLERDE BAYRAM SOHBETLERİNİN KONULARI



- “En ucuz araba kaç lira” sorusu etrafında dönen geyikler.

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- Özel / İmamoğlu / Yavaş üçlüsüne dair çeşitli tezler.

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- Kaybeden başkanların ruh halleri üzerine çeşitlemeler.

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- “AK Parti için çıkış yolları” başlığı altında toplanabilecek birbirinden ilginç fikirler.

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- Bayramda İstanbul’un sakinliğine dair aşırı klişe yaklaşımlar.

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- Kürt mutfağı zengin mi fakir mi konulu sert tartışmalar.

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- Nuri Bilge Ceylan / Zeki Demirkubuz atışmasına nostaljik bir yolculuk.

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- Baklava fıstıklı mı olur cevizli mi olur konulu sıkıcı geyik.

GÖZLÜKLÜ ÖZGÜR ÖZEL GÖZLÜKSÜZ ÖZGÜR ÖZEL



GÖZLÜKLÜ Özgür Özel:

- Çalışkan bir sınıf başkanı gibiydi.

- Hızlı konuşur, fazla bağırırdı.

- Ezberlerine sımsıkı bağlıydı.

- Afacan bir edaya sahipti.

- Sezen Aksu, Yeni Türkü falan dinler gibiydi.

- Hep aynı takım elbiseyi giyer gibiydi.

- Deniz kum güneş tatilcisine benziyordu.









*

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Gözlüksüz Özgür Özel:

- Bahar gelince okulu asma eğiliminde olan hercai bir talebe gibi.

- Az konuşuyor, fazla da bağırmıyor.

- Ezber bozmaya yemin etmiş gibi.

- Ağırbaşlı bir edaya sahip.

- Rock, rap, ilahi... Hepsine kulak veriyor gibi.

- Ünlü terzimiz Levon Kordonciyan’la tanışmış gibi.

- Orman ağaç temiz hava tatilcisine benziyor.



BÜYÜK KONUŞANLARDAN KAÇIN



CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminden önce büyük konuşanlar vardı.

“Erdoğan kaybetti. Kılıçdaroğlu kazandı” falan diye büyük laflar ediyorlardı.

Sonuç ortada.

*

Yerel seçimden sonra da büyük konuşanlar var.

“AK Parti bitti. Bir dönemin sonu geldi” falan diye büyük laflar ediyorlar.

Sonucu dört yıl sonra göreceğiz.

*

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Siyaset analizi okuryazarlığında birinci kuralı söylüyorum:

*

Büyük konuşanlardan uzak durun. Kim büyük konuşuyorsa ondan kaçın.

KÖTÜ FİLMLER İZLEMENİN FAYDALARI



- Sonunu hiç merak etmiyorsunuz. Bu da size istediğiniz zaman filmi terk etme olanağı sağlıyor.

- İyi filmlerin kadir ve kıymetini biliyorsunuz. Onlara dört elle sarılıyorsunuz.

- Kalkıyorsunuz, kahve alıyorsunuz, geliyorsunuz ve filmde kaçırdığınız hiçbir şey olmuyor.

- Bazı iyi oyuncuların kötü filmlerde de oynayabileceği gerçeğini öğrenmiş oluyorsunuz.