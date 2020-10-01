İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.
Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.
*
Ve şunu fark ettim:
ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.
*
Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:
*
- 37 kişi öldü.
- 761 kişi yaralandı.
- 131 sokak olayı yaşandı.
- 197 okul yakıldı.
- 269 kamu binası tahrip edildi.
- 731 ev ve işyeri yağmalandı.
- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
*
Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.
Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:
*
“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım,
Hepsi aynı familyanın mensupları.
*
Nedir bu familyanın özellikleri?
Sayalım:
*
- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.
*
- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.
Atladım arabaya...
Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.
*
İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.
Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.
*
Biraz izledim kendisini.
“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde...
“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.
*
Sen artık hepimiz için...
Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.
*
Sen artık şu saatten sonra...
Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama... Büyük... Çok büyük bir cayırtı.
*
CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:
“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...
Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.
*
O Macron ki...
Niye böyle demişti?
Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.
*
Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:
“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”
*
Macron, Erdoğan’a niye karşı?
Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.
*
İddia sahibi bir kadın...
“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.
*
Sonrası?
Korkunç!
Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.
Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:
*
Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...
Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.
*
Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...
Niye olmasın?
*
- Hakikate erişmeyi hedeflememiş...
- Kişisel ahlakını en yüce mertebeye çıkaramamış...
- Dünyevi hırslarından arınamamış...
- Tarikatını tam bir holdinge dönüştürmüş...
- Sevmemiş ve sevdirmemiş...
- Lüks ve konfora düşkünlükten sıyrılamamış...
Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.
*
Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.
*
Bu adam eğer gerçekten müritse...
Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı.
Hukukta böyle bir suç yoksa...
Şaşaalı günleri de oldu ama bahtı kara çıktı bu hastanenin.
Adı her geçtiğinde Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanındaki etkileyici hüzün gelir aklıma.
Zaten hikâyesi de romandaki gencin acıklı hikâyesine çok benzer.
*
İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti
Ermenistan...
- Haksız.
- İşgalci.
- Saldırgan.
*
Azerbaycan ise...
- Haklı.
- İşgale uğramış.
- Saldırıya cevap veriyor.
*
Tablo bu iken...
İran İslam Cumhuriyeti...
Haklı Azerbaycan’a değil, haksız Ermenistan’a koltuk çıkıyor.
*
Haklı Müslüman kardeşi dururken haksız Ermenistan’a koltuk çıkan bir cumhuriyetin kendisine İslam cumhuriyeti demesi...
Kolpacılıktan başka bir şey değildir.
*
Ben artık İran İslam Cumhuriyeti demeyeceğim.
*
Ben artık ‘İran Kolpa Cumhuriyeti’ diyeceğim.
ERMENİSTAN HAKSIZDIR ERMENİLER KARDEŞİMİZDİR
HER kim Ermenistan devletine karşı duyduğu öfkenin binde birini bile...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermeni kardeşlerimize yöneltirse...
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı zulmün aynısını yapmış olur.
*
Ermenistan devletini yönetenler ne kadar haksızsa...
Ermeni vatandaşlarımız da o kadar masumdur, mazlumdur.
*
“Ermeni” kelimesini bir nefret kelimesine dönüştürmeye çalışanlara karşı...
Ermeni kardeşlerimizin yanında olalım.
*
Gün, Ermeni kardeşlerimizle daha fazla kucaklaşma günüdür.
İKİ ŞIMARIK ÜLKE
BİRİNİN adı: Yunanistan... Diğerinin adı: Ermenistan...
*
- İkisi de etinden budundan daha fazla ses çıkarıyor.
- İkisi de dayılarına güvenerek efeleniyor.
- İkisi de Batı tarafından kollanıyor.
- İkisi de haksız olsa da haklı sayılıyor.
- İkisine de laf geçirilemiyor.
- İkisi de alabildiğine şımartılıyor.
- İkisi de Türkiye’yi temel mesele ediyor.
- İkisi de masaya yanaşmıyor.
- İkisi de haksız olduğunun farkında.
- İkisi de gerekçesiz özgüven sahibi.
HADİ ORADAN BMGK
BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi, bildiri yayınlamış.
Ermenistan ve Azerbaycan için...
“ATEŞKES” istiyor bildirisinde.
*
Hadi oradan BMGK!
*
Sen önce aldığın şu kararı hayata geçir:
*
“Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir, derhal işgal ettiği yerlerden çekilmelidir.”
*
Bu karar hayata geçtiği anda...
Ateşkes anında gerçekleşir.
ECE ÜNER-DENİZ ÇAKIR KAVGASINA DAİR NOTLARIM
- İkisiyle de kavgalı olduğum için... Ayaklarımı uzattım, kahvemi yaptım, çekirdeklerimi hazır ettim ve böyle izledim kavgalarını.
*
- İkisinden de hazzetmediğim için... Bir kavgayı ilk kez “Yiyin birbirinizi” diyerek izleme saadetini yaşadım.
*
- İkisini de eşit oranda antipatik bulduğum için... Tartıştıkları konuya zerre kadar odaklanamadım ve iyi ki de odaklanamadım.
*
- İkisinin arasında pek fark görmediğim için... Sanki çok uzak bir gezegenden izliyormuşum gibi izledim olayı.
*
- İkisiyle ilgili notumu çoktan verdiğim için... “Biri hamaset yaparak, diğeri ahlakçı takılarak dikkat çekmeye çalışıyorlar” deyip geçtim.
KADININ YAŞI BÜYÜK OLUNCA
DEDİKODU mudur, yakıştırma mıdır, yoksa aslı astarı var mıdır bilmiyorum.
Güya Hakan Altun ile Ajda Pekkan aşk yaşamaya başlamış.
*
Hemen başladılar Ajda Pekkan’ın yaşının Hakan Altun’un yaşından daha büyük olduğuna dair mavralara...
*
Gerçi Ajda Pekkan yaşlar üstü ve yaşlar ötesidir ama yine de sormak isterim:
Niye yaşı büyük adamlar, yaşı küçük kadınlarla bir arada olunca bir iki takılmayla geçiştirenler...
Tersi olunca mavrayı devasalaştırıyorlar?
MADEM TOPARLANMAYACAK BARİ HEPTEN DAĞITAYIM
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktığı televizyon programında “iskambil kâğıdı” üzerinden başlattığı tartışmayı sürdürmüş.
Hem de ne sürdürme!
*
“Ben her elde ayrı deste demedim, her oyunda ayrı deste dedim” diyerek... “Benim bu işlerden anlamadığımı iddia edenler çıksın karşıma briç oynayalım” diyerek...
*
Kâğıt oyunlarında bu strateji için şöyle denir:
*
Madem toparlanmayacak, bari hepten dağıtayım stratejisi...
*
Bu noktada benim verdiğim hüküm ise şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan umudu kesmiş durumda.
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