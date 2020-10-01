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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

1 Ekim 2020

Ermenistan...

- Haksız.

- İşgalci.

- Saldırgan.

*

Azerbaycan ise...

- Haklı.

- İşgale uğramış.

- Saldırıya cevap veriyor.

*

Tablo bu iken...

İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

İran İslam Cumhuriyeti...

Haklı Azerbaycan’a değil, haksız Ermenistan’a koltuk çıkıyor.

*

Haklı Müslüman kardeşi dururken haksız Ermenistan’a koltuk çıkan bir cumhuriyetin kendisine İslam cumhuriyeti demesi...

Kolpacılıktan başka bir şey değildir.

*

Ben artık İran İslam Cumhuriyeti demeyeceğim.

*

Ben artık ‘İran Kolpa Cumhuriyeti’ diyeceğim.


ERMENİSTAN HAKSIZDIR ERMENİLER KARDEŞİMİZDİR

HER kim Ermenistan devletine karşı duyduğu öfkenin binde birini bile...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermeni kardeşlerimize yöneltirse...

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı zulmün aynısını yapmış olur.

*

Ermenistan devletini yönetenler ne kadar haksızsa...

Ermeni vatandaşlarımız da o kadar masumdur, mazlumdur.

*

“Ermeni” kelimesini bir nefret kelimesine dönüştürmeye çalışanlara karşı...

Ermeni kardeşlerimizin yanında olalım.

*

Gün, Ermeni kardeşlerimizle daha fazla kucaklaşma günüdür.


İKİ ŞIMARIK ÜLKE

BİRİNİN adı: Yunanistan... Diğerinin adı: Ermenistan...

*

İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

- İkisi de etinden budundan daha fazla ses çıkarıyor.

- İkisi de dayılarına güvenerek efeleniyor.

- İkisi de Batı tarafından kollanıyor.

- İkisi de haksız olsa da haklı sayılıyor.

- İkisine de laf geçirilemiyor.

- İkisi de alabildiğine şımartılıyor.

- İkisi de Türkiye’yi temel mesele ediyor.

- İkisi de masaya yanaşmıyor.

- İkisi de haksız olduğunun farkında.

- İkisi de gerekçesiz özgüven sahibi.


HADİ ORADAN BMGK

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi, bildiri yayınlamış.

Ermenistan ve Azerbaycan için...

İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

“ATEŞKES” istiyor bildirisinde.

*

Hadi oradan BMGK!

*

Sen önce aldığın şu kararı hayata geçir:

*

“Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir, derhal işgal ettiği yerlerden çekilmelidir.”

*

Bu karar hayata geçtiği anda...

Ateşkes anında gerçekleşir.


ECE ÜNER-DENİZ ÇAKIR KAVGASINA DAİR NOTLARIM

- İkisiyle de kavgalı olduğum için... Ayaklarımı uzattım, kahvemi yaptım, çekirdeklerimi hazır ettim ve böyle izledim kavgalarını.

*

- İkisinden de hazzetmediğim için... Bir kavgayı ilk kez “Yiyin birbirinizi” diyerek izleme saadetini yaşadım.

İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

*

- İkisini de eşit oranda antipatik bulduğum için... Tartıştıkları konuya zerre kadar odaklanamadım ve iyi ki de odaklanamadım.

*

- İkisinin arasında pek fark görmediğim için... Sanki çok uzak bir gezegenden izliyormuşum gibi izledim olayı.

*

- İkisiyle ilgili notumu çoktan verdiğim için... “Biri hamaset yaparak, diğeri ahlakçı takılarak dikkat çekmeye çalışıyorlar” deyip geçtim.


KADININ YAŞI BÜYÜK OLUNCA

DEDİKODU mudur, yakıştırma mıdır, yoksa aslı astarı var mıdır bilmiyorum.

Güya Hakan Altun ile Ajda Pekkan aşk yaşamaya başlamış.

İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

*

Hemen başladılar Ajda Pekkan’ın yaşının Hakan Altun’un yaşından daha büyük olduğuna dair mavralara...

*

Gerçi Ajda Pekkan yaşlar üstü ve yaşlar ötesidir ama yine de sormak isterim:

Niye yaşı büyük adamlar, yaşı küçük kadınlarla bir arada olunca bir iki takılmayla geçiştirenler...

Tersi olunca mavrayı devasalaştırıyorlar?


MADEM TOPARLANMAYACAK BARİ HEPTEN DAĞITAYIM

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktığı televizyon programında “iskambil kâğıdı” üzerinden başlattığı tartışmayı sürdürmüş.

