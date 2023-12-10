İsrail protestosu vakur, haysiyetli ve galeyandan uzak olmalı

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Gitmiş de ne yapmış? Şunu yapmış: Kahve içenlere küfürler savurmuş, zor zaptedilmiş.

Sonra?

Sonra polis gelmiş, adam polise de saldırmış.

*

Bu yapılan protesto falan değildir, galeyana kapılma halidir.

Galeyan halinde akıl gider, bilinç gider, mantık gider.

Oysa İsrail’e karşı akıllı olmak, bilinçli olmak, mantıklı olmak şarttır.

*

İsrail öyle protesto edilmeli ki...

Görenler gıpta etmeli.

İlgisiz kalanlar etkilenmeli.

Sessiz kalanlar ses çıkarmalı.

Gazze’de ölen çocuklara yakışır bir vakarı olmalı protestonun.

Filistin davasına yakışır bir haysiyeti olmalı.

*

Galeyana gelerek değil sımsıkı bir bilinçle protesto edilmeli İsrail.

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FENOMENLERİN ÇÖKÜŞ AŞAMALARI

- BİRİNCİ AŞAMA: Ret, inkâr ve küstahlık aşaması.

*

- İKİNCİ AŞAMA: Laf sokma, polemiğe girme aşaması.

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- ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Umreden fotoğraf paylaşma aşaması.

*

- DÖRDÜNCÜ AŞAMA: Devlete ve devlet büyüklerine yalakalık aşaması.

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- BEŞİNCİ AŞAMA: Alt gelir grubu taklidi yapma aşaması.

*

- ALTINCI AŞAMA: “Acımadı ki, acımadı ki” aşaması.

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- YEDİNCİ AŞAMA: Gözyaşlarıyla isyan etme aşaması.

TEVFİK GÖKSU’NUN MEYDAN OKUMASI

TEVFİK Göksu, AK Parti’nin İstanbul adayı olur mu, olmaz mı? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.

Ama aday olsa da olmasa da meydan okuması şahane.

*

Şöyle bir şey yaptı Tevfik Göksu:

*

Kendisini madara etmeye odaklanmış CHP yanlılarının kanalına çıktı ve canlı yayında sorularını cevapladı.

Kanalın elemanlarının laf sokma çabalarına, gazetecilikten uzak yaklaşımlarına, İmamoğlu’nun adamıymış gibi davranma gayretlerine karşı...

Sabırla, iştahla, duruşunu hiç bozmadan kendisini ifade etmesini bildi.

*

Ben siyasetçinin meydan okuyanını, her platformda kendisini ifade etmesini bilenini, en tarafgir sorulardan bile korkmayanını severim.

*

Tevfik Göksu’nun tutumunu sadece ve sadece bu açıdan pek tuttum.

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İZNİNİZLE BU ZİYARETİ BİRAZ ÖVECEĞİM

YANINA CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’u alıp Kılıçdaroğlu’nu yeni ofisinde ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel.

*

Genel başkanlık yarışında kaybetmiş olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’na yönelik öfke ve antipati bitmiş değil.

Bir tatsız hatıra olarak anılıyor Kılıçdaroğlu. Adı geçtiğinde yüzlerde olumsuz çizgiler beliriyor. Kapatılmak istenen bir konu haline gelmiş durumda Kemal Bey.

Üstelik bunu yapanların çoğu CHP’ye oy vermiş kişiler.

*

Bu açıdan Kemal Kılıçdaroğlu’na gitmek, onunla fotoğraf vermek, siyaseten Özgür Özel’e yarayacak bir iş değil.

Ama her şey siyaseten yararlı işlerden ibaret değil.

Bir de insanlık diye bir şey var.

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Vefa diye bir şey var.

*

Bu ziyaret, beni insanlık ve vefa açısından pek memnun etti.