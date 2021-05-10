İktidarın karşısındaki en etkili ve en güçlü üç muhalefet partisi

“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
Açtım, baktım.
*
Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
*
“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
*
Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
*
- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
*
Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
*
Sene 1976 olmalı.
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
*
Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
*
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
*
128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
İktidarın karşısındaki en etkili ve en güçlü üç muhalefet partisi
Siyasi analizlerine sonsuz güvendiğim Hakan Bayrakçı, AK Parti iktidarının karşısındaki en güçlü üç muhalefet partisini sıralamış.
Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
*
- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
*
- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
*
- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
*
Başka?
Başka yok.
*
Yani AK Parti iktidarını olumsuz etkileyen muhalefet partileri arasında...
- CHP yok.
- Öztrak yok.
- Erdoğdu yok.
- İYİ Parti yok.
- Akşener yok.
- Babacan yok.
- Davutoğlu yok.
- Demirtaş yok.
Yok oğlu yok yani.
*
Peki ne var?
Pandemi var. Metal yorgunluk var. Genç seçmen var.
*
Buradan çıkarılması gereken sonuç şudur:
*
AK Parti iktidarı, etkisi pek olmayan muhalefet partilerini bir tarafa bırakıp...
Etkisi çok güçlü olan bu üç muhalefet partisine karşı yoğunlaşmalı.
*
Yani pandemi partisine, yani metal yorgunluk partisine, yani genç seçmen partisine...
*
Kısacası demem o ki...
AK Parti’nin “Varsa yoksa CHP” diye tutturması...
Asıl muhalefeti ıskalaması anlamına geliyor, gelecek.
ÖFKE İLE İMRENME ARASINDA BİR YERDE
LONDRA açıldı.
Madrid’de sokak partisi.
İsrail coştu.
*
Bu tür haberleri ve fotoğrafları gördüğümde...
İki duygu sarıyor beni:
*
- BİR: “Bizde niye yok, bize niye gelmiyor bu olay” duygusunun yarattığı bir öfke.
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- İKİ: Keşke orada olsaydım, orada olmalıydım duygusunun yarattığı bir imrenme.
MISIR’LA İLİŞKİLERİN DÜZELMESİNE DAİR
“ÖNCEDEN atıp tutuyorlardı, şimdi barıştılar” yorumunun bir adım ötesine geçerek konuya yaklaşıyor ve şunları söylüyorum:
*
- Doğu Akdeniz, dünyanın gözbebeği...
- Doğu Akdeniz açısından Mısır, kilit noktada.
- Mısır’ı tamamen Yunanistan’a kaptırmak Türkiye açısından facia...
- Mısır’la yakınlaşmanın amacı: Yunanistan’ın oyununu bozmak.
ERDOĞDU’NUN HASARINI KILIÇDAROĞLU ONARIYOR
AYKUT Erdoğdu, öfkeyle...
“Yargılayacağız. TRT’de yayınlayacağız. Üstelik bütün dillerde” falan demişti.
*
Bu yaklaşım...
Kılıçdaroğlu’nun “iktidar olma” stratejisine hiç uymuyordu.
Çünkü muhafazakâr tabanı ürküten ve kaçırtan bir yaklaşımdı bu.
*
Bunu fark eden Kılıçdaroğlu, Aykut Erdoğdu’nun bu yaklaşımına açıkça itiraz etti.
*
Bunun için de Demokrat Parti’nin iktidara gelmeden önce söylediği cümleyi söyledi:
*
“Devri sabık yaratmayacağız.”
*
Muhafazakâr tabanın ürkmesi geçmiş midir?
Emin değilim.
İLKER KALELİ’YE ÖYLE AZ ROL VERMİŞLER Kİ
“SERPENT” diye bir dizi var. BBC yapımı.
Acayip övmüşlerdi bu diziyi.
Hatta bizim İlker Kaleli’nin bu dizide rol aldığı ve diziye damga vurduğu söyleniyordu.
*
Geçen akşam geçtim karşısına dizinin ve başladım izlemeye...
*
Şahane bir dizi...
Gerçekçilik olağanüstü... 1975’ler atmosferi müthiş bir şekilde yansıtılmış... Bangkok / Katmandu ortamları fevkalade...
*
Konu ise şu:
Hippileri öldüren bir seri katil ve çetesi...
*
Her şey mükemmel yani.
Fakat bir sorun var:
Dizide bizim İlker Kaleli’yi ara ki bulasın.
*
“Seri katilin öldürdüğü Türk hippi” rolünde yer alan İlker Kaleli, sekiz bölümlük koca dizide toplam iki dakika görünüyor.
Ağzından da bir cümle ya çıkıyor ya çıkmıyor.
Misafir sanatçının da misafir sanatçısı gibi bir şey!
*
Sinirlendim tabii...
Ama İlker Kaleli’ye değil.
Bu diziyle ilgili haberleri, “İlker Kaleli İngiliz dizisine damga vurdu” başlığıyla yayınlayanlara kızdım.
*
Ben İlker Kaleli’nin yerinde olsaydım...
Bu haberleri...
“Abiler, ben damga falan vurmadım, sadece bir görünüp kayboldum, yapmayın, etmeyin” diye tekzip ederdim.