İmam Halil’e tebliğ dersleri

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- Nefret ettirme İmam Halil, sevdir.

*

- Zorlaştırma İmam Halil, kolaylaştır.

*







- Uzaklaştırma İmam Halil, yakınlaştır.

*

- Üslupsuz konuşma İmam Halil, tatlı dille konuş.

*

- Kavgacı olma İmam Halil, uzlaştırıcı ol.

*

- Milleti dinden soğutma İmam Halil, dine ısıt.

BENİM AÇIMDAN İLHAN İREM



İLHAN İrem’in beni en çok etkileyen yönü...

*

“Işık ve sevgiyle” ifadesi değildir. “Mistik dünya” yaklaşımı değildir. “İrem bağı” hikâyesi değildir. “Sevgi planeti” vurgusu değildir. FETÖ için yazdığı “Sevgili Fetuş” mektubu değildir.







*

İlhan İrem’in beni en çok etkileyen yönü...

*

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“Anlasana” şarkısıdır. “Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin” metaforunun yer aldığı şarkısıdır. “Yazık Oldu Yarınlara” şarkısıdır. “Olanlar Olmuş” şarkısıdır. “İşte Hayat” şarkısıdır. “Bazen Neşe Bazen Keder” şarkısıdır.

*

Rahmet diliyorum.

İKİ FOTOĞRAF: BİRİNDEKİ DRAM, DİĞERİNDEKİ ŞOV







BİRİNCİ FOTOĞRAF: Trajedinin fotoğrafı



GEÇEN hafta Ukrayna Harkiv’de çekildi. Fotoğrafta üzerine muşamba serilmiş yatan 13 yaşında Ukraynalı bir çocuk. Yanı başında çaresizce oturansa çocuğun babası. Babanın ölmüş oğlunun elini bırakmaması karşısında söylenecek kelime yok.

İKİNCİ FOTOĞRAF: Şovun fotoğrafı







UKRAYNA’da çekildi. Ünlü moda dergisi Vogue için. Fotoğraftakiler Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve eşi. Saatlerce süren çevre düzenlemesi, ışık, makyaj gibi çalışmalardan sonra ortaya çıktı bu pozlar.

Son söz:



Yemin ediyorum büyük hayal kırıklığısınız Bay ve Bayan Zelenski. UEFA, size de ceza vermeli.

KIZMIYORUM ARTIK



ESKİDEN kızardım bu duruma.

“Bak, bak. Baklavamıza sahip çıkıyor. Aman Allah’ım. Kokorecimize de mi dadandılar? Olamaz. Yoğurdumuzu çaldılar” falan der dururdum.

*

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Artık kızmıyorum. Hatta tebessümle geçiştiriyorum olayı.

Bu konuda beni eğiten, yemek uzmanlarımız ve ünlü şeflerimiz oldu.

*

Ne zaman bu konu açılsa hepsi aşağı yukarı şöyle şeyler söylediler, söylüyorlar:

*

“Bunların tümü ortak bir kültür dünyasının ürünüdür. Hem onlarındır hem bizimdir. Çok da şey etmemek lazım.”

BU NE ACELE ABİ?



HER şey çok hızlı ilerliyor siyasette.

*

Şöyle ki:

*

Sanki Kemal Bey’in adaylığı yüzde yüz kesinleşmiş gibi...

Millet, “Peki Kılıçdaroğlu’ndan sonra CHP’nin başına kim geçecek?” meselesine odaklanmış durumda.

*

Oğuz Kaan Salıcı olabilirmiş. Özgür Özel olabilirmiş. Faik Öztrak bile olabilirmiş. Hatta ve hatta Ekrem İmamoğlu bile olabilirmiş.

*

E bir durun ama...

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Önce Kılıçdaroğlu, adaylığını tescil ettirsin. Sonra kazansın. Belki kazanamazsa yeniden geçer CHP’nin başına. Bu ne hız, bu ne acele?



EYYAM-I BAHUR



EYYAM-I bahur geliyormuş.

*

“Bahur”, aşırı sıcak demek. “Eyyam”, günler demek. “Eyyam-ı bahur”, aşırı sıcak günler anlamına geliyor.

*

Sıcağı sevmem. Aşırı sıcağı hiç sevmem. Ama “eyyam-ı bahur” ifadesinin telaffuzuna bayılırım.

GIPTA ETTİĞİM TİPLER



- Rahatlıkla, kayıtsızca, tavize tamamen kapalı olarak “hayır” diyebilenler.

*

- Kaçta yatarlarsa yatsınlar sabahın altısında zımba gibi, fişek gibi uyananlar.

*

- Yakıcı sıcaktan zerre şikâyetçi olmayıp azıcık soğuk çıktığında üşüdüm de üşüdüm diye mızıldananlar.

*

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- Astroloji konusunda engin bilgi sahibi olup dost toplantılarının başrolünü kapanlar.

*

- Dalga geçerken dalga geçtiklerini hiç çaktırmayanlar.

*

- Bir kot iki tişörtle anında seyahate hazır hale gelebilenler.

*

- Telefonlarından yedi saat uzak durup bunun farkına bile varmayanlar.

BÖBÜRLENMEYİN



ETRAFIMDA koca bir korona dönemini hiç korona olmadan atlatmakla böbürlenen kim varsa...

Birer birer korona oldular.

*

Yani demem o ki... Korona olmadan bugünlere geldiyseniz sessizce geçiştirin, sakın böbürlenmeyin.