Hem de ne sürdürme!

*

“Ben her elde ayrı deste demedim, her oyunda ayrı deste dedim” diyerek... “Benim bu işlerden anlamadığımı iddia edenler çıksın karşıma briç oynayalım” diyerek...

İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

*

Kâğıt oyunlarında bu strateji için şöyle denir:

*

Madem toparlanmayacak, bari hepten dağıtayım stratejisi...

*

Bu noktada benim verdiğim hüküm ise şudur:

*

Kemal Kılıçdaroğlu da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan umudu kesmiş durumda. 

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Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2020
Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.

 

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.

Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.

*

Ve şunu fark ettim:


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İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

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Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2020
Kobani olayları dediğimiz olaylarda...

- 37 kişi öldü.

- 761 kişi yaralandı.

- 131 sokak olayı yaşandı.

- 197 okul yakıldı.

- 269 kamu binası tahrip edildi.

- 731 ev ve işyeri yağmalandı.

- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

*

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Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.

 

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:

*



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Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2020
Cübbeli Ahmet, bizim Tarafsız Bölge’de şöyle demişti:

 

“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”

*

Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.

*

- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.

- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.

- Bunun burada bırakılmaması lazım,

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Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler falan...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2020
Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler, Ozan Güven’ler, Sermiyan Midyat’lar falan...

Hepsi aynı familyanın mensupları.

*

Nedir bu familyanın özellikleri?

Sayalım:

*

- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.

*

- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.

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Sağlık Bakanı Koca’yla İzmir buluşması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Eylül 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, “Diyarbakır ve Van’dan sonra şimdi de İzmir’de bölge toplantısı yapıyoruz. İzmir’deki toplantımıza katılır mısınız” mesajını alınca...

Atladım arabaya...

Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.

*

İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.

Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.

*

Biraz izledim kendisini.

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Bittin sen Halil Sezai

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2020
Sen artık hepimiz tarafından...

“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.

Sen artık bizim gözümüzde...

“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.

*

Sen artık hepimiz için...

Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.

*

Sen artık şu saatten sonra...

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CHP’deki tartışmayla ilgili kapı gibi beş saptama

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Eylül 2020
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Atatürk” demiyormuş, “Mustafa Kemal” diyormuş.

 

Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama...  Büyük... Çok büyük bir cayırtı.

*

CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:



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Can Dündar, çakma Napolyon’a asker yazıldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Eylül 2020
Macron’u övmüş Can Dündar.

 

“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...

Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.

*

O Macron ki...


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Bu kadarını Napolyon bile başaramazdı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Eylül 2020
Macron, “Biz Türk halkına karşı değiliz Erdoğan’a karşıyız” demişti.

Niye böyle demişti?

Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.



*

Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:

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Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Eylül 2020
Macron şöyle demiş:

 

“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”

*

Macron, Erdoğan’a niye karşı?



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Didim’deki tecavüz iddiası yenilir yutulur iddia değil

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Eylül 2020
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili bir iddia yayınlandı dünkü Sabah gazetesinde.

Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.

*

İddia sahibi bir kadın...

“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.

*

Sonrası?

Korkunç!

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Bir imam hatipli olarak Erol Mütercimler konusunda ne diyorum?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Eylül 2020
“İmam hatip mezunları sapık, sahtekâr, ahlaksız olarak karşımıza çıkıyor” diyen Erol Mütercimler konusunda...

Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.

Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:

*

Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...

Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.

*

Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...

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Şeyhin sahtesi olur mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Eylül 2020
Olur tabii.

Niye olmasın?

*

- Hakikate erişmeyi hedeflememiş...

- Kişisel ahlakını en yüce mertebeye çıkaramamış...

- Dünyevi hırslarından arınamamış...

- Tarikatını tam bir holdinge dönüştürmüş...

- Sevmemiş ve sevdirmemiş...

- Lüks ve konfora düşkünlükten sıyrılamamış...

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Bu adamı bulun: Mürit mi, kışkırtıcı mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Eylül 2020
12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter’da.

 

Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.

*

Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.

*

Bu adam eğer gerçekten müritse...

Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı.

Hukukta böyle bir suç yoksa...

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Heybeliada’daki o bahtsız hastane

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Eylül 2020
Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada’daydı.

Şaşaalı günleri de oldu ama bahtı kara çıktı bu hastanenin.

Adı her geçtiğinde Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanındaki etkileyici hüzün gelir aklıma.

Zaten hikâyesi de romandaki gencin acıklı hikâyesine çok benzer.



*

